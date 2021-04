Draadloze oordopjes zijn er in allerlei vormen, maten en prijsklassen. Wij zijn aan de slag geweest met een setje in het hogere prijssegment. Lees onze Sennheiser Momentum True Wireless 2 review om erachter te komen of ze hun prijs waard zijn.

Sennheiser Momentum True Wireless 2 review

De Momentum True Wireless II-oordopjes hebben een adviesprijs van 299 euro, bieden actieve ruisonderdrukking en gaan tot zeven uur mee op een enkele acculading. In deze review nemen we je stap voor stap mee met onze ervaringen op het gebied van de geluidskwaliteit, draagcomfort, verhouding tussen prijs en prestaties en meer.

Het reviewmodel van de Momentum True Wireless II is ter beschikking gesteld door Sennheiser.

Groot doosje, lange accuduur

De True Wireless II worden geleverd in een stoffen doosje, wat er chique uitziet en aanvoelt. Wel is die wat groot in vergelijking met veel doosjes van andere merken. Even makkelijk in je broekzak steken is er dus niet bij. Opladen van de ingebouwde accu ervan doe je makkelijk via de usb c-poort. Een fijne feature, aangezien veel concurrenten nog een verouderde micro-usb-poort gebruiken. Aan de buitenzijde is ook een klein ledje te zien, zodat je weet hoe vol de accu zit.

Sennheiser zegt dat je tot zeven uur muziek kunt luisteren met de oordopjes op een enkele acculading. Dat is wel zonder energieslurpende functies zoals actieve ruisonderdrukking, iets dat hier altijd aanstond. Daardoor haalde ik zo’n vijf tot vijfenhalf uur per laadsessie. De accu in het doosje is goed om de dopjes nog eens drie keer volledig op te laden, zodat je makkelijk enkele dagen doorkomt als je niet constant luistert.

Draagcomfort is uiterst fijn

De dopjes hebben een net wat andere vorm dan we gewend zijn, dus we waren wat huiverig voor de pasvorm, maar die is gelukkig comfortabel. Je ‘draait’ ze bij wijze van in je oren en er worden meerdere maten dopjes meegeleverd. Tijdens het gebruik had ik niet door dat ik ze droeg. Tijdens een work-out vielen ze bovendien niet uit en dat is voor iets wat je uren per dag draagt natuurlijk fijn.

De oordopjes zijn trouwens slechts spatwaterbestendig, terwijl er voor een stuk minder geld al volledig waterbestendige oordopjes te koop zijn. Als dat iets is waar je echt naar op zoek bent, kun je de Sennheiser Momentum True Wireless II’s dus beter laten liggen.

Draadloze verbinding met slechts één apparaat tegelijk

De draadloze verbinding werkt via bluetooth en gaat makkelijk en snel. Zet de dopjes in pairmodus, pak je smartphone erbij en koppelen maar. Datzelfde geldt voor een tablet, laptop of ander apparaat met ondersteuning. Verder in de review gaan we het hebben over de geluidskwaliteit, maar er valt nog wel een ander ding op.

Zo kun je maar met één apparaat tegelijk verbonden zijn en niet automatisch schakelen tussen apparaten. Met bijvoorbeeld de Huawei Freebuds Pro schakel je wel naadloos over van audiobron, zonder zelf handelingen te moeten uitvoeren. Nu moest ik de verbinding ontkoppelen op m’n smartphone, als ik een Google Meet-afspraak had wat ik weer via m’n laptop volgde om vervolgens weer te schakelen omdat ik wat muziek wilde luisteren via Spotify en m’n telefoon.

Geluidskwaliteit, app en active noise cancelling

Zoals we van andere (bedrade) headsets van Sennheiser gewend zijn, is de geluidskwaliteit erg goed. Dat komt onder andere door de ondersteuning voor draadloze hd-kwaliteit dankzij Qualcomm’s aptX-technologie. Het ligt er natuurlijk aan wat voor audiobron je gebruikt, maar geluid klinkt helder en vol, ook op hogere volumes.

We luisterden allerlei soorten muziek waaronder metal, hardstyle, Nederlandse rap of popmuziek en dat klonk allemaal even fijn. Daarbij is de Sennheiser Smart Control-app een must om te installeren op je smartphone. Daarmee kun je bezig met de equalizer om bijvoorbeeld wat extra bass toe te voegen of hoge tonen juist te versterken. Die verschillen hoor je duidelijk en zo kun je met behulp van wat snelle instellingen een tof eigen geluid creëren.

Ook stel je daar bijvoorbeeld de actieve ruisonderdrukking in en die werkt erg fijn. Omgevingsgeluiden worden weggefilterd, waardoor je echt in een oase van rust kunt werken. Natuurlijk kun je met ruisonderdrukking aan tegelijkertijd muziek luisteren. De microfoons werken prima, waardoor je tijdens een wandeling met wat wind om je heen ook nog prima een telefoongesprek kunt voeren.

In de app kun je verder instellen of je binnenkomende telefoongesprekken automatisch wil opnemen en of je wel of geen piepjes wil horen als je de dopjes bedient. Daarnaast kun je ‘transparant hearing’ inschakelen, waardoor je wat afgesloten bent, maar nog wel een deurbel hoort of bijvoorbeeld een omroep op een treinstation. De app is trouwens niet in het Nederlands te gebruiken, maar wel in het Engels.

Bediening via aanraakgevoelige vlakken is niet optimaal

Je bedient de oordopjes via de aanraakgevoelige vlakken en dat werkt niet altijd even goed. Via de app stel je in welk commando je wil uitvoeren als je een, twee, drie keer tikt of ‘m even ingedrukt houdt. Je kunt bijvoorbeeld instellen hoe je de Google Assistent wil starten, muziek wil pauzeren, het volume wil verhogen of verlagen of een nummer wil skippen.

Regelmatig werd een tikje niet ‘ontvangen’, waardoor een commando toch niet werd uitgevoerd of maar half werd geregistreerd. Ook is het aan te raden om de piepjes in te schakelen, zodat je bevestiging krijgt dat jouw aanraking juist wel gedetecteerd is. Natuurlijk kun je ook aan de slag met je smartphone om het een en ander te regelen qua bediening, maar die heb je niet altijd bij de hand. Al met al laat de bediening hier en daar dus wat te wensen over.

Conclusie Sennheiser Momentum True Wireless II review

Op zoek naar comfortabele oordopjes voor uren gebruik, erg goede geluidskwaliteit en met een prima accuduur? Dan zijn de Sennheiser Momentum True Wireless II-oordopjes zeker het overwegen waard. Houd dan wel rekening met het feit dat ze niet volledig stof- en waterdicht zijn en de bediening niet altijd even fijn werkt. Daarbij moet je wel flink in de buidel tasten, want de dopjes zijn momenteel te koop voor zo’n 250 euro en dat is direct het grootste minpunt. De markt van soortgelijke oordopjes is zo overspoeld dat er genoeg merken evenveel (of zelfs meer) te bieden hebben voor een lagere prijs.



Sennheiser Momentum TW II kopen

Interesse in deze oordopjes van Sennheiser? De adviesprijs bedraagt 299 euro, maar inmiddels zijn ze voor zo’n vijf á zes tientjes minder te krijgen. Je kunt onder andere terecht bij Bol.com, Coolblue en MediaMarkt.

