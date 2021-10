Sony Xperia 5 III review: flink duurder, maar niet beter

De Sony Xperia 5 III al in april gepresenteerd en ligt nu pas in de winkels. Het toestel is 100 euro duurder dan zijn directe voorganger. Of ‘ie dat waard is, lees je in deze Sony Xperia 5 III review.

Lees verder na de advertentie.

Sony Xperia 5 III review op Android Planet

Laten we eerst kijken naar de Sony Xperia’s van vorig jaar. In 2020 verschenen namelijk de Sony Xperia 1 II en Xperia 5 II. Beide waren high-end smartphones en kostten respectievelijk 1199 en 899 euro. De hoogste reviewscore van het duo was voor de kleinste van het stel. In onze Sony Xperia 5 II review gaven we ‘m namelijk een 8,5, terwijl de Sony Xperia 1 II een 7,5 scoorde.

We zagen toen enkele fijne verschillen in het voordeel van de Xperia 5 II. Dit jaar is dat niet het geval en zijn de Xperia 1 III en de nieuwe Xperia 5 meer aan elkaar gewaagd. Wel is de prijs met 999 euro weer een stuk hoger dan de voorganger en wat dat betekent voor het eindoordeel? Je leest het in onze uitgebreide review.

Sony Xperia 5 III-review Design Display Hardware Software Camera’s Accuduur Conclusie Kopen

Design: iets anders dan zijn voorganger

Laten we er niet omheen draaien: de Sony Xperia 5 III lijkt in heel veel opzichten op zijn directe voorganger, ook zo qua design. De smartphone is relatief smal door het langgerekte scherm en ligt daardoor fijn aan in de hand. Er is weer gekozen voor een glazen behuizing en dat brengt enkele nadelen met zich mee. Vingerafdrukken verschijnen snel en de Xperia glijdt makkelijk uit je handen of van een bank.

Sony biedt alleen een zwarte en donkergroene versie aan; zonde wat ons betreft. Qua aansluitingen heb je niks te klagen over dit toestel. Zo is er plaats voor twee simkaarten of een sim- en micro-sd-geheugenkaart. Muziek luisteren doe je via de koptelefoonaansluiting. De rechterkant biedt tot slot nog eens plek aan de volumeknoppen en aan-/uitknop, waarin ook de vingerafdrukscanner is verwerkt.

Daar vind je ook een fysiek knopje om de Google Assistent te starten en een knop om foto’s te schieten. Dan zijn we er nog niet, want hij is ook stof- en waterdicht en er zijn stereospeakers aan boord. De plek van de camera’s op de achterkant is hetzelfde gebleven, namelijk linksboven in de hoek.

Scherm: smal, soepel en snel

De Xperia 5 III heeft een scherm zonder notch of gaatje voor de frontcamera. Sony kiest opnieuw voor smalle schermranden. Daarin vind je onder andere de camera voor de selfies, notificatieled en speaker. Het design is wat ouderwets en het zorgt ervoor dat het toestel iets groter is dan nodig.

Net als vorig jaar is er op het scherm zelf niks aan te merken. Zo zien we weer een diagonaal van 6,1 inch met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels. Het gaat om een amoled-display, waardoor de kleuren er vanaf spatten en zwart echt zwart is. De ververssnelheid is 120Hz en dat is fijn. Geoptimaliseerde games spelen is een genot en ook scrollen door je social media werkt hierdoor fijn.

Binnenkomende berichtjes zie je direct via het always on-display, kijkhoeken zijn prima en ook de helderheid is prima. Tot slot kun je ook aan de slag met onder andere de witbalans en contrast. Zo stel je het display precies in, hoe jij het wil.

Hardware: Sony blijft Sony

Over de processor hebben we niks te klagen, want dit is de snelle Snapdragon 888. Deze chip loopt rondjes om alles wat je met het vlaggenschip doet. Voor dit geld is het meeleveren van 8GB RAM en 128GB interne opslag wel magertjes, want dat vind je ook in toestellen die veel minder kosten.

Net als het scherm zonder notch of gaatje blijft de fabrikant lekker ‘eigenwijs’ als het gaat om de vingerafdrukscanner. Een fysieke scanner is namelijk verwerkt in de aan- / uitknop aan de rechterkant. Dit vinden we een prima keuze, maar toch missen we de innovatie.

De Xperia 5 III draait op Android 11 en daar overheen ligt de lichte skin van Sony. Wel is het zo dat de fabrikant steeds meer deals sluiten met derde partijen, waardoor er bijvoorbeeld al verschillende games zijn voorgeïnstalleerd. Zo kun je direct aan de slag met Call of Duty: Mobile. Een groter nadeel? Je kunt niet alles volledig verwijderen, zodat er toch wat kostbare ruimte wordt ingenomen.

Dan zijn er ook nog verschillende apps van Sony en andere bedrijven op het toestel te vinden. Zo zien we twee camera-apps (waarover later meer), evenals een muziek-app en Gameverbetering. Ook het bekende Tidal, een dienst om kwalitatief hoogwaardige muziek mee te streamen, staat weer geïnstalleerd. Sony heeft namelijk een deal gesloten dat je daar 90 dagen gratis gebruik van kunt maken.

Uiteraard is er een donkere modus aan boord en is ook de ‘zijsensor’ weer aan boord. Daarmee tik je dubbel op de rand van het scherm, waarna zich een menu ontvouwt. Daar vind je je favoriete apps of wat handige instellingen. Een leuke gimmick, maar net als bij de Xperia 5 II gebruiken we het niet.

Sony zelf blijft angstvallig stil als het gaat om het updatebeleid. We gaan uit van twee Android-updates, die naar Android 12 en 13. Dat is voor elk toestel te weinig, maar voor de Xperia 5 III al helemaal. Vooral omdat de smartphone peperduur is, maar Sony begint ook flink achter te lopen als het om Android-updates gaat. Ben je op zoek naar een smartphone en meer updates? Check dan fabrikanten als Nokia, Google of Samsung.

Camera’s: 3 maal 12 megapixel

De camera’s van de Xperia 5 III en Xperia 1 III zijn identiek. Het gaat om drie lenzen met een resolutie van 12 megapixel, waarmee je prima plaatjes schiet. Ten opzichte van zijn voorganger is de telelens een stukje verbeterd, waardoor je objecten nog dichterbij haalt zonder kwaliteitsverlies.

Plaatjes zien er met genoeg licht goed uit. Kleuren worden natuurgetrouw vastgelegd, kiekjes zijn contrastrijk en ook zien we genoeg details. Is het geen stralende dag, maar wat grijsachtig weer, dan kunnen luchten wat uitgebeten worden, zoals te zien is op verschillende voorbeelden hieronder.

Ook zien we weer een groothoeklens: handig voor landschappen, vergezichten of bijvoorbeeld architectuur. Details zijn door de wijdere hoek wel wat minder te zien.

Dan is er ook nog de variabele telelens, waarmee je tot maximaal 4,4 keer optische zoom kunt gebruiken zonder kwaliteitsverlies. De telelens van dit toestel kan namelijk fysiek bewegen, waardoor de brandpuntafstand aangepast wordt. Zo kun je naast de 4,4 keer zoom ook objecten 2,9 keer dichterbij halen. Bij andere smartphones met optische zoom kun je slechts zoomen op één niveau.

Digitaal zoomen kan trouwens tot 12,5 keer, maar dat is onderstaande galerij niet meegenomen. In deze rits van foto’s zijn er plaatjes gemaakt met de groothoekcamera, normale camera en met 2,9 en 4,4 keer zoom.

Groothoek

Normaal

2,9x zoom

4,4x zoom

Een nachtmodus is niet aanwezig, want het toestel regelt de belichting geheel zelf. Een macromodus voor kiekjes van dichtbij is ook niet handmatig te activeren. De Xperia 5 III heeft zelf door wanneer je een close-up wil maken en schakelt deze functie dan in. Wil je de videograaf in jezelf naar boven halen? Dan kun je aan de slag met de Cinema Pro-app, waar je ook van alles handmatig kunt instellen om de beste video’s te maken.

Accu: zelfde capaciteit als grotere broer

De capaciteit van de accu bedraagt 4500 mAh, net als bij de grotere Xperia 1 III. Wel heeft deze Xperia een langere adem, wat gezien de hardware logisch is. Zo heeft het scherm een kleiner formaat en zijn er minder pixels aan te sturen. Uiteraard is er getest met de 120Hz-modus en daarmee haalden we zo’n anderhalve dag, voordat we weer moesten laden.

Er wordt een krachtigere oplader meegeleverd dan bij zijn voorganger en dat is fijn. Zodoende laad je de batterij op met maximaal 30 Watt. Is het toestel leeg? Na een half uur laden zit de accu voor 50 procent vol. De hele batterij opladen duurt wel een stuk langer: ongeveer een uur en 45 minuten. Draadloos opladen ontbreekt en dat vinden we erg jammer, gezien de hoge adviesprijs.

Conclusie Sony Xperia 5 III review

Waar we echt te spreken waren over de Xperia 5 II, zijn we een stuk minder enthousiast over zijn opvolger. De Xperia 5 III is echt voor de Sony-liefhebber of mensen die op zoek zijn naar het complete plaatje en een grote portemonnee hebben. Vorig jaar schreven we namelijk nog dat Sony een tandje moest terugschakelen qua prijs om nog enigszins mee te kunnen doen in de drukke smartphonemarkt. De Xperia 5 III is echter juist duurder geworden, waardoor Sony zich uit de markt prijst. Het is fijn dat de smartphone verschillende unieke functies biedt, maar zo weinig werk- en opslaggeheugen of geen draadloze oplaadmogelijkheid voor dit bedrag kan niet. Tevens is het updatebeleid anno 2021 ook iets wat andere fabrikanten beter voor elkaar hebben. Laten we dus hopen dat Sony ons volgend jaar weer net zo verrast als met ze met de Xperia 5 II deden.

Sony Xperia 5 III kopen

De Xperia 5 III heeft een adviesprijs van 999 euro en is verkrijgbaar in twee kleuren: zwart en groen. Via onderstaande prijsvergelijker check je de beste deals. Zo kun je daar terecht voor een losse Sony Xperia 5 III.

Ook kun je de Sony Xperia 5 III met abonnement aanschaffen, om zo de maandkosten wat te spreiden. Ga je voor een los exemplaar? Check dan ook de beste sim only-deals.