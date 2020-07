Reviewscore 7,5

De Xperia 1 II is de opvolger van de Xperia 1 en het nieuwe vlaggenschip van Sony, dat het beste van het beste moet bieden. Of dat is gelukt, lees je in deze uitgebreide Sony Xperia 1 II review.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is de Sony Xperia 1 II review

Net als bij zijn voorganger hebben we lang moeten wachten op de Sony Xperia 1 II (spreek uit als ‘Xperia 1 Mark twee’). Het toestel werd al in februari aangekondigd en is pas sinds kort in Nederland verkrijgbaar. De smartphone is het nieuwe vlaggenschip van Sony en met een adviesprijs van 1199 euro één van de duurste toestellen van dit moment. Op dit moment is de smartphone ongeveer even duur als de Samsung Galaxy S20 Ultra.

Sony heeft enkele pijnpunten van de Xperia 1 van vorig jaar aangepakt, en dat resulteert in een smartphone die absoluut beter is dan zijn voorganger. Toch is het heel lastig om de Xperia 1 II op dit moment aan te raden. In deze review vertellen we je alles over de smartphone en alle plus- en minpunten.

Langgerekt design is fijn

Sony introduceerde vorig jaar met de Xperia 1 een nieuw design en met het nieuwe vlaggenschip borduurt de fabrikant hierop voort. Dit betekent dat de Xperia 1 II opnieuw een opvallend, langgerekt ontwerp heeft. De behuizing is relatief smal, maar wel lang.

Hoewel hij hierdoor compacter aanvoelt – ook omdat je met je duim makkelijk de zijkanten van het scherm kan bereiken – is de Xperia 1 II geen smartphone die je makkelijk met één hand bedient. Daarvoor is het display simpelweg te groot en lang. Daarnaast heeft het scherm geen notch of cameragat, maar kiest Sony opnieuw voor een dunne rand aan de boven- en onderkant van het scherm.

Een smal en lange display met een dunne bezel aan de onder- en bovenkant is in de praktijk fijn. De Xperia 1 II houdt lekker vast en voelt door de behuizing van glas en metaal goed en duur aan. Doordat het scherm niet door een inkeping wordt onderbroken, kun je optimaal genieten van films, series en games.

Een bijkomend voordeel is dat het scherm weer een 21 bij 9-verhouding heeft. Hierdoor kun je films – die ook in 21 bij 9 worden gefilmd – op volledig formaat en zonder zwarte balken op de Sony-telefoon kijken. Het langere scherm is ook handig bij het multitasken, want je kan makkelijk twee apps tegelijk draaien.

Aan de rechterkant van de behuizing zitten de volumeknoppen, aan/uit-knop én een losse cameraknop. Met laatstgenoemde kun je de camera-app openen en foto’s maken door het knopje even vast te houden, ook als je het toestel nog niet hebt ontgrendeld. Aan de onderkant van de smartphone zit de usb-c-poort en op de bovenkant vinden we de koptelefoonaansluiting.

4K-scherm met beperkingen

Net als zijn voorganger heeft de Sony Xperia 1 II een 4K-scherm van 6,5 inch. De resolutie van 3840 bij 1644 pixels is enorm hoog en dit zorgt voor een indrukwekkende pixeldichtheid van 643 pixels. Hoewel het scherm er uitstekend uitziet en mooie beelden produceert, zijn we niet helemaal overtuigd van de meerwaarde van 4K.

Het verschil in scherpte met een qhd-scherm is maar moeilijk zichtbaar en het probleem is dat maar heel weinig apps de 4K-resolutie optimaal benutten. Zo is het op dit moment niet mogelijk om met Netflix of Amazon Prime Video 4K-films en -series te kijken, omdat dit (nog) niet door de Xperia 1 II wordt ondersteund. Hierdoor kun je alleen zelfgemaakte 4K-video’s of YouTube-filmpjes in die resolutie checken, en dat is jammer.

Helaas valt er nog meer op het scherm aan te merken. Zo kan het display niet heel helder, wat bij zonnige dagen nogal een probleem is. Schijnt de zon flink, dan is het moeilijk om het scherm af te lezen en dat zien we bij high-end smartphones niet vaak. Daarnaast heeft het Xperia 1 II-scherm geen hogere ververssnelheid van bijvoorbeeld 90Hz, maar blijft het steken op 60Hz.

Dit is een gemis, want een hogere ververssnelheid zorgt ervoor dat je smartphone sneller en soepeler aanvoelt. Sony heeft wel een functie ingebouwd die de motion blur (de bewegingswaas) moet verminderen, waardoor je het gevoel zou moeten krijgen dat je een 90Hz-display gebruikt. Helaas is dit niet het geval en zie je het verschil tussen een echt 90Hz-scherm en dat van de Xperia 1 II duidelijk.

Snelle hardware en koptelefoonaansluiting

Onder de motorkap van de Sony Xperia 1 II zit een Snapdragon 865-chip, de snelste processor die Qualcomm op dit moment maakt. De chip wordt bijgestaan door 8GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte en presteert – zoals je zou verwachten – erg goed. Sterker nog: de Xperia 1 II is één van de snelste Android-telefoons van dit moment en hapert geen moment.

Een ander pluspunt is dat de Xperia 1 II een hoofdtelefoonaansluiting heeft, terwijl deze bij zijn voorganger juist werd weggelaten. Hierdoor kun je gewoon je bedrade headset aansluiten en ben je niet aangewezen op adapters of bluetooth-headsets. Het geluid klinkt goed en er zijn stereospeakers aanwezig, die ook prima geluid produceren als je even geen oordopjes bij de hand hebt.

De Xperia 1 II ondersteunt 5G en hoewel dat een fijne gedachte is, heb je er op dit moment weinig aan. In Nederland is 5G nog niet breed beschikbaar en als je wel in een 5G-gebied bent én beschikt over een geschikt abonnement, zijn de snelheidsverbeteringen alsnog klein.

Van de echte voordelen van 5G kun je pas over een paar jaar profiteren omdat de benodigde frequentie dan beschikbaar komt, maar het is goed dat de Xperia 1 II toekomstbestendig is.

Wisselvallige vingerafdrukscanner

Een vervelend (en vooral irritant) minpunt van de Sony Xperia 1 II is de vingerafdrukscanner, die aan de zijkant (in de aan/uit-knop) zit. Dit is een fijne positie en de scanner werkt doorgaans prima, maar het probleem is dat ‘ie niet heel consistent is.

Tijdens mijn testperiode werkte de scanner niet altijd goed en wist hij mijn vinger niet te herkennen, ondanks dat ik ‘m meerdere keren heb ingescand. Na dit een paar keer te hebben gedaan werkte de vingerafdrukscanner een stuk beter, maar alsnog werkt is hij niet zo betrouwbaar (en snel) als een scanner achterop of onder het scherm. Dit was vorig jaar bij de Xperia 1 ook al het geval.

Fijne software, snelle updates

De Xperia 1 II draait op een vrijwel kale versie van Android 10, zoals we van Sony gewend zijn. Het bedrijf blijft dichtbij de standaard versie van Android en past heel weinig aan. Daardoor is de Xperia 1 II fijn in gebruik en draait de software lekker vloeiend.

Wel is het jammer dat Sony wat bloatware meelevert: de apps van Netflix, Facebook, LinkedIn, Call of Duty en Tidal. Dit is niet per se heel storend, maar het is wel gek dat je op een toestel van 1199 euro alsnog meegeleverde apps ziet. Verder heeft de fabrikant de software zo ‘schoon’ mogelijk gehouden en bijvoorbeeld de Album-app vervangen door Google Foto’s.

Het updatebeleid van Sony is goed. De Xperia 1 II wordt minstens twee jaar lang ondersteund met maandelijkse beveiligingsupdates, die netjes op tijd worden uitgerold. Ook krijgt de Xperia 1 II upgrades naar Android 11 en 12 en Sony is doorgaans snel met het uitbrengen van nieuwe Android-versies, waardoor je niet lang hoeft te wachten op nieuwe features.

Veelzijdige camera’s met veel opties

Sony focust zich met de Xperia 1 II vooral op de camera’s. Op de achterkant zitten drie lenzen, allemaal van 12 megapixel: een primaire camera, groothoeklens en telelens. De primaire camera heeft optische beeldstabilisatie en hetzelfde geldt voor de telelens. Daardoor kun je ook prima zoomen als je handen wat trillen, en de beeldstabilisatie helpt bij foto’s in het donker. De drie camera’s worden verder bijgestaan door een Time of Flight-sensor, die diepte-informatie verzamelt.





V.l.n.r: normaal, groothoek, tele (3x zoom)

De camera’s presteren erg goed, waarbij je vooral bij veel daglicht lekker veel detail ziet, met natuurgetrouwe kleuren en een prima dynamisch bereik. Fijn is dat je weinig kwaliteitsverschil ziet tussen de verschillende lenzen: de groothoeklens maakt mooie, wijdere shots en komt ook van pas als je iets van dichtbij wil fotograferen, al ontbreekt een macromodus voor extreme close-ups.

De telelens biedt 3x optische zoom en dat is een handige toevoeging, want daarmee haal je zaken dichterbij zonder dat je inlevert op kwaliteit. Bovendien gaat de optische zoom verder dan bij de vorige Xperia 1, die 2x zoomen biedt. Foto’s zien er scherp uit en de telelens presteert ook nog prima als het wat donkerder wordt.

Photo Pro en Cinema Pro

De Xperia 1 II richt zich ook meer op serieuze fotografen en daarvoor zijn twee nieuwe apps aanwezig: Photo Pro en Cinema Pro. Deze applicaties staan los van de standaard camera-app en bieden veel meer opties. Een voorbeeld is de vernieuwde oogautofocus, die is gebaseerd op de autofocus van Sony-systeemcamera’s. Daarnaast heb je met Photo Pro alle handmatige opties om de perfecte foto te maken, terwijl je in Cinema Pro helemaal losgaat als je graag (professioneel) video’s maakt.

De apps zijn heel erg uitgebreid en daardoor lang niet voor iedereen geschikt. Als je bijvoorbeeld niet bekend bent met zaken als de witbalans, sluitertijd en iso-waarde, dan kun je beter de standaard camera-app op de Xperia 1 II gebruiken, maar die is weer te eenvoudig.

Een nachtmodus ontbreekt bijvoorbeeld en hoewel de smartphone prima foto’s in het donker maakt, zijn ze nog beter als je zelf met de instellingen gaat spelen. Dat is niet voor iedereen weggelegd en een beetje jammer, omdat veel smartphones zo’n nachtmodus bijvoorbeeld standaard hebben en het werk voor jou doen.

Al met al maken de camera’s van de Sony Xperia 1 II hele goede foto’s, maar zijn ze vooral interessant als je fotograferen en video’s echt serieus neemt en hier meer dan de gemiddelde gebruiker van af weet.

Goede accuduur en draadloos opladen

Waar de accuduur van de Sony Xperia 1 nogal tegenviel, is dit juist één van de sterkere punten van de Xperia 1 II. Het toestel heeft een grotere accu van 4000 mAh en hoeveel veel telefoons tegenwoordig nog grotere accu’s hebben, gaat de smartphone lekker lang mee.

Op een volle lading haal je makkelijk het einde van de dag, ook bij intensief gebruik. Ik ben een intensieve gebruiker en op het einde van de dag was er vaak nog zo’n 30 tot 40 procent over. Doe je het rustiger aan, dan gaat de smartphone ongeveer twee dagen mee en dat is erg netjes.

Opladen gaat met 18 Watt en hoewel je daarmee in een half uur tijd de helft van de accu vult, laden veel high-end smartphones een stuk sneller op. Wel is het fijn dat draadloos opladen weer aanwezig is; dit ontbrak bij de vorige Xperia 1. Het is een handige feature, die bij een smartphone in deze prijsklasse natuurlijk ook niet mag ontbreken.

Conclusie Sony Xperia 1 II review

De Sony Xperia 1 II is een goede en fijne smartphone en vooral een completer toestel dan zijn voorganger. De hardware is enorm krachtig, de accuduur flink verbeterd en het is fijn dat draadloos opladen en een koptelefoonaansluiting weer aanwezig zijn. Daarnaast is de software vlot en het scherm ziet er mooi uit. De camera’s zijn erg goed, al richt Sony zich door alle foto- en video-opties wel op een niche publiek.

Voor dit alles betaal je echter enorm veel geld: 1199 euro. Daardoor is de smartphone lang niet voor iedereen weggelegd, vooral omdat er high-end Android-telefoons zijn die een betere prijs-kwaliteitverhouding hebben. Dit neemt echter niet weg dat de Sony Xperia 1 II een prima Android-vlaggenschip is, dat – als de prijs eenmaal is gedaald – best de moeite waard is.

Sony Xperia 1 II kopen

Ben je na het lezen van deze Sony Xperia 1 II review enthousiast geworden en wil je het toestel kopen? Check dan onze prijsvergelijker voor de beste deals voor een losse Sony Xperia 1 II. In combinatie met een sim only-abonnement ben je zo wellicht alsnog voordelig uit. Ook kun je de Xperia 1 II met een abonnement in huis halen.