Eerste indruk: hands-on met Samsung Galaxy Z Fold 7 en Z Flip 7 (FE)

Samsung heeft nieuwe foldables aangekondigd. We hebben ze al kort getest en zo bevallen ze.

Samsung Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 en Z Flip 7 FE preview

Al voor de lancering van Samsungs nieuwste vouwtelefoons, kregen we van de fabrikant een uurtje de tijd om de foldables te testen. Tof, want in het echt zie je de verschillen met de toestellen van vorig jaar een stuk beter dan online. We delen daarom graag onze bevindingen in deze hands-on met de Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 en Z Flip 7 FE.

Eerste indruk Samsung Galaxy Z Fold 7

Het paradepaardje van Samsungs vouwtelefoons is de Fold: de ‘normale’ telefoon die uitvouwt tot kleine tablet. Samsung heeft inmiddels zeven generaties van de Fold uitgebracht, maar deze Fold 7 brengt misschien wel de meeste vernieuwing van de afgelopen jaren. En dat merk je meteen, zodra je hem in je handen houdt.

Ra-ra: welke is de Fold 7?

Samsung heeft er alles aan gedaan om de Fold 7 zo dun mogelijk te maken – en met succes. Hij is dichtgevouwen nu 8,9 millimeter dik, waar de Fold 6 12,2 millimeter is. Houd je ze naast elkaar, dan is het verschil helemaal opvallend. De Fold 7 is nu een fractie dikker dan de Galaxy S25 Ultra (8,2 millimeter). En die telefoon vouwt niet.

Verder draait de telefoon op de snelste chip: de Snapdragon 8 Elite, die praktisch alles aankan wat je er tegenaan gooit. Denk aan dagelijks gebruik, maar ook zware games en uitgebreide AI-processen. De standaard 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte zijn prima, maar magertjes voor een telefoon in deze prijsklasse.

Qua camera’s voert Samsung ook een aantal veranderingen door. De selfiecamera onder het vouwbare scherm verdwijnt, hoe cool het ook was. Hier vind je nu gewoon een gaatje in het display, wat de fotokwaliteit wel gaat verbeteren. Achterop is de resolutie van de hoofdcamera gestegen naar 200 megapixel, net als bij de S25 Edge en Ultra.

De amoled-schermen van de Fold zijn iets gegroeid. Dichtgevouwen is ‘ie 6,5 inch groot en opengevouwen 8 inch. Qua batterij kiest Samsung helaas voor dezelfde grootte van 4400 mAh en het gebruikt niet nieuwste batterijtechnieken die andere fabrikanten wel hebben. Natuurlijk gaan we in de uitgebreide review testen hoe lang hij het dagelijks volhoudt.

Met een prijskaartje vanaf 2099 euro is de Galaxy Z Fold 7 beslist niet goedkoop en 100 euro duurder dan de Fold 6 vorig jaar. Wel krijg je er een telefoon voor terug die veel fijner in de hand ligt en meer aanvoelt als een ‘normaal’ toestel.

Eerste indruk Samsung Galaxy Z Flip 7

In vergelijking met de Fold, verandert de behuizing van de Flip 7 minder. De grootste vernieuwing is overigens wel de belangrijkste. Het cover display aan de buitenkant is flink gegroeid naar 4,1 inch, in plaats van 3,4 op de Flip 6. De nieuwe schermranden zijn met 1,25 millimeter ook enorm dun en dat geeft de Flip meteen een modernere look.

Ook groeit het vouwbare scherm van de telefoon van 6,7 naar 6,9 inch. Het is weer een amoled-display met 120Hz voor soepele beelden. De telefoon voelt ook lekker vlot aan dankzij de nieuwe Exynos 2500-chip van Samsung. Zonder al te technisch te worden is dit de eerste 3 nanometer-chip van de fabrikant, wat hem sneller en energiezuiniger maakt dan vorige Exynos-chip.

Met 12GB aan werkgeheugen en standaard 256GB opslagruimte kom je waarschijnlijk niet snel te kort. En met de grotere accu van 4300 mAh belooft Samsung dat de telefoon makkelijk het einde van je dag haalt. De behuizing is verder beschermd tegen stof en hij is zelfs waterdicht.

De Flip voelt moderner aan dan ooit, vooral dankzij het grotere scherm achterop. Wel zijn we benieuwd of Samsung de gebruiker daarmee ook meer functionaliteiten geeft. Op het scherm van de Flip 6 vielen deze nogal tegen, zeker in vergelijking met de Motorola Razr 60 Ultra, waarop je vrijwel iedere app kan openen.

Met een vanafprijs van 1199 euro is de telefoon even duur als vorig jaar, dus dat is goed nieuws. Hij verschijnt bij de meeste winkels in drie kleuren: blauw, zwart en koraal-roze.

En dan is er de Galaxy Z Flip 7 FE…

Tot slot lanceert de fabrikant ook de Samsung Galaxy Z Flip 7 FE. Deze heeft het scherm van de vorige Flip-generatie van 3,4 inch en hij draait op de Exynos 2400-chip die we kennen van de S24-serie.

Die chip is vlot, maar niet zo energiezuinig als Snapdragon-chips en ook is de batterij met 4000 mAh niet bepaald groot. We zijn dan ook benieuwd hoe lang het toestel het vol houdt tijdens dagelijks gebruik.

Hij heeft 8GB aan werkgeheugen en standaard 128GB opslagruimte, beide het laagste in de serie, maar voldoende voor normaal gebruik. We vragen ons vooral af waarom iemand de Flip 7 FE (nu) zou kiezen.

De Fan Edition heeft dan wel het laagste prijskaartje in de reeks, maar is met 999 euro nog altijd duurder dan de Flip 6 van vorig jaar. Die heeft een betere chip, meer werkgeheugen, meer opslagruimte en kost onderhand nog maar € 772,-.

