Sony WH-1000XM6 review: succesverhaal met enkele obstakels

De zeer populaire Sony koptelefoon-reeks is aangekomen bij de volgende generatie. Weet de WH-1000XM6 het succesverhaal te vervolgen? Lees het in onze review.

Dit is de Sony WH-1000XM6 review

Ben je op zoek naar een koptelefoon met goede noise cancelling en een uitmuntende geluidskwaliteit, dan kom je vaak terecht bij Sony. De XM6 is het nieuwste model met een stevige adviesprijs: 450 euro. We hebben de koptelefoon een paar weken getest en zetten al onze bevindingen voor je op een rij.

Het reviewmodel van de XM6 is ter beschikking gesteld door Sony.

Sony XM6 review in het kort

De WH-1000XM6 van Sony biedt net als zijn voorgangers een uitstekende geluidskwaliteit en noise cancelling. Daarnaast kan je de koptelefoon voor het eerst opladen tijdens het luisteren en is het opvouwen terug van weggeweest. Wel lijken sporen van slijtage sneller op te treden en zit de koptelefoon wat strakker. Bovendien is de adviesprijs van 450 euro aan de hoge kant.

Pluspunten Uitmuntende geluidskwaliteit

Uitmuntende geluidskwaliteit Makkelijk mee te nemen

Makkelijk mee te nemen Goede accuduur Minpunten Slijtage-gevoelig

Slijtage-gevoelig Strakkere pasvorm

Strakkere pasvorm Prijzig

Ontwerp en opberghoes

Sony heeft duidelijk geluisterd naar de kritiek van fans toen ze terug naar de tekentafel gingen: de XM6 is op een aantal vlakken voorzien van een beter, maar vergelijkbaar ontwerp. Waar de XM5 niet opvouwbaar was, is de XM6 dit wel. Hierdoor is de koptelefoon weer makkelijk op te bergen. Ook is het scharnier steviger dan bij de vorige generatie, waar deze zelfs kon afbreken of scheuren.

Wat opvalt is dat de XM6 gevoeliger lijkt voor sporen van slijtage: ook bij normaal gebruik zijn er al wat krasjes op de oorschelpen te spotten. Waar je deze bij bijvoorbeeld de XM4 redelijk makkelijk wegpoetst, lijken ze bij het nieuwe model erop te blijven zitten. Ook zien de oorschelpen er na een tijd dragen uit alsof er te weinig vulling in zit. We zeggen ‘zien’, want dit is niet voelbaar tijdens het dragen.

In vergelijking met de XM5 lijkt de XM6 daarnaast strakker te zitten. Het kan zijn dat dit met de tijd wat minder wordt. Ook is het even goed afstellen met de hoogte van de schelpen, want het kwam nog weleens voor dat na een paar uur de kussens de oorbellen tegen de huid drukten. Niet voor iedereen een factor natuurlijk, maar wel fijn om te weten. Met een bril op is de XM6 overigens comfortabel te dragen.

Een andere verbetering is de vernieuwde powerknop. De XM5 moest het doen met een smal knopje dat verward kon worden met de noise cancelling-knop erboven. Sony heeft er daarom voor gekozen om de powerknop groter en rond te maken, waardoor hij makkelijker te vinden is als je de koptelefoon draagt.

Ook is er genoeg aandacht besteed aan de opberghoes, die voor het eerst de rits vervangt door een magnetische clip. Nog altijd zit er een lus aan de buitenkant én aan de binnenkant een vakje om je bijgeleverde kabels in te bewaren.

Geluidskwaliteit en ruisonderdrukking

Leg je alle koptelefoons van Sony uit deze serie naast elkaar, dan is al gauw de conclusie dat het merk de geluidskwaliteit ruimschoots onder de knie heeft. Je krijgt ook bij de XM6 een rijk en vol geluid. Wel valt op dat de bas bij voorganger XM5 iets nadrukkelijker aanwezig is, maar rouwig zijn we er niet om. Bij vrijwel alle genres (onder meer techno, grunge en pop) zijn de klanken uitstekend. Uiteraard kan je in de Sony Headphones Connect-app het geluid nog verder naar jouw smaak aanpassen of de bas opkrikken.

De actieve ruisonderdrukking is ook bij deze koptelefoon weer uitmuntend en wordt ditmaal aangestuurd door maar liefst twaalf microfoons. Op kantoor, onderweg en zelfs in een druk park wordt keurig het merendeel van het lawaai keurig weggefilterd. De WH-1000XM6 biedt ook weer de mogelijkheid om de noise cancelling even te pauzeren door je hand op de rechter-oorschelp te leggen. Handig als je collega een gesprek begint of als je wil horen wat er op een treinstation omgeroepen wordt.

Accuduur en opladen

De Sony WH-1000XM6 heeft, net als de XM5, een belofte van 30 uur aan afspeeltijd bij regulier gebruik. Daarbij wordt wel rekening gehouden met het inschakelen van noise cancelling. Zou je hier geen gebruik van maken, dan is de 40 uur aan te tikken.

Waar we enthousiast van zijn geworden is de mogelijkheid om de koptelefoon tijdens het dragen op te laden. De XM6 is de eerste generatie die dit aanbiedt en dat zorgt ervoor dat ook tijdens de kantoordagen er niet zonder noise cancelling gewerkt hoeft te worden. Wel raden we aan een lange usb-c-kabel te zoeken, want het bijgeleverde kabeltje is daar echt te kort voor.

Ook het snelladen is een groot pluspunt: met drie minuten opladen kan je weer drie uur lang naar muziek of een podcast luisteren. Is de koptelefoon volledig leeg en laad je deze op, dan heb je binnen twee uur weer een volle accu. Uiteraard duurt dit iets langer als je de XM6 met noise cancelling in gebruik hebt: ongeveer twee uur en een kwartier.

Conclusie Sony WH-1000XM6 review

De Sony WH-1000XM6 is een nieuw succesverhaal in de toch al sublieme koptelefoon-reeks van het Japanse merk. De geluidskwaliteit en noise cancelling zijn uitstekend en je krijgt een accuduur die een volle werkweek gemakkelijk doorstaat. Het kunnen opvouwen van de koptelefoon en het opladen tijdens het gebruik zijn twee grote voordelen. Wel zijn er enkele, kleine kanttekeningen. De XM6 lijkt wat sneller sporen van slijtage te tonen en zit ietwat strakker op het hoofd. Het grootste nadeel is wellicht nog de prijs: 450 euro is erg hoog. Wil je upgraden, dan is het goed om te wachten op een prijsdaling. Daarnaast is de WH-1000XM5 voorlopig nog te koop, die eveneens een uitstekende geluidskwaliteit weet te bieden én inmiddels minder dan 300 euro kost. Waar je dan vooral op inlevert is het kunnen opvouwen en opladen tijdens het gebruiken.

De Sony XM6 kopen

Ben je na het lezen van onze Sony WH-1000XM6 review helemaal overtuigd? De koptelefoon is onder andere bij Bol, Coolblue en MediaMarkt te bestellen. De adviesprijs is 450 euro, maar inmiddels is er al een lichte prijsdaling geweest.

