SkyShowtime twee maanden later: de streamingdienst opnieuw bekeken

SkyShowtime is nu iets meer dan twee maanden in Nederland. Bij de review hadden we het nodige op de streamingdienst aan te merken. In dit artikel kijken we of en wat er is verbeterd.

De nieuwe streamingdienst SkyShowtime is sinds 25 oktober beschikbaar in Nederland en had een nogal stroeve start. Vooral het aanbod van de streamingdienst viel nogal tegen en de kortingsperiode, die de dienst een stuk interessanter maakte, is inmiddels voorbij. Nu we ruim twee maanden verder zijn, is het tijd om te kijken wat er is verbeterd en veranderd. In deze review-update nemen we het met je door.

Het aanbod is al (iets) beter

Het grootste minpunt van SkyShowtime bij de release was het karige aanbod. Twee maanden later is het hier gelukkig beter mee gesteld. Inmiddels zijn er leuke nieuwe titels bij gekomen, waardoor je meer hebt om uit te kiezen.

Denk aan Top Gun Maverick met Tom Cruise en de serie Tulsa King met Sylvester Stallone. Ook The Northman is nu op SkyShowtime te zien, net als wat minder bekende producties zoals de series The Calling en A Friend of The Family.

Het probleem is echter dat het aanbod van SkyShowtime incompleet blijft. Zo zijn titels als Dexter: New Blood, Star Trek: Discovery en Yellowjackets nog steeds bij anderen diensten te zien, terwijl dit juist titels zijn die gebruikers over moeten halen om de streamingdienst een kans te geven. De rechten van deze titels zijn (nog) niet in handen van SkyShowtime en dat is jammer. We vragen ons bovendien af hoe lang het nog duurt voordat deze content wél op de dient te vinden is.

Ook zonde is dat sommige titels niet op tijd worden toegevoegd. Een voorbeeld hiervan is 1923, een langverwachte spin-off van de populaire serie Yellowstone, met Harrison Ford en Helen Mirren in de hoofdrol. De titel zou eerder deze maand verschijnen, maar werd opeens ‘uitgesteld’. Nu wordt 1923 ergens volgend jaar uitgebracht, maar een precieze releasedatum is onbekend.

Android-app blijft beperkt

Ook op de Android-app van SkyShowtime is nog wel het een en ander aan te merken. Er zijn de afgelopen tijd wel wat updates uitgebracht, maar die hebben niet voor grote verbeteringen gezorgd. Een slechte app is het overigens ook zeker niet, maar het kan echt beter.

Het voornaamste issue is dat je maar heel weinig instellingen hebt. In de app kun je eigenlijk alleen kiezen of je content alleen via wifi, of ook met een mobiele databundel wil streamen. That’s it. Je hebt geen opties om de beeldkwaliteit van downloads aan te passen, of te checken in welke kwaliteit je überhaupt kijkt. We hebben soms het gevoel dat de Android-app niet de maximale full-hd-kwaliteit aantikt.

En dat is jammer, want de app van SkyShowtime is verder mooi vormgegeven. Bovenin zie je de verschillende tabs en met de knopjes onderaan ga je terug naar de homepage of zoekfunctie. Wel een beetje irritant is dat je soms op animaties moet ‘wachten’. Een snelle swipe naar beneden zorgt er bijvoorbeeld niet per se voor dat je ook vlot door een lijst met titels gaat.

Kijk je SkyShowtime op je smartphone, dan zie je rare randen rondom het beeld. Tik je bijvoorbeeld een aflevering van een serie aan, dan is het beeld standaard ‘uitgezoomd’ en zie je een zwart vlak. Op mijn Google Pixel 7 zie ik aan de linker- en rechterkant ook nog een donkerblauwe balk, omdat de content niet helemaal matcht met de beeldverhouding van mijn smartphonescherm. Dit alles oogt nogal rommelig.

Online klagen gebruikers ook nog over het ontbreken van een app voor Samsung-televisies. Hier werkt SkyShowtime naar eigen zeggen hard aan. Op de Chromecast werkt de dienst gelukkig wel prima, al ontbreekt 4K-ondersteuning nog steeds. Wanneer dit wordt toegevoegd, is ook niet bekend.

Geen korting meer

Bij de lancering kwam SkyShowtime met ‘levenslange korting’ voor gebruikers die op tijd een abonnement namen. Die actie werd later tot 20 december verlengd en is inmiddels afgelopen. Nu betaal je 6,99 euro voor de dienst in plaats van 3,49 euro en we twijfelen of de dienst dat waard is.

Zeker omdat er in Nederland zoveel concurrentie is, met bijvoorbeeld Netflix, Disney Plus, Videoland en HBO Max. Deze diensten zijn weliswaar iets duurder (en in het geval van Prime Video ook goedkoper), maar hebben ook een completer aanbod en werken iets beter.

Het is aan SkyShowtime om de komende tijd vaart te zetten achter het toevoegen van nieuwe films en series, en het oplossen van de bestaande problemen. Dan is het een stuk makkelijker om de streamingdienst aan te raden voor de 6,99 euro die je elke maand betaalt.

