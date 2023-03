Sony Walkman NW-A306 review: deze Walkman draait op Android

Koop je nu een Walkman, dan hoef je daar geen cassettebandje meer in te stoppen. De nieuwste Walkman draait namelijk gewoon op Android en wij hebben ‘m getest. Lees nu onze review.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony Walkman NW-A306 review

Wilde je vroeger onderweg muziek luisteren, dan gebruikte je een Walkman. Daar stopte je een cassettebandje in met muziek die je waarschijnlijk van de radio had opgenomen. Met aan het begin en het eind van de liedjes vaak nog net een stukje geluid van de presentator. Niet ideaal, maar in die tijd fantastisch. Je kon overal je favoriete muziek luisteren!

Sindsdien is er een hoop veranderd. We kregen de discman om onderweg naar cd’s te luisteren, minidisc-spelers en natuurlijk mp3-spelers. Inmiddels luisteren de meeste mensen gewoon muziek op hun smartphone via een streamingdienst. Bijna alle muziek van de wereld wanneer je maar wil. Welke rol heeft de Walkman nog in die wereld? Het antwoord ligt deels bij Android.

De NW-A306 van Sony is eigenlijk gewoon een kleine Android-smartphone zonder simkaart. Een soort iPod, maar dan een stuk flexibeler. Je kunt kiezen of je gewoon de Android-interface wil, of de speciale Walkman-interface. Die tweede optie is aan te raden, want dan liggen alle opties om je muziekervaring te verbeteren in handbereik.

Een Walkman op Android

Dat deze Walkman op Android 12 draait biedt voor- en nadelen. Allereerst is het instellen van het apparaatje alsof je een nieuw Android-toestel start en dat is best een gedoe. Voor dat je het weet krijg je notificaties van je e-mail, afspraken en moet je updates installeren, terwijl je gewoon muziek wil luisteren. Als je alles eenmaal hebt ingesteld, heb je daar natuurlijk geen last meer van.

Het grote voordeel van Android is dat je in de Play Store al je favoriete muziek-apps kunt vinden. Je kunt dus gewoon Spotify downloaden op de Walkman, je muziek downloaden en onderweg je favoriete playlists luisteren.

Maar de focus ligt op het luisteren van je eigen muziek, die van de hoogste kwaliteit is. De Walkman ondersteunt alle veelgebruikte bestanden voor audio en gebruikt kunstmatige intelligentie om ze nog beter te laten klinken.

De Walkman zelf heeft 32GB opslagruimte, maar het systeem neemt daar al 13GB van in en dan heb je nog de apps die je downloadt. De ruimte kun je gelukkig goed uitbreiden met een micro-sd-kaartje en dat is soms ook wel nodig.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Schuifjes en knopjes

De software biedt allerlei opties om audiofielen tevreden te stellen. Je kunt een equalizer aanzetten, DSEE Ultimate inschakelen waarmee de kwaliteit van gecomprimeerde muziek wordt verbeterd en een Dynamic Normalizer gebruiken om het volume tussen verschillende liedjes gelijk te trekken.

Je kunt zelfs een Vinyl Processor inschakelen, waardoor je het warme gevoel van een plaat op een draaitafel krijgt. Clear Audio+ past de instellingen van elk liedje vanzelf aan. Genoeg om mee te spelen dus.

Ook in de hardware is dit echt een Walkman, met bijna alle knoppen die vroeger ook op deze apparaten zaten. Afgezien van de ejectknop natuurlijk. Met de knopjes aan de zijkant ga je naar volgende of vorige nummer, doet je de muziek op pauze of pas je het volume aan. Ook is er een schuifje aanwezig om de knoppen te vergrendelen.

En natuurlijk belangrijk: de Walkman heeft een 3.5mm-jack om een koptelefoon aan te sluiten. Maar omdat dit een modern apparaatje is, kun je ook gewoon bluetooth gebruiken.

Ribbels

Geinig is dat de Walkman het formaat van een cassettebandje heeft, met een compact 3,6 inch-schermpje. De Walkman ziet er goed uit. De ribbels aan de achterkant geven het apparaatje een uniek design en zorgen ervoor dat de Walkman stevig in je hand blijft liggen. Met 113 gram weegt de muziekspeler ook nauwelijks wat.

De accu moet maximaal 36 uur meegaan, maar dat ga je in de praktijk niet halen. Zeker als je streamt gaat de batterij een stuk minder lang mee. Toch kun je het apparaatje zeker meerdere dagen gebruiken zonder dat je een stopcontact nodig hebt.

Het is mooi om te zien hoe Sony Android gebruikt om de Walkman nieuw leven in te blazen. Dit is niet de eerste Walkman met Android, maar eerdere versies hadden niet altijd een fijn prijskaartje. De NW-WM1A kost bijvoorbeeld 1200 euro en de NW-WM1Z maar liefst 3300 euro. De NW-A306 doet het dan een stuk redelijker met een adviesprijs van 400 euro.

Conclusie Sony Walkman NW-A306 review