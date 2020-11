Samsung en opvouwbare smartphones: de fabrikant begint er steeds beter in te worden. In de Samsung Galaxy Z Fold 2 review bespreken we drie toffe dingen en drie punten die de fabrikant nog kan verbeteren.

Samsung Galaxy Z Fold 2 review: telefoon in plaats van concept

De Samsung Galaxy Z Fold 2 is het paradepaardje van de fabrikant, waarmee het bedrijf laat zien tot wat het allemaal in staat is. De naam van het toestel is een combinatie van de Galaxy Fold en Galaxy Z Flip, beide met een vouwbaar scherm. Het is de opvolger van de Fold, een toestel dat werd geplaagd door problemen.

In deze review gaan we in op drie positieve punten van de Z Fold 2, maar ook drie punten waar we verbetering willen zien.

Drie pluspunten op een rij

De Galaxy Z Fold 2 heeft op verschillende punten een ware metamorfose ondergaan ten opzichte van zijn voorganger. Zo is het buitenste scherm een stuk bruikbaarder geworden. Ook op hardwaregebied heeft Samsung een interessante keuze gemaakt en met dit toestel ademt Samsung innovatie.

1. Innovatie is de leidende factor

De smartphone is de opvolger van de Galaxy Fold. Dat apparaat was de eerste smartphone van Samsung met opvouwbaar scherm. De hele release daarvan liep niet al te vlot vanwege allerlei problemen. Al met al was dat meer een ‘conceptsmartphone’, dan een echt toestel voor dagelijks gebruik. Samsung ging echter door met het ontwikkelen van toestellen met buigbare schermen.

Zo verscheen in februari de Galaxy Z Flip, waar we ook een uitgebreide review over publiceerden. In augustus van dit jaar werd de Galaxy Z Fold 2 gepresenteerd en dat toestel is op allerlei punten verbeterd ten opzichte van zijn directe voorganger.

Dat is vooral te zien bij het scharnier, dat een stuk fijner werkt dan bij de eerste Fold. Het is steviger, laat minder stof en ander vuil binnen en werkt een stuk beter. Over dat scharnier heb je bij de Z Fold 2 dus totaal geen klagen. Het biedt genoeg soepelheid om te openen, maar ook genoeg weerstand om in een bepaalde hoek te gebruiken.

2. Displays zijn er flink op vooruit gegaan

Net als de eerste Fold heeft dit toestel twee schermen: één aan de binnenzijde en eentje aan de buitenkant. Dat zogenaamde cover display is nu goed bruikbaar. Bij dit vouwbare toestel is dat scherm namelijk 6,2 inch groot. Het opnemen van een gesprek, sturen van een e-mail of browsen; het werkt zoals het hoort.

Dat buitenste scherm was meer een gimmick bij de eerste Galaxy Fold, doordat het slechts 4,6 inch groot en daardoor moeilijk te bedienen was. Ook aan de binnenkant zien we een fijne vernieuwing. Bij de originele Fold was namelijk een flinke hap uit het scherm genomen, waarin onder andere een camera was verwerkt. Bij de tweede Z Fold is die camera netjes verwerkt in een klein gat in het scherm. Dat stoort een stuk minder, laat je meer genieten van het scherm en is een fijne verbetering.

Opnieuw is gekozen voor een amoled-paneel en opengeklapt is deze een fractie groter geworden. Zoals we van Samsung gewend zijn spatten kleuren van het scherm en is het contrast echt hoog. Dat maakt het een fijn display om naar te kijken. Tot slot heeft ook de verbeterde ververssnelheid daar een grote rol in.

Die is namelijk 120Hz, waarbij het scherm dus 120 keer per seconde wordt ververst. Scrol je door apps, speel je een geoptimaliseerde game of bekijk je de juiste content, dan voelt alles een stuk vloeiender aan. De originele Fold had nog een 60Hz-scherm; een groot verschil dus.

3. Samsung kiest voor Snapdragon-processor

Samsung is één van de weinige fabrikanten die zelf chips produceert voor smartphones en tablets. Veel toestellen van de fabrikant worden in Europa dan ook uitgerust met zo’n Exynos-chip, waaronder de S20– en Note 20-serie. De meningen over de prestaties daarvan zijn verdeeld, maar testen laten zien dat die vaak iets minder scoren op accugebied en prestaties dan de Qualcomm-chips.

In de Samsung Galaxy Z Fold 2 is de Snapdragon 865 Plus-processor gestopt, de beste uit de stal van fabrikant Qualcomm. Dit is een fijne keuze. Het heeft waarschijnlijk te maken met het aantal Z Fold 2’s wat op de markt wordt gebracht en de voorraden van de chips. Bij onder andere de S20-serie zien we in de Verenigde Staten namelijk wel varianten met Snapdragon-chips.

Verbeterpunten voor Galaxy Z Fold 2

De Samsung Galaxy Z Fold 2 is een fraai apparaat, maar dat betekent niet dat er geen verbeterpunten zijn. Zo kan er hier en daar nog geschaafd worden aan het gewicht en de logheid van het toestel. Daarnaast zien we nog wat verbeteringen voor de hardware, maar ook de software.

1. Logheid en gewicht van het toestel

Dit Samsung-toestel is fijn om mee te werken en als gezegd innovatief. Verwacht echter niet dat je ‘m makkelijk meeneemt, want het apparaat is (vooral dichtgevouwen) een beetje log. Dichtgevouwen is die 159 millimeter hoog en 68 millimeter breed. De dikte van 16,8 millimeter is echt iets om aan te wennen en daardoor past de telefoon niet in elke broekzak.

Opengevouwen is het toestel slechts 6,9 millimeter dik en dat voelt uiteraard een stuk beter aan. Met zijn gewicht van 282 gram is de Z Fold 2 ook geen licht toestel. Dat zijn uiteraard dingen waar je simpelweg voor kiest bij de aanschaf van zo’n apparaat. Geen probleem natuurlijk en een bewuste keuze, maar misschien kan Samsung hiervoor nog naar de tekentafel.

Dichtgevouwen sluiten de twee helften bijvoorbeeld net niet helemaal op elkaar aan, wat het toestel ook weer iets dikker maakt. In de smartphonewereld gaat het vaak al om slechts enkele millimeters of grammen, wat net het verschil kan maken.

2. Niet op alle punten de beste hardware

De gekozen Snapdragon-processor is dus een fijn pluspunt, maar hoewel het de duurste smartphone is van Samsung van dit moment, biedt die niet op elk gebied de beste hardware. Ook daarin moet het bedrijf uiteraard allerlei keuzes maken, maar natuurlijk willen we altijd beter.

Zo kan opladen via een kabel met ‘slechts’ 25 Watt. Dit is zeker snelladen en werkt redelijk rap. Het kan echter stukken sneller. Datzelfde geldt voor draadloos opladen: dat is mogelijk, maar gaat een stuk trager dan wat veel concurrenten al bieden.

De Z Fold 2 is ook niet stof- en waterdicht, waarin ‘ie verschilt met veel andere smartphones van Samsung. Of dat alleen te maken heeft met het scharnier of vouwbare scherm is de vraag, maar wel iets waar Samsung zeker aan mag sleutelen.

Het scherm ziet er goed uit en werkt prima. Toch voelt het niet aan als het glas van veel andere smartphones, door het bovenste beschermingslaagje van plastic. Ook de ‘vouw’ in het midden is nog steeds te zien vanuit verschillende hoeken en voel je licht als je er overheen veegt. Het is een bijkomend effect van zo’n buigbaar scherm, maar hoe minder we het zien en voelen, hoe beter natuurlijk.

Tot slot biedt het toestel op cameragebied niet het beste van het beste. Begrijp ons niet verkeerd, want foto’s zien er veelal goed uit zoals we van Samsung gewend zijn. Toch bevat het toestel niet dezelfde camera set-up als bijvoorbeeld de S20 Ultra of Note 20 Ultra. Die sensoren zijn groter, lichtsterker en nemen gewoonweg betere foto’s.

3. Software, software, software

De Z Fold 2 draait op Android 10 met een aangepaste One UI 2.5-schil. De software kent verschillende extra aanpassingen voor het grote scherm. De november-patch stond al enkele dagen paraat en ook Android 11, 12 en 13 zijn beloofd voor het toestel.

De software kent veel fijne mogelijkheden. Zo kun je het buitenste en binnenste scherm een andere indeling geven of er andere snelkoppelingen op plaatsen. Ook kun je het scherm half dichtvouwen en het toestel zo gebruiken als kleine laptop. Zo zie je content op het bovenste gedeelte en extra informatie op het onderste gedeelte. Dat werkt echter bij een handvol applicaties van Samsung zelf en niet bij bijvoorbeeld YouTube.

Kijk je trouwens een video, dan bestaat het halve scherm uit zwarte balken. Veel andere apps zijn ook niet geoptimaliseerd voor de aparte schermverhouding. Ze worden gewoon getoond op een volledig scherm en werken goed, maar tonen ondanks de grootte geen extra informatie. Vaak komt het zelfs voor dat het kleinere scherm aan de buitenzijde nog meer info toont, bijvoorbeeld bij een app als Gmail.

Tot slot roept Samsung dat het grote scherm ideaal is voor het draaien van meerdere apps naast elkaar. Dat kan zeker en werkt redelijk, maar ligt ook weer aan de precieze apps die je gebruikt. Twee keer dezelfde app openen is ook niet mogelijk. Al met al is er nog genoeg te optimaliseren in de software. Dat gaan we onder andere zien in de Android 11-update en One UI 3.0-schil. Ontwikkelaars van apps moeten echter ook flink aan de slag, maar het is de vraag of ze dat allemaal gaan doen.

Conclusie Samsung Galaxy Z Fold 2 review

De Samsung Galaxy Z Fold 2 is een indrukwekkend apparaat. Het toestel is een stuk volwassener dan zijn voorganger en voelt niet meer aan als te snel gelanceerd concept. Het apparaat voelt robuust, compleet en is veelal fijn om ermee te werken. Dat betekent niet dat er geen ruimte is voor verbetering. Of de aanpassingen van een eventuele Fold Z 3 even groot zijn als we nu hebben gezien is de vraag. Samsung kennende zijn ze allang bezig met volgende generaties van toestellen met buigbare toestellen en wij kunnen daarop bijna niet wachten.

Samsung Galaxy Z Fold 2 kopen

Samsung heeft de Galaxy Z Fold 2 een adviesprijs van 1999 euro gegeven. Het toestel is te verkrijgen in het zwart of brons en en in onze prijsvergelijker ontdek je de beste deals.

Zo is een losse Galaxy Z Fold 2 al te krijgen voor enkele honderden euro’s minder. Natuurlijk kun je ook kiezen om de Samsung Z Fold 2 te kopen met abonnement. Koop je ‘m los? Check dan ook gelijk de beste sim only-deals.

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung heeft de Galaxy Z Fold 2 een adviesprijs van 1999 euro gegeven. Het toestel is te verkrijgen in het zwart of brons

