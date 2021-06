Sony Xperia 10 III review: grijze muis in het middensegment

De Sony Xperia 10 III weet zich net als zijn voorganger maar moeilijk te onderscheiden in het middensegment. In onze review van de Sony Xperia 10 III lees je alles over de plus- en minpunten.

Dit is de Sony Xperia III review

Een oled-scherm was vorig jaar, toen de Sony Xperia 10 II uitkwam, nog geen gemeengoed voor midrange telefoons. Inmiddels beschikken zelfs goedkopere toestellen over een dergelijk display. Helaas biedt de Sony Xperia 10 III daarom te weinig waar voor zijn geld. Zeker omdat de adviesprijs met 429 euro maar liefst 60 euro hoger ligt dan die van zijn voorganger. In deze review van de Xperia 10 III vertellen we waarom Sony een beetje achter de feiten aanloopt.

Onderscheidend design en waterdichte behuizing

Veel smartphones lijken momenteel op elkaar, maar dat kun je moeilijk zeggen van de Sony Xperia 10 III. In tegenstelling tot bijna alle concurrenten brengt Sony de selfiecamera niet onder in een notch of gaatje. In plaats daarvan heeft het toestel ouderwetse randen boven en onder het scherm, waar alle sensoren in zitten verwerkt. De bezels zijn wel iets dunner zijn dan bij zijn voorganger. En omdat het display met 6 inch relatief klein is, hou je de telefoon toch gemakkelijk met één hand vast.

De bouwkwaliteit van de Sony Xperia 10 III is uitstekend. Het toestel geeft nergens mee en heeft zowel een IP65- als IP68-certificering. Dat betekent dat de smartphone stof- en waterdicht is, wat we niet vaak zien in deze prijsklasse.

Omdat ook de achterkant van glas is gemaakt, heb je bovendien het gevoel een luxe product in handen te hebben. Veel verschil met de Xperia II is er overigens niet. Wél nieuw is een extra knopje aan de rechterzijde. Daarmee kun je de Google Assistent direct activeren.

De vingerafdrukscanner zit in de aan-uitknop. Dat werkt meestal sneller dan een scanner onder het scherm, maar het exemplaar in deze Sony is helaas een uitzondering. Het duurt behoorlijk lang voor het toestel ontgrendelt. Tegelijkertijd is de vingerafdrukscanner erg gevoelig voor aanrakingen.

Als je de telefoon in je hand houdt en per ongeluk een andere vinger tegen de knop duwt, blokkeert de scanner op een gegeven moment. Je moet dan je wachtwoord invoeren of het na 30 seconden nog eens proberen en dat is behoorlijk irritant.

Scherm zou best wat soepeler mogen

Het oled-scherm van de Sony Xperia 10 III heeft een prima resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Dat levert, zeker gezien het compacte 6 inch-scherm, een zeer scherp beeld op. Omdat het display een 21 bij 9-beeldverhouding heeft, kijk je bioscoopfilms zonder zwarte randen. Het is natuurlijk wel de vraag hoe vaak je dat doet op zo’n kleine telefoon.

Verder profiteer je van de bekende oled-voordelen. Zwart is echt zwart en kleuren spatten van het scherm. Wel valt op dat de maximale helderheid niet heel hoog is. Als je buiten in de volle zon loopt, moet je flink turen om je appjes te kunnen lezen.

Een minstens zo groot nadeel is de ververssnelheid van 60Hz. Dat betekent dat het scherm de content 60 keer per seconde ververst. Er zijn in deze prijsklasse, en zelfs daaronder, genoeg toestellen die dat vaker doen. De OnePlus Nord heeft een 90Hz-display en de Poco F3 beschikt zelfs over een 120Hz-scherm. Daarmee ziet scrollen door je sociale media of favoriete website er veel soepeler uit.

Hakkelende hardware

De Sony Xperia 10 II draaide op een Snapdragon 665. Zijn opvolger doet het met de Snapdragon 690 een stukje beter, maar dit is nog steeds geen snelheidsmonster. Hoewel apps gelukkig vrij vlug openen, slaat de telefoon tijdens dat proces wel regelmatig frames over. Dan hakkelt het beeld dus en dat ziet er niet zo fraai uit. Ook in games merk je regelmatig kleine stotteringen en de telefoon wordt dan behoorlijk warm.

Je beschikt over 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte en dat is netjes. Ook fijn is dat de Sony Xperia 10 III 5G-ondersteuning aan boord heeft. Je bent dus op de toekomst voorbereid. Nu is er nog niet zoveel verschil met 4G, maar vanaf volgend jaar komt het 5G-netwerk in Nederland echt op stoom.

Stereogeluid ontbreekt helaas op deze smartphone, maar de luidspreker onderaan het toestel is zeker niet slecht. Er komen vollere klanken uit dan bij veel andere monospeakers.

Camera’s voldoen, maar zijn erg traag

De Sony Xperia 10 III heeft drie camera’s op de achterkant. Waar de concurrentie nog weleens een nutteloze dieptesensor (of macrocamera) toevoegt om het aantal lenzen kunstmatig op te krikken, zijn ze hier allemaal bruikbaar. Het gaat om een primaire camera met een resolutie van 12 megapixel, een 8 megapixel-groothoeklens en een telecamera met diezelfde resolutie. Hieronder zie je ze in actie.

Hoofdcamera

Groothoeklens

Telelens

Bij daglicht maak je aardige kiekjes met de Xperia 10 III. Wel zie je behoorlijk wat kleurverschil tussen de camera’s. De groothoeklens zet kleuren steviger aan dan de primaire lens. De telecamera levert vaak juist wat koelere foto’s op.

Het fotograferen zelf is helaas geen pretje. Er zit een stevige vertraging tussen het moment dat je afdrukt en het moment dat er daadwerkelijk een foto wordt genomen. Het gaat soms om twee, maar ook weleens om vier seconden. Dat is behoorlijk frustrerend. Dezelfde klacht noteerden we al in onze review van de Sony Xperia 10 II en daarom is het erg jammer dat Sony dit probleem niet weet op te lossen.

Dynamisch bereik is wisselvallig

Als je binnen fotografeert, valt op dat platen er vaak wat donker uitzien. De automatische hdr-modus kan helpen om de belichting te verbeteren, maar is nogal wisselvallig. Het toestel kiest er niet altijd voor om hdr op het juiste moment te activeren.

De linker foto hieronder is met de hoofdcamera genomen. Hoewel ook deze foto wat donker overkomt, is hij dankzij de hdr-functie wel gelijkmatig belicht. De rechter foto namen we met de groothoeklens. Hier werd hdr niet gebruikt, waardoor de foto deels onder- en deels overbelicht is.

Primaire camera

Groothoeklens

Nachtmodus is zeer welkom

Gelukkig heeft de Sony Xperia III wel een prima nachtmodus, die je gebruikt in donkere omstandigheden. Zonder deze functie zien foto’s er vlak en grauw uit. Mét de nachtmodus schieten alle camera’s zeer acceptabele plaatjes voor deze prijsklasse. Hieronder zie je achtereenvolgens de primaire camera, groothoeklens en telecamera in actie. Links steeds de foto zonder nachtmodus, rechts met.

Als je de nachtmodus activeert worden de schaduwen opgelicht, zijn lichte gedeeltes juist iets donkerder en zet de smartphone kleuren wat steviger aan. Het resultaat is niet altijd realistisch, maar ziet er vaak wel aangenaam uit. Zolang je er geen vergrootglas op zet, is ook het detailniveau in orde.

Portretfunctie hapert vaak

Zoals vrijwel elke smartphone beschikt de Sony Xperia 10 III over een portretfunctie. Daarmee maak je de achtergrond onscherp, zodat je onderwerp uit de foto springt. Als dat goed gaat, levert het leuke kiekjes op. Tijdens het testen ging het echter regelmatig mis. Dan maakte de smartphone juist de voorgrond onscherp of werd de achtergrond veel te licht. Een enkele keer liep de camera-app zelfs helemaal vast.

Geslaagde portretfoto

Minder geslaagde portretfoto

De Sony Xperia 10 III draait op Android 11. Sony belooft twee jaar lang beveiligingsupdates. Dat kunnen we redelijk noemen, al is het updatebeleid van concurrent Samsung tegenwoordig een stuk beter. Daarnaast krijg je slechts één grote versie-update, wat karig is voor een toestel van dik 400 euro. De Xperia 10 III blijft dus op Android 12 steken.

Sony biedt een redelijk kale versie van Android aan. Wel kun je twee apps tegelijk draaien met de 21:9 Multi-window-app, maar heel enthousiast zijn we daar niet over. Het scherm is wel lang, maar ook vrij klein. Daardoor is het nogal priegelen en zie je per app maar weinig inhoud staan.

Grote accu laadt traag op

De accu van de Sony Xperia 10 III is met 4500 mAh behoorlijk fors. Ter vergelijking: zijn voorganger moest het nog met 3600 mAh doen. Tel daarbij op dat het scherm vrij klein en de processor behoorlijk zuinig is en je hebt een potentieel batterijmonster.

Dat blijkt in de praktijk ook wel te kloppen. We haalden tijdens het testen zo’n 7 tot 8 uur schermtijd en dat is uitstekend. Ook zware gebruikers komen daar waarschijnlijk zo’n anderhalve dag mee door. Wie iets minder vaak op zijn telefoon zit, moet gemakkelijk twee dagen zonder stopcontact kunnen.

Over de bijgeleverde lader zijn we een stuk minder te spreken. Die laadt namelijk op met 7,5 Watt en dat is anno 2021 ronduit traag. Je hebt bijna drie uur nodig om een leeg toestel weer vol accusap te pompen.

Sony claimt dat je de Xperia 10 III met maximaal 30 Watt op kunt laden door een krachtigere adapter te gebruiken. We hebben dat getest met de 30 Watt-lader van de OnePlus Nord. Dat ging weliswaar iets sneller, maar het verschil was niet schokkend. Volledig opladen duurde nog steeds een krappe 2,5 uur. Om echt van snelladen te kunnen genieten, heb je de officiële lader van Sony nodig.

Conclusie Sony Xperia 10 III review

Het is fijn dat Sony de Xperia 10 III een grotere accu heeft gegeven. Ook over de bouwkwaliteit zijn we zeer te spreken. Daarmee zijn we helaas wel door onze complimenten heen, want op veel andere vlakken blijft Sony in het verleden hangen.

Zo bieden veel vergelijkbare smartphones een snellere processor en laden ze bovendien veel vlotter op. Vaak beschikken ze ook over een vloeiender scherm. En hoewel de camera’s niet slecht zijn, is de vervelende vertraging tijdens het fotograferen echt onacceptabel anno 2021. Al met al zijn er voor dit geld simpelweg betere Android-telefoons te koop.

Sony Xperia 10 III kopen

Wil je de Sony Xperia 10 III na het lezen van deze review kopen? Een losse Sony Xperia 10 III heeft een adviesprijs van 429 euro. Daarvoor krijg je 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Je kunt de Sony Xperia 10 III ook met een abonnement aanschaffen.