Samsung Galaxy Z Fold 3 review: gelikter en betaalbaarder dan voorganger

Samsung zet flink in op foldables. In deze Samsung Galaxy Z Fold 3 review gaan we in op de verbeteringen van de opvouwbare smartphone ten opzichte van zijn voorganger.

Lees verder na de advertentie.

Samsung Galaxy Z Fold 3 review: gelikter en beter

Vorig jaar verscheen onze Samsung Galaxy Z Fold 2 review en de afgelopen weken hebben we met de Samsung Galaxy Z Fold 3 rondgelopen. Het toestel is op meerdere punten (flink) verbeterd en daar besteden we in deze Z Fold 3 review dan ook de nodige aandacht aan. Zie jij niks in deze grote klapper, maar vind je het vouwbare concept wel interessant? Check dan ook even onze Samsung Galaxy Z Flip 3 review.

Verbeterd design én nu waterdicht

De Z Fold 3 is heel andere smartphone dan alle huidige toestellen op de markt, en dat komt natuurlijk doordat je ‘m kan opvouwen. Dubbelgevouwen is het toestel wat log en zwaar te noemen, maar dat is logisch. Wel is het scharnier iets platter en sterker dan zijn voorganger en daar hadden we al geen klagen over.

De cameramodule is afgeslankt en valt daardoor minder op. De Fold 3 is verkrijgbaar in verschillende fijne kleuren. Iets wat je niet ziet is dat het toestel volledig waterdicht is. Samsung maakt namelijk gebruik van een oleofobische coating voor de interne onderdelen. Daarmee behoort ‘ie samen met de Z Flip 3 tot de eerste vouwbare én waterdichte toestellen ter wereld.

Schermen: nu beide met 120Hz

Laten we beginnen met de eerste grote vernieuwing voor het amoled-scherm aan de buitenzijde. Dichtgeklapt gebruik je die namelijk voor alles wat je wil. Van het checken van notificaties tot het typen van berichtjes of scrollen door je social media. Bij de Z Fold 2 ververste deze nog 60 keer per seconde, bij de Z Fold 3 is dat 120 keer. Daardoor voelt alles een stuk soepeler aan en is de gebruikservaring fijner.

Het binnenste scherm is opengeklapt 7,6 inch groot en heeft ook een verversfrequentie van 120Hz. De camera is verstopt achter het scherm. In theorie zie je hem niet, maar in de praktijk is dat vaak anders.

Het ligt wel aan hoe dicht je op het scherm zit en wat voor content je bekijkt, maar vaak zie je op de plek van die camera gewoonweg een rondje, waar de pixeldichtheid een stuk minder is. Dat is weer gedaan om ervoor te zorgen dat die camera genoeg licht kan opvangen voor een selfie.

Er is een laagje plastic op het binnenste scherm aanwezig en dat is een stuk zachter dan glas. Het blijft dus opletten geblazen met nagels, scherpe voorwerpen of korreltjes zand. De vouw is zeker te zien en ook te voelen, iets wat overigens ook het geval is bij de Z Flip 3.

Dat ligt ook weer aan hetgeen wat op scherm te zien is en hoe je het toestel in het licht houdt. Het mag natuurlijk zeker wat minder, maar we hebben er in onze tijd met het toestel geen last van gehad. Ook is er ondersteuning voor de S Pen aanwezig.

Over hardware niks te klagen, behalve de oplaadsnelheid

Kies je voor een high-end toestel van Samsung, dan heb je over de prestaties vaak weinig te klagen. Dat geldt ook voor die van de Z Fold 3. Door de combinatie van de Snapdragon 888-processor en 12GB RAM draait het toestel rondjes om alles wat je doet. Multitasken gaat dankzij het grote scherm makkelijk en is natuurlijk fijn voor de intensieve gebruiker, die constant bezig is met zijn of haar telefoon.

Verwacht trouwens niet dat het toestel een accuwonder is. Het grote scherm gebruikt de nodige energie en dat geldt ook voor de hardware. Een dag kwamen we vaak wel door. Maakten we wat meer foto’s dan normaal, dan moest het apparaat wel in het begin van de avond aan de lader.

Samsung levert daarvoor geen stekker mee, dus die moet je zelf regelen. De oplaadsnelheid van maximaal 25 Watt valt ook tegen, iets wat we al bij de Z Fold 2 noemden als minpunt. Draadloos opladen behoort wel tot de mogelijkheden.

Meeste camera’s zijn goed, selfiecamera voldoet niet

Er zijn drie camera’s aanwezig van 12 megapixel, waarmee je een prima kiekje schiet. Zo kun je aan de slag voor normale foto’s, plaatjes in een wijdere hoek en ook kun je wat inzoomen. Eigenlijk geldt hetzelfde als we schreven bij de Z Fold 2 review.

Samsung laat met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 Ultra echt zien wat het in huis heeft op cameragebied en de Fold 3 kan daar niet aan tippen.

De selfiecamera aan de binnenzijde is zeker nog noemenswaardig. Doordat deze achter het scherm is verstopt, heeft Samsung gekozen voor een magere sensor van 4 megapixel. Dat is genoeg voor videogesprekken of een fotootje, maar geweldig zijn de plaatjes zeker niet.

Android 11 en geoptimaliseerd voor grote scherm

De Galaxy Z Fold 3 komt met Android 11 en de One UI-schil die daaroverheen ligt. Die kennen we van populaire toestellen als de Galaxy S21 of Galaxy A52, maar is voor de Fold ook weer flink aangepast. Zo heb je meer mogelijkheden om apps naast elkaar vast te pinnen om zo te multitasken.

Vouw je het toestel half open, dan kun je ‘m gebruiken als kleine laptop, maar dat werkt met slechts een handvol apps en is dan ook niet optimaal. Een film kijken zorgt ervoor dat je grote zwarte balken ziet en veel apps zijn ook nog niet geoptimaliseerd voor het grote scherm. Een vierkante Instagram-foto bekijken is er bijvoorbeeld nog niet bij, want de rechthoekige app wordt in het midden van het vierkante scherm geopend.

Dit heeft te maken met ontwikkelaars die hun apps moeten aanpassen, maar wie dat wel en niet doen blijft de vraag. Dat heeft weer te maken met de populariteit van het toestel, maar ook van het vouwbare concept. Als we dat in de toekomst nog meer gaan zien bij Samsung en andere fabrikanten, dan loont het voor ontwikkelaars om hier meer tijd in te steken.

De Z Fold 3 krijgt drie grote Android-updates: naar Android 12, 13 en Android 14. Beveiligingspatches voor de Z Fold 3 verschijnen minimaal vier jaar. In de eerste drie jaar verschijnen die elke maand, het vierde jaar per kwartaal. Op dat gebied neemt Samsung een kleine voorsprong ten opzichte van veel andere fabrikanten en dit verdient zeker pluspunten.

Conclusie Samsung Galaxy Z Fold 3 review

De Samsung Galaxy Z Fold 3 is weer iets gelikter dan zijn voorganger en laat zien dat Samsung foldables echt serieus neemt. We zien verschillende fijne upgrades, zoals het verbeterde scharnier, de waterdichtheid, het buitenste scherm en de verborgen selfiecamera. Daarbij is de prijs ook gezakt ten opzichte van de Fold 2 (vanaf 1799 euro in plaats van 1999 euro) en dat maakt hem ook iets aantrekkelijker. Toch zal een vormfactor als deze niet heel snel iets worden voor het grote publiek. Interesse in zo’n vouwbaar scherm, maar vind je dit toestel te groot of te duur? Dan is er natuurlijk nog wel de Z Flip 3, die wat ons betreft de moeite waard is.

Samsung Galaxy Z Fold 3 kopen

Een losse Samsung Galaxy Z Fold 3 is te koop vanaf 1799 euro (256GB). Ook is er een model met 512GB opslag te koop voor 1899 euro. Combineren kan natuurlijk altijd met een goed sim only-abonnement. Uiteraard is het ook mogelijk om de Samsung Galaxy Z Fold 3 met abonnement aan te schaffen.