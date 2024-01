Sennheiser Accentum Wireless review: goed geluid voor weinig geld

De Sennheiser Accentum Wireless is een opvallend goede koptelefoon met een relatief schappelijk prijskaartje. Wij hebben ‘m voor je getest.

Sennheiser Accentum Wireless review

We schrijven op Android Planet voornamelijk over de nieuwste smartphones, smartwatches en tablets, maar af en toe komt er ook een draadloze koptelefoon voorbij. De Sennheiser Accentum Wireless, die sinds kort in de winkels ligt, is er zo’n eentje. De headset onderscheidt zich door de erg lange accuduur en noise cancelling.

Met een adviesprijs van 179 euro betaal je echter niet de hoofdprijs voor deze functies. De koptelefoon is inmiddels ook iets in prijs gedaald, wat ‘m interessanter maakt. Wij hebben de Accentum Wireless een aantal weken getest en dit zijn onze bevindingen. Lees je mee?

Design en draagcomfort

De Sennheiser Accentum Wireless is geen hele dure koptelefoon, maar wel lekker stevig en fraai vormgegeven. Het design is simplistisch, waarbij de headset een volledig matte afwerking heeft – dat oogt chic. Houd er wel rekening mee dat je geen hoes krijgt om de koptelefoon in op te bergen.

Het is prettig dat de headset niet heel zwaar is. De headset drukt niet te stevig op je hoofd en de oorkussens zijn niet te dun. Daardoor kun je ‘m probleemloos uren achter elkaar gebruiken, zonder dat het oncomfortabel wordt. Toch vinden we duurdere koptelefoons, zoals de Bose QuietComfort 45 en Sony WH-1000XM5, lekkerder zitten. Maar, deze headsets zijn ook een stuk duurder dan de Accentum Wireless van Sennheiser en hebben een betere bouwkwaliteit.

Het is eerlijker om ‘m naast een duidelijke concurrent te leggen. Wij kiezen voor de Sony WH-CH720N, een andere betaalbare headset met een lange accuduur én ruisonderdrukking. Tussen de koptelefoons zien we duidelijke verschillen: de Sony piept en kraakt een beetje door het goedkope plastic, maar bij de Sennheiser heb je hier geen last van. De WH-CH720N is wel iets lichter en dat zit wat comfortabeler.

Op de rechter oorschelp zitten knopjes om de Accentum Wireless te bedienen. Zo kun je muziek pauzeren, het volume aanpassen of de noise cancelling in- en uitschakelen. Dat laatste doe je door het onderste knopje twee keer in te drukken. Dit werkt op zich prima, maar de knopjes zijn wel erg klein. Daardoor zijn ze soms lastig van elkaar te onderscheiden.

Geluidskwaliteit en noise cancelling

We zijn positief verrast over de geluidskwaliteit van de Sennheiser Accentum Wireless. Het geluid klinkt vol en gebalanceerd, er is genoeg bass aanwezig en ook op hoog volume blijven klanken helder. Voor het geluid hoef je de Accentum Wireless dus niet te laten liggen.

Een belangrijke feature is natuurlijk de actieve ruisonderdrukking, waarmee je omgevingsgeluid wegfiltert. Ideaal voor als je in het openbaar vervoer zit of op een druk kantoor aan het werk bent, en niet gestoord wil worden. Je activeert de ANC zoals gezegd door twee keer op het ronde knopje te drukken.

De ruisonderdrukking werkt goed en filtert veel geluid weg. Duurdere koptelefoons doen dit nog iets beter en op een druk kantoor zul je af en toe stemmen alsnog ‘door’ de ANC horen. De Accentum Wireless is verder niet zo goed in het wegfilteren van wind en als je buiten loopt, hoor je sirenes bijvoorbeeld duidelijk.

Transparantiemodus

De transpiratiemodus doet prima zijn werk. Omgevingsgeluid krijg je goed mee en het klinkt dan net alsof je de koptelefoon niet eens op je hoofd hebt. Ideaal voor als je muziek luistert, maar niet helemaal van de wereld wil worden afgesloten.

Een minpunt is dat de Sennheiser Accentum Wireless geen oordetectie heeft. Zet je de koptelefoon tijdens het luisteren van muziek even af, dan stopt het nummer niet. Er is wel een optie om de headset na 15, 30 of 60 minuten uit te schakelen om de batterij te sparen.

Ook fijn is de multipoint-ondersteuning, zodat je de Accentum met twee apparaten (zoals je laptop en smartphone) tegelijk kan koppelen. Handig voor als je tijdens het werk een belletje krijgt en deze direct wil beantwoorden.

Smart Control-app

De Sennheiser Accentum Wireless koppel je aan je smartphone met de Smart Control-app. Deze app is behoorlijk basic, maar geeft je toch een aantal handige opties. Zo kun je simpel en snel tussen ruisonderdrukking en transparantie schakelen en checken of er software-updates voor de koptelefoon beschikbaar zijn.

Uiteraard is er een equalizer om het geluid aan te passen en Sennheiser heeft een Bass Boost-functie toegevoegd voor als je van extra veel bass houdt.

Uitstekende accuduur

De Sennheiser-koptelefoon blinkt uit door de uitstekende accuduur. Sennheiser claimt dat je tot 50 uur lang muziek kan luisteren mét ruisonderdrukking ingeschakeld. Dat is erg lang en genoeg om meer dan een volledige werkweek met een volle acculading te doen.

We hebben tijdens onze testperiode de ​​Sennheiser Accentum Wireless daarom maar enkele keren hoeven op te laden en dat is erg fijn. Is de koptelefoon dan toch leeg, dan kun je ‘m redelijk vlot weer van accusap voorzien.

Tien minuten opladen is genoeg om weer vijf uur naar muziek te luisteren. Een hele oplaadbeurt neemt ongeveer drie uur in beslag. In de verpakking zit hiervoor een usb-c-kabeltje.

Conclusie Sennheiser Accentum Wireless review

De Sennheiser Accentum Wireless is een fijne draadloze koptelefoon met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor de adviesprijs van 179 euro (al betaal je inmiddels minder) krijg je een headset met goed geluid, prima noise cancelling en een lange accuduur.

De bouwkwaliteit is in orde, al vinden we de Accentum Wireless niet zo fijn zitten als de duurdere koptelefoons die beschikbaar zijn. Daar kunnen we door de relatief lage prijs wel mee leven. Voor de € 153,- die je nu betaalt, is de Sennheiser Accentum Wireless zeker de moeite waard.

Sennheiser Accentum Wireless review kopen

De Sennheiser Accentum Wireless heeft een adviesprijs van 179 euro, maar kun je inmiddels voor iets minder op de kop tikken. De beste en actuele prijzen check je in de vergelijker hieronder.