SkyShowtime review: streamingdienst maakt potentie nog niet waar

De nieuwe streamingdienst SkyShowtime is nu beschikbaar in Nederland, met een aantrekkelijke actieprijs en een karig aanbod. Tijd voor de (voorlopige) review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

SkyShowtime review: Halo? Is daar iets te kijken?

Je kunt weer een nieuw abonnement afsluiten, want SkyShowtime is officieel in Nederland geïntroduceerd. De nieuwe streamingdienst probeert mensen te verleiden met grote Hollywood-films en exclusieve series, en geeft net als HBO Max levenslange korting als je nu een abonnement afsluit. Dat klinkt goed, maar hoe bevalt het in de praktijk?

Wat direct opvalt is dat veel series nog niet zijn toegevoegd, terwijl dat juist de publiekstrekkers van SkyShowtime zouden zijn. Denk aan het sterke Yellowjackets of Dexter: New Blood. Maar ook Star Trek: Discovery is nog niet op de streamingdienst te vinden, terwijl de serie al wel van Netflix is verdwenen en fans nog steeds wachten op het nieuwste seizoen in Nederland.

Waarschijnlijk heeft dat te maken met missende rechten die nog in handen liggen van andere partijen. Zo is Yellowjackets op dit moment nog bij Ziggo te kijken, wat erg jammer is. Hetzelfde geldt voor Dexter: New Blood, dat bij NPO Plus te vinden is.

Alleen de sequels

Ook qua films gaat het nog niet helemaal goed. Zo staan Sonic the Hedgehog 2 en The Quiet Place Part II op de dienst, wat leuke films zijn om naar te kijken. Maar de streamingdienst heeft niet de rechten voor de eerste delen, waardoor je die elders moet zoeken. Ook moeten we nog even wachten op nieuwe films zoals Top Gun: Maverick, Nope en Jurassic World Domination, maar die worden binnenkort toegevoegd.

Er zijn echt wel leuke dingen te kijken via SkyShowtime. Zoals eerder genoemde en andere relatief recente films zoals The Lost City en Jackass Forever, series zoals Star Trek: Strange New Worlds en Halo. Of wat minder bekende, maar toch vermakelijke shows zoals The Offer, Super Pumped en Yellowstone. Ook is er genoeg oud spul om naar te kijken als daar je interesse ligt.

Er is potentie

Maar over het algemeen valt het aanbod nog behoorlijk tegen. SkyShowtime moet in Nederland naast een hoop andere streamingdiensten staan, die stuk voor stuk hun best doen om gebruikers te verleiden via exclusieve series en films. Afgezien van de lage actieprijs laat SkyShowtime nog niet zien waarom je deze streamingdienst nu moet hebben.

Dat kan in de toekomst uiteraard veranderen als de missende series en films worden toegevoegd en de content verder wordt uitgebreid. Er zit namelijk wel veel potentie in SkyShowtime. De dienst heeft producties van onder andere Paramount, Peacock, Showtime en Nickelodeon. In de toekomst kun je bijvoorbeeld in ieder geval relatief vlot toegang verwachten tot films in de Scream-, Transformers-, Mission: Impossible- en A Quiet Place-series, en een hoop Star Trek-content.

Weinig opties in de app

Van de app hoef je ook nog niet veel te verwachten. Deze is namelijk behoorlijk beperkt qua opties. De enige instelling die je kunt aanpassen is of je via wifi of ook je databundel wil kijken. Series en films zijn wel te downloaden, maar je kunt dus niet kiezen in welke kwaliteit om de grootte van de downloads te beperken. En over kwaliteit gesproken: SkyShowtime ondersteunt nog geen 4K. Dat komt later pas.

Wel kun je Chromecasten en ondertiteling aanzetten, maar zeker met de ondertiteling zijn nog veel problemen. Zo kan de tekst op de verkeerde plek op het scherm staan, niet synchroon lopen of compleet ontbreken. SkyShowtime stelt dat hier aan gewerkt wordt en het de “hoogste prioriteit” heeft. Hopelijk heeft het toevoegen van series en films die prioriteit ook.

Conclusie SkyShowtime review

SkyShowtime heeft niet de beste introductie in Nederland. Er is een kans dat de dienst in de toekomst uitgroeit tot een van de meest interessante streamingplatformen op de markt, maar op dit moment is dat met dit zeer beperkte aanbod, missende functies en foutjes nog zeker niet het geval.

Meer SkyShowtime

SkyShowtime kost 6,99 euro per maand, maar als je jezelf via de website aanmeldt krijg je levenslang 50 procent korting. Deze actie geldt tot 6 december. We geven je daarnaast antwoord op vijf belangrijke vragen over SkyShowtime en leggen je uit hoe je series en films downloadt.

Als je een abonnement afsluit of voor een proefperiode gaat, check eerst deze series en films.