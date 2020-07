Reviewscore 7

De Sony Xperia 10 II is ten opzichte van zijn voorganger flink verbeterd, maar moet qua prijs-kwaliteitsverhouding alsnog andere toestellen voor zich dulden. In deze review vertellen we je er alles over.

Sony Xperia 10 II review

Op het eerste gezicht is de Sony Xperia 10 II (spreek uit als “ten mark two”) een midrange smartphone met enkele luxe kenmerken, zoals een oled-scherm. Het toestel is qua design geïnspireerd op de Xperia 1 II, het nieuwe vlaggenschip van de Japanse fabrikant. In deze review laten we zien dat de Xperia 10 II een flinke stap vooruit is ten opzichte van zijn voorganger, maar nog zeker niet perfect is.

Waterdichte behuizing en oled-scherm

De Sony Xperia 10 II heeft in tegenstelling tot vrijwel alle andere Android-telefoons van tegenwoordig geen notch. De selfiecamera zit in de zwarte balk boven het scherm verwerkt. De telefoon is daardoor ideaal voor het kijken van films en spelen van games, omdat het scherm niet wordt onderbroken door een inkeping. Ook de langwerpige 21 bij 9-beeldverhouding draagt hieraan bij.

Het 6 inch-scherm (met resolutie van 2520 bij 1080 pixels) heeft een oled-paneel. Dat is fijn, want zijn voorganger moest het doen met een lcd-scherm. Oled draagt onder meer bij aan een breed kleurbereik. Dat merk je wanneer je contrastrijke beelden krijgt voorgeschoteld. Zwart is echt zwart en het omgekeerde geldt voor lichte kleuren.

Een ander noemenswaardig uiterlijk kenmerk van de Sony Xperia 10 II is zijn stof- en waterdichte behuizing. De Japanse middenklasser beschikt over zowel een IP65- als IP68-certificering, en dat betekent dat je ‘m tot anderhalve meter in water kunt onderdompelen. Normaal gesproken gaat zo’n waterdichtheidskeurmerk ten koste van de hoofdtelefooningang, maar dat is niet het geval bij de Sony-middenklasser.

Het design van de Sony Xperia 10 II is al met al dus prima, maar vergeleken met de concurrentie wel wat gewoontjes. Geen watervalscherm, afgeronde schermranden of innovatieve hoogstandjes, maar gewoon een glazen telefoon met plastic behuizing. De Sony Xperia 10 II is no-nonsense in optima forma.

Niet de snelste hardware

De Sony Xperia 10 II is niet de snelste. In deze prijsklasse zijn smartphones te vinden die over een betere prijs-kwaliteitsverhouding beschikken. De middenklasser wordt aangedreven door een Snapdragon 665, dezelfde processor die bijvoorbeeld de veel goedkopere Motorola Moto G8 Power en Nokia 5.3 aandrijft.

De Snapdragon 665-chip is overigens niet traag. Over het algemeen openen apps relatief vlug. Wel merk je dat de processor soms moeite heeft met grafisch veeleisende taken, zoals het draaien van games. Ook warmt het toestel tijdens het gamen flink op, want de processor moet dan aan de bak.

Wel is het fijn dat Sony de opslagcapaciteit heeft verdubbeld. 128GB is voor de meeste mensen meer dan genoeg ruimte voor het opslaan van foto’s, muziek en games. Ook de vingerafdrukscanner is erop vooruit gegaan. We vonden de vingerafdrukscanner van de Sony Xperia 10 vorig jaar niet consistent genoeg, maar over die van de Xperia 10 II hebben we geen klagen.

Camera: Maak ‘s avonds geen foto’s

Sony focust zich sinds jaar en dag op het aanbieden van ‘entertainment-telefoons’ en fotokwaliteit is daar een belangrijk onderdeel van. De Xperia 10 II krijgt er daarom een camerasensor op de achterkant bij, waardoor het totaal aantal op drie uitkomt. De 12 megapixel-hoofdcamera wordt bijgestaan door een 8 megapixel-telefotolens en groothoeklens met eenzelfde resolutie.

De camera-opstelling van de Sony Xperia 10 II is daarmee net zo no-nonsense als zijn uiterlijk. De Japanse fabrikant kiest hiermee duidelijk een andere richting dan veel concurrenten. Veel concurrenten proberen zich met camera’s te onderscheiden door alsmaar meer sensoren toe te voegen, of de zoommogelijkheden uit te breiden. Niet zelden voelen dit soort toevoegingen in praktijk gimmicky aan. Gelukkig waagt Sony zich niet aan dit soort fratsen.





Het is daarom des te jammer dat de camera’s van de Xperia 10 II ‘gewoon’ degelijk zijn, maar niet uitblinken. In helder daglicht levert de opstelling prima foto’s af met voldoende scherpte en details, maar ‘s avonds hobbelt de kwaliteit met flinke passen achteruit. Niet alleen duurt het lang om de daadwerkelijke foto te maken, ook de kwaliteit laat te wensen over.







De nachtmodus – die in de camera-app zit ingebouwd – kan hier weinig aan veranderen. Ik begon mij na verloop van tijd met name te storen aan de sloomheid van de camera-app. Wanneer je op de fotoknop drukt, duurt het even voordat het daadwerkelijke kiekje gemaakt wordt. Dit punt van kritiek kwam minder naar voren bij de 8 megapixel-selfiecamera. Deze reageerde beduidend sneller.

Wie vooral overdag fotografeert komt erachter dat de Sony Xperia 10 II degelijk presteert. In deze prijsklasse zijn er echter smartphones die betere kiekjes maken. Dat is zonde, want als een bedrijf weet hoe je goede camera’s maakt, is het Sony wel. Die kennis en kunde zien we niet terug bij de Xperia 10 II. Het toestel maakt degelijke kiekjes, maar schuift de camera’s niet als groot pluspunt naar voren.

Software

De Sony Xperia 10 II draait op Android 10. De Japanse fabrikant belooft het toestel twee jaar te voorzien van beveiligingsupdates, al verschijnen die niet maandelijks. Pas in de laatste dagen van juni 2020 kreeg ik zodoende de Android-patch van mei aangeboden.

Dat is jammer. Voor dit geld zijn er telefoons verkrijgbaar die hun updatebeleid beter op orde hebben. Gelukkig ontvangt het toestel op den duur wel de update naar Android 11. Verder is de softwareschil van de Xperia 10 II redelijk kaal, en dat is goed.

De interface staat redelijk dicht bij stock-Android en voegt geen geforceerde opties toe. Wel heeft Sony enkele praktische functies toegevoegd, zoals de 21:9 Multi-window-app. Hiermee kun je het scherm in twee vakken opdelen, en zo twee verschillende apps naast elkaar draaien. Ook heeft de fabrikant een paar geinige manieren toegevoegd om het toestel met één hand te bedienen.

Accuduur is redelijk

De accuduur van de Sony Xperia 10 II is redelijk. Een gematigde gebruiker, zoals ondergetekende, houdt het ongeveer anderhalve dag uit met een volledig opgeladen batterij. Wel is het zo dat de accuduur flink achteruit hobbelt op het moment dat je games gaat spelen of films gaat kijken. In dat geval houdt de Sony het ongeveer één dag vol.

Over accuduur gesproken: je kunt de middenklasser met maximaal 18 Watt- vermogen opladen. Standaard zit er een 7,5 Watt-oplader in de doos. Deze voorziet de 3600 mAh-accu redelijk snel van stroom. Draadloos opladen wordt niet ondersteund, maar dat is gezien het prijskaartje geen schande.

Conclusie Sony Xperia 10 II review

De Sony Xperia 10 II is een flinke verbetering ten opzichte van zijn voorganger. De waterdichte behuizing is uniek in de prijsklasse, het langwerpige oled-scherm is ideaal voor films en de door velen gehate notch blijft achterwege. Ook de vingerafdrukscanner presteert goed en de telefoon zakt nergens door het ijs.

Dat gezegd hebbende, onderscheidend is het toestel niet. De hardware is bijvoorbeeld degelijk, maar niet goed. Datzelfde geldt voor de camerakwaliteit, toch één van Sony’s stokpaardjes. Al met al is de Sony Xperia 10 II een degelijke telefoon, maar zijn er telefoons die meer waar voor je geld bieden.

Sony Xperia 10 II kopen

Een losse Sony Xperia 10 II heeft een adviesprijs van 369 euro. In combinatie met een sim only-abonnement ben je zo optimaal flexibel. Check onze sim only-prijsvergelijker voor een overzicht van de beste aabiedingen.

Een Sony Xperia 10 II met abonnement betaal je af in maandelijkse termijnen, waarbij je keuze hebt uit meerdere providers.

Alternatieven voor de Sony Xperia 10 II

Een mogelijk alternatief is de Samsung Galaxy A51, die vier camera’s op de achterkant heeft en over krachtigere hardware beschikt. Bovendien is de Samsung-middenklasser fors goedkoper. De Google Pixel 3a is ietsjes goedkoper maar heeft eveneens betere hardware, maakt scherpere foto’s (vooral bij weinig licht) en heeft een beter updatebeleid.