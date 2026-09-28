Sony WH-1000XM4C review: Oude bekende krijgt een nieuw leven 

De Sony WH-1000XM4 was jarenlang een van de populairste noise-cancelling koptelefoons. Zes jaar na zijn introductie komt Sony ineens met een nieuwe uitvoering: de WH-1000XM4C.

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Dit is de Sony WH-1000XM4C review

Dat Sony de de tiende verjaardag van 1000X-serie ambitieus probeert te vieren blijkt wel met de komst van de XM4C. Eerder dit jaar bracht Sony al de 1000x The Collexion op de markt. Een luxere variatie op de XM6 en nu komt het dus met een heruitgave van één van hun populairste koptelefoons de WH-1000XM4.

De Sony WH-1000XM4C is niet exact dezelfde koptelefoon van zes jaar geleden. Hij heeft een aantal moderne upgrades gekregen, zoals Bluetooth 6.0 en een uitgebreidere equalizer. Maar is deze heruitgave zijn adviesprijs van 250 waard? We bespreken het in deze review.

Pluspunten Uitstekende noise cancelling

Uitstekende noise cancelling Comfortabel en licht ontwerp

Comfortabel en licht ontwerp Warm en krachtig geluid

Warm en krachtig geluid Opvouwbaar en daardoor makkelijk mee te nemen Minpunten Batterijduur is korter dan bij de oorspronkelijke XM4

Batterijduur is korter dan bij de oorspronkelijke XM4 De plastic behuizing voelt goedkoop aan.

Bekend ontwerp, maar toch anders

Als je de oorspronkelijke XM4 hebt gehad, krijg je waarschijnlijk een déjà vu-gevoel wanneer je de Sony WH-1000XM4C voor het eerst uit de doos haalt. Sony heeft er gelukkig niet voor gekozen om qua ontwerp opnieuw het wiel uit te vinden.

Door het ontwerp van de XM4C dicht bij het origineel te houden, krijg je ook de voordelen van dat design. Zo vallen de oorschelpen mooi over je oren en sluiten ze die volledig af. Daardoor zit de koptelefoon comfortabel en wordt ook al een deel van het omgevingsgeluid passief weggefilterd. Met een gewicht van 253 gram is hij niet bijzonder zwaar en ook dit draagt bij aan het comfort.

Het tijdloze ontwerp zelf blijft in onze ogen nog steeds overeind staan. Al kan ik mij voorstellen dat als je een XM5 of XM6 hebt, je dit design minder modern vindt ogen. Een pluspunt van dit ontwerp is dat de XM4C weer opvouwbaar is, net als de XM4. Dit maakt de koptelefoon compacter. Ideaal als je veel met de koptelefoon reist.

Toch heeft de XM4C qua ontwerp een nadeel ten opzichten van de XM4. Waar de oorspronkelijke koptelefoon voelde alsof het gemaakt was van premium kunststof, heb ik het idee dat voor de XM4C gekozen is voor goedkoper materiaal. De behuizing voelt echt een beetje plastic aan en is in mijn ogen inferieur aan het origineel.

Geluidskwaliteit heeft nog steeds karakter

Natuurlijk koop je een koptelefoon uiteindelijk vooral om naar muziek te luisteren. En op dat gebied weet de WH-1000XM4C mij opnieuw te overtuigen.

De XM4 stond bekend om zijn relatief warme geluid en dat karakter is bij de XM4C nog steeds aanwezig. De 40mm-drivers leveren een flinke hoeveelheid bas, maar stemmen en hoge tonen blijven voldoende duidelijk. Uit de doos klinkt de XM4C aantrekkelijk voor een breed publiek. Mocht je toch het één en ander willen aanpassen, dan is dat een fluitje van een cent.

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De XM4C beschikt over een 10-bands equalizer, waardoor je aanzienlijk meer controle hebt over de geluidsweergave. Dat is een fijn voordeel, want niet iedereen houdt van dezelfde sound. Je kunt de lage tonen flink terugschroeven voor een neutralere luisterervaring, of juist extra nadruk leggen op de bas wanneer je daarvan houdt.

Al met al heeft Sony geen concessies gedaan wat betreft de geluidskwaliteit van deze koptelefoon. Ook al is de XM4C een knipoog naar een koptelefoon van zes jaar geleden, qua geluid voelt hij niet als een koptelefoon van een aantal jaar terug.

Noise cancelling blijft een sterk punt

Als er één onderdeel is waar de 1000x-serie om bekend staat, is het wel de indrukwekkende actieve ruisonderdrukking. En ook op deze koptelefoon van ongeveer 250 euro stelt hij niet teleur.

Tijdens een treinreis merk je bijvoorbeeld direct hoeveel geluid er verdwijnt wanneer je ANC inschakelt. Natuurlijk is het niet helemaal stil, maar de achtergrondgeluiden die je hoort zijn niet hinderlijk tijdens het luisteren van muziek of een podcast.

Ook op kantoor is de ANC nuttig. Je hoort nog wel dat er mensen praten, maar de koptelefoon haalt een groot deel van de omgeving weg. Daardoor kun je meer gefocust werken.

De ANC van de XM4C is indrukwekkend, maar Sony’s nieuwste XM6 doet het wel net iets beter. Vooral stemmen en geluiden in het middenbereik worden door de XM6 effectiever weggefilterd. Bij lage en constante geluiden zoals in de trein lijkt de XM4C dit juist beter te doen dan de XM6.

Benieuwd hoe de XM4C houdt tegenover de 1000x The Collexion? Check dan onderstaande video:

@androidplanet.nl Dit zijn twee premium koptelefoons van Sony die ze dit jaar hebben gelanceerd. De WH-1000 XM4C en de 1000X the Collexion. De één is een heruitgave van de populaire XM4 en de ander is een luxere benadering op de XM6 #headphones #sony #1000x #xm4c #review ♬ origineel geluid – AndroidPlanet.nl

Batterij: goed, maar niet bijzonder

Een onderdeel waarvan ik op voorhand meer had verwacht is de batterijduur. Sony belooft maximaal 27 uur met noise cancelling ingeschakeld . Zet je ANC uit, dan loopt dit op tot maximaal 34 uur.

Dat zijn prima cijfers. Je hoeft de koptelefoon niet iedere avond aan de oplader te hangen en voor een paar dagen reizen is de accuduur meer dan voldoende. Mocht de XM4C dan toch leeg zijn, dan heb je hem in ongeveer drie uur weer volledig opgeladen.

Wel is het opvallend dat de XM4C op dit gebied niet echt een verbetering is. De oorspronkelijke WH-1000XM4 haalde namelijk volgens Sony maximaal 30 uur met noise cancelling ingeschakeld.

En daar zit dan ook mijn teleurstelling. Juist omdat de XM4C een moderne heruitgave is, had ik gehoopt dat Sony de accuduur zou verlengen. Het is overigens geen dealbreaker. 27 uur is nog altijd prima. Maar Sony blaast er de concurrentie niet mee omver.

Conclusie Sony WH-1000XM4C review

De Sony WH-1000XM4C is een vreemde eend in de bijt. In een markt waarin fabrikanten steeds met compleet nieuwe ontwerpen komen, kiest Sony ervoor om een succesvolle koptelefoon uit 2020 opnieuw uit te brengen. En eerlijk gezegd werkt dat beter dan je misschien zou verwachten.

De XM4C zit comfortabel, klinkt goed en beschikt over uitstekende noise cancelling. Vooral dat laatste blijft een van de belangrijkste redenen om voor een Sony uit de 1000X-serie te kiezen. Ook de vernieuwde 10-bands equalizer is een groot pluspunt als je het geluid graag helemaal naar je eigen smaak aanpast.

Toch is het jammer dat de bouwkwaliteit minder premium aanvoelt dan bij alle andere koptelefoons uit de 1000X-serie. Daarnaast vind ik het ook jammer dat de batterijduur is verslechterd ten opzichte van het origineel.

De WH-1000XM4 was in de basis al een uitstekende koptelefoon en alles bij elkaar opgeteld is de XM4C dit ook. Voor een bedrag van 250 euro krijg je gewoon een goede koptelefoon. Het is geen revolutionaire opvolger, maar wel een moderne heruitgave van een klassieker. Sony bewijst hiermee dat het wiel niet altijd maar opnieuw uitgevonden hoeft te worden en dat is best verfrissend.

Benieuwd waar je de beste deal kan scoren voor de Sony WH-1000XM4C? Check dan de vergelijker hieronder: