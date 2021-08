Samsung Galaxy Z Fold 3 en Flip 3 preview: verbeterde klappers onder de loep

We zijn aan de slag geweest met de nieuwste opvouwbare smartphones van Samsung. Onze eerste ervaringen lees je in deze Samsung Galaxy Z Fold 3 preview, waarin we ook de Z Flip 3 bespreken en kort ingaan op de nieuwste wearables.

Preview: Samsung Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 en meer

Samsung presenteerde deze week een heleboel nieuwe apparaten. Zo zagen we twee nieuwe vouwbare toestellen in de vorm van de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Samsung Z Flip 3.

Lees ook; Samsung Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 officieel: alles wat je moet weten

Daarnaast was het tijd voor twee nieuwe smartwatches: de Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic. Ook onthulde Samsung de nieuwe Galaxy Buds 2, draadloze oordopjes met ondersteuning voor actieve ruisonderdrukking. Onze eerste ervaringen met deze producten lees je in deze preview.

Hands-on: Samsung Galaxy Z Fold 3

De Samsung Galaxy Z Fold 3 heeft een beter design, waardoor het scharnier weer iets beter is geworden. Daarnaast is het toestel volledig stof- en waterdicht en dat is iets waar Samsung mee pocht. Samen met de Z Flip 3 zijn het namelijk de eerste vouwbare toestellen ter wereld, die je zo even kunt afspoelen of kunt gebruiken in een fikse regenbui.

Onzichtbare selfiecamera, of toch niet?

Een tweede punt waar Samsung trots op is, is de frontcamera van de Z Fold 3. Die is namelijk ‘onzichtbaar’ geplaatst onder het scherm. Zo zie je dus geen rondje meer voor de selfiecamera, zoals bij de Galaxy Z Fold 2. Althans in theorie, want tijdens onze hands-on was goed te zien waar de camera ‘verstopt’ zat.

De lay-out van de pixels is daar namelijk wat aangepast, om genoeg licht door te laten bij het maken van een foto. Daarbij is Samsung, net als andere fabrikanten, ook nog bezig met de verdere ontwikkeling van deze techniek. De camera heeft trouwens een resolutie van slechts 4 megapixel, wat op papier erg laag is. Hoe selfies uit het toestel rollen, moeten we echter testen in de volledige review.

Groot scherm, ververst 120 keer per seconde

De Galaxy Z Fold 3 moet het natuurlijk hebben van zijn grote uitvouwbare scherm van 7,6 inch, en dat is weer een genot om naar te kijken. Het amoled-display heeft een hoge resolutie (2208 bij 1768 pixels), waardoor alles er scherp uitziet. Er zijn verschillende laagjes plastic op het scherm aanwezig, om te zorgen dat het minder snel krast en beschadigt.

De ‘vouw’ in het midden is nog steeds voelbaar en ook te zien onder bepaalde hoeken. Dat is iets wat we ook schreven in onze Samsung Galaxy Z Fold 2 review van vorig jaar. Het scherm ververst 120 keer per seconde en voelt daardoor soepeler aan dan displays met een ververssnelheid van 60 of 90Hz. Dat is een erg fijne verbetering.

Vernieuwde hardware, 3 camera’s van 12 megapixel

Dit keer kiest Samsung niet voor een eigen chip, maar voor de Snapdragon 888-processor van Qualcomm. Er is 12GB werkgeheugen aanwezig en je hebt keuze uit versies met 256GB of 512GB interne opslag. In de korte tijd dat we het toestel konden gebruiken, was er dan ook niks te klagen over de snelheid.

In de volledige review gaan we meer aan de slag met het grote scherm en multitasken en voelen we het toestel natuurlijk aan de tand bij zware games. Ook gaan we dan op pad om de verschillende camera’s te testen. Op de achterkant zitten drie lenzen van 12 megapixel. Zo maak je normale kiekjes, foto’s in een wijdere hoek of kun je inzoomen.

Over andere zaken zoals de stereospeakers, aanpassingen aan de software voor het grote scherm, accuduur en opladen kunnen we nu nog niks zeggen.

Samsung Galaxy Z Flip 3 preview

Samen met de Z Fold 3 is ook de Samsung Galaxy Z Flip 3 gepresenteerd. Dit toestel heeft ook een opvouwbaar scherm, maar klap je verticaal open en dicht. Zo ontvouwt zich een amoled-display van 6,7 inch, wat gangbaar is in smartphoneland anno 2021. Dit display ververst ook maximaal 120 keer per seconde en is dan ook fijn in gebruik.

Meer kleuren, groter scherm aan buitenzijde

In plaats van twee kleuropties bij de originele Z Flip heb je nu keuze uit een viertal kleuren. Een grote verwelkoming is het grotere scherm aan de buitenzijde. Zo zie je meer inhoud van binnenkomende notificaties, gebruik je ‘m als viewfinder als je een selfie maakt of kun je gebruikmaken van (grotere) widgets.

Ook deze smartphone is stof- en waterdicht en beschikt over de snelle Snapdragon 888-chip. Er is 8GB RAM aanwezig en keuze heb je uit versies met 128GB of 256GB opslag. Het gaat om high-end hardware en dat merk je in de praktijk. Samen met de uitgebreide One UI-software vliegt het toestel rondjes in alles wat we wilden tijdens onze korte previewsessie.

Interessante prijsstelling

Met het minder imposante hardwarepakket dan de Z Fold 3 en het kleinere scherm gaat ook een ander prijskaartje gepaard. Waar de origine Z Flip nog 1500 euro kostte, koop je de Z Flip 3 voor 1049 euro. Dat is nog steeds veel geld, maar wel een flinke daling ten opzichte van de vorige Flip.

Ook behoort de hardware tot de beste van dit moment en dat was bij de introductie van de eerste Z Flip niet het geval. Wat ons betreft zeker noemenswaardige pluspunten en ook laat het zien dat Samsung opvouwbare smartphones steeds serieuzer neemt. Dat is ook iets wat Cella Sin, Communications Manager Samsung, bevestigde. Samsung pakt bijvoorbeeld grootser uit dan ooit qua marketingbudgetten bij deze toestellen.

Volledige ervaringen in onze reviews en pre-order

Android Planet gaat natuurlijk aan de slag met beide toestellen en binnenkort verschijnen onze volledige reviews. Heb jij specifieke vragen over de Z Fold 3 of Z Flip 3? Laat het dan weten in de reacties onder dit artikel of mails ons via redactie@bigspark.com.

Interesse in een van deze twee vouwbare smartphones en op zoek naar de beste deal? Check dan ons artikel over de pre-order van de Samsung Z Fold 3 en Flip 3. Tevens vraag je via Android Planet een exclusieve kortingscode aan, waarmee je 100 euro korting scoort op een van deze foldables.

Om de pols: Samsung Galaxy Watch 4 (Classic)

Ook hebben we kort de nieuwe smartwatches van Samsung getest. De Galaxy Watch 4 en Watch 4 Classic zijn de eerste uit het portfolio van Samsung met Wear OS aan boord. Daar overheen ligt de eigen schil van Samsung (One UI Watch) en dat biedt verschillende voordelen.

Zo kun je aan de slag met alle apps uit de Play Store van Google en is de accuduur een stuk verbeterd. Zo gaan de horloges op een volle lading zo’n drie dagen mee, iets wat met Wear OS-horloges van eerdere generaties echt niet lukt.

De Classic-variant komt met een draaibare rand om het scherm en dat werkt erg intuïtief. Zo scrol je bijvoorbeeld door de lijst van applicaties of stel je de helderheid van het display in door aan de ring te draaien. Bij de normale variant gebruik je het aanraakgevoelige scherm of de Bixby-assistent voor de bediening.

Qua schermen viel op dat de helderheid, kleuren en resolutie een fijne combinatie zijn om naar te kijken. Het gaat om amoled-displays met een resolutie van 450 bij 450 pixels waardoor alles er scherp uitziet. Beide horloges komen in verschillende kleuren en groottes op de markt en zijn ook vanaf nu te pre-orderen.

