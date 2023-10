Sony Xperia 5 V review: dit zijn de belangrijkste plus- en minpunten

De Sony Xperia 5 V is een compacte smartphone met snelle hardware en een prima set camera’s. Toch vragen we ons af voor wie de telefoon precies is bedoeld. Dit is de review.

Lees de Sony Xperia 5 V review

Toen we eerder dit jaar de Sony Xperia 1 V aan de tand voelden, waren we niet echt onder de indruk. De smartphone verscheen met een torenhoge adviesprijs van 1399 euro en liet voor dat bedrag best wat steken vallen.

De Sony Xperia 5 V is honderden euro’s goedkoper en door het kleinere scherm ook redelijk handzaam. We vinden ‘m beter dan de Xperia 1 V, maar zijn toch niet helemaal overtuigd. In deze review lees je waarom.

Het reviewmodel van de Xperia 5 V is ter beschikking gesteld door Sony.

Pluspunt 1: Compact design

De Xperia 5-telefoons onderscheiden zich door het compacte formaat. Het toestel heeft een 6,1 inch-scherm en houdt daardoor makkelijker met één hand vast. De smartphone is overigens niet zo compact als de Samsung Galaxy S23 en ook de nieuwe Google Pixel 8 is niet veel groter. Sony kiest namelijk voor een rechthoekig design met een beeldverhouding van 21 bij 9. De telefoon is iets langwerpiger en smaller, wat fijn vasthoudt.

Hierdoor kun je ook films in volledig formaat – zonder zwarte balken – bekijken op de Xperia 5 V, net als bij de Xperia 1 V. Het is mooi meegenomen, maar niet per se een reden om de Xperia 5 V te kiezen. Door het kleinere scherm zouden we overigens minder snel een volledige film of serie kijken op de telefoon.

De Xperia 5 V ziet er wel netjes en strak uit. De smartphone heeft een glazen voor- en achterkant en een aluminium frame. Hij voelt stevig aan, maar is wel een beetje glad. Met 182 gram is de smartphone niet per se heel licht, al ligt ‘ie wel lekker in de hand.

Pluspunt 2: Snelle hardware

Met de Snapdragon 8 Gen 2 beschikt de Sony Xperia 5 V over de snelste mobiele chip van dit moment. De prestaties zijn dan ook erg goed: apps starten razendsnel op, multitasken is geen probleem en al met al voelt de Xperia 5 V gewoonweg erg vlot aan.

Ook fijn: de smartphone wordt niet zo warm als je ‘m intensief gebruikt. Voorgaande Sony-smartphones hadden last van hitteproblemen, waardoor de prestaties van de smartphones soms werden teruggeschroefd en het ook minder fijn was om de telefoons vast te houden. Daar is bij de Xperia 5 V gelukkig geen sprake van.

Verder heeft de smartphone 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Dat is voor een smartphone van 999 euro voldoende, maar Sony had er best iets meer werk- en opslaggeheugen in mogen stoppen. Andere high-end toestellen moeten het trouwens ook soms doen met dezelfde hoeveelheid geheugen.

In de review van de Sony Xperia 1 V noemden we de vingerafdrukscanner ‘bijzonder matig’. Gelukkig werkt ‘ie bij de Xperia 5 V over het algemeen prima, al is het ook voorgekomen dat de scanner eventjes niet functioneerde. Soms vertikt de telefoon om snel te ontgrendelen, waarbij het trouwens ook niet helpt dat het aan/uit-knopje vrij ‘diep’ in de behuizing zit.

Pluspunt 3: Camera’s doen het goed

Als je de Xperia 5 V naast zijn voorganger legt, dan valt er iets op: er is een camera verdwenen. Sony heeft de telelens geschrapt, waardoor de smartphone nog maar twee camera’s achterop heeft. Het gaat om een vernieuwde 48 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens.

Het is overigens alsnog mogelijk om 2x in te zoomen zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat. Dit werkt opvallend goed: je krijgt een 12 megapixel-foto met genoeg detail. Desondanks is het jammer dat de telelens is verdwenen. Als je bijna 1000 euro neerlegt voor een Android-telefoon, mag je best een uitgebreide zoomfunctie verwachten.

Groothoeklens Hoofdcamera 2x zoom

De foto’s die de hoofdcamera verder aflevert zijn van prima kwaliteit. Vooral opvallend is dat kleuren realistisch blijven en niet worden aangezet. Ook met de scherpte zit het wel goed. Dat geldt ook voor de groothoeklens: kiekjes hebben veel detail en blijven ook aan de randen scherp. In het donker zijn de foto’s van beide camera’s goed, waarbij de grotere sensor en betere nachtmodus duidelijk een handje helpen om gedetailleerde plaatjes vast te leggen.

Groothoeklens

Voor fotografieliefhebbers heeft Sony een heleboel functies in de camera-app gestopt. Die heet ‘Photo Pro’ en is tevens de enige camera-applicatie die op het toestel staat. Ben je niet zo’n fanatieke fotograaf, dan kan de app nogal ingewikkeld ogen. Houd daar dus rekening mee als je overweegt de Xperia 5 V aan te schaffen. Ook opvallend: er is geen macromodus aanwezig voor close-ups.

Pluspunt 4: Accuduur

Op de accuduur van de Sony Xperia 5 V hebben we weinig aan te merken. Ondanks de kleinere behuizing zit er toch een forse 5000 mAh in het toestel en die houdt het lang vol. We hebben tijdens onze testperiode altijd makkelijk het einde van de dag gehaald. Anderhalve dag zonder opladen is ook geen enkel probleem.

Over het opladen gesproken: in het doosje van de Xperia 5 V zit geen lader én geen usb-kabeltje. Die moet je dus zelf regelen, of je gebruikt er eentje die je nog in de kast hebt liggen. De oplaadsnelheid bedraagt 30 Watt en dat houdt anno 2023 niet over. Leg je de Sony-telefoon op een draadloze lader, dan vult de accu zich met maximaal 18 Watt.

Een volledige oplaadbeurt neemt zo’n anderhalf uur in beslag. Dat is niet heel lang, maar er zijn high-end smartphones te vinden die dit in de helft van de tijd doen. Een half uur aan het stroom is genoeg om de accu voor 50 procent te vullen, en daar kun je dan ook wel weer even mee vooruit.

Minpunt 1: Ontwerp begint te vervelen

We vinden de handzaamheid van de Xperia 5 V een pluspunt, maar het design dat Sony hanteert begint een beetje te vervelen. Sony verandert al jaren nauwelijks iets aan het ontwerp van zijn smartphones.

Ze beschikken over een dikke rand aan de boven- en onderkant van het scherm, en ook de bezels aan de zijkanten van het scherm zijn fors. We snappen best dat Sony niet afwijkt van het design; het houdt de smartphones immers herkenbaar. Toch geven we inmiddels de voorkeur aan een ontwerp waarbij de randen iets minder aanwezig zijn.

Een groot minpunt van de Xperia 5 V is het matige updatebeleid van Sony. De smartphone draait uit de doos op Android 13 en krijgt in de toekomst twee grote Android-upgrades. Eentje daarvan, Android 14, is inmiddels uitgebracht door Google en volgend jaar volgt Android-versie 15.

Daarnaast rolt Sony drie jaar lang beveiligingspatches uit, wat zeker niet geweldig is – helemaal voor een smartphone van 999 euro. De meeste fabrikanten doen het op updategebied beter dan Sony en dat mag het bedrijf zich echt aanrekenen.

Hierdoor zijn er momenteel genoeg toestellen die honderden euro’s goedkoper zijn dan de Xperia 5 V, maar wel langer worden ondersteund. In zijn eigen prijsklasse doet de Sony-telefoon het in ieder geval niet best.

Minpunt 3: Duur en niet beter dan concurrentie

De Sony Xperia 5 V heeft een adviesprijs van 999 euro en is daarmee bij verschijning 50 euro goedkoper dan zijn voorganger – de Xperia 5 IV. Dat is natuurlijk goed nieuws, al is 999 euro natuurlijk alsnog een klap geld. Zeker omdat de Sony-telefoon veel concurrenten heeft, die weinig tot niets onderdoen.



Een fijn alternatief is de Samsung Galaxy S23, die bovendien nog iets compacter is dan de Sony én een voorkantvullend scherm heeft. Ook beschikt die telefoon over prima camera’s, dezelfde Snapdragon 8 Gen 2-processor en krijgt ‘ie langer updates. De accuduur valt daarentegen wel tegen.

Als je lange software-ondersteuning belangrijk vindt, dan moet je bij de Google Pixel 8 zijn. Deze smartphone, die 799 euro kost, krijgt maar liefst zeven jaar updates. Ook schiet ‘ie erg mooie foto’s. De Xperia 5 V heeft dan wel weer een betere accuduur en is (op papier) sneller.

Conclusie Sony Xperia 5 V review

De Sony Xperia 5 V is een goede smartphone en fijn in gebruik. We kunnen het compacte formaat waarderen, al mag Sony inmiddels wel iets doen aan het design. Het toestel is daarnaast lekker snel, heeft een uitstekende accuduur en maakt goede foto’s.

Toch is het moeilijk om de Xperia 5 V met volle overtuiging aan te raden. Voor 999 euro krijg je een prima smartphone, maar hij blinkt nergens écht in uit en de concurrentie biedt net zo veel (of zelfs meer) voor minder geld. Daarbij houdt de software-ondersteuning al na drie jaar op en dat kan eigenlijk echt niet meer.

Sony Xperia 5 V kopen

De Sony Xperia 5 V heeft zoals gezegd een adviesprijs van 999 euro en kun je via de prijsvergelijker hieronder in huis halen. De smartphone is los te bestellen, maar een Xperia 5 V met een abonnement combineren is uiteraard ook mogelijk.

