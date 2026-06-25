Sony Xperia 1 VIII review: de vreemde oom onder de smartphones

Wie 1500 euro wil besteden aan zijn volgende smartphone heeft behoorlijk wat te kiezen. De Sony Xperia 1 VIII bijvoorbeeld, die we in deze review bespreken. We zeggen het maar direct: dit is een eigenwijs toestel.

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Sony Xperia 1 VIII review

Sony is niet alleen één van de meest eigenzinnige, maar ook één van de meest voorspelbare smartphonefabrikanten. De Xperia 1 VIII heeft gewoon weer een fysieke koptelefoonaansluiting, terwijl geen enkel ander high-end toestel daar nog over beschikt. Je zult ook vergeefs zoeken naar een gaatje in het scherm voor de selfiecamera. Sony houdt vast aan relatief dikke randen boven en onder het display, waar die lens in is verwerkt.

Ook de hoge prijs kunnen we geen verrassing meer noemen. Je bent 1499 euro kwijt voor deze smartphone. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Dit toestel heeft veel concurrenten en dus is de belangrijkste vraag die we in deze review stellen: is de Sony Xperia 1 VIII dat geld waard?

Het reviewexemplaar van de Xperia VIII is beschikbaar gesteld door Sony.

In het kort

Eigenlijk is de Sony Xperia VIII, net als zijn voorgangers trouwens, vooral interessant als je een koptelefoonaansluiting wil en een hekel hebt aan gaatjes in het scherm. Wie dat minder belangrijk vindt, koopt bij de concurrentie voor minder geld een betere smartphone.

Pluspunten Snelle chip

Snelle chip Prima camera’s

Prima camera’s Goede bouwkwaliteit en grip

Goede bouwkwaliteit en grip Mooi oled-scherm Minpunten Erg duur

Erg duur Updatebeleid minder dan bij concurrentie

Updatebeleid minder dan bij concurrentie Traag opladen

Traag opladen Wordt warm

Drie 48 megapixel-camera’s schieten prima foto’s

De Sony Xperia 1 VIII beschikt over drie 48 megapixel-camera’s, waaronder een nieuwe telelens. Ze gebruiken allemaal een relatief grote sensor die voor mooie foto’s moet zorgen. We hebben de camera’s al besproken in onze vergelijking met de Oppo Find X9 Ultra. We verwijzen je graag naar dat artikel voor onze gedachten over de kiekjes die je met dit toestel schiet.

Scherm en ontwerp

We schreven dan wel dat Sony eigenzinnig is, maar de fabrikant gaf één van zijn onderscheidende factoren enkele jaren geleden op. Na de Xperia 1 V was het gedaan met de smalle 21:9-schermen die een buitengewoon hoge 4K-resolutie hadden. Tegenwoordig kiest Sony voor een meer conventioneel 19,5:9-scherm. De resolutie ligt op ‘slechts’ 2340 bij 1080 pixels.

Een prima beslissing wat ons betreft. Die extra pixels zag je toch niet met het blote oog en die oudere displays waren echt te smal om lekker mee te kunnen werken. Het 6,5 inch-oled-scherm van de Xperia 1 VIII kijkt prima weg, heeft een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden en een laagje Corning Gorilla Glass Victus 2 dat je beschermt tegen krasjes. Het is geen heel uniek scherm in dit segment, maar het voldoet zeker.

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Sony koos weer voor brede randen boven en onder het scherm, maar dit keer heeft de achterzijde wel een ander ontwerp. De camera’s zitten niet meer onder elkaar, maar zijn ondergebracht in een vierkant eiland. Naar de precieze reden kunnen we alleen gissen. Het is hoe dan ook geen verandering die veel invloed heeft op de gebruikerservaring.

De behuizing voelt stevig aan en heeft een IP68-certificatie. Daarmee is de Xperia 1 VIII stof- en waterbestendig. Sony bracht een nieuwe textuur aan op de achterzijde die voor een prima grip zorgt. Ook zijn er nauwelijks vingerafdrukken op te zien, wat natuurlijk erg prettig is.

We zeiden al dat er een koptelefoonaansluiting aanwezig is op deze smartphone. Daarnaast zit er een extra knop aan de rechterzijde. Die gebruik je om screenshots te maken of, als de camera-app geopend is, een foto te schieten. Er zijn meer telefoons met zo’n knop, maar die van Sony is de beste. Hij zit namelijk op een fijne en makkelijk bereikbare plek, waardoor je je wijsvinger niet hoeft te forceren. Je drukt hem half in om scherp te stellen en helemaal om af te drukken.

Snelle chip is een heethoofd

Sony heeft in het verleden veel problemen gehad met de koeling van zijn high-end smartphones. Sommige werden zelfs zo heet dat het beeld begon te hakkelen. Zo bont maakt de Xperia 1 VIII het gelukkig niet. Toch voelt het toestel vaak wel behoorlijk warm aan, al zal het extreme zomerweer daar ongetwijfeld ook een rol in spelen.

De Snapdragon 8 Eite Gen 5 zorgt uiteraard voor prima prestaties, waardoor deze Sony geschikt is voor alles wat je ermee wil doen. Wel zorgt de warmteontwikkeling ervoor dat de framerate in games na een poosje bijvoorbeeld terugloopt. Er zit 12GB werkgeheugen in het toestel en 256GB opslag. Vooral dat laatste is anno 2026 niet overdreven veel voor een high-end smartphone.

In tegenstelling tot vrijwel elk ander (niet vouwbaar) toestel in deze klasse heeft de Xperia 1 VIII geen vingerafdrukscanner achter het scherm. Hij zit in de aan-uitknop aan de zijkant. We weten niet precies waarom en zijn er geen fan van. Het is soms lastig om hem op de tast te vinden. Hij werkt gelukkig wel behoorlijk snel en accuraat. Dat kan het exemplaar op de Motorola Razr Fold bijvoorbeeld niet zeggen.

Sony is natuurlijk bekend van zijn audioproducten. De speakers vallen ons daarom een beetje tegen. Ze zijn zeker niet slécht en halen een respectabel volume, maar klinken toch een stuk holler dan de luidsprekers van de Samsung Galaxy S26 Ultra.

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Sony doet niet aan poespas. Deze Xperia draait op een vrijwel kale versie van Android 16 en het bedrijf levert gelukkig ook weinig ongewenste apps mee. Wel ziet de launcher van Sony er inmiddels een beetje ouderwets en spartaans uit naar onze smaak.

Je zult verder vergeefs zoeken naar een batterij aan AI-functies. Natuurlijk kun je Gemini en Circle to search gewoon gebruiken, maar Sony heeft geen eigen chatbot, vertaaldienst, schrijfhulp of uitgebreide mogelijkheden om je foto’s te bewerken. Dat vinden we eerlijk gezegd helemaal prima.

Sony heeft wél een ‘zijsensor’ waarmee je onder meer een menu met snelle instellingen oproept of meerdere apps naast elkaar opent voor multitasking. Dat kan zeker handig zijn.

Het updatebeleid dan. Sony belooft vier grote Android-upgrades en zes jaar beveiligingspatches. Dat is een stuk beter dan een paar jaar geleden. De Xperia 1 V ontving bijvoorbeeld slechts twee nieuwe versies van het besturingssysteem en drie jaar jaar beveiligingsupdates. Toch loopt Sony nog steeds achter op Samsung en Google, die zeker in deze prijsklasse zeven jaar volledige ondersteuning beloven.

Behoorlijk goede accu laadt traag op

Sony heeft al vijf generaties niet aan de batterijcapaciteit van de Xperia 1 gesleuteld. Ook deze VIII heeft weer een accu van 5000 mAh. Dat is vergelijkbaar met de smartphones van westerse concurrenten, maar veel minder dan de toptoestellen van Chinese fabrikanten. De Oppo Find X9 Pro biedt bijvoorbeeld 7500 mAh.

Toch valt de batterijduur niet tegen. Sony heeft de software blijkbaar goed geoptimaliseerd, want we hadden ’s avonds vaak nog zo’n 25 tot 30 procent accusap over. Wie zuiniger omspringt met zijn smartphone haalt misschien zelfs twee dagen, maar dat wordt wel een beetje krap.

Opladen gaat met maximaal 30 watt en dat is geen feest. Je hebt bijna anderhalf uur nodig om het toestel vol te tanken, wat we niet bepaald rap kunnen noemen. Wie draadloos wil opladen, moet het zelfs met de helft van die snelheid doen.

Conclusie

Iedereen heeft wel zo’n oom waar iets geks mee is. Hij doet veel dingen net even anders dan andere mensen. Hij is niet onvriendelijk, maar je kunt moeilijk hoogte van hem krijgen.

De Sony Xperia 1 VIII is de smartphoneversie van die oom. We kunnen het echt geen slecht toestel noemen. De chip is snel, het scherm mooi, de camera’s prima en de accu gaat best lang mee. Wel een beetje raar: de adviesprijs van 1499 euro. Daarvoor verwacht je een wow-factor die deze Sony gewoon niet in huis heeft.

De koptelefoonaansluiting is ook gek, maar natuurlijk best welkom. Minder overtuigd zijn we van de vingerafdrukscanner in de aan-uitknop en vooral de dikke randen boven en onder het scherm. Dat ziet er anno 2026 ouderwets uit. We denken dat deze vreemde oom meer mensen voor zich had gewonnen als hij íets normaler zou doen.

Kopen

Wil je de Sony Xperia 1 VIII na het lezen van deze review in hus halen? Hij heeft een adviesprijs van 1499 euro en je kiest uit de kleuren zwart, zilver, rood en goud. Er is 12GB werkgeheugen aanwezig en 256GB opslag. Soms kun je besparen door tegelijk een abonnement af te sluiten. Check de deals hieronder.

Alternatieven

Hieronder vind je drie goede alternatieven voor de Sony Xperia 1 VIII, die goedkoper zijn en/of meer te bieden hebben.

Samsung Galaxy S26 Ultra

De Samsung Galaxy S26 Ultra is in veel opzichten een betere smartphone dan de Sony. Hij laadt sneller op, heeft meer (hoewel niet per se betere) camera’s, krijgt langer updates en wordt geleverd met een S Pen. Momenteel betaal je € 935,- voor het toestel, waarmee hij ook flink goedkoper is.

Wellicht de belangrijkste vernieuwing van de S26 Ultra is het privacyscherm, waarmee je voorkomt dat omstanders kunnen meekijken. Daarnaast biedt Samsung iets gepolijstere software én heel veel AI-functies.

Oppo Find X9 Pro

Is de accuduur voor jou heel belangrijk? Dan verwijzen we je graag door naar de al genoemde Oppo Find X9 Pro. Dankzij zijn batterij van 7500 mAh kun je er vaak makkelijk twee dagen mee vooruit. Hij laadt met 80 watt ook een stuk sneller op dan de Sony.

Het scherm is met 6,78 inch een flink stuk groter dan dat van de Xperia 1 VIII. Qua camera’s zijn deze telefoons redelijk aan elkaar gewaagd, terwijl Sony het net wint qua pure rekenkracht: de Snapdragon 8 Elite Gen 5 is ietsje sneller dan de MediaTek Dimensity 9500 die in deze Oppo zit. Je koopt de Find X9 Pro voor € 1.154,-.

Xiaomi 17 Ultra

Wil je duidelijk betere camera’s dan Sony je kan bieden? Kijk dan eens naar de Xiaomi 17 Ultra, die je inmiddels voor € 1.129,90 kunt bestellen. Vooral de hoofdcamera en telelens zijn erg goed. Daarnaast is het ook gewoon een fijne telefoon, met dezelfde snelle chip als de Xperia 1 VIII en een grotere accu van 6000 mAh.

Xiaomi biedt verder een iets beter updatebeleid, met naast zes jaar beveiligingspatches ook vijf grote Android-upgrades. HyperOS ziet er gelikter uit dan de software van Sony, maar bevat helaas ook veel meer bloatware.

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteuren dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

De reviews stellen we – net als alle andere content op de website – met veel tijd, zorg en aandacht samen. Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone kan verwachten en wat de belangrijkste plus- en minpunten zijn.

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