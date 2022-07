Sony Xperia 1 IV review: wankel vlaggenschip is hoge prijs niet waard

Het nieuwe vlaggenschip van Sony belooft een aantal interessante vernieuwingen, maar is met 1399 euro wel peperduur. In onze review van de Sony Xperia 1 IV lees je wat we van het toestel vinden.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit is onze Sony Xperia 1 IV review

In de Sony Xperia 1-serie vinden we al jaren de beste smartphones die het bedrijf te bieden heeft. En die mogen wat kosten. De Sony Xperia 1 III was met 1299 euro al stevig aan de prijs, maar het nieuwe model doet er nog eens 100 euro bovenop. Daarmee is het toestel duurder dan de Samsung Galaxy S22 Ultra, Oppo Find X5 Pro én iPhone 13 Pro Max van Apple.

De verwachtingen liggen daardoor behoorlijk hoog. In onze review van de Sony Xperia 1 IV kijken we naar de vernieuwingen die deze telefoon te bieden heeft, zoals het fellere scherm en de telelens waarmee je optisch inzoomt. Kunnen ze de torenhoge prijs rechtvaardigen?

Sony Xperia 1 IV review Design Scherm Hardware Camera’s Software Accu Conclusie Kopen

Sony houdt vast aan eigenwijs design

Sony doet het altijd nét een beetje anders dan de concurrentie. De Xperia 1 IV is weer een langgerekte smartphone met een groot, maar smal scherm. Je houdt ‘m daardoor gemakkelijk vast, al is bedienen met één hand er niet bij. Aan de boven- en onderkant zijn relatief dikke randen te vinden, waardoor er geen gaatje of notch nodig is voor de selfiecamera. Dat vinden we best te prijzen. Waarschijnlijk houdt Sony vast aan dit design tot het de camera achter het scherm kan plaatsen, zoals op de Samsung Galaxy Z Fold 3. Die techniek is echter nog verre van perfect.

In tijden van steeds grotere camera-eilanden is het bescheiden strookje op de Xperia 1 IV ook verfrissend. Het zorgt voor een ingetogen en daardoor best sjieke uitstraling. Dat sluit goed aan bij de rest van het ontwerp. Deze Sony is duidelijk niet gemaakt om mee te patsen, maar voor liefhebbers van minimalisme.

De bouwkwaliteit is verder prima, maar dat mag natuurlijk ook wel voor deze prijs. Dankzij de IP68-certificatie is het toestel stof-en waterdicht. Een laagje Gorilla Glass Victus moet krassen en barsten voorkomen.

Opvallend is dat Sony nog steeds een koptelefoonaansluiting aanbiedt. Goed nieuws voor audiofielen dus, die deze ingang op vrijwel geen enkele andere high-end smartphone meer aantreffen. Minder goed nieuws is dat de stereospeakers weliswaar vrij hard kunnen, maar helaas weinig dynamiek laten horen.

Scherm is een stuk helderder

In onze review van de Sony Xperia 1 III klaagden we (onder meer) over de helderheid van het scherm. Het toestel was in de zomerzon simpelweg lastig af te lezen. Dat mag natuurlijk niet voor deze prijs en gelukkig is het display van de Xperia 1 IV zo’n 50 procent helderder. Dat wil overigens zeker niet zeggen dat ie net zo fel kan als de duurste Samsungs. Het blijft bij veel licht een vrij vaal scherm, maar je kunt je appjes nu in ieder geval zonder problemen lezen en beantwoorden.

Als je binnen bent, is er weinig aan te merken op het 6,5 inch-oled-display. Het contrast is perfect, de kleuren spatten eraf en de resolutie ligt met 3840 bij 1644 pixel heel erg hoog. Té hoog zelfs, als je het ons vraagt. 4K is op een smartphone echt overkill, zeker omdat Sony de interface veelal op een lagere resolutie laat draaien.

Het betreft verder een 120Hz-display dat zorgt voor soepele beelden. Het is jammer genoeg geen adaptief scherm dat zelf de juiste verversingssnelheid bepaalt. Veel smartphones in deze categorie schakelen zelfstandig tussen 1 en 120Hz, afhankelijk van wat je aan het doen bent. De Sony stel je in op 60 óf 120Hz. Helaas gebeurde het regelmatig dat de Xperia 1 IV zo warm werd dat hij zelf besloot om terug te schakelen naar 60Hz. En daarmee komen we bij een forse tekortkoming van deze smartphone.

Snelle hardware zorgt voor bloedhete telefoon

Stel, je bouwt een racewagen. Dan zorg je natuurlijk voor een krachtige motor om een hoge snelheid te halen. Waar je ook voor zorgt is dat deze motor zijn warmte kwijt kan, zodat je ‘m een langere periode flink kunt belasten.

Dat laatste lijkt Sony te zijn vergeten bij de Xperia 1 IV. De zeer rappe Snapdragon 8 Gen 1 is een heethoofd dat dit toestel vrij snel onaangenaam warm maakt. Daar hoef je echt geen zware games voor te spelen. Ook als je een beetje aan het multitasken bent of veel foto’s achter elkaar neemt, voel je de temperatuur van de telefoon stijgen. Zodanig zelfs dat hij soms dus niet langer 120 keer per seconde de pixels kan verversen. Dan merk je dat het mooie scherm opeens lijkt te stotteren.

Dat is op elk toestel een minpunt, maar bij een smartphone van 1399 euro is het ronduit onacceptabel. Een enkele keer werd de Xperia 1 IV zelfs zo heet dat hij een paar seconden nergens meer op reageerde. Missers van dit niveau zien we eigenlijk maar zelden.

Je hebt verder de beschikking over 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte, die je nog kunt uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Dat is allemaal prima de luxe, maar die oververhitting laat een vervelende nasmaak achter.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Camera’s zijn vooral op papier indrukwekkend

Ook qua fotografie vaart Sony zijn eigen koers. De Xperia 1 IV is gericht op mensen die het heft graag in eigen handen nemen. Veel merken gebruiken kunstmatige intelligentie om foto’s automatisch te verbeteren. Sony doet dat maar in beperkte mate. Daardoor zien foto’s er een stuk natuurlijker uit dan bij de concurrentie, maar ogen kleuren bijvoorbeeld minder verzadigd dan je van een smartphone gewend bent. Of je dat fijn of juist stom vindt, moet je natuurlijk zelf bepalen.

De Xperia 1 IV heeft drie lenzen van 12 megapixel op de achterkant. De primaire camera heeft overigens een fors kleinere sensor dan op de nóg duurdere Sony Xperia Pro-1. Wat direct opvalt is dat deze camera met een brandpuntafstand van 24 millimeter behoorlijk wijd is, terwijl de groothoeklens met 16 millimeter juist een minder brede beeldhoek heeft dan veel vergelijkbare lenzen. Met andere woorden: het verschil tussen deze camera’s is minder groot dan je zou verwachten.

Ultragroothoek Primair 3,5x zoom 5,2x zoom



De telelens is een erg bijzondere, want daarmee kun je, voor het eerst in jaren, écht optisch inzoomen op een smartphone. Het bereik is met 85 tot 125 millimeter (ofwel 3,5 tot 5,2x zoom) niet erg groot, maar we kunnen alleen maar respect hebben voor het technisch vernuft. Hoe de lenzen presteren zien we straks. Eerst moeten we het even over de duizelingwekkende camera-app hebben.

Uitgebreide app

Sony’s app heeft heel veel verschillende standen: Basic en Auto lijken het meest op de apps die je op andere toestellen vindt. Het grootste verschil is dat je in Auto de speciale sluiterknop op de zijkant van het toestel gebruikt om een foto te maken.

Dat geeft je het gevoel een compactcamera in handen te hebben, maar heeft vooral ‘s avonds ook een nadeel. Het indrukken van de fysieke knop leidt onvermijdelijk tot meer beweging dan het aantikken van de virtuele knop op het scherm. Je foto’s zijn dus eerder onscherp.

Met de overige standen, zoals P, S en M imiteert Sony zijn systeemcamera’s. Met deze modi kun je zaken als ISO, sluitertijd en de witbalans handmatig instellen. Dat is handig als je graag creatief bezig bent, maar veel van deze functies kun je ook op andere smartphones gebruiken door te fotograferen in bijvoorbeeld Lightroom Mobile. Stiekem voegt het dus weinig toe.

Wat wél iets toevoegt is de hoge snelheid. Je kunt tot 20 foto’s per seconde maken (zolang het toestel niet te warm wordt althans) en je beschikt over autofocus die automatisch kan scherpstellen op ogen. Dat is erg handig als je veel portretten schiet.

Primaire camera

Overdag zien foto’s die je maakt met de primaire camera er goed uit. Ze hebben zoals gezegd een neutrale uitstraling. Dat Sony toch wel íets van kunstmatige intelligentie gebruikt, zie je vooral in de foto van de tunnel hieronder. Zonder aanpassingen zou de straat op de achtergrond overbelicht zijn.

Als je een wat dramatischere look wil, kun je natuurlijk achteraf een filter toepassen. In de manuele stand is het echter ook mogelijk om tijdens het fotograferen al je eigen stijl te creëren. Voor de foto rechtsonder hebben we qua witbalans bijvoorbeeld voor ‘Schaduw’ gekozen, zodat het warme avondlicht stevig wordt aangezet.

Handmatige witbalans



Ultragroothoeklens

Bij een smartphone van deze prijs mag je verwachten dat ook de 12 megapixel-groothoeklens goed presteert. Bij de Xperia 1 IV valt hij helaas een beetje tegen. Zoals gezegd is de beeldhoek niet al te groot, maar ook het detailniveau is met met name aan de randen beperkt. Dat komt door de nogal kleine sensor. Van een toestel dat zich richt op creatievelingen mag je meer verwachten.



Telecamera

De grootste vernieuwing van deze smartphone zit in de telelens. Zijn voorganger had al een exemplaar dat je op twee verschillende standen kon gebruiken. Op de Xperia IV kun je zelfs optisch inzoomen tussen 85 en 125 millimeter, oftewel tussen 3,5 en 5,2x zoom. Dat is uniek in een toestel zonder grote bult op de achterkant.

Om dat voor elkaar te krijgen, gebruikt Sony wel een minuscule sensor. Op 3,5x zoom zien de foto’s er nog best acceptabel uit, maar bij 5,2x zoom worden de foto’s toch wat softer. Dat is jammer, want optische zoom is nou juist bedoeld om het beeld zonder kwaliteitsverlies dichterbij te kunnen halen.



We hebben dan ook gemengde gevoelens over de telecamera. Aan de ene kant is het een technologische doorbraak, aan de andere kant is het vooral een belofte voor de toekomst. Doorontwikkelde versies worden vast scherper en hebben ongetwijfeld een groter bereik. Daar heb je echter weinig aan als je dit peperdure toestel koopt.

Voor de lol hebben we de maximale optische zoom van de Xperia 1 IV vergeleken met de digitale zoom van de iPhone 13 Pro. Het plaatje dat de Sony produceert is softer, maar ziet er duidelijk natuurlijker uit. Apple voegt contrast en verscherping toe om tot een redelijke foto te komen. Toch vermoeden we dat veel mensen de voorkeur geven aan het kiekje van de iPhone.

Sony 5,2x iPhone 13 Pro digitale zoom



Nachtmodus

Als de avond valt, activeert Sony een nachtmodus die onder meer de schaduwen minder donker maakt. Hieronder zie je het resultaat met de diverse camera’s. De groothoeklens laat maar weinig licht binnen en heeft dan ook moeite om een bruikbaar plaatje te produceren. De kinderkopjes in de straat zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

De hoofdcamera doet het een stuk beter en ook over het resultaat van de telelens zijn we niet ontevreden. Bij 3,5x zoom althans. Als je maximaal inzoomt wordt de foto snel onscherp.

Ultragroothoek Primair 3,5x zoom 5,2x zoom



Hieronder zie je nog wat foto’s die we schoten met de primaire camera. Ook ‘s nachts houdt Sony zich in wat betreft kunstmatige intelligentie. Veel andere fabrikanten proberen de kiekjes onnatuurlijk licht te maken; Sony gaat voor realisme en dat kunnen we waarderen.

De groothoeklens is simpelweg niet goed genoeg om ‘s nachts serieus te kunnen gebruiken. Op de foto links komt er voldoende licht uit de etalages voor een aardige foto, maar als het echt donker wordt blijft er weinig over. We hebben nog geprobeerd om de ISO in de handmatige strand te verhogen, maar dan krijg je vooral een bak ruis te zien.

Handmatige ISO

Speciale functies

Er is ook goed nieuws, want de portretfunctie van de Xperia 1 IV werkt prima, ook in wat lastiger licht. Een macrofunctie ontbreekt helaas, al kun je best aardige fotootjes van bloemen maken – zolang je niet te dichtbij komt.

Portret Portret Bloem

Sony is fan van het pure Android en past daarom maar weinig aan. Dat is prettig, want al die extra toeters en bellen voegen doorgaans meer frustratie dan functionaliteit toe. De Xperia 1 IV draait op Android 12 en krijgt updates naar Android 13 en 14. Daarnaast mag je drie jaar lang beveiligingspatches verwachten om hackers de toegang tot je toestel te ontzeggen.



Vijf jaar geleden was dat een vrij gemiddeld updatebeleid geweest, maar inmiddels is Sony aan alle kanten ingehaald. Concurrenten als OnePlus en zeker Samsung ondersteunen hun telefoons, zelfs goedkopere toestellen, een stuk langer. Daar kan (en moet) Sony dus nog wel de nodige stappen zetten.

Accu voldoet, maar excelleert niet

Als we het nog héél even over die warmte-ontwikkeling mogen hebben: een mogelijke oorzaak is de accu van de Xperia 1 IV. Die is met 5000 mAh namelijk 500 mAh groter dan die van zijn voorganger, terwijl het toestel met 8,2 millimeter precies even dik is. Er blijft dus minder ruimte over aan de binnenkant om hitte af te voeren.

Ondanks de forse accu is dit toestel geen batterijmonster. Het einde van de dag zul je wel halen, maar meer dan zes uur schermtijd krijgen wij er niet uitgeperst. Een adaptieve verversingssnelheid van het scherm zou zeker iets helpen.

Je zult dus vrijwel elke dag moeten opladen. Dat gaat met een snelheid van 30 Watt. Hiervoor geldt hetzelfde als voor het updatebeleid: een paar jaar geleden was het prima geweest, inmiddels zijn er voldoende concurrenten die het (veel) sneller doen. Draadloos accusap tanken behoort ook tot de mogelijkheden en dat is handig.

Conclusie Sony Xperia 1 IV review

Veel van onze kritiek op de Sony Xperia 1 IV hangt samen met zijn hoge prijs. De camera’s bieden innovatie en veel mogelijkheden, maar doen kwalitatief onder voor de concurrentie. Het updatebeleid is hooguit redelijk te noemen en hetzelfde geldt voor de accuduur. Ook aan het betere scherm zie je niet af dat het hier gaat om een toestel van 1399 euro.

Wat deze Sony echt de das omdoet is de oververhitting. Wat heb je aan een razendsnelle chip als die zijn werk zelfs bij gemiddelde belasting niet goed meer kan uitvoeren? We kunnen de Xperia 1 IV daardoor moeilijk aanraden, tenzij je heel erg bent gesteld op het langgerekte scherm of de inmiddels zeldzame koptelefoonaansluiting.

Sony Xperia 1 IV kopen

Wil je de Sony Xperia 1 IV na het lezen van deze review toch kopen? Er is slechts één model met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Die laatste kun je uitbreiden met een micro-sd-kaartje. Je kiest uit de kleuren zwart en paars. De adviesprijs bedraagt 1399 euro, maar voor de beste deals check je natuurlijk onze prijsvergelijker hieronder.