Sony LinkBuds Clip review: open-ear oordopjes missen finesse

Met de Sony LinkBuds Clip hoor je alles om je heen, maar hoe handig is dat nou echt? We hebben de oordopjes getest en in deze review vertellen we je alles.

Dit is de Sony LinkBuds Clip review

Open-ear oordopjes worden steeds populairder. Steeds meer merken brengen oordoppen uit die omgevingsgeluid niet wegfilteren, maar juist laten horen wat er om je heen gebeurt. Sony komt daarom met de LinkBuds Clip, met een adviesprijs van 199 euro. De dopjes zijn nu te bestellen in Nederland.

We hebben nog niet veel open-ear-oordopjes getest op Android Planet en dus zijn we wel benieuwd hoe Sony het ervan afbrengt. In deze review lees je hoe goed de LinkBuds Clip klinken, of ze fijn zitten en welke features nog meer aanwezig zijn. Laten we beginnen!

Het reviewmodel van de LinkBuds Clip is ter beschikking gesteld door Sony.

Design en draagcomfort

De Sony LinkBuds Clip stop je niet in je gehoorgang, zoals bij de meeste draadloze oordopjes het geval is. Het ronde bolletje ‘hang’ je daarentegen in je oren, terwijl het zwaardere deel achter je oren klemt. Het geluid wordt hierdoor als het ware in je oren geblazen.

Dat is in het begin even wennen, zeker als je al jarenlang gewend bent om ‘normale’ oordopjes te dragen. Ik was er zelf vrij vlot aan gewend, al blijft het een apart gevoel om de dopjes om je oorschelp te moeten steken. Vaak moet je dit ook meerdere keren doen, omdat ze na de eerste keer niet meteen helemaal goed zitten.

De LinkBuds Clip zijn gemaakt van plastic en verschijnen in vier kleuren. Wij hebben de zogeheten ‘greige’ versie getest, die neutraal – maar wel een beetje saai – oogt. Sony levert ook twee siliconen tips mee, die je op de LinkBuds kan bevestigen. Hierdoor klemmen de dopjes iets strakker om je oren. Dat werkt prima, maar het komt het draagcomfort niet ten goede.

Niet onbelangrijk is natuurlijk hoe de LinkBuds Clip aanvoelen. De oordopjes blijven goed om je oren zitten, ook als je bijvoorbeeld loopt. Echt heel comfortabel vind ik ze echter niet, en dat komt vooral door het grotere deel dat achter je oorschelp klemt. Je voelt de dopjes vrij snel en na verloop van tijd begint het te irriteren. Het lukte me dan ook niet om de LinkBuds Clip uren achter elkaar te dragen, maar misschien is dat bij jou anders.

Geluidskwaliteit

Een belangrijk onderdeel is natuurlijk hoe de LinkBuds Clip klinken. De geluidskwaliteit is absoluut niet slecht, maar wel duidelijk minder vol en helder dan bij oordopjes die direct je gehoorgang in gaan. Ook valt het volume tegen: de oordopjes hadden echt een stuk harder mogen klinken.

Omdat de dopjes niet in je oren zitten, ontbreekt veel bass. Diepere klanken zijn aanwezig, maar klinken een beetje vlak. In de equalizer via de Sound Connect-app kun je het geluid gelukkig wel naar eigen wens aanpassen. Het is dus de moeite waard om hier mee te spelen.

Belangrijk om te weten is dat de geluidskwaliteit ook wordt bepaald door hoe je de LinkBuds Clip draagt. Het geluid klinkt beter als je het ronde deel van de dopjes goed richting je gehoorgang positioneert. Daar moet je even aan wennen, maar na een tijdje had ik wel door hoe ik de Sony-doppen moest dragen voor het beste geluid.

Geen noise cancelling

Omdat de LinkBuds Clip open oordopjes zijn, hebben ze geen noise cancelling. Dat is een open deur, maar het is goed om hier rekening mee te houden als je overweegt de dopjes aan te schaffen.

De LinkBuds laten al het omgevingsgeluid door, waardoor je écht alles hoort. Dat is niet zo erg als je bijvoorbeeld thuis werkt, maar op een druk kantoor heb je dus wel last van lawaai. Dan helpt het ook niet dat het maximale volume een beetje tegenvalt. Het is daarentegen wel fijn dat je een gesprek kan voeren zonder dat je de oordopjes uit hoeft te doen. Ook in het verkeer, bijvoorbeeld op de fiets, is het natuurlijk wel zo veilig.

Bediening en de Sound Connect-app

De LinkBuds Clip koppel je met de Sound Connect-app op je smartphone. Daar vind je alle opties, waaronder drie luistermodi. Hierbij gaat het om Standaard, Stemversterking en Vermindering van geluidslekkage. Uit de doos staan de dopjes op de standaard-modus en die zorgt meteen voor de beste geluidskwaliteit. Muziek klinkt dan het volste en meest in balans.

Kies je stemversterking, dan klinken stemmen inderdaad duidelijker. Handig als je naar een podcast luistert, maar bij muziek gaat de geluidskwaliteit hard achteruit. Alles lijkt schel, je hoort veel minder details en het klinkt dan bijna alsof je een liedje door de speakers van je telefoon luistert.

Accuduur

Op de accuduur van de Sony LinkBuds Clip is weinig aan te merken. Ze gaan lekker lang mee, ook omdat er geen ruisonderdrukking aanwezig is. Met een volle lading kun je tot negen uur lang muziek luisteren. Het oplaaddoosje geeft je nog eens 28 uur extra batterij.

Snelladen is mogelijk, waardoor je na slechts drie minuten opladen weer genoeg stroom hebt voor een uur lang luisteren. De oplaadcase, die er verder simpel en strak uitziet, voorzie je van stroom via de usb-c-poort. Draadloos opladen ontbreekt helaas.

Conclusie Sony LinkBuds Clip review

De Sony LinkBuds Clip zijn interessante oordopjes als je het belangrijk vindt dat je omgevingsgeluid goed hoort, of niet zo goed tegen in-ear oordopjes kan. Ze klinken – mits je ze goed instelt en draagt – prima, al missen ze wel duidelijk volume en bass. Daar zijn ‘normale’ oordoppen toch echt beter in.

We vinden ze niet heel lekker zitten, maar misschien kun jij ze wel probleemloos urenlang dragen. Daarom schrijven we de Sony LinkBuds Clip niet af, maar ze volmondig aanraden doen we ook niet.

Sony LinkBuds Clip kopen

De Sony LinkBuds Clip zijn in Nederland verkrijgbaar voor 199 euro. De beste prijzen check je via de vergelijker hieronder. Je hebt de keuze uit vier kleuren: greige, groen, zwart en paars.

