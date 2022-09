Sony Xperia 5 IV review: uniek, maar wel met plus- en minpunten

De Xperia 5 IV is de nieuwste smartphone van Sony en wij hebben ‘m een tijdje getest. Benieuwd hoe het compacte vlaggenschip bevalt? Check dan snel deze uitgebreide Sony Xperia 5 IV review!

Sony Xperia 5 IV review: uniek in smartphoneland

Sony is geen grote speler op de smartphonemarkt en brengt per jaar maar enkele smartphones uit. Eerder dit jaar verschenen de Xperia 1 IV en Sony Xperia 10 IV en van de 1 IV publiceerden we een uitgebreide review. Dat toestel had best wat tekortkomingen en ons eindcijfer was daarom niet al te hoog.

De Sony Xperia 5 IV is begin september gepresenteerd en ligt nu in de winkels. De prijs is weer iets verhoogd ten opzichte van zijn voorganger, maar we zien wel verschillende vernieuwingen. Hoe de nieuwste smartphone scoort op gebieden als de camera’s, software en accuduur lees je hier.

Design: uniek en kenmerkend voor Sony

Het design is kenmerkend voor Sony, maar ten opzichte van zijn directe voorgangers niet vernieuwend. De smartphone heeft weer een fijn en minimalistisch uiterlijk, wat zich kenmerkt door de smalle vormfactor. Ten opzichte van de Xperia 5 III zien we nu een mat afgewerkte achterkant, waardoor vingerafdrukken nauwelijks te zien zijn.

Wel gaat het nog steeds om een glazen achterzijde, waardoor ‘ie glad aanvoelt. Zoals misschien bekend heb je over aansluitingen en features niks te klagen bij Sony. We zien een koptelefoonaansluiting, fysieke vingerafdrukscanner in de aan- / uitknop aan de rechterkant en stereospeakers.

Ook is er een speciaal knopje aanwezig die je gebruikt om scherp te stellen of een foto te schieten. De fysieke knop om de Google Assistent mee in te schakelen van de Xperia 5 III is afwezig en we missen ‘m ook niet.



We zien een belangrijk verschil bij de connectiviteit. Er is nog steeds plaats voor twee simkaarten. Daarbij gaat het wel om een fysieke simkaart én een esim; voor twee fysieke kaartjes is geen plek meer. Wel kun je er nog een micro-sd-geheugenkaartje in kwijt en dat zien we helaas niet meer zo vaak bij high-end Android-telefoons.

De Xperia 5 IV is stof- en waterdicht dankzij de IP68-certificering en op de voorkant vinden we een laagje Gorilla Glass om krassen tegen te gaan. Het scherm heeft geen inkeping of gaatje voor de selfiecamera, want die is verwerkt in de smalle rand aan de bovenzijde van het display. Daar vind je ook het handige notificatieledje. Draai je de Xperia 5 IV om, dan zie je het eveneens minimalistisch ontworpen camera-eiland. Dat steekt enkele millimeters uit en bevat drie camera’s, waarover later meer.

Scherm: makkelijk te bedienen met een hand

Het amoled-scherm is 6,1 inch groot en dat is in Android-land relatief klein. Door de geringe breedte is bedienen met een hand redelijk te doen, maar niet zo fijn als bij de Asus Zenfone 9. Het scherm is gelukkig wel dik in orde. Zo is de resolutie van 2560 bij 1080 pixels genoeg om alles scherp weer te geven. Tevens is de maximale ververssnelheid 120 keer per seconde, waardoor alles erg vloeiend oogt.

Het gaat niet om een zogeheten ltpo-scherm, wat we veel zien bij andere high-end smartphones. Zo’n display zorgt ervoor dat de verversfrequentie teruggeschakeld kan worden naar 1Hz, bijvoorbeeld voor het always-on-display. Dat komt de accuduur uiteraard weer ten goede, maar dit ontbreekt helaas bij de Xperia.

Hardware: te weinig geheugen voor het geld

De processor in de nieuwe Xperia is de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, een erg krachtige chip. Het toestel draait daarom rondjes om alles wat je ermee wilt doen en ook de grafische prestaties zijn prima in orde.

Waar Sony simpelweg minpunten scoort is de hoeveelheid werk- en opslaggeheugen. Net als bij de voorganger zien we slechts 8GB RAM en 128GB opslagruimte. Werkgeheugen gebruik je om te multitasken, waarbij je verschillende apps tijdelijk open kunt laten staan. Meer RAM is beter, want zo kun je wisselen tussen meer (zwaardere) applicaties.

Voor een prijs van 1049 euro verwachten we minimaal 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Die combinatie vind je al in toestellen voor een derde van de prijs die Sony vraagt. De fysieke vingerafdrukscanner aan de zijkant is een fijne, want hij werkt nagenoeg altijd en is erg snel. Scanners in het display zijn echter gemeengoed en werken inmiddels net zo snel, waardoor we weer wat innovatie missen net als vorig jaar.

Software: schoon, maar te kort updatebeleid

Bij het eerste keer instellen van de telefoon is het even opletten, want er wordt gevraagd of je alvast handenvol specifieke apps wil installeren. Als je daar niet voor kiest, houd je een vrij schone smartphone over. Wel zijn er verschillende eigen applicaties geïnstalleerd van de fabrikant zelf.

Denk daarbij aan apps voor fotografie en video’s en een muziekspeler. Ook vind je muziek-app Tidal op het toestel, waarvan je drie maanden gratis gebruik kunt maken.



De interface is fijn in gebruik. Natuurlijk kun je de smartphone helemaal eigen maken in de instellingen. Sony levert de Xperia 5 IV met Android 12. Updates naar Android 13 en Android 14 verschijnen in de toekomst en het bedrijf belooft drie jaar aan beveiligingspatches. Dat is anno 2022 nogal karig, helemaal voor een telefoon van 1049 euro.

Met de ‘Zijsensor’-functie kun je snel favoriete apps openen of instellingen raadplegen. Via die weg kies je eventueel snel twee apps om tegelijk te openen. In de praktijk hebben we dat niet veel gebruikt, omdat onze snelkoppelingen ook te vinden zijn op de homescreens.

Camera’s: vier stuks van 12 megapixel

De Sony Xperia 1 IV heeft in totaal vier camera’s, elk met een resolutie van 12 megapixel. We zien veelal dezelfde camera’s als bij de Xperia 1 IV, dus check de review van dat toestel voor fotovoorbeelden nog even. De primaire camera schiet prima plaatjes, waarbij het opvalt dat we natuurlijke kleuren zien.

Veel fabrikanten gebruiken allerlei vormen van kunstmatige intelligentie om kiekjes de kleuren en het contrast een boost te geven. Sony kiest hier niet voor en dat levert in het algemeen fijne plaatjes op.



Net als bij vorige Xperia’s valt het op dat hetgeen wat je in beeld ziet tijdens het fotograferen niet zo wordt vastgelegd. Kleuren zien er namelijk niet goed uit, luchten zijn uitgebeten en schaduwpartijen ontbreken. Leg je het beeld vast, dan zie je pas het echte resultaat. Enkele voorbeelden van de camera-interface en het resultaat zie je hieronder.

Zoals je kan zien, is de camera-interface behoorlijk uitgebreid. Dat hebben we echter meegenomen in de recensie van de Xperia 1 IV en slaan we hier over. Wil je weten wat je daar allemaal mee kunt, check dan de Sony Xperia 1 IV-review.

Groothoeklens mist detail

Foto’s in een wijdere hoek schiet je in een maximale resolutie van 12 megapixel. We zien vooral dat het qua detailniveau beter kan. Wel is het een fijne camera om op zak te hebben. Qua het vastleggen van kleur zien we ook geen noemenswaardige verschillen tussen de groothoeklens den de primaire camera.



Zoomen kan minder dan voorheen

Dan is er nog de telelens om optisch te kunnen zoomen – en die heeft mindere specificaties dan de Xperia 5 III. Daarmee kon je optische zoom gebruiken op verschillende niveaus dankzij de variabele lens. Dat is bij dit toestel echter niet mogelijk en optisch zoomen kan ook nog eens minder ver. Waar je met de Xperia 5 III tot 4,4 keer kon zoomen zonder kwaliteitsverlies, gaat dat bij de Xperia 5 IV maar tot 2,5 keer. Dat is aanzienlijk minder en een grote achteruitgang.

De rechter foto’s in bovenstaande galerij zijn geschoten met de 2,5 keer zoom-functie en ook hieronder vind je een drietal voorbeelden van kiekjes met deze lens.



Het is jammer dat Sony de zoomfunctie heeft ingeperkt. Wat ook een groot irritatiepunt is, is dat de focus bij objecten met de zoomstand van dichtbij totaal niet werkt. Je kunt de zoomfunctie dus niet stiekem gebruiken voor close-ups, iets wat de Google Pixel 6 Pro wel lukt.

Tot slot valt het op dat het beeld een beetje verschuift als je wisselt tussen de primaire camera en zoomlens. Heb je een object precies gecentreerd in beeld, waarna je kiest voor 2,5 keer zoom, dan moet je het opnieuw centreren. Dat is erg onhandig.

Accu: groter én nu wel draadloos opladen

De batterij van de Xperia 5 IV heeft een upgrade gekregen. Hij heeft namelijk een capaciteit van 5000 mAh, een verhoging van 500 mAh. Met de Xperia 5 III haalden we zo’n anderhalve dag zonder opladen. Bij de nieuwe Xperia-telefoon red je dat makkelijk tik je soms bijna de twee dagen aan.

Het is tevens de eerste smartphone in de Xperia 5-serie dat draadloos kan laden. Die functie was voorheen alleen voorbehouden aan de duurdere Xperia 1’s. Opladen gaat trouwens met maximaal 30 Watt en daarmee loopt Sony flink achter op de concurrentie. Het bedrijf levert ook geen oplader meer mee, maar dat zien we tegenwoordig vaker. Helemaal opvallend is dat er zelfs geen usb c-kabel in het doosje zit.

Hoewel de accucapaciteit dus zo’n 11 procent groter is, gaat het opladen (met de juiste lader) met dezelfde snelheden als bij de voorganger. Een half uur aan de lader betekent dus dat de accu voor de helft is opgeladen. De hele accu opladen kost aanzienlijk langer namelijk een uur en 45 minuten.

Conclusie Sony Xperia 5 IV review

De Sony Xperia 5 IV geeft ons heel wat gemengde gevoelens. Het is een toestel om je vingers bij af te likken qua aansluitingen en mogelijkheden, maar de prijs is weer verhoogd ten opzichte van de vorige generatie en begint extreme vormen aan te nemen. Wel is de accucapaciteit wat verhoogd én we zien draadloos opladen, maar Sony levert geen oplader of usb-kabel mee. Op het gebied van de camera’s zien we een flinke achteruitgang op het gebied van de zoommogelijkheden en dat wringt. Tel daarbij het magere updatebeleid en de hoeveelheid geheugen op en we komen tot de conclusie dat er heel wat betaalbaardere concurrentie op de loer ligt. De Xperia 5 IV is daarmee – net zoals de hele serie – niet voor de grote meute, maar voor een zeer specifiek publiek.

Sony Xperia 5 IV kopen

De Xperia 5 IV heeft een adviesprijs van 1049 euro en is verkrijgbaar in het zwart en groen. De witte variant wordt hier niet gevoerd zo heeft Sony ons laten weten. Natuurlijk kun je de Sony Xperia 5 IV combineren met een abonnement, waardoor je de kosten wat kunt spreiden. Benieuwd naar de beste deals, check dan de prijsvergelijker.

