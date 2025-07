Samsung Galaxy Z Fold 7 review: een enorme sprong vooruit

Eindelijk een beetje ambitie! In deze review van de Galaxy Z Fold 7 lees je waarom we dit de beste vouwtelefoon van Samsung tot nu toe vinden. Of hij zijn adviesprijs van 2100 euro waard is, is natuurlijk een ander verhaal.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Samsung Galaxy Z Fold 7 review

Samsung is veruit de populairste fabrikant van Android-smartphones. Toch zijn we de laatste jaren niet altijd enthousiast over de toestellen die het bedrijf uitbrengt. Ze spelen vaak op veilig, met minimale veranderingen ten opzichte van hun voorgangers. Om eerlijk te zijn: we vinden ze soms gewoon een beetje saai.

We waren daarom blij verrast door de Samsung Galaxy Z Fold 7 die we in deze review bespreken. Met een adviesprijs van 2099 euro is hij natuurlijk zeer kostbaar en daardoor niet voor iedereen weggelegd.

Toch is dit wel een smartphone met ambitie. De verbeteringen ten opzichte van de Fold 6 zijn zó groot dat we hem zonder meer aanraden als je het geld hebt liggen. We leggen je graag uit waarom.

Het reviewmodel van de Galaxy Z Fold 7 is beschikbaar gesteld door Samsung

In het kort

De Galaxy Z Fold 7 biedt de grootste verbeteringen sinds de originele Fold uit 2019. Door het dunne, lichte ontwerp lijkt het alsof je een normale smartphone in handen hebt. Daar helpt het bredere scherm aan de buitenzijde ook zeker aan mee. De nieuwe 200 megapixel-hoofdcamera schiet bovendien prima foto’s.

Pluspunten Dun en licht ontwerp is heel fijn in gebruik

Dun en licht ontwerp is heel fijn in gebruik Uitstekende prestaties

Uitstekende prestaties Nieuwe hoofdcamera is erg goed Minpunten Overige camera’s vallen tegen

Overige camera’s vallen tegen Vouw in het scherm is nog steeds goed zichtbaar

Nieuwe hoofdcamera is uitstekend

Vouwbare smartphones hebben door ruimtegebrek doorgaans minder goede camera’s dan normale toestellen. Toch wist Samsung ondanks het dunnere profiel een betere hoofdcamera in de Fold 7 te stoppen. Het gaat om een oude bekende: de 200 megapixel-camera van de Galaxy S25 Ultra en S25 Edge.

Die presteert ronduit uitstekend. De grote sensor zorgt voor veel details, een prima contrast en dito dynamisch bereik. Ook in het donker levert deze camera goede foto’s af, al moet je wel houden van Samsungs vet aangezette kleuren. Door de hoge resolutie kun je bovendien prima 2x (digitaal) inzoomen. Je schiet dan alsnog fijne kiekjes.

Groothoeklens

De andere twee camera’s zijn niet veranderd ten opzichte van de Galaxy Z Fold 6. De groothoeklens, met een resolutie van 12 megapixel, vinden we al jaren op een groot aantal telefoons uit Samsungs portfolio. Hij is niet per se slecht, maar wel een beetje uit de tijd. Door de verbeterde hoofdcamera valt dit op de Fold 7 extra op.

Onderstaande foto’s zijn duidelijk minder scherp. Vooral in de hoeken loopt het detailniveau snel terug. Ook ogen ze simpelweg iets fletser, met minder contrast dan de hoofdcamera. Bij een groot verschil tussen lichte en donkere delen in de foto zie je bovendien dat het dynamisch bereik tegenvalt.

Telelens

Ook de telelens is er eentje waar Samsung al jaren plezier van heeft. Door de kleine sensor en magere resolutie van 10 megapixel moet je de foto’s niet al te kritisch bekijken, want dan zul je zien dat ze een tikje overscherpt zijn. Qua kleuren en contrast vinden we deze camera niettemin beter dan de groothoeklens. In het donker blijft er helaas weinig van de platen over.

Samenvattend kunnen we zeggen dat het gat tussen de hoofdcamera en de overige twee lenzen bij de Fold 7 groter is dan voorheen. Moeten we dan vooral blij zijn met die nieuwe hoofdcamera, of is het tijd dat Samsung de rest ook een welverdiende upgrade geeft? Wij denken stiekem toch vooral dat laatste.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dunner ontwerp is een kleine revolutie

Bij de Galaxy Z Fold 7 draait alles om het ontwerp. Hij is dichtgeklapt slechts 8,9 millimeter dun, nauwelijks dikker dan een normale smartphone. Ter vergelijking: de Z Fold 6 mat nog 12,1 millimeter. Dat is een enorm verschil en iets wat je onmiddellijk voelt. De nieuwe Fold ligt prima in de hand. Daar helpt het gewicht van slechts 215 gram zeker aan mee. Ter vergelijking: de S25 Ultra is zelfs drie gram zwaarder.

Daarmee heeft Samsung het doel van de Fold-serie eindelijk verwezenlijkt. De Fold 7 is heel goed te bedienen als een traditionele smartphone. Je mist dan niets, mede door het bredere 6,5 inch-oled-scherm aan de buitenkant. Vroegere Folds hadden een irritant dun display aan de buitenzijde, waardoor je hem zo snel mogelijk open wilde klappen.

Dat kan met de Fold 7 uiteraard ook nog steeds. Wel kost het, mogelijk door die dunnere behuizing, vrij veel moeite om deze telefoon open te vouwen. Als dat is gelukt, heb je een bijna vierkant scherm in handen dat 8 inch meet, iets groter dan het 7,6 inch-display van de Fold 6. Een andere verandering is dat de selfiecamera niet meer onder het scherm zit, maar weer gewoon in een gaatje. Blijkbaar was Samsung niet tevreden over de kwaliteit van deze camera. Het gat is vrij groot, maar je raakt er snel aan gewend.

Uitgevouwen is de Fold 7 een verbijsterende 4,2 millimeter dun. Dat is nauwelijks dikker dan de usb-c-poort, die dan ook maar nét past. We zien niet in hoe Samsung de volgende Fold nog dunner kan maken zonder deze poort helemaal te verwijderen.

De Fold 7 houdt opengeklapt nog fijner vast en voelt dan helemaal vederlicht aan. Online zijn verhalen te vinden over exemplaren van deze smartphone die niet helemaal kaarsrecht open te vouwen zijn. Daar heeft onze Fold 7 geen last van. Hij voelt bovendien behoorlijk stevig aan, al zouden we niet aanraden om druk te zetten op de behuizing. Alles kan immers kapot.

Al met al durven we het ontwerp van de Fold 7 een kleine revolutie te noemen. Natuurlijk, het camera-eiland steekt een flink stuk uit en maakt de telefoon bijna twee keer zo dik, maar dat doet er nauwelijks toe. Daar houd je hem immers niet vast en bovendien geldt hetzelfde voor veel ‘normale’ smartphones. Samsung heeft hier de juiste keuzes gemaakt.

Prima schermen, vouw blijft zichtbaar

Samsung vernieuwde niet alleen het ontwerp, maar maakte tegelijk beide schermen iets groter. Dat aan de buitenzijde is nu 6,5 in plaats van 6,3 inch en heeft zoals gezegd een bredere beeldverhouding. Het gaat uiteraard om een oled-scherm met een verversingssnelheid van maximaal 120Hz voor soepele beelden. Datzelfde geldt voor het grotere 8 inch-display aan de buitenkant.

Zoals we van Samsung gewend zijn, is de kwaliteit van deze schermen uitstekend. Kleuren spatten ervan af en het contrast is zeer hoog. De maximale helderheid is ook dik in orde, zodat je het toestel makkelijk kunt aflezen in de zon. Het betreft ltpo-panelen die terug kunnen schakelen tot een minimum van 24Hz om de batterij te sparen. Daar zie je niets van. Als het nodig is, wordt de snelheid weer automatisch opgevoerd.

Het scherm aan de binnenzijde heeft uiteraard weer een zachte toplaag, zodat je het kunt buigen. Het is nog geen enkele fabrikant gelukt om de vouw die daardoor ontstaat weg te werken. Ook op de Fold 7 is hij helaas nog steeds goed zichtbaar. Dat blijft voorlopig een inherent nadeel van vouwbare smartphones. Ook is dit scherm een stuk gevoeliger voor krassen dan het display aan de buitenkant.

Vlotte hardware doet wat je verwacht

Samsung koos bij de Galaxy Z Flip 7 dit jaar voor een eigen Exynos 2500-chip. De Fold 7 draait gelukkig nog steeds op de snelste processor van Qualcomm. Het gaat uiteraard om de Snapdragon 8 Elite, die ook in alle Galaxy S25-modellen te vinden is. We hebben dan ook geen klachten over de prestaties. In combinatie met 12GB werkgeheugen (16GB bij de duurste variant met 1 terabyte opslag) loopt deze Fold als een zonnetje.

We hebben ondanks de dunne behuizing ook niet gemerkt dat het toestel erg warm wordt als je bijvoorbeeld veel foto’s maakt. Samsung lijkt de koeling goed voor elkaar te hebben. Iets minder enthousiast zijn we over de speakers. Daar lijkt die behuizing van slechts 4,2 millimeter toch voor beperkingen te zorgen. Ze klinken niet slecht, maar halen een minder hoog volume dan bijvoorbeeld de S25 Ultra. Ook de basweergave is vrij beperkt.

Door de zachte toplaag kan Samsung geen vingerafdrukscanner onder het scherm kwijt. Hij zit daarom in de aan-uitknop aan de zijkant. Daarom is hij wat moeilijker op de tast te vinden, al werkt de scanner gelukkig wel vlot.

Uit de doos draait de Samsung Galaxy Z Fold 7 al op het nieuwe Android 16, met daar overheen de One UI 8-schil. Samsung belooft net als voor al zijn high-end toestellen zeven jaar ondersteuning. Deze smartphone wordt dus bijgewerkt tot en met Android 23 en mag tot de zomer van 2032 rekenen op beveiligingsupdates.

Dat is uitstekend, al plaatsen we er wel een kanttekening bij. De Galaxy S24 krijgt nu al niet meer alle features die wel naar de Galaxy S25 komen. Denk aan Now Brief, waarmee AI je driemaal per dag een overzicht geeft met voor jou belangrijke informatie. Ook de Fold 7 zal over een paar jaar waarschijnlijk achter gaan lopen op zijn toekomstige opvolgers.

One UI 8 werkt verder heerlijk soepel en bevat zoals we van Samsung gewend zijn veel kunstmatige intelligentie. Denk aan het ingrijpend bewerken van foto’s, hulp bij het schrijven van teksten en het genoemde Now Brief. Ook kun je ongewenste geluiden uit je video’s wissen en telefoontjes live vertalen.

Relatief kleine batterij doet het heel behoorlijk

Hoewel de Fold 7 dus 25 procent dunner is dan zijn voorganger, wist Samsung de batterijcapaciteit gelijk te houden: 4400 mAh. Dat is aan de ene kant best knap, maar toch is het jammer dat Samsung niet voor een silicium-koolstof-accu heeft gekozen. Dat type batterij kan meer energie kwijt op hetzelfde oppervlakte. Een capaciteit van meer dan 5000 mAh, zoals de Honor Magic V3 heeft, was daarmee mogelijk geweest.

4400 mAh blijft namelijk vrij krap voor een smartphone met twee schermen, waarvan er ééntje bovendien erg groot is. Hoelang de accu meegaat, hangt erg af van welk scherm je het meest gebruikt. Als je je voornamelijk beperkt tot het display aan de buitenkant, gaat de Fold 7 gemakkelijk een hele dag mee. Als je continu gamet op het grote scherm aan de binnenzijde is dat een stuk lastiger.

In de praktijk zullen de meeste mensen tussen deze twee schermen wisselen. Wanneer je ze allebei 50 procent van de tijd gebruikt moet je het einde van de dag wel kunnen halen, maar veel batterijsap zul je niet over hebben. Hoewel de batterij het ondanks zijn geringe capaciteit vrij behoorlijk doet, hopen we daarom dat Samsung bij de Fold 8 wél voor een silicium-koolstof-accu kiest.

De oplaadsnelheid mag dan ook direct omhoog, want 25 watt is anno 2025 wel erg traag. Je hebt anderhalf uur nodig om de Fold 7 volledig op te laden. Draadloos ligt de snelheid op slechts 15 watt en duurt het dus nog een stuk langer.

Conclusie Samsung Galaxy Z Fold 7 review

2100 euro is ongelooflijk veel geld. Zeker voor een smartphone die echt niet perfect is. De Samsung Galaxy Z Fold 7 heeft nog altijd een vrij kleine accu en de groothoeklens en telelens zijn gedateerd. De vouw in het scherm blijft bovendien goed zichtbaar. Toch prijkt er een 8 boven deze review. Samsung heeft de belangrijkste pijnpunten van de Fold 6 namelijk op bewonderenswaardige wijze aangepakt. Het dunne ontwerp is niet alleen fraai, maar ook zeer functioneel. Je kunt hem prima als normaal toestel gebruiken zonder dat je daarvoor concessies moet doen. Het grotere scherm aan de binnenkant is dan een heerlijke bonus. De nieuwe 200 megapixel-hoofdcamera behoort bovendien tot de top van de markt. Ja, 2099 euro is veel geld. Maar als je graag een vouwbare smartphone wil én een goed gevuld spaarvarken hebt, raden we de Fold 7 van harte aan.

Prijzen en deals

Heb je het geld ervoor over en wil je de Samsung Galaxy Z Fold 7 na het lezen van deze review kopen? De ‘goedkoopste’ versie met 12GB werkgeheugen en 256GGB opslag kost (officieel dan) 2099 euro. Voor 512GB betaal je 2219 euro. Het topmodel met 1TB opslag én 16GB werkgeheugen kost 2519 euro. Hieronder vind je de beste deals van dit moment.

Alternatieven

Google Pixel 9 Pro Fold

De Pixel 9 Pro Fold heeft minder snelle hardware en kan ook qua ontwerp niet tippen aan de Fold 7. De camera’s zijn niettemin erg goed en ook de schermen zijn zeer fraai. Bovendien zijn we erg gecharmeerd van het kale Android. Google biedt daarnaast een uitstekend updatebeleid, waardoor je nog jaren van de Pixel 9 Pro Fold kunt genieten. Je haalt in hem in huis voor € 1.539,-.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Voor € 1.175,68 koop je de Galaxy Z Fold 6, de directe voorganger van de Fold 7. Dat is een prima keuze als de veel dikkere behuizing je niet deert, want ook dit is nog altijd een snelle telefoon. De camera’s blinken niet uit, maar schieten in de meeste gevallen heel redelijke foto’s. Ook gaat de accu net zo lang mee en krijg je nog jarenlang updates.

Honor Magic V3

De Honor Magic V3 draait op een snelle Snapdragon 8 Gen 3-chip en heeft een bijna even dun ontwerp als de Fold 7. Bovendien is de accu met 5150 mAh een stuk groter en laadt hij met 66 watt nog veel sneller op. De drie camera’s op de achterzijde maken bovendien prima foto’s. Het grootste voordeel van de Magic V3 is de prijs. Je koopt hem voor € 1.299,-, veel goedkoper dus dan de nieuwste Fold.

Honor Magic V3

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.

Lees meer reviews: