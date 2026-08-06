Samsung Galaxy Z Fold 8 review: bekende vouw, een nieuw jasje

Loop je al jaren met de gedachte om een vouwtelefoon te willen kopen, maar ben je nooit onder de indruk geweest van de vorm van deze telefoons? Dan is de Samsung Galaxy Z Fold 8 misschien iets voor jou. Je leest er alles over in deze review.

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Dit is de Samsung Galaxy Z Fold 8 review

Samsung schudt voor het eerst in jaren zijn Galaxy Z-serie eens goed door elkaar. Waar sinds 2020 elk jaar een klap- en vouwtelefoon werden geïntroduceerd, krijgen we dit jaar voor het eerst een nieuwe vorm erbij: het paspoortmodel. En hij heet de Samsung Galaxy Z Fold 8. Maar is deze nieuwe vorm het prijskaartje van 1999 euro waard? Dat hebben we voor je getest

Het reviewexemplaar van de Samsung Galaxy Z Fold 8 is beschikbaar gesteld door Samsung.

In deze Samsung Galaxy Z Fold 8 review

Pluspunten Vernieuwde vorm

Vernieuwde vorm Mooie schermen

Mooie schermen Ideaal voor social media, films en series

Ideaal voor social media, films en series Voelt snel aan Minpunten Camera’s hadden beter gekund

Camera’s hadden beter gekund Ontbreken telelens

Ontbreken telelens Batterijduur had groter gemogen

Camera’s zijn goed, maar het kan beter

De camera’s op de Samsung Galaxy Z Fold 8 met een paspoortformaat zijn jammer genoeg niet van dezelfde orde als bijvoorbeeld op de Galaxy S26 Ultra of Z Fold 8 Ultra. Deze modellen hebben drie camera’s aan de achterkant en bij de Fold 8 krijg je er maar twee.

Het gaat om een hoofdcamera van 50 megapixel en een groothoeklens van 50 megapixel. Samsung heeft ervoor gekozen om geen telelens toe te voegen en eigenlijk mis je die wel. Daarnaast is het jammer dat er niet voor is gekozen om deze telefoon van bijna 2000 euro te voorzien van een 200 megapixel-camera. De selfiecamera is overigens 10 megapixel.

Overigens kun je met de camera’s op de Z Fold 8 wel mooie plaatjes maken. De kwaliteit van de lenzen is goed en je foto’s zijn scherp en gedetailleerd. Gelukkig beschikt de telefoon over genoeg bewerkingssoftware om net even iets meer van je foto te maken.

De Fold 8 weet ook tijdens het fotograferen een bepaalde vorm van nostalgie terug te brengen. Wanneer je de Fold 8 dichtgeklapt en horizontaal vasthoudt, doet het formaat van de smartphone een beetje denken aan een fototoestel uit de beginjaren 2000.

Nieuw en fris ontwerp

Het nieuwe paspoortvormige model voelt aan als een kleine revolutie. Je hebt echt het gevoel alsof je een nieuw type smartphone in je handen hebt. Wanneer de Fold 8 dichtgeklapt is, voelt hij aan als een compacte smartphone. Als je hem openvouwt, heeft hij meer weg van een mini-tablet. Dit was bij de voorgaande Fold-series vaak een belofte, maar die wordt met deze vorm eindelijk echt waargemaakt.

Met zijn 201 gram voelt hij dichtgeklapt qua gewicht aan als een normale smartphone. Omdat het gewicht anders wordt verdeeld als je hem openklapt, heb je het idee dat je een Samsung Galaxy S25 Edge in je handen hebt.

In beide gevallen ligt hij ondanks zijn vernieuwde vorm comfortabel in de hand. Zowel mensen met grote als met kleinere handen kunnen met deze vorm prima uit de voeten.

Mooie schermen, maar bijzondere audio

Waar de camera’s nog niet aanvoelen alsof het onderste uit de kan is gehaald, geldt dit niet voor de schermen. Zowel het binnenste als het buitenste display stelt kwalitatief niet teleur. Samsung maakte gebruik van een nieuwe Flex-Titanium techniek om de gleuf tussen de schermen te verminderen. Je ziet hem nog wel, maar hij voelt wel een stuk minder aanwezig.

Het voorste scherm heeft een 5,5 inch-amoled-scherm met een 120Hz-ververssnelheid. Aan de binnenkant vind je een 7,6 inch-amoled-display met dezelfde ververssnelheid. Het maakt niet uit hoe je de schermen vasthoudt; op alle manieren is het kijken van je favoriete serie of het scrollen op social media een fijne ervaring.

De Fold 8 heeft wel een gekke keuze gemaakt in het ontwerp. De speakers van de telefoon vind je zowel aan de boven- als onderkant, maar als je hem uitklapt, dan komt het geluid alleen van links en niet van rechts.

In eerste instantie valt het niet op, maar als je het eenmaal weet en hoort, dan kun je het ook niet meer wegdenken. In onze ogen is het niet een al te groot probleem, maar apart is het zeker wel.

Als we de motorkap openklappen

Samsung stopt al jaren de Snapdragon-chips van Qualcomm in zijn vlaggenschepen. De laatste tijd wil het Zuid-Koreaanse bedrijf ook nog weleens kiezen voor de eigen Exynos-chips en zit er in de Ultra-modellen alleen nog een Snapdragon. Blijkbaar verwacht Samsung veel van de Fold 8, want als processor is er gekozen voor de Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Dit is een krachtige chip die je momenteel als één van de sterkste chips in zijn soort mag beschouwen. Dit komt ook door de veelzijdigheid van processor. De chip zorgt ervoor dat je soepel en snel kunt multitasken en veel games zonder problemen speelt. Daarnaast is de chip snel genoeg om snel AI-functies te kunnen verwerken. Het nadeel van de veelzijdige chip is dat de telefoon voelbaar heter wordt bij langdurig gebruik.

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De Samsung Galaxy Fold 8 komt in twee uitvoeringen: een 256GB-variant en een 512GB-variant. Beide opties zijn voorzien van 12GB werkgeheugen. De Fold 8 is verkrijgbaar in drie kleuren: paars, wit en donkergrijs.

De vingerafdrukscanner bevindt zich niet onder het scherm, maar bij de aan/uit-knop. Ik heb altijd een haat-liefdeverhouding met dit type scanners omdat mijn vingers groot van formaat zijn. Maar, dat verschilt natuurlijk per gebruiker.

Uit de doos kom de Galaxy Z Fold 8 met Android 17 en One UI 9 geïnstalleerd. Al jaren lang zijn Android en Samsung’s softwareschil One UI een sterke combinatie. Je haalt zoveel meer uit een Samsung als je het vergelijkt met andere softwareschillen.

Samsung blijft de software ook telkens verbeteren en voegt regelmatig nieuwe functies toe. Wij waren erg gecharmeerd van de nieuwe FlexCam-functie. In de basis is deze functie een bewegingstracker.

Als je een video hebt gemaakt en je wil graag de focus op een specifiek punt of persoon hebben, dan kun je dit met een simpele tik doen en dan volgt de camera het geselecteerde onderwerp. Hierdoor kan je video ineens een ander dynamiek krijgen. De FlexCam-functie is nu alleen nog beschikbaar voor de Z Fold-serie, maar wellicht komt deze binnenkort ook naar andere Samsung-toestellen.

De software- en beveiligingsondersteuning zijn, zoals we gewend zijn van Samsung, dik in orde. De ondersteuning stopt naar verwachting in de zomer van 2033. Dit betekent dat je zeven jaar vooruit zou moeten kunnen met de Fold 8.

Wil je weten wat Samsung naast de Galaxy Z Fold 8 nog meer heeft gelanceerd. Check dan deze video!

@androidplanet.nl Vandaag is Galaxy Unpacked en Samsung heeft drie telefoons en twee smartwatches gelanceerd. De Samsung Galaxy Z Fold8, Z Fold 8 Ultra en de Z Flip 8. Ook werden de Galaxy Watch 9 en de Watch Ultra 2 gepresenteerd. #samsung #smartphone #foldable #samsunggalaxy #galaxyunpacked ♬ origineel geluid – AndroidPlanet.nl

Batterij en opladen

De batterijcapaciteit van de Fold 8 is niet overweldigend, maar stelt ook zeker niet teleur. De batterij is 4800 mAh groot en dat is best indrukwekkend als je kijkt naar hoe dun de paspoortvormige vouwtelefoon eigenlijk is.

Toch had ik voor deze prijs misschien wel een hogere batterijcapaciteit verwacht – of een langere batterijduur. Als je de telefoon intensief gebruikt (denk dan aan veel gamen, foto’s maken en langdurige scrollsessies) dan gaat het snel met de batterij.

Gelukkig is de accu snel op te laden. De Samsung Galaxy Fold 8 ondersteunt 45 watt snelladen bekabeld en 20 watt draadloos. Als je hem bekabeld laat, dan ga je van 0 naar 80 procent batterij in ongeveer 45 minuten.

Een gemiste kans is de ondersteuning van Qi2 draadloos laden. Ja, je kan er een aparte case voor kopen, maar op een telefoon van circa 2000 euro, mag je toch verwachten dat dit gewoon ingebouwd zit. De enige reden die het valideert is dat het technische gezien niet mogelijk is op een foldable met deze dikte.

Conclusie Samsung Galaxy Z Fold 8 review

De Samsung Galaxy Z Fold 8 laat zien hoe volwassen opvouwbare smartphones inmiddels zijn geworden. En hoe een nieuwe vorm een verschil kan maken in gebruiksgemak. Het toestel voelt solide aan, is prettig in dagelijks gebruik en combineert de voordelen van een smartphone en tablet beter dan ooit.

Dat betekent niet dat de Fold 8 voor iedereen de beste keuze is. Ben je bijvoorbeeld een liefhebber van fotografie, dan is de Fold 8 te beperkt door het ontbreken van een telelens. Ook de accuduur is prima, maar niet geweldig.

Wie veel onderweg werkt, regelmatig meerdere apps tegelijk gebruikt of simpelweg een groot scherm in zijn broekzak wil hebben, zal moeilijk een betere Android-vouwtelefoon vinden.

De Galaxy Z Fold 8 is door zijn vorm misschien wel de grootste revolutie in de wereld van vouwtelefoons sinds de komst van de Fold. Samsungs grootste concurrent, Apple, zit het bedrijf op de hielen. Naar verwachting komt het bedrijf uit Cupertino later dit jaar met een antwoord op de Z Fold 8. Of het paspoortformaat een blijvertje is of een eendagsvlieg, zal de tijd leren.

Samsung Galaxy Z Fold 8 kopen?

Ben je na het lezen er over uit dat de paspoortvorm de ideale vouwbare telefoon voor jou is? Bekijk dan onze vergelijker om erachter te komen waar je de Samsung Galaxy Z Fold 8 het voordeligst kunt scoren.

Alternatieven

De Galaxy Z Fold 8 is met zijn paspoortvorm voorlopig nog een van de weinige in zijn soort. Een exact alternatief op basis van de vorm kunnen we dus niet geven. Wel kunnen we hem kort vergelijken met drie andere vouwtelefoons.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

De Samsung Galaxy Z Fold 8 en de Galaxy Z Fold 8 Ultra zijn allebei hoogwaardige vouwbare smartphones, maar richten zich op verschillende gebruikers. De Fold 8 is de lichtste Z Fold tot nu toe. Het formaat is ideaal als je hem gaat gebruiken voor het bekijken van content. Opgevouwen is het toestel compacter en makkelijker mee te nemen dan zijn grotere broer.

De Fold 8 Ultra is juist ontworpen voor maximale productiviteit. Hij beschikt over een groter 8-inch binnenscherm en een 6,5-inch buitenscherm. Ook heeft hij een batterijcapaciteit van 5.000 mAh en een camerasysteem met een 200MP-hoofdcamera. Hierdoor is de Ultra beter geschikt voor multitasking en fotografie.

Beide toestellen gebruiken dezelfde Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, draaien op Android 17 met One UI 9 en ondersteunen dezelfde Galaxy AI-functies. Kies de Fold 8 als je een lichtere, compactere foldable zoekt die ideaal is voor mediaconsumptie. Kies de Fold 8 Ultra als je het grootste scherm, de beste camera’s, een grotere batterij en productiviteit belangrijker vindt. Kijken we naar de prijs, dan liggen de basismodellen ongeveer 200 euro uit elkaar.

Google Pixel 10 Pro Fold

De Google Pixel 10 Pro Fold en de Samsung Galaxy Z Fold 8 behoren tot de beste vouwbare smartphones van 2026, maar leggen andere accenten. De Pixel 10 Pro Fold blinkt uit in fotografie en AI. De camera’s leveren uitstekende prestaties, vooral bij portretten en nachtfotografie.

Beide smartphones beschikken over hoogwaardige OLED-schermen met een hoge verversingssnelheid en een premium afwerking. De Pixel biedt een meer pure Android-ervaring, terwijl Samsung uitblinkt met uitgebreide functies en betere app-optimalisatie voor het vouwbare scherm.

De keuze hangt af van je prioriteiten: kies de Pixel 10 Pro Fold als camera’s en AI vooropstaan. Kies de Galaxy Z Fold 8 als je een compacter vouwformaat zoekt. Momenteel is de Google Pixel 10 Pro Fold wel een stuk goedkoper dan de Fold 8.

Lees hier onze volledige review van de Google Pixel 10 Pro Fold

Motorola Razr Fold

De Razr Fold is Motorola’s eerste boekvormige foldable en beschikt over een groot 8-inch binnenscherm en een 6,56-inch buitenscherm. Waar de Z Fold 8 twee camera’s van 50 megapixel heeft, heeft de Razr Fold er drie van 50 megapixel, waaronder een telelens die bij de Fold 8 ontbreekt.

De Razr Fold biedt een batterijcapaciteit van 6.000 mAh, snelle oplaadmogelijkheden tot 80 watt en ondersteuning voor de Moto Pen Ultra.

Qua prestaties behoren beide toestellen tot de absolute top. De Fold 8 wordt tot 2032 ondersteund met OS- en beveiligingsupdates en de Razr wordt mogelijk ondersteund tot 2033. De adviesprijzen van de Fold 8 en de Razr Fold zijn gelijk, maar je kunt de vouwbare telefoon van Motorola inmiddels al een stuk goedkoper vinden.

Lees hier onze volledige review van de Motorola Razr Fold

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De smartphones die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste telefoons in de praktijk bevallen.