Sony LinkBuds review: unieke oordopjes zijn niet voor iedereen

De Sony LinkBuds hebben een opvallend uiterlijk, maar geen noise cancelling en de bediening is anders dan je gewend bent. Check nu de Sony LinkBuds review voor wat we van deze combinatie vinden.

Sony LinkBuds review

De Sony LinkBuds hebben een adviesprijs van 180 euro en bevinden zich daarmee in een druk segment van draadloze oordopjes. De LinkBuds hebben unieke mogelijkheden, maar missen ook functies die je in dit prijssegment eigenlijk wel mag verwachten. In onze review bespreken we natuurlijk het design, de accuduur, draagcomfort, unieke features en meer.

Klein doosje, kleine dopjes

Het doosje waarin de LinkBuds zitten is klein, erg klein. Wij hebben de donkergrijze variant getest en die bevat het logo van Sony, de usb c-poort, knopje om verbinding te maken en knopje om het dekseltje te openen. Laatstgenoemde is wat fragiel en het doosje is ook gemaakt van glad plastic, waardoor openen soms voor stuntelwerk zorgt.

Sony levert een korte usb-kabel mee om de ingebouwde accu op te laden en ook zijn verschillende oortips bijgevoegd. Een oplader moet je trouwens zelf regelen.

De eerste keer in je oren

De eerste keer dat je de LinkBuds in je oren stopt, is het toch even uitvogelen hoe dat nou precies moet. Het rondje, oftewel de ‘donut’, zit het diepste in je oor, het bolletje zit simpelweg in je oorschelp.

Het draagcomfort is prima, de dopjes zijn vederlicht en daarom voel je ze nauwelijks. Ook na een aantal uren werken, muziek luisteren en bellen met de LinkBuds in hebben we daar geen klachten over. Er is ook een klein vleugeltje aanwezig die aan de binnenkant van je oorschelp drukt, zodat het dopje goed blijft zitten. Beweegt ‘ie toch teveel, gebruik dan simpelweg een groter tipje, zodat het geheel beter klemt.

Headphones Connect-app is een pré

Koppelen met je smartphone gaat makkelijk en snel, wel is de Sony Headphones Connect-app een pré, omdat je daar heel veel in kunt stellen en allerlei handige informatie vindt. Zo check je daar makkelijk de batterijstatus van de dopjes (of het doosje) en bedien je muziek.

In de app vind je verschillende tabbladen waaronder ‘geluid’, waar je van alles instelt. Zo kun je aan de slag met een equalizer, je oorvorm laten analyseren of instellen dat de muziek moet worden gepauzeerd als je praat. Ook functies als automatisch pauzeren als je een dopje uit je oor haalt, meldingstonen of de bediening stel je daar allemaal in.

Die bediening werkt overigens prima. Je kunt natuurlijk het volume aanpassen of een nummer skippen met je smartphone, maar ook door op de dopjes te tikken. Wat echter nog fijner werkt, is twee of drie keer op je slaap of bovenkant van je wangen tikken. Het klinkt misschien futuristisch, maar het werkt zoals je verwacht. De LinkBuds hebben namelijk verschillende sensoren die bewegingen detecteren; erg handig.

Batterijduur laat te wensen over

Zoek je oordopjes waarmee je de hele werkdag vooruit kunt op een enkele acculading? Dan zijn de LinkBuds niet de dopjes die je zoekt, want na zo’n vijf uur muziek luisteren is het wel klaar. Logisch, gezien het kleine en lichte ontwerp van de dopjes. Er is immers niet zo veel ruimte voor de accu.

Het opbergdoosje heeft ook nog een ingebouwde accu, waarmee je de dopjes twee keer kunt opladen. Zo trek je de maximale gebruiksduur naar zo’n 15 uur; om en nabij twee werkdagen. Snelladen is mogelijk: na 10 minuten aan de lader is er weer genoeg energie aanwezig om anderhalf uur muziek te luisteren.

Geen actieve ruisonderdrukking aan boord

Een functie die je zeker mag verwachten in deze prijsklasse is actieve ruisonderdrukking. Dat is echter niet aanwezig en dat is qua batterijduur maar goed ook, want dat ‘vreet’ energie. Dat terzijde heeft Sony er bewust voor gekozen om geen active noise cancellation toe te voegen aan de LinkBuds.

Door het aparte ontwerp is de gehoorgang namelijk volledig vrij. Zo kun je niet alleen genieten van muziek, maar ben je je ook bewust van de omgeving. Dat is fijn (en veilig) als je bijvoorbeeld op de fiets zit, met het openbaar vervoer reist of op kantoor werkt. Persoonlijk vinden we het een gemis, want jezelf helemaal afsluiten is er dus niet bij. Dat kan met veel andere dopjes wel, al dan niet terwijl je tegelijkertijd muziek afspeelt.

De geluidskwaliteit van de LinkBuds is goed, zoals vaak bij Sony-producten. Doordat de gehoorgang vrij is, klinkt de muziek niet altijd even punchy. Een zware bass van rockende gitaren of hardstyle valt wel wat weg en dat is zonde.

Wat je nog meer moet weten over de Sony LinkBuds

De oordopjes beschikken over een IPX4-certificering en zijn daarmee spatwaterdicht. Een kleine regenbui of zweetdruppels vormen dus geen probleem. Natuurlijk gebruik je de buds ook in combinatie met jouw favoriete digitale hulpje. Zo staat de Google Assistent altijd voor je klaar.

Ook kun je ze verbinden met meerdere apparaten, bijvoorbeeld je smartphone en laptop. Wel moet je de verbinding elke keer handmatig aanpassen en dat is een beetje irritant. Luister je muziek op je laptop en krijg je een belletje op je telefoon, dan wordt er niet automatisch overgeschakeld.

Conclusie Sony LinkBuds review

De Sony LinkBuds zijn een klasse apart, wat komt door specifieke keuzes die zijn gemaakt. Je helemaal afsluiten van de buitenwereld is niet mogelijk, want actieve ruisonderdrukking ontbreekt. In deze prijsklasse is dat eigenlijk een no-go, maar aan de andere kant ben je je wel een stuk bewuster van de omgeving. Doordat de dopjes vederlicht en klein zijn, is de accuduur hooguit voldoende. De geluidskwaliteit is echter prima en de bediening verdient een grote plus. Al met al zullen deze dopjes zeker niet iedereen aanspreken, maar laat Sony toch maar weer eens zien dat het ook anders kan dan het volgen van de gebaande paden.

Sony LinkBuds kopen

Interesse in de LinkBuds? De dopjes hebben een adviesprijs van 180 euro, maar zijn inmiddels al voor enkele tientjes minder te koop. Op zoek naar de beste prijs? Check dan onderstaande prijsvergelijker.

