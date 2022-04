Sennheiser Momentum True Wireless 3 review: beter, mooier én betaalbaarder

De nieuwste draadloze oordopjes van Sennheiser zijn zojuist gepresenteerd, maar Android Planet had ze stiekem al weken in gebruik! Benieuwd wat ze allemaal te bieden hebben? Ga dan mee op luisteravontuur dankzij onze Sennheiser Momentum True Wireless 3 review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sennheiser Momentum True Wireless 3 officieel

De Sennheiser Momentum True Wireless 3 zijn gepresenteerd, zitten bomvol nieuwe technologie en zijn de beste draadloze oordopjes die Sennheiser te bieden heeft. Volgens het merk moeten we denken aan stereogeluid, diepe bass en een nieuwe personalisatie-functie. Dankzij een korte luistertest wordt muziek namelijk aangepast aan jouw oren. Tevens zijn er nu drie microfoons aan boord voor een nog betere belkwaliteit. Het niveau van actieve ruisonderdrukking wordt bovendien continu in de gaten gehouden en aangepast aan het omgevingsgeluid.

Of we ons kunnen vinden in bovenstaande en hoe de oordopjes bevallen, lees je in deze Sennheiser Momentum True Wireless 3 review. Fijn en opvallend is dat de dopjes een adviesprijs hebben van 249,90 euro, wat 50 euro minder is dan bij zijn: Sennheiser Momentum True Wireless 2.

Het reviewmodel van de Momentum True Wireless 3 is ter beschikking gesteld door Sennheiser.

Kenmerkend doosje, chiquer uiterlijk

Ken je het doosje van de True Wireless 2, dan valt die van de True Wireless 3-oordopjes niet echt op. Het doosje is een fractie kleiner en heeft nog steeds de kenmerkende grijze stoffen afwerking, wat chique oogt. De usb-c-poort zit nu aan de voorzijde in plaats van de achterkant. Een fysiek knopje om de accucapaciteit van de opbergcase te checken is niet meer aanwezig. Dit kun je nog wel zien door het doosje even te openen.

De oordopjes zelf ogen een stukje chiquer dan de voorgangers, wat komt door de aangepaste vorm en kleur. We hebben de donkergrijze variant getest, die een matte afwerking heeft. Er worden verschillende oortipjes meegeleverd, zodat de dopjes altijd goed in je oren zitten. Tot slot bevatten de True Wireless 3 een soort afneembaar rubberen stootrandje. Dat heeft twee functies: nog meer geluid buiten houden en de oordopjes zitten net iets vaster in het oor.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 vs True Wireless 3

Vernieuwde app is nog steeds een fijne aanwinst

Koppelen met je smartphone werkt door de dopjes beide even ingedrukt te houden, waarna de blauwe ledjes aan de binnenzijde gaan knipperen. Even met je smartphone (of tablet, laptop of welk apparaat dan ook) zoeken naar bluetooth-apparaten en klaar. Op je Android-telefoon is het slim om de Sennheiser Smart Control-app uit de Play Store te downloaden en installeren.

Sennheiser Smart Control Sennheiser Consumer Audio GmbH 5,6 (10.999 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Daarmee haal je direct de laatste software voor de oordopjes binnen en kun je ook van alles instellen. Zo is er dus de mogelijkheid voor een soundcheck, waarmee je voor elk type muziek je favoriete instellingen kunt opslaan. Dat kan stiekem ook met de equalizer in de app zelf. Zo kun je meer bass toevoegen of kiezen om juist de lage tonen beter te horen. De True Wireless 3 bieden ook een ‘Bass Boost’-functie; perfect als je veel naar hardstyle of bijvoorbeeld metal luistert.

Ook actieve ruisonderdrukking bedien je zo makkelijk via de app. Keuze heb je om deze geheel uit te schakelen, juist wel te gebruiken of de antiwind-modus in te schakelen. Laatstgenoemde is handig als je buiten loopt of fietst en bijvoorbeeld een telefoongesprek wil voeren. Ook beschikken de dopjes over een derde microfoon, waardoor je beter te verstaan bent voor de tegenpartij ten opzichte van de voorgangers.

De dopjes zijn aanraakgevoelig en via de app stel je in welke functies je daarmee wil gebruiken. Zo kun je een, twee of drie keer tikken op één van de dopjes of ze even ingedrukt houden. Daardoor ga je naar het volgende nummer, activeer je de transparantiemodus, pauzeer je de muziek of roep je bijvoorbeeld de Google Assistent op.

De app is enkele weken geleden voorzien van een nieuw design, maar helaas nog niet in het Nederlands te gebruiken. Engels is de voertaal, maar gelukkig spreekt het allemaal voor zich.

Draagcomfort, bekend irritatiepunt en (spat)waterdicht

Net als de True Wireless 2 is het draagcomfort uiterst comfortabel. Zo hebben we ze uren per dag gedragen, waarbij we niks te klagen hadden. Wel is het natuurlijk een kwestie van de juiste maat oortipjes en rubberen randjes gebruiken.

De oordopjes zijn licht en je ‘draait’ ze in je oren, waardoor ze als gegoten zitten. Tijdens een work-out of training vallen ze dan ook niet uit. Handig is dat je in kunt stellen dat de muziek automatisch wordt gepauzeerd als je een oortje uit je oor haalt.

Een irritatiepuntje dat we kennen van de Momentum True Wireless 2-dopjes is helaas nog steeds aanwezig bij de nieuwe oordopjes. Je kunt namelijk maar met één apparaat tegelijk een verbinding opzetten. Dat betekent dat je elke keer handmatig moet overschakelen van bijvoorbeeld je telefoon naar je laptop. Er zijn draadloze oordopjes op de markt die naadloos kunnen overstappen, en dat ontbreekt helaas bij de nieuwe Sennheiser-dopjes.

De True Momentum 3’s zijn spatwaterdicht dankzij de IPX4-certificering. Ermee zwemmen of douchen is dus een no-go, maar een lichte regenbui of wat zweetdruppels leveren geen problemen op.

Geluidskwaliteit is uitstekend

Op de geluidskwaliteit is weinig aan te merken. Dat is natuurlijk een grote plus van Sennheiser, maar heeft ook te maken met de verschillende technieken en codecs die worden gebruikt. Daarbij kun je denken aan Qualcomm’s aptX– en aptX Adaptive-technologie, oftewel draadloze hd-kwaliteit. Daarbij speelt het bronbestand natuurlijk ook een rol, maar als dat goed is, klinken de True Wireless 3-oordopjes erg fijn.

Om nou te zeggen dat de geluidskwaliteit stukken beter is dan bij de voorgangers, gaat te ver. Wel klinkt het geluid nog net een tikkeltje voller, ook qua bass. Telefoongesprekken voeren werkt zoals je wil van draadloze oordopjes: vol, duidelijk en helder. Ook op straat met wat wind of andere bijgeluiden waren we nog steeds goed te verstaan voor de tegenpartij.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Aanraakgevoelige bediening werkt zoals je verwacht

Vorig jaar schreven we nog dat de aanraakgevoelige vlakken te wensen over lieten qua gebruik. Toch zijn we daar inmiddels volledig aan gewend en werkt dat feilloos. Deze nieuwe oordopjes bedien je via dezelfde manier en dat werkt prima.

Met lichte tikjes voer je zo elke actie uit die je wenst. Het zou wel tof zijn als Sennheiser voor de volgende generatie kijkt naar bediening zoals bij de Sony LinkBuds. Die kun je ook bedienen door op je slaap of bovenkant van je wang te tikken; erg futuristisch, maar stiekem ook wel erg gemakkelijk.

Tipje van Android Planet: stel in de Sennheiser-app even in dat je een geluidje (piepje of een stemcommando) hoort bij de acties die je uitvoert. Zo weet je dat je aanraking geregistreerd is of juist niet.

Batterijduur: paar keer extra opladen met doosje

De accuduur is in theorie hetzelfde gebleven: zeven uur. Dat is wel zonder actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Net als bij de voorganger haalden we vijf tot vijfenhalf uur per luistersessie. Wel is de accu in het doosje groter, waardoor je de dopjes nog eens tot vier keer extra kunt opladen. Bij de voorganger was dat nog drie keer en al met al kom je een (werk)week dus redelijk door.

Fijn is dat je de dopjes en ingebouwde accu van de opbergcase deze ronde op twee manieren kunt opladen. Zo kun je de meegeleverde (of andere) usb-c-kabel gebruiken, maar draadloos opladen is nu ook mogelijk. Iets wat ervoor zorgt dat je niet hoeft te klooien met kabels en wat we anno 2022 wel mogen verwachten in deze prijsklasse.

Conclusie Sennheiser Momentum True Wireless 3 review

Met de True Wireless 3 laat Sennheiser zien dat ze behoren tot de grote jongens op het gebied van draadloze oordopjes. Ze zitten bomvol fijne functies, de geluidskwaliteit is geweldig en het design is net iets luxer dan bij de voorgangers. Daarbij is het fijn dat de adviesprijs flink verlaagd is, de batterijduur van het doosje juist flink vergroot is en dat je die ook draadloos kunt opladen. Al met kun je niet om de Sennheiser Momentum True Wireless 3-dopjes heen in je zoektocht naar de beste in ear-oordopjes van dit moment.

Sennheiser Momentum True Wireless 3 kopen

De Sennheiser Momentum True Wireless 3 vallen ook op door de lagere adviesprijs dan de voorganger. Met 249,99 euro zijn ze zeker niet goedkoop, maar ze behoren dan ook tot de top van de markt. Op zoek naar de beste deal, check dan onze onderstaande prijsvergelijker.