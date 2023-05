Sony WH-CH720N review: fijn geluid, mindere bediening

In deze Sony WH-CH720N review bespreken we Sony’s nieuwste betaalbare koptelefoon. De headset heeft een adviesprijs van 150 euro, maar pik je inmiddels voor een paar tientjes minder op. Wat de koptelefoon te bieden heeft, lees je hier.

Sony WH-CH720N: op je koptelefoon

Sony is van veel markten thuis en op Android Planet bespreken we regelmatig de smartphones en draadloze oordopjes die het bedrijf maakt. Ze maken echter ook koptelefoons, die we incidenteel bespreken. Vorig jaar vertelden we je bijvoorbeeld alles over de Sony WH-1000XM5, een koptelefoon met een adviesprijs van 419 euro.

Onlangs presenteerde het bedrijf de WH-CH720N, die veel goedkoper is. Voor 150 euro krijg je een koptelefoon met actieve ruisonderdrukking, multipoint-ondersteuning en een accuduur van 35 uur. We hebben de afgelopen weken doorgebracht met de koptelefoon en in deze beknopte review bespreken we onze ervaringen.

Het reviewmodel van de WH-CH720N is ter beschikking gesteld door Sony.

Design en draagcomfort

De koptelefoon heeft een typisch Sony-design. Wij hebben het zwarte model getest en die is gemaakt van plastic en afgewerkt met nepleder. Dat zien we onder andere in de hoofdband en oorschelpen. De plastic onderdelen hebben een matte coating en dat ziet er chic uit.

Toch voelt het geheel een beetje goedkoop aan. De hoofdtelefoon piept en kraakt soms en we zien naadjes van de mallen waarin het plastic gegoten is. Ook de knopjes wiebelen in de behuizing en dat doet af aan het geheel.

Opvouwen is niet mogelijk en ook levert de fabrikant geen case mee om de koptelefoon in mee te nemen. In de doos vind je wel een usb-c-kabel om ‘m op te laden en ook een 3,5 naar 3,5 millimeter-kabel wordt meegeleverd.

Brildrager en bediening

Omdat ik een bril draag, gebruik ik eigenlijk altijd draadloze oordopjes. Zo’n grote koptelefoon leek me toch niet zo fijn zitten en op m’n bril drukken, maar niks is minder waar. De WH-CH720N is gebruikt voor urenlange luistersessies en videogesprekken en zat daarbij prima. Ook bij een wandeling bleef ‘ie goed zitten. Hij drukt niet heel stevig op het hoofd, maar zit ook niet zo los dat ‘ie afschuift. Is het buiten warmer, dan kan het zijn dat er wat zweet ontstaat op de oorkussens.

Aanraakgevoelige oorschelpen zijn niet aanwezig, dus je moet het doen met fysieke knopjes. De linkerschelp heeft een knopje aan boord om de koptelefoon aan- en uit te zetten en bluetooth te activeren. Op de andere schelp vind je een knopje om actieve ruisonderdrukking of de ambient modus te activeren.

Ook zien we drie losse knoppen om het volume te verminderen, of verhogen en om muziek te pauzeren of naar een volgend/vorig nummer te skippen. In de praktijk is het behelpen en moet je vaak zoeken waar de knopjes nu precies zitten.

Geluidskwaliteit en ruisonderdrukking

Het koppelen gaat makkelijk en snel en ook is het slim om de Sony Headphones Connect-app te downloaden. Daarin kun je van alles instellen, waaronder de equalizer, met welke apparaten je de koptelefoon gebruikt of welke digitale assistent je het fijnste vindt. De koptelefoon kan verbinden met twee apparaten tegelijk en dat is een erg fijne functie. Luister je muziek via je computer en krijg je een belletje, dan kun je die dus gelijk opnemen.

Voor de geluidskwaliteit kun je ook aanpassen en dat maakt het een nog fijnere koptelefoon. Standaard is het geluid al prima en vol te noemen, maar met wat tweaks klinkt het veel fijner. Alles klinkt goed, niet te schel en hoge én lage tonen komen prima door.

Verder is er ruisonderdrukking aanwezig en daardoor kun je ongestoord werken of even relaxen na een drukke dag. Deze actieve ruisonderdrukking activeer je door op het fysieke knopje te drukken of in de app. In vergelijking met de veel duurdere WH1000-XM5 presteert de feature minder. Als je die koptelefoon of een soortgelijke nooit gebruikt hebt, valt dit echter niet op. Ook de ambient modus is fijn: zo wordt er gewoon geluid doorgelaten, zodat je bijvoorbeeld wel iemand tegen je hoort praten.

Een irritatiepuntje is dat er geen oordetectie aanwezig is, dus als je de koptelefoon afzet speelt de muziek gewoon door. Ook als je ‘m opzet begint de muziek niet automatisch. Dat is een kwestie van wennen, maar wel jammer.

Accuduur van 35 uur mét ANC

Sony zegt dat de accuduur 35 uur bedraagt met actieve ruisonderdrukking aan en oploopt tot 50 uur als je de functie uitschakelt. In de praktijk konden we inderdaad om en nabij een werkweek doen op een enkele acculading, waarbij we regelmatig wisselden tussen muziek luisteren en gesprekken voeren. Ook dat laatste gaat prima dankzij de ingebouwde microfoons.

Opladen gaat via een usb-c-kabeltje en een stekker moet je eventueel zelf regelen, want die zit niet in de doos. Een hele oplaadbeurt duurt ruim drie uur. Hang je de koptelefoon drie minuten aan de lader, dan kun je al wel weer een uur luisteren, zo stelt Sony.

Conclusie Sony WH-CH720N review

Voordat we met onze tests begonnen, vroegen we ons af wat je precies kan verwachten van een koptelefoon van 150 euro. In twee woorden is dat: heel veel. De geluidskwaliteit is goed en het draagcomfort is meer dan prima. Ook is er weinig aan te merken op de batterijduur en de actieve ruisonderdrukking werkt ook goed. De bouwkwaliteit is minder dan bij zijn hoge geprijsde broertje en ook is de bediening met de fysieke knopjes niet zo intuïtief. Toch is de Sony WH-CH720N een aanrader in deze prijsklasse, helemaal omdat ‘ie inmiddels enkele tientjes minder kost.

Sony WH-CH720N kopen

De koptelefoon heeft een adviesprijs van 150 euro en is te koop in het zwart, blauw en wit. Ook interesse, check dan Bol.com, BCC of Coolblue, waar je ‘m oppikt voor zo’n 125 euro.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste apparatuur zoals smartwatches, draadloze oordopjes en smartphones. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons en gadgets voorbij hebben zien komen – én dus hebben getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is. De apparatuur die we testen gebruiken we minimaal een week als daily driver. Hierdoor weten we precies hoe de nieuwste producten in de praktijk bevallen.

