Sony Xperia 1 III review: dit zijn de 3 belangrijkste plus- en minpunten

Bij een smartphone van 1299 euro verwacht je het beste van het beste, maar dat biedt de Sony Xperia 1 III helaas niet. Waarom de smartphone op sommige punten teleurstelt, lees je in deze review.

Sony Xperia 1 III review: dit is er (niet) goed

Sony was ooit een partij van formaat op de smartphonemarkt, maar tegenwoordig speelt het bedrijf nog maar een kleine rol. De Japanse fabrikant brengt elk jaar maar enkele toestellen uit en focust zich vooral op het high-end segment. De Xperia 1 III (Mark 3) is het nieuwste toptoestel van het bedrijf en we hebben ‘m uitgebreid getest.

De Xperia 1 III heeft veel te bieden en beschikt bijvoorbeeld over een indrukwekkend 4K-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. Ook is de hardware supersnel en zijn de camera’s capabel. Wel moet je voor dit alles diep in de buidel tasten, want de Xperia 1 III kost maar liefst 1299 euro. In deze review nemen we je mee langs de belangrijkste plus- en minpunten van het toestel.

Pluspunt 1: Snelle hardware en mooi scherm

We beginnen met één van de belangrijkste pluspunten van de Sony Xperia 1 III: de prestaties van de hardware. De smartphone beschikt over een Snapdragon 888-processor met maar liefst 12GB aan werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Dit zorgt voor dat de Xperia 1 III door de software heen vliegt, alle apps en games moeiteloos draait en nooit hapert.

Door het 120Hz-scherm (waarover zometeen meer) voelt de Sony-smartphone nog iets vlotter aan. De Xperia 1 III hoort bij de snelste Android-telefoons van dit moment en ondersteunt – zoals je zou verwachten – ook 5G-internet. Op dit moment heb je nog niet heel veel aan 5G – de echte snelheidsverbeteringen moeten nog komen in Nederland – maar het is goed dat de telefoon klaar is voor de toekomst.

Een opvallende functie van de Sony Xperia 1 III is het 4K-scherm van 6,5 inch, dat als gezegd ook een hoge ververssnelheid heeft. Door de hele hoge resolutie zien beelden er superscherp uit, al gebruikt de Xperia 1 III niet altijd een 4K-resolutie, vermoedelijk om de batterij te sparen. De hoge resolutie en ververssnelheid drukt dan ook behoorlijk op de accuduur.

Hoewel de beeldkwaliteit uitstekend is, valt de helderheid van het scherm wel tegen. Het display kan simpelweg niet heel fel en dat is een probleem als je buiten loopt en de zon schijnt. Het is dan moeilijk om het scherm af te lezen en dat is opvallend, want dit probleem hebben we eigenlijk nooit bij high-end Android-smartphones.

Pluspunt 2: Goede en veelzijdige camera’s

Sony focust zich met de Xperia 1 III vooral op de camera’s. Op de achterkant zitten er drie, elk van 12 megapixel. Het gaat om een hoofdcamera, groothoeklens en ‘variabele’ telelens. Laatstgenoemde is opvallend en zorgt ervoor dat je op verschillende niveau’s (2,9x en 4,4x) kan inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Bij de telelenzen van andere Android-telefoons kan dit maar tot één specifiek punt, bijvoorbeeld 3x of 5x.

De ingezoomde foto’s die de Xperia 1 III zijn erg goed, maar niet perfect. Het toestel heeft soms een beetje moeite met het detailniveau en het vinden van de juiste focus. Gelukkig gaat het vaak goed, waardoor je ook vanaf een flinke afstand prima beelden maakt. Wel zie je verschil tussen de foto’s op 2,9 en 4,4x zoom: bij 4,4 ogen plaatjes soms wat fletser.

De prestaties van de hoofdcamera en groothoeklens zijn uitstekend. De Xperia 1 III maakt foto’s met veel detail, natuurlijke kleuren en een prima dynamisch bereik. Dit geldt ook voor de groothoeklens, waarmee je iets ‘uitzoomt’ om meer op beeld te zetten. Je ziet heel weinig verschil tussen de kiekjes van de hoofdcamera en groothoeklens en dat is positief.

1x zoom

2,9x zoom

4,4 zoom

In het donker zijn de resultaten van de Xperia 1 III-camera’s een beetje hit or miss. Sony gebruikt geen nachtmodus om foto’s helderder en scherper te maken, maar kiest ervoor om beelden donkerder te houden. Hierdoor zijn kiekjes weliswaar realistisch, maar soms ook te donker en daarom missen we de nachtmodus wel.

Pluspunt 3: Design is netjes

Het design van de Sony Xperia 1 III is simplistisch, maar netjes. Het toestel heeft een glazen behuizing met een matte afwerking en voelt luxe en stevig aan. Ook fijn: de smartphone is stof- en waterdicht door de IP68-certificatie en wordt beschermd door een laagje Gorilla Glass Victus voor krasjes en barsten.

Net als zijn voorgangers heeft de Xperia 1 III een langgerekt scherm, waardoor de behuizing relatief smal is. Hierdoor kun je makkelijker met je duim bij de zijkanten van het display, maar de telefoon volledig bedienen met één hand zit er niet in. Het scherm is groot en daardoor moet je eigenlijk altijd twee handen gebruiken om bij de bovenkant te komen.

Minpunt 1: Accuduur is niet best

Over de accuduur zijn we helaas veel minder te spreken. De Sony Xperia 1 III heeft een 4500 mAh-accu en hoewel dat anno 2021 een beetje gemiddeld is, is de batterijduur dat niet. Tijdens onze testperiode ging de smartphone een dag mee bij normaal gebruik, maar dan moest ‘ie wel echt aan het stroom.

Vooral als je een game opstart gaat het hard met de Xperia 1 III. Het toestel wordt dan bovendien behoorlijk warm. Ben je een intensieve smartphonegebruiker, dan moet je de Sony-telefoon aan het einde van de middag eventjes bijladen. En dat is jammer, want de meeste Android-telefoons hebben tegenwoordig geen moeite waard om het einde van de dag te halen.

Ook jammer: het opladen gaat niet heel snel. De Xperia 1 III wordt geleverd met een 30 Watt-stekker en die zorgt ervoor dat de accu na 30 minuten weer voor de helft vol zit. Helemaal opladen duurt ruim anderhalf uur. De oplaadsnelheid is niet slecht, maar veel fabrikanten laden hun telefoons sneller op. De 399 euro-kostende OnePlus Nord 2 heeft bijvoorbeeld maar een half uur nodig om helemaal op te laden. Dat de Sony-telefoon wel snel draadloos (en omgekeerd draadloos) kan laden, is wel weer netjes.

Minpunt 2: Heel erg duur

Met een adviesprijs van 1299 euro is de Sony Xperia 1 III erg prijzig. Sterker nog: de smartphone behoort tot de allerduurste Android-telefoons van dit moment. Het toestel kost honderden euro’s meer dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro en Xiaomi Mi 11.

Deze smartphones hebben simpelweg een betere prijs-kwaliteitverhouding en presteren op sommige punten beter dan de Xperia 1 III. Zo heeft de Galaxy S21 Ultra een beter scherm dat helderder kan, laadt de OnePlus 9 Pro veel sneller op (en gaat de batterij langer mee) en is de Xiaomi Mi 11 veel scherper geprijsd.

Ook jammer is dat het updatebeleid van Sony niet geweldig is. De Xperia 1 III draait weliswaar op een bijna kale versie van Android 11 (en dat kunnen we waarderen), maar het toestel wordt simpelweg niet lang genoeg ondersteund. Sony geeft zijn high-end smartphones vaak twee jaar software-updates, met regelmatige beveiligingspatches en twee grote Android-versie-upgrades.

Anno 2021 is dat karig, zeker voor een toestel van 1299 euro. Fabrikanten als Samsung, OnePlus en Nokia ondersteunen hun toestellen langer én vaker, waardoor je ze langer veilig kan gebruiken – en geen nieuwe features misloopt. We hopen dat Sony bij de volgende Xperia 1 meteen zorgt voor een beter updatebeleid. Ook vinden we het jammer dat Sony bloatware op het toestel zet, zoals diverse games en een proefperiode van muziekdienst Tidal.

Conclusie Sony Xperia 1 III review

We vonden het vorig jaar al moeilijk om de Xperia 1 II aan te raden en bij de nieuwste Sony-smartphone is dit helemaal zo. De Xperia 1 III steekt in de basis goed in elkaar, maar heeft simpelweg niet genoeg in huis om de torenhoge adviesprijs van 1299 euro te rechtvaardigen.

Voor dat geld verwacht je een Android-toestel dat op alle punten het beste van het beste biedt, en dat is helaas niet het geval. De accuduur valt tegen, de smartphone wordt snel heet, het scherm kan niet heel helder en het updatebeleid van Sony is matig. De Xperia 1 III kan dan nog zo snel zijn en cameratechnisch indrukwekkend in elkaar zitten, maar een goede reden om 1299 euro voor de telefoon uit te geven is er eigenlijk niet.

Sony Xperia 1 III kopen

