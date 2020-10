Sony Xperia 5 II review: ondergeschoven kindje is verrassend compleet

De Sony Xperia 5 II is het kleinere broertje van de Xperia 1 II die we eerder onder handen namen. Dat toestel beoordeelden we met een 7,5, maar de nieuwste Xperia scoort beduidend hoger. In deze review lees je waarom.

Lees de Sony Xperia 5 II review

De Sony Xperia 5 II is het kleine broertje van de Xperia 1 II die we eerder al onder handen namen in onze uitgebreide review. De Xperia 5 II is ook iets betaalbaarder, maar deelt veel met zijn grotere broer. Dat brengt allerlei goeds met zich mee, maar ook wat dingetjes waar zeker nog gesleuteld aan mag worden. Ook zijn er verschillende fijne features te vinden op de Xperia 5 II, die ontbreken bij de Xperia 1 II.

Check ook onderstaande inhoudsopgave. Zo weet je precies wat je kunt verwachten van deze Xperia 5 II review. Ook kun je zo direct naar een specifiek onderwerp springen.

Design: langgerekt, smal en uiterst compact

Compacte en snelle smartphones zijn in Android-land bijna niet meer te vinden. Toestellen worden groter, zwaarder en dikker of ze bevatten niet de tophardware van het moment. Sony bracht jaren geleden wel van zulke toestellen uit, zoals de Xperia Z1 of XZ1 Compact. Als je zoiets zoekt dan is de Xperia 5 II ook niet het model wat je zoekt, maar veel beter wordt het niet.

Het toestel is dun, smal en elegant en anno 2020 ‘compact’ te noemen. Dat komt uiteraard door het relatief smalle scherm. Het toestel is 158 millimeter lang en 68 millimeter breed. De zijkanten zijn afgerond en daardoor ligt het toestel prettig in de hand.

Zelfs bedienen met één hand is goed mogelijk, maar door het gebruik van glas moet je wel opletten. De behuizing is een beetje glibberig en glijdt zo van een bank of kussen af. Qua kleur heb je maar weinig keuze in Nederland: zwart en blauw.

Het toestel is compleet uitgerust qua aansluitingen en mogelijkheden. Zo is er een koptelefoonaansluiting aan boord, net zoals een notificatieledje. Je kunt twee simkaarten kwijt in het toestel of kiezen voor een sim- én micro-sd-geheugenkaartje. De Xperia 5 II heeft stereospeakers, een losse Google Assistent-knop en tot slot een fysieke knop om de camera te starten en foto’s te maken. Ook is het toestel stof- en waterdicht dankzij een IP68-certificering. Al met al dus een combinatie van features die je vaak niet allemaal vindt in een smartphone.

Aan de achterzijde is de cameramodule te vinden, geplaatst in de linker bovenhoek. Omdat Sony niet kiest voor fysiek grote sensoren (waarover later meer) steekt de module slechts minimaal uit. Al met al is de Xperia 5 II een rank en slank toestel met een minimalistisch uiterlijk.

Oled-scherm biedt soepele ervaring

Als we kijken naar het scherm, loopt Sony op één gebied flink achter: de schermranden aan de boven- en onderkant van het toestel. Daarin zijn de oorspeaker, notificatieled en frontcamera geplaatst. Dat stoort niet heel erg, maar is in vergelijking met de concurrentie wel flink anders.

Nagenoeg elke toestel in elke prijsklasse maakt tegenwoordig namelijk gebruik van een kleine notch of een gaatje in het scherm voor de frontcamera. Dat ziet er moderner uit en resulteert in nog meer schermoppervlakte of een kleiner toestel. Sony wil door deze keuze het scherm niet onderbreken en de symmetrie handhaven. Dat is een fijne gedachte, maar wat meer innoveren mag best.

Op het scherm zelf is weinig aan te merken. Dat is 6,1 inch groot en heeft een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Het betreft een oled-paneel met een ververssnelheid van 120Hz. Dat is het dubbele van de veel duurdere Xperia 1 II en dat is een fijne upgrade. Zo’n hoge verversfrequentie zorgt er namelijk voor dat het scherm veel soepeler aanvoelt. Dat merk je bijvoorbeeld bij het scrollen door je Twitter- of Facebook-tijdlijn of bij het spelen van een game die hiervoor geschikt is.

Kleuren worden fleurig weergegeven, maar er is ook van alles in te stellen. Zo kun je spelen met de witbalans of kleurenschema’s. Wat dat betreft gaat Sony nog iets verder dan veel concurrenten, zodat je het scherm optimaal kunt instellen. De helderheid is prima, net als de kijkhoeken. Een always on-display is ook aanwezig, zodat je snel de gemiste notificaties, tijd en batterijstatus ziet. Sony noemt dat trouwens ‘actieve display’, een wat scheve vertaling, waardoor je eventjes naar de optie moet zoeken.

Prettige combinatie van hardware

Sony heeft de smartphone voorzien van het ‘standaard-hardwarepakket’ van een high-end toestel. Zodoende zit onder de motorkap de Snapdragon 865-chip, 8GB RAM en 128GB interne opslag. Op de prestaties is dan ook niks aan te merken, want ook de softwarelaag van Sony is relatief kaal en daardoor niet al te zwaar in gebruik.

Er is nog niet gekozen voor een vingerafdrukscanner in het scherm, maar dat is helemaal niet erg. De fysieke scanner zit in de aan/uit-knop aan de rechterzijkant en werkt prima. Alle knoppen aan de rechterzijde zitten op een fijne plek. Zo start je snel de Google Assistent of camera op en bedien je het volume.

Nog even over het notificatieledje. Dat is een klein stipje in de rechter bovenhoek van het toestel. Op het Sony-toestel zelf is daar maar weinig voor in te stellen, maar met een app uit de Play Store kom je al een stuk verder. Zo kun je kiezen uit verschillende kleuren, of de frequentie waarop het ledje moet knipperen voor iedere notificatie. Al met al een erg handige feature.

Schone en fijne software-ervaring

De Xperia 5 II draait op Android 10, met de simpele schil van Sony. Daardoor is het een fijn toestel om mee te werken. Wel zijn er verschillende apps voorgeïnstalleerd van Sony zelf en derde partijen. Sony levert onder andere twee camera-apps, een muziek-app en de Cinema Pro-app om te filmen mee.

Ook staan Netflix, Facebook en LinkedIn standaard op het toestel, net als Tidal, waar je drie maanden gratis naar kunt luisteren. Daarnaast is er een deal gesloten met game-ontwikkelaar Activison, want Call of Duty Mobile is ook op het toestel te vinden. Die apps zijn niet geheel te verwijderen, maar alleen uit te schakelen. Zulke ‘bloatware’ mag van ons wegblijven op ieder toestel, maar helemaal in deze prijsklasse.

Er is een systeembrede donkere modus aanwezig. Ook kun je gebruikmaken van de ‘zijsensor’ aan de zijkant van het scherm. Als je dat inschakelt verschijnt er een smal balkje, die zich na een dubbeltik ontvouwt. Zo kun je snel wat favoriete apps openen of instellingen aanpassen. Wat daar voor snelkoppelingen worden getoond, wordt automatisch aangepast aan het moment van de dag. Dat werkt in theorie goed, maar in de praktijk gebruikten we deze functie nauwelijks.

Het toestel draait nog op Android 10, maar de Android 11-update komt wel naar de Xperia 5 II. Waarom het toestel niet direct op de nieuwste Android-versie draait, is de vraag. Android Planet heeft aan Sony Benelux gevraagd wanneer de Android 11-update naar de Xperia 5 II komt, maar het bedrijf laat weten dat de exacte plannen pas later worden bekendgemaakt.

Camera’s: 3 maal 12 megapixel

Sony gebruikt in de Xperia 5 II drie camera’s op de achterkant van ‘slechts’ 12 megapixel. Verwacht dus geen sensoren van 108 megapixel of allerlei poespas. Het gaat om een primaire camera, groothoeklens en telelens, waarmee je tot drie keer optische zoom gebruikt.

Andere sensoren voor close-ups of een speciale dieptesensor voor portretfoto’s zijn niet aanwezig. Het toestel wisselt wel automatisch naar een macromodus voor foto’s van dichtbij, maar daarmee schiet je alsnog geen topplaatjes. Dat komt voornamelijk omdat het focuspunt voor een echte close-up nog steeds te ver weg ligt.

Het aantal camera’s en megapixel zegt lang niet alles en dat bewijst de Xperia 5 II. Foto’s zien er in nagenoeg elke situatie goed uit. Kleuren zijn natuurgetrouw, lichte en donkere oppervlakken worden goed getoond en er is genoeg detail te zien op de kiekjes. Heel af toe komt het voor dat de lucht wat te uitgebeten is, te zien op de tweede foto in onderstaande galerij.

Er is trouwens een duidelijk verschil te zien tussen hetgeen je op je scherm ziet tijdens het fotograferen en de gemaakte foto’s zelf. Het eindresultaat is namelijk stukken scherper en duidelijker. In het begin is dat even wennen, maar als je dat eenmaal weet kun je erop vertrouwen dat er een goed kiekje verschijnt.

Je kunt ook foto’s maken in een wijdere hoek of met zoom en dat werkt overdag prima. Wordt het donkerder, dan worden de foto’s met die twee camera’s ook direct een stuk minder. Hieronder zie je een voorbeeld van de groothoeklens, normale camera en met drie keer optische zoom, gemaakt in de schemering.

Ook met mindere lichtomstandigheden schiet de primaire camera prima foto’s, want die sensor is erg lichtsterk. Een speciale nachtmodus is niet aan boord, “want het toestel regelt het zelf wel” en dat is soms jammer. Een echte donkere foto maken is er daarom bijna niet bij met de standaard camera-app. Het toestel herkent de donkere situatie namelijk en past zich daarop aan, waardoor er alsnog altijd een goede foto uitrolt.

De Xperia 5 II is dus een prima toestel voor de normale gebruiker als je even snel een goede foto wil schieten. Toestellen met veelzijdigere camera’s zijn onder andere de Galaxy S20-lijn van Samsung of P40 Pro en Mate 40 Pro van Huawei.

Verder kun je aan de slag met een tweede camera-app: Photo Pro. Daar kun je niet alleen simpelweg de witbalans of resolutie aanpassen, maar veel meer. De isowaarde, autofocus, lichtmeetfunctie of type bestandsformaat pas je daar direct aan. Je kunt het zo gek niet maken of je kunt het handmatig instellen. Leuk dus voor de fotoliefhebber of om nog meer uit de camera te halen.

Accuduur is meer dan genoeg

De batterijduur van de Xperia 5 II is een stukje beter dan die van de Xperia 1 II, en die was al goed. Het kleinere scherm met lagere resolutie zorgt daarvoor, dit terwijl het scherm wel veel vaker ververst. De smartphone is in de reviewperiode gebruikt op 120Hz, waarmee we zo makkelijk de anderhalve dag op een acculading haalden. Schakel je dat terug naar 60Hz, dan kun je nog wat uurtjes extra vooruit.

Opladen kan met maximaal 21 Watt, maar Sony levert zelf een 18 Watt-lader mee. Dat is een puntje waarop Sony zich zeker mag verbeteren. Tegenwoordig is 30 Watt al vrij standaard in deze prijsklasse en dat wordt alleen nog maar sneller en sneller.

Een half uur aan de lader laadt de batterij van 4000 mAh zo’n 40 procent op. Wil je de hele accu opladen, dan ben je een kleine twee uur bezig. Draadloos opladen is niet van de partij, iets wat in deze prijsklasse eigenlijk wel een no-go is.

Conclusie Sony Xperia 5 II review

Sony is de laatste jaren een ondergeschoven kindje op de smartphonemarkt en dat is jammer. De Xperia 5 II bewijst namelijk dat het bedrijf nog mee kan doen met de top. Het toestel is compleet qua hardware, software en features en heeft veel te bieden wat de concurrentie niet (meer) biedt. De prijs van 899 euro is echter gelijk of hoger dan andere vlaggenschepen. Om echt mee te doen met die top moet de fabrikant daar toch echt wel een tandje terugschakelen. In de toekomst zien we daarbij ook graag een vernieuwender design, het nog sneller bedraad kunnen opladen van het toestel en draadloos opladen. Deze vormfactor en de compleetheid van het toestel zijn dé redenen om toch nu al te kiezen voor de Xperia 5 II. In december kiezen alle redacteuren hun favoriete toestel van het afgelopen jaar, en het kan best eens zijn dat dit toestel daar een plaatsje verovert.

Sony Xperia 5 II kopen

De Sony Xperia 5 II heeft een adviesprijs van 899 euro. Voor de beste deals, check je onderstaande prijsvergelijker. Zo kun je terecht voor een losse Xperia 5 II. Liever de maandkosten spreiden? Kijk dan naar de Sony Xperia 5 II met abonnement. Een los toestel gekocht? Check dan ook de beste sim only-deals. Zo combineer je de smartphone met een fijne bundel met sms’jes, data en belminuten.