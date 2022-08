Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 preview: onzichtbare upgrades

Samsung heeft zijn nieuwste vouwtelefoons pas net officieel onthuld, maar Android Planet had ze onlangs al eventjes in handen. Blazen de toestellen ons weg of vallen de upgrades tegen? Daar kom je in deze preview achter.

Nieuwste Samsung-vouwtelefoon: Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4

Tijdens een event kregen we de mogelijkheid om alvast te proeven van Samsung’s nieuwste generatie vouwtelefoons: de Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4. De Flip 3 en Fold 3 kwamen in 2021 met een aantal grote veranderingen ten opzichte van hun voorgangers. Daardoor voelden deze smartphones als échte upgrades. Nu is het kijken of Samsung dit gevoel opnieuw kan creëren.

Daarnaast blijft het de vraag voor wie een vouwtelefoon écht nuttig is. Is een extra groot scherm of kleinere behuizing de (forse) meerprijs waard? Samsung is in ieder geval overtuigd van de potentie, want ze zijn er weer met een nieuwe serie.

Zelfde uiterlijk, maar beter benut

Op het eerste gezicht is er weinig veranderd aan het uiterlijk van de smartphones ten opzichte van de vorige generatie. De Galaxy Z Fold 4 vouwt nog steeds van een ‘normale’ telefoon naar een kleine tablet. In de praktijk betekent dat opnieuw een erg dikke telefoon wanneer hij dichtgevouwen is, maar die door zijn aluminium en glazen behuizing wel degelijk aanvoelt. De Z Fold 4 komt in de kleuren beige, groen en zwart.



De Z Flip 4 vouw je juist dubbel voor een kleiner ‘pakketje’ in je broekzak. Ondanks de kleine behuizing voelt de telefoon door de metalen rand en glazen achterkant erg premium aan. De smartphone komt in de kleuren paars, blauw, goud en grijs. Koop je een ‘Bespoke Edition’, dan kun je zelf een kleurencombinatie uitkiezen die je tof vindt. Dan moet je de Flip 4 wel via de Samsung-website bestellen en de levertijd is waarschijnlijk iets langer.

Helaas vouwen de nieuwe Flip en Fold nog steeds niet helemaal dicht. Daardoor komt er gemakkelijk stof tussen het scherm. Of dat erg is, zullen we tijdens de uitgebreide review moeten ondervinden.



Qua schermformaat is er bij zowel de Galaxy Fold 4 als Flip 4 niks veranderd. De Fold 4 heeft opnieuw een groot 7,6 inch-scherm aan de binnenkant en aan de buitenkant van de behuizing zit een 6,2 inch-display. Samsung heeft de beeldverhouding iets aangepast en daardoor verschilt de resolutie ook, maar hier merk je in de praktijk weinig van. De Galaxy Z Flip 4 beschikt opnieuw over een 6,7 inch-scherm, al zijn de randen volgens Samsung wel dunner geworden.

De camera set-up op de achterkant van de Fold 4 bestaat uit dezelfde camera’s als de Samsung Galaxy S22. Dat betekent een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een zoomcamera van 10 megapixel. De selfiecamera aan de buitenkant heeft een resolutie van 10 megapixel en de ‘onzichtbare’ selfiecamera aan de binnenkant heeft 4 megapixel. Laatstgenoemde is beter bedekt onder het scherm en daardoor valt ‘ie minder op.



Bij de Flip 4 steken de camera’s iets meer uit de behuizing, waardoor je ze meer voelt zitten. Handig is de verbeterde 10 megapixel-selfiecamera, die vooral bij weinig licht betere kiekjes moet afleveren. Achterop zitten twee 12 megapixel-camera’s: een hoofdcamera en groothoeklens. Hoe de camera’s in de praktijk presteren, hebben we nog niet goed genoeg kunnen testen.

Handige softwareverbeteringen

Hardwaretechnisch kiest Samsung er dus voor om niet zoveel te veranderen. De meeste verbeteringen vind je daarentegen in de software. De toestellen komen uit de doos met Android 12 met Samsung’s One UI-schil. De Galaxy Z Flip 4 heeft een aantal handige aanpassingen gekregen in de camera-app. Je kunt de Flip bijvoorbeeld opvouwen en neerzetten om zowel de selfie- als achtercamera te gebruiken.

Door de telefoon 90 graden te vouwen en naar videomodus te gaan, gebruik je ‘m als een ouderwetse camcorder. Erg nostalgisch. Als je de achtercamera gebruikt, kun je het beeld ook live op het ‘coverscreen’ zien. Het schermpje op de achterkant verandert dan in een cameradisplay.



Op de Fold zitten ongeveer dezelfde opties, maar dan in een Fold-jasje. Verder ligt de focus van de Galaxy Z Fold 4 voornamelijk op de verbeterde multitask-mogelijkheden. Samsung heeft daarvoor apps van onder andere Google en Meta geoptimaliseerd. Onderin het grote scherm is nu ook een ‘taskbar’ te vinden, waarin je je favoriete en recente apps plaatst. Die apps schuif je gemakkelijk naar boven, waardoor je multitasking activeert.

Uitstekende specificaties

Beide toestellen hebben zowel nieuwe softwarefuncties als betere hardware, zoals de nieuwste Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor. Deze chip is razendsnel, waardoor de vouwtelefoons even vlot zijn als veel andere Android-vlaggenschepen. Tijdens onze korte testperiode voelden de Samsung-telefoons dan ook erg rap aan.

De Z Fold 4 heeft een batterij van 4400 mAh; even groot als vorig jaar dus. De Flip maakt echter een flinke sprong vooruit. De Flip 3 had namelijk een accu van ‘maar’ 3300 mAh, waar de vierde generatie Flip maar liefst 3700 mAh ter beschikking heeft. En dat in nagenoeg dezelfde behuizing; indrukwekkend. Hoeveel langer het toestel het gaat volhouden is niet bekend, maar dat gaan we zeker testen in de volledige review.

De Flip komt met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Je kunt ook kiezen voor 256GB of 512GB aan boord. Voor het instapmodel betaal je 1099 euro. De Fold komt met 12GB aan werkgeheugen en begint bij 256GB opslagruimte. Niet voldoende? Dan kun je ook 512GB en zelfs 1TB aan opslagruimte kiezen. De prijs begint vanaf 1799 euro.

Conclusie Samsung Galaxy Z Fold 4 en Z Flip 4 preview

Op het eerste oog lijken de Samsung Galaxy Z Fold 4 en Flip 4 nauwelijks veranderd ten opzichte van hun voorgangers. Daardoor mist de ‘wow-factor’. Dat de toestellen razendsnel zijn staat vast, maar dat waren de Flip 3 en Fold 3 ook. Vooral de langere batterijduur van de Flip en de vernieuwde multitaskopties op de Fold gaan we flink onder de loep nemen. Dat zijn de functies die deze toestellen onderscheiden van de voorgangers. Of de upgrade van de derde naar de vierde serie vouwtelefoons het waard is, zullen we grondig onderzoeken. Check daarvoor binnenkort onze uitgebreide review.

Samsung Galaxy Z Fold 4 en Flip 4: prijzen, pre-order en release

De Samsung Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 zijn vanaf vandaag (10 augustus) te pre-orderen, maar de telefoons zijn vanaf 11 augustus ook leverbaar. In tegenstelling tot vorig jaar hoeven we dus niet zo lang te wachten op de officiële release. Hieronder zetten we alle prijzen van de Z Fold 4 en Z Flip 4 op een rijtje.