Sennheiser CX True Wireless review: fijne oordopjes in druk speelveld

In deze Sennheiser CX True Wireless review gaan we aan de slag met de oordopjes van 129 euro. Of ze als muziek in de oren klinken, of dat je beter verder kunt zoeken, lees je hier.

Sennheiser CX True Wireless review

Eerder dit jaar hebben we een review over de Sennheiser Momentum True Wireless-oordopjes gepubliceerd. Nu is het tijd voor de CX True Wireless, die een adviesprijs van 129 euro hebben en daarmee een stuk betaalbaarder zijn. Wel zijn er in deze prijsklasse nog veel meer oordopjes te krijgen van andere merken. In onze review hebben we het over de geluidskwaliteit, accuduur en draagcomfort, maar kijken we natuurlijk ook naar de prijs en of ze het waard zijn of niet.

Het reviewmodel van de CX True Wireless is ter beschikking gesteld door Sennheiser.

Simpel doosje met usb c-poort

Het doosje waar de twee oordopjes in geleverd worden, is gemaakt van hard plastic en oogt daardoor niet heel chique. Op de voorkant is een kleine led te vinden, waarmee je snel de status van de accu checkt. Er is namelijk een ingebouwde batterij aan boord van het doosje die je makkelijk oplaadt via usb-c. Een kabeltje daarvoor wordt meegeleverd, maar een oplader moet je zelf regelen.

Prima draagcomfort, batterijduur voor hele werkdagen

De vorm van de dopjes is wat vierkant, wat ik associeerde met zwaar en oncomfortabel. Dat klopt echter niet, want de dopjes zitten als gegoten. Net als bij de True Wireless-dopjes ‘draai’ je ze in je oor. Het gaat om in ear-oordopjes en dat is uiteraard wel iets wat je fijn vindt of niet. Sennheiser levert daarbij netjes verschillende maten oortips mee.

De draadloze dopjes zijn spatwaterdicht en hebben een goede accuduur. Volgens de fabrikant kun je ze op een enkele lading 9 uur gebruiken, terwijl de accu in het doosje nog goed is voor twee volle ladingen. In de praktijk kwam ik een werkdag inderdaad makkelijk door, waarbij ik veel muziek luisterde en af en toe een (video)gesprek voerde. Actieve ruisonderdrukking is niet aanwezig. Hoewel dat een erg fijne functie is, zou dit ook ten koste gaan van de accuduur.

Verbinding met bluetooth, instellingen via de app

Net als bij de eerder geteste Sennheisers werkt het koppelen met een smartphone, tablet of laptop erg makkelijk. Via de Smart Control-app uit de Play Store kun je het nodige instellen. Denk daarbij aan de hoeveelheid bass of treble die uit dopjes komt, de aanraakgevoelige bediening of met welke apparaten je verbinding wil maken.

Dat kan met veel apparaten, maar automatisch schakelen tussen audiobronnen is er niet bij. Ook in onze Momentum True Wireless-review viel dat al op. Zijn de dopjes verbonden met de laptop en belt iemand op je smartphone, dan kun je dat gesprek dus niet direct opnemen via de oordopjes. Via de app kun je wel tussen audiobronnen wisselen, maar verschillende andere merken hebben dat beter voor elkaar, want daar werkt het naadloos.

Geluidskwaliteit is de grote plus

Op de geluidskwaliteit van de Sennheiser CX True Wireless hebben we niks aan te merken. Dat komt mede door de ondersteuning voor Qualcomm’s aptX-technologie. Simpel gezegd zorgt dat voor ‘hd-kwaliteit’, mits de bron daarvoor ondersteuning biedt. Geluid klinkt helder en vol, bass is goed aanwezig en ook op hogere volume is dat het geval. In onze reviewperiode luisterden we uiteraard allerlei soorten muziek. Van top 40 tot metal en van Nederlandse rap tot hardstyle.

Daarbij zijn er natuurlijk ook regelmatig gesprekken gevoerd. In huis, op de fiets of in het openbaar vervoer: we waren veelal goed te verstaan en hoorden de andere sprekers ook prima. Wel wordt het geluid wat versterkt, zo gaven meedere gesprekspartners aan. Loop je dus tegelijkertijd in de wind of ben je bezig met je tas inpakken, dan is dat niet altijd even fijn om te horen voor hen.

Active noise cancelling is niet aanwezig. Daarmee filter je omgevingsgeluid (gedeeltelijk) weg, zodat je optimaal kunt genieten van muziek of juist stilte. Sennheiser heeft er met de prijsstelling van 129 euro voor gekozen om dit niet toe voegen en dat vinden we erg jammer.

Onlangs zijn bijvoorbeeld de Nothing Ear (1) aangekondigd (van 99 euro) en die hebben wel ruisonderdrukking. Ook de OnePlus Buds Pro en Samsung Galaxy Buds 2, die 149 euro kosten, hebben deze feature aan boord. Daarbij kun je ook kijken naar iets oudere draadloze oordopjes, die inmiddels in prijs zijn gedaald. Zo pik je de Huawei Freebuds Pro op voor zo’n 110 euro.

Bediening via aanraakgevoelige oordopjes

De bediening werkt prima en via de aanraakgevoelige vlakken van de dopjes. Nu moeten we wel zeggen dat we het minder gebruikten dan bij de Momentum True Wireless-oordopjes. Dat komt weer omdat de CX True Wireless geen actieve ruisonderdrukking hebben, die we toen vaak in- en uitschakelden tijdens het gebruik.

Nu was het niet meer dan even muziek pauzeren (ingesteld met enkele tik) of skippen naar het volgende nummer (ingesteld met dubbele tik). Soms werd het volume nog wat verhoogd of verlaagd door even op de dopjes te blijven drukken en dat was het. Het is trouwens een aanrader om in te stellen dat de dopjes een piepje geven als je ze aanraakt. Zo weet je namelijk precies of jouw tikje wel of niet is doorgekomen.

Conclusie Sennheiser CX True Wireless review

De Sennheiser CX True Wireless zijn fijne oordopjes voor liefhebbers van een rijkelijk geluid dat ook nog wat in te stellen is via de app. Het draagcomfort is fijn en ook zijn ze spatwaterdicht, wat natuurlijk altijd mooi meegenomen is. Met een adviesprijs van 129 euro begeeft de fabrikant zich wel op een erg druk speelveld. Wil je oordopjes met actieve ruisonderdrukking, dan kun je terecht bij concurrerende merken die dit wel bieden voor een vergelijkbare prijs. Omdat noise cancelling ontbreekt op de CX True Wireless is de accuduur wel erg goed en kunnen we ook waarderen.

Sennheiser CX True Wireless kopen

Interesse in de CX True Wireless? De dopjes hebben een adviesprijs van 129 euro en je kunt terecht bij onder andere: Coolblue, Bol.com, MediaMarkt en Belsimpel.

