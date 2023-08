Samsung Galaxy Z Fold 5 na vier weken: hoe bevalt het toestel nu?

We lopen inmiddels vier weken rond met de Samsung Galaxy Z Fold 5, wat ons genoeg ervaringen heeft opgeleverd voor een review-update. Hoe bevalt de vouwbare smartphone nu we hem langer op zak hebben?

In sommige gevallen krijgen we echter de mogelijkheid om een telefoon langer uit te proberen. In deze review-update van de Samsung Galaxy Z Fold 5 lees je enkele persoonlijke observaties nadat we bijna een maand met de smartphone hebben rondgelopen. We gaan in dit stuk dus minder in op harde specificaties (die lees je in onze eerste review) en meer op de gebruikerservaring.

Het reviewmodel van de Galaxy Z Fold 5 is ter beschikking gesteld door Samsung.

Groot scherm op zak is heerlijk…

Wie nooit een vouwbare smartphone heeft gebruikt, kan zich moeilijk voorstellen hoe snel het grotere scherm aan de binnenkant went. Vooral het scrollen door een website voelt een stuk fijner. Het is bijna alsof je op een pc of tablet aan het lezen bent. En hoewel je tijdens het kijken van een serie met flinke zwarte balken te maken krijgt, is het beeld toch een stuk groter dan op een normale smartphone.

In onze eerste review van de Fold 5 schreven we dat we na een week nog niet waren gewend aan de onvermijdelijke vouw in het scherm. Hij valt ons na een maand nog steeds dagelijks op, maar de irritatie is wel grotendeels verdwenen. Het is nu eenmaal een beperking van de huidige techniek. Bovendien is het oled-scherm verder ontzettend goed.

Samsung heeft verder een nieuw scharnier in de Fold 5 gezet. Daardoor liggen de twee helften nu recht op elkaar als je hem dichtklapt. Dat is misschien niet wereldschokkend, maar zorgt er wel voor dat er relatief weinig stof en vuil tussen het kwetsbare scherm komt.

… maar het display aan de buitenkant is echt te smal

Inmiddels heeft deze Samsung een aantal concurrenten, die in Nederland helaas moeilijk te krijgen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Google Pixel Fold en Oppo Find N2. Deze smartphones hebben gemeen dat hun scherm aan de buitenkant een bredere beeldverhouding heeft dan dat van de Fold 5.

Dat snappen we wel, want dit display is bij de Fold eigenlijk veel te smal. Wanneer je een appje tikt, voelt het toetsenbord bijzonder priegelig. En als je een foto maakt, kun je soms moeilijk zien wat je nou eigenlijk vastlegt.

90 procent van de tijd klapten we de Fold 5 dan ook open om het grote scherm aan de binnenkant te gebruiken. Dat is natuurlijk jammer, want soms wil je gewoon even snel een foto schieten of een berichtje tikken. We hopen daarom dat Samsung bij de volgende generatie voor een breder display aan de buitenzijde kiest.

Hardware doet zichzelf vergeten, camera’s blinken niet uit

Specificaties zijn leuk, maar uiteindelijk draait het erom hoe fijn een smartphone werkt. En de Fold 5 werkt zéér fijn. De hardware is zo snel dat je er eigenlijk nooit bij stilstaat. Wat je ook van het toestel vraagt, je verzoek wordt onmiddellijk uitgevoerd. Dat geeft een luxe indruk, wat natuurlijk ook wel mag bij een toestel van bijna 1900 euro. Verder genieten we nog steeds van de luidsprekers, die tot de allerbeste op de markt behoren.

Dat geldt niet voor de camera’s. We beschreven ze in onze eerste review als subtoppers en daar blijven we bij. Het gaat om een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en een zoomlens van 10 megapixel. Die haalt het beeld 3x dichterbij. Omdat het destijds somber weer was, hebben we nu wat foto’s in de zon geschoten.

De foto’s hierboven zijn gemaakt met de hoofdcamera. Wanneer je ze op de Fold 5 zelf bekijkt, lijken ze wat oververzadigd. Dat komt door het oled-scherm, dat de kleuren met de standaardinstellingen nogal stevig aanzet. Op een ander display ogen ze gelukkig een stuk neutraler.

Als het zonnetje schijnt, komt de groothoeklens heel aardig mee. Je hebt minder last van onscherpe hoeken dan bij somber weer. Wel zie je in de middelste foto hierboven iets gek bij de boomgrens. De takken ogen erg kunstmatig. De hdr-functie werkt hier duidelijk niet helemaal lekker.

De telelens staat wat ons betreft net een treetje hoger dan de groothoeklens. We zien eigenlijk geen gekke dingen. Fijn is verder dat er nauwelijks kleurverschillen tussen de drie camera’s merkbaar zijn.

Opvallend goede batterijduur

Veel high-end smartphones hebben een batterij van rond de 5000 mAh. Door ruimtegebrek komt de Fold 5 niet verder dan 4400 mAh. Omdat het scherm aan de binnenkant zo fors is, zou je daarom een matige accuduur verwachten. Dat valt echter reuze mee. Je zult geen meerdere dagen met het toestel doen, maar de avond haalden wij altijd. En dan terwijl we vrijwel exclusief het grotere display aan de binnenzijde hebben gebruikt.

De oplaadsnelheid blijft wel een pijnpunt. 25 Watt is niet meer van deze tijd. Zeker als je zoveel geld neerlegt, mag je verwachten dat je smartphone sneller vol zit. Dat moet bij de volgende Fold echt beter.

Afsluitende gedachten

Zelfs Samsung weet dat de Galaxy Z Fold 5 door zijn prijskaartje een nicheproduct is. Je moet wel erg goed in de slappe was zitten om zonder blikken of blozen 1900 euro neer te tellen voor een smartphone. Hoe tof dat grote scherm ook is. Waarschijnlijk bestaat de doelgroep vooral uit mensen die onderweg mails willen tikken of ander werk willen doen zonder een laptop mee te sleuren.

Wij vinden het jammer om afscheid te moeten nemen van de Galaxy Z Fold 5, maar zullen het smalle scherm aan de buitenkant niet missen. Dat is en blijft de achilleshiel van dit verder prachtige toestel.

Heerlijk om zo'n groot scherm in je broekzak te hebben

Razendsnel

Duurzamer door nieuw scharnier

Prima updatebeleid

Smal scherm aan de buitenkant voelt benauwd

Camera's blinken niet uit

Prijzig

