Samsung Galaxy Z Fold 4 review: krachtpatser met veelzijdige behuizing

De Samsung Galaxy Z Fold 4 is hier en wij hebben de opvouwbare smartphone uitgebreid getest. In deze review lees je alles over de verbeterde camera’s, handige softwarefuncties en het nut van deze opvallende, maar prijzige Samsung.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Samsung Galaxy Z Fold 4 review

De Galaxy Fold-modellen zijn al jaren de duurste premium-smartphones van Samsung en ondanks dat de markt voor vouwtelefoons nog maar klein is, blijft de fabrikant met nieuwe modellen komen.

De Galaxy Z Fold 4 is een vouwtelefoon die op het eerste oog niet veel verschilt van zijn voorganger, maar wel de snelste hardware onder de motorkap heeft. Dit opvouwbare toptoestel komt wel met een prijskaartje. Het instapmodel heeft namelijk een adviesprijs van 1799 euro.

Ben jij bereid zo’n bedrag uit te geven aan een smartphone of wil je gewoon weten hoe wij de telefoon hebben ervaren? Lees dan deze Samsung Galaxy Z Fold 4 review op Android Planet.

Herkenbaar en premium design

Samsung heeft besloten geen grote veranderingen door te voeren in het ontwerp van de Fold 4. De smartphone vouwt nog steeds open van een ‘normale’ telefoon naar kleine tablet. Dat lukt door het buigbare scherm aan de binnenkant en het scharnier in de behuizing. Laatstgenoemde is iets kleiner geworden en de behuizing is juist drie millimeter breder.

Je merkt in de praktijk weinig van de veranderingen – en de stevigheid van de behuizing is dan ook niet minder geworden. De metalen randen en matglazen achterkant zorgen ervoor dat het toestel premium aanvoelt. Door het stevige scharnier kun je de Galaxy Z Fold 4 op meerdere manieren neerzetten en in verschillende standen gebruiken. Daarover meer onder bij het ‘Software’-onderdeel van deze review.

We vroegen ons aan het begin van de reviewperiode af of we de Z Fold 4 daadwerkelijk in tabletmodus zouden gebruiken. Je hebt immers een normale smartphone wanneer hij dichtgevouwen is. Dat klopt, maar door de smalle beeldverhouding van dit coverscreen (het scherm aan de buitenkant) zijn iconen en tekst kleiner dan op een gemiddelde smartphone.

Daardoor ben je sneller geneigd de telefoon open te vouwen en volledig gebruik te maken van het indrukwekkende, grotere scherm. Voor veel smartphonetaken is het coverscreen goed genoeg, maar voor het lezen van teksten, kijken naar een film of het spelen van een game, is de tabletstand een hele fijne toevoeging.

Twee heldere en kleurrijke schermen

Samsung heeft eerder al drie Folds uitgebracht en ieder jaar verbetert de schermkwaliteit. Dit jaar is de verbetering iets kleiner. Het vouwbare scherm aan de binnenkant is namelijk zo goed als identiek aan die van de Fold 3.

Dat houdt in dat het een plastic scherm is waar je helaas makkelijk een krasje op maakt. Het 6,7 inch-amoled-scherm komt met de fraaie helderheid en kleuren die we van Samsung gewend zijn. Daarnaast heeft het display een ververssnelheid van 120Hz, waardoor hij erg responsief aanvoelt.

Het coverscreen is 6,2 inch groot, hoeft niet te buigen en is dus wél door glas geschermd. Sterker nog, hij zit achter een laagje Gorilla Glass Victus+. Dat is één van de sterkste soorten glas die je op mobiele telefoons tegenkomt. Het coverscreen en hoofdscherm voelen dus heel anders aan.

Wanneer je het hoofdscherm echter gebruikt, ben je de bouwkwaliteit snel vergeten. De vouwlijn verdwijnt voor je ogen. Bekijk je de smartphone van de zijkant of met donker beeld, dan is de vouwlijn wel goed zichtbaar. Tijdens het swipen voel je vouwlijn wel, maar dat went al gauw. Het schermformaat is groot genoeg om er voordeel uit te halen tijdens multitasken, en compact genoeg om enkel met je duimen te bedienen.

Het zou niet eerlijk zijn om de Fold met een tablet te vergelijken. Dan zou hij namelijk te mini zijn en een te fragiel scherm hebben. Kijk je ernaar als uitbreiding van je smartphone, dan vinden we het een erg waardevolle toevoeging.

Snelste hardware van het moment

Er is niks aan te merken op de prestaties van de Galaxy Z Fold 4. Met de Snapdragon 8 Plus Gen 1-processor is niks te gek. Apps starten snel op, haperingen komen niet voor en 3D-games draaien als een zonnetje. Qua snelheid concurreert de smartphone zeker met andere vlaggenschepen.

De Fold 4 blijft zelfs tijdens zware processen koel en door het 120Hz scherm is scrollen en swipen erg vlot. Met de 12GB aan werkgeheugen draaien gemakkelijk meerdere apps tegelijk, zonder dat de Samsung-vouwtelefoon langzamer wordt.

Ons testmodel heeft 256GB aan opslagruimte. Dat is het instapmodel, maar zal voor velen al meer dan genoeg zijn. Zelf het geheugen uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje is helaas niet mogelijk. Meer ruimte nodig? Kies dan voor de versie met 512GB of de 1TB-variant, die via Samsung zelf te koop is.

De telefoon heeft toegang tot het 5G-netwerk. Ben je van plan om te bellen, dan kun je ‘m het beste even invouwen. Aan de boven- en onderkant zitten de stereospeakers, die een luid en helder geluid creëren. Deze bedien je met volumeknoppen aan de zijkant. Daaronder zit de aan- en uitknop met een vlotte vingerafdrukscanner.

De hardware is beschermd door een IP-X8 beoordeling. Dat betekent dat de Galaxy Z Fold 4 wel waterdicht, maar niet beschermd is tegen stof. Dit kan voor problemen opleveren bij het scherm, want de telefoon vouwt niet helemaal vlak. Het scharnier is al wel beter afgeschermd, maar tegen stof is hij dus niet bestand.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vier erg goede camera’s, eentje een stuk minder

De Galaxy Fold-telefoons van Samsung hebben – vanwege hun opvallende behuizing – een hoop camera’s aan boord. De vierde Fold heeft een totaal van vijf camera’s ingebouwd.

De hoofdcamera heeft een resolutie van 50 megapixel en maakt scherpe foto’s in vrijwel alle omstandigheden. De beelden zijn kleurrijk en hebben gebalanceerd contrast. Daardoor lijken foto’s erg levendig, detailvol en helder.

Met de 10 megapixel-telelens zoom je 3x in zonder kwaliteit te verliezen. Zo kom je extra dichtbij objecten in je foto. Deze hebben dezelfde prettige kleuren als de hoofdcamera en geven een uniek perspectief. Gebruik je de 12 megapixel-groothoeklens, dan krijg je het tegenovergestelde effect. Het beeld wordt extra wijd en je krijgt meer in je shot. Kleuren blijven er helder uitzien, maar objecten aan de randen vervormen flink.

Bij het coverscreen is een 10 megapixel-selfiecamera te vinden. Deze maakt haarscherpe foto’s met een wijd kader. Als klap op de vuurpijl zit er een 4 megapixel-selfiecamera in het hoofdscherm. Deze zit verstopt achter een cirkel van pixels, maar daardoor zijn foto’s een stuk waziger en niet goed genoeg.

Ultra groothoeklens Hoofdcamera

Multitasken met geoptimaliseerde software

Hetgeen dat alles van de Fold bij elkaar brengt, is de software. De Samsung draait op Android 12L, een versie van Android 12 die speciaal voor tablets en foldables is geoptimaliseerd. Dat zien we onder andere terug bij het openen van apps, multitasken en het gebruik van de camera-app.

Vooral bij entertainment-apps ervaren we het meeste voordeel met de Fold 4. Bij het kijken van Netflix heb je weliswaar grote zwarte balken in beeld, maar is je film wel groter te zien. Als je je telefoon half vouwt, dan schakelt het beeld automatisch naar de bovenste helft. Je kunt je de smartphone dan overal neerzetten zonder dat hij ergens tegenaan moet leunen.

Nieuw aan de Z Fold 4 is de taakbalk onderin beeld. Dat werkt eigenlijk net als op je laptop. Klik op de app om ‘m te openen of schuif een app omhoog om multitasking in te schakelen. Multitasking is waar de Fold echt uitblinkt; je draait namelijk gemakkelijk twee volledige Android-apps tegelijk. Krijg je een berichtje terwijl je door je socials scrollt, dan zet je gemakkelijk de apps naast elkaar. Dat klinkt misschien onnodig, maar wij gebruiken het verrassend vaak.

Er zijn nog een leuke functie in de camera-app te vinden. Zo kun je het coverscreen gebruiken om een selfie of groepsfoto te maken met de hoofdcamera. Maak je een foto van anderen, dan kunnen ze zichzelf hier ook in zien. Je moet ze er dan wel aan herinneren in de lens te kijken in plaats van naar zichzelf.

Het updatebeleid van Samsung behoort tot één van de beste op de smartphonemarkt. Je krijgt namelijk vier jaar aan grote Android-updates (naar versie 13, 14, 15 en 16) en vijf jaar aan beveiligingspatches. Dat betekent dat je tot 2027 goed zit en de Galaxy Z Fold 4 heel lang kan blijven gebruiken.

Genoeg batterij, maar minder snel laden

De Fold 4 heeft twee schermen, maar houdt de batterij dat wel vol? Doordat Samsung dit jaar efficiëntere schermtechnieken en een energiezuinigere processor gebruikt, stelt de Fold niet teleur. En dat terwijl de Galaxy Z Fold 3 met dezelfde batterij van 4400 mAh, daar wél moeite mee had.

In de praktijk houdt de Galaxy Z Fold 4 het prima een hele dag vol. Wij testten de telefoon als dagelijks toestel, gebruikte beide schermen en hoefden geen een keer voor zonsondergang naar een stopcontact te zoeken.

Over opladen gesproken: de Samsung Galaxy Z Fold 4 laadt bedraad met maximaal 25 Watt op. Dat is anno 2022 verre van indrukwekkend en eigenlijk erg langzaam. Concurrenten als OnePlus en Realme bieden bijvoorbeeld al 150 Watt-snelladen aan. Daarmee is je telefoon binnen een half uur opgeladen. Bij de Fold 4 ben je in een half uur op ongeveer 50 procent.

De Fold 4 laadt nu met maximaal 15 Watt draadloos op. Dat is praktisch en sneller dan zijn voorganger, maar het blijft langzamer dan bedraad opladen. Het is ook mogelijk om andere apparaten, zoals een smartphone van een vriend(in) of draadloze oordopjes, van stroom te voorzien door ze achterop de Fold 4 te leggen.

Conclusie Samsung Galaxy Z Fold 4 review

De Samsung Galaxy Z Fold 4 is een razendsnelle smartphone die de hele dag meegaat. Foto’s zijn van de kwaliteit die we van Samsung gewend zijn, dan wel beter. Het is een premium toestel dat in veel omstandigheden ontzettend handig uit de hoek komt. Als je van jezelf weet dat je je smartphone niet hele dagen door stof en zand haalt en geld geen probleem is, dan is deze Fold 4 zeker een aanrader. Toch zal dat voor velen niet het geval zijn. Wil je een vouwtelefoon en geld besparen? Wacht dan nog een aantal maanden met het aanschaffen van deze Fold 4. De kans is groot dat ‘ie – net als zijn voorganger – in een aantal maanden honderden euro’s zakt. Als je van plan bent om binnenkort een nieuwe vouwtelefoon aan te schaffen, neem dan nog eens een kijkje naar de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Samsung Galaxy Z Fold 4 kopen

De Samsung Galaxy Z Fold 4 is door zijn prijskaartje niet voor iedereen weggelegd. Hij begint namelijk bij 1799 euro. Daarvoor krijg je een 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. Voor het 12/512GB-model ben je 1919 euro kwijt en het topmodel met 1TB aan opslag kost je 2159 euro.

Geïnteresseerd in de Samsung Galaxy Z Fold 4? Bekijk dan onze prijsvergelijker om het aanbod te bekijken. Hier verzamelen we de beste deal voor de Fold 4 met abonnement en het losse toestel.

Samsung Galaxy Z Fold 4 prijzen vergelijken Met abonnement € 77,50 p/m Bekijk beste prijs Los nieuw € 1.579,- Bekijk beste prijs

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.