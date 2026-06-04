Soundcore Liberty 5 Pro review: oortjes verdienen nóg betere case

De nieuwe Soundcore Liberty 5 Pro-oortjes van Anker hebben een hoop te bieden, waaronder een case met een scherm. Handig, maar ik ben niet volledig overtuigd.

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Dit is de Soundcore Liberty 5 Pro review

Anker bracht in het verleden vaker oortjes uit, maar vooral in het budget- en middensegment. Nu zijn er nieuwe modellen gelanceerd die qua prijs net iets hoger zitten: de Soundcore Liberty 5 Pro en 5 Pro Max. Ze vallen op door hun oplaadcase met ingebouwd touchscreen.

Mijn eerste ervaring met Soundcore-oortjes is die met het instapmodel van het duo: de Liberty 5 Pro. Je betaalde er bij lancering 179,99 euro voor. Ik heb deze draadloze in-ear oortjes twee weken gedragen én volop gespeeld met de case. Dat was meestal leuk, maar soms wat minder. Je leest al mijn testbevindingen in deze review.

Het reviewmodel van de Soundcore Liberty 5 Pro is ter beschikking gesteld door Anker.

Pluspunten Goed geluid en dito draagcomfort

Goed geluid en dito draagcomfort Ruisonderdrukking is zeer goed

Ruisonderdrukking is zeer goed Verstaanbaar bellen, ook in rumoerige situaties

Verstaanbaar bellen, ook in rumoerige situaties Oplaadcase heeft handige functies

Oplaadcase heeft handige functies Opvallend groot bluetooth-bereik Minpunten Case schuift niet altijd lekker open en dicht

Case schuift niet altijd lekker open en dicht Accuduur had beter gekund

Accuduur had beter gekund Oortjes kunnen krassen

Oplaadcase met scherm handig, maar dat schuiven …

Net als de voorganger (Liberty 4 Pro) komen de oortjes in een case met scherm. Nieuw is dat dit nu aan de buitenkant zit en niet pas te bedienen is als je de case opent. Ook zitten er veel meer functionaliteiten op het display van de meest recente generatie. Laat ik positief beginnen. De case ziet er best fraai uit en het ingebouwde scherm is verre van een gimmick. Ik heb er best veel gebruik van gemaakt.

Zo lees je op het scherm af hoe vol de oortjes en case van de batterij nog zitten. Ook pas je zaken als het geluidsprofiel en de ruisonderdrukking aan. Verder is er een geinige functie om je telefoon een foto te laten nemen. Wie de oortjes kwijt is, vindt ze met de Find Device-knop weer terug. De luide piepjes verraden waar je moet zoeken. Over het algemeen reageert het scherm goed en direct, al moet je soms even extra tikken.

Toch vind ik niet alles geslaagd; zo schuift het dekseltje niet altijd even lekker open. De ene keer kost het meer moeite dan de andere keer. Ook voelt het wat fragiel. Wat zegt dit over de stevigheid op de lange termijn voor de potentiële koper die jarenlang gaat schuiven? En dan was er nog een zandincident.

Na een strandbezoekje zat er per ongeluk wat zand in mijn jaszak. Kan gebeuren. Iets met een dochter die haar schelpen niet zelf wilde dragen. Laten de oortjes nu net in dezelfde jaszak hebben gezeten, waardoor er zand tussen het schuifmechanisme en het dekseltje is gekomen. Je kunt wel raden hoe stroef het schuiven daarna ging. Wie beter oplet, voorkomt dit soort ongein. Daarover gesproken, de oortjes kunnen krassen.



Dat was wederom mijn eigen schuld, maar de case is zo gebouwd dat ze er op meer dan één manier in passen. Tricky, want het is voorgekomen dat ik de oortjes er in bed op de tast in wilde doen, en ze bekrast heb met het dichtschuiven van het deksel. Even onhandig is het dat de oortjes niet opladen als je ze verkeerd plaatst. Een aantal keer ben ik wakker geworden met lege oortjes. Echt lekker werkt het dus allemaal niet.

Toegegeven, de Liberty 5 Pro hebben een interessante nieuwe case, maar wel eentje met twee gezichten. In de basis is ‘ie nuttig en best mooi. Het scherm is ook zeker een toegevoegde waarde. Persoonlijk had ik een soepeler schuifmechanisme wel kunnen waarderen en een design waarbij de oortjes maar op één manier te plaatsen zijn. Dat voorkomt krasjes, laadproblemen en gehannes in het donker.

De meegeleverde accessoires in beeld

De perfecte pasvorm voor iedereen

Nog voordat je daadwerkelijk kunt genieten van deze draadloze oordopjes, moet je op zoek naar de ideale pasvorm. Dat doe je met behulp van maar liefst vijf meegeleverde dopjes. Ook zit er een soort verhard vleugeltje aan de bovenkant van de oortjes, bedoeld voor extra stabiliteit. Hier krijg je drie maten van. De kans is zeer groot dat je ze helemaal aan je oor kunt aanpassen voor optimaal comfort. Ook blijven de waterdichte oortjes (IP55) goed zitten, twee kwaliteiten waar buitensporters blij van zullen worden.

Dat is een sterk punt van de Liberty 5 Pro, want je draagt ze echt hele (kantoor)dagen zonder er last van te hebben. Niks tussentijds even in- of uitdoen omdat ze niet meer fijn zitten. Over het bereik ben ik ook erg te spreken. Lopend over de hele afdeling, zelfs de hoek om naar de gang, bleef het bereik sterk genoeg om te blijven genieten van muziek. Door de multipointfunctie – maximaal drie apparaten – switch je bovendien moeiteloos tussen je telefoon, laptop, smartwatch of tablet. Met hoeveel apparaten je verbonden bent, zie je linksboven op het scherm van de case.

Wat me ook erg aanspreekt: de handige bediening met je vingers. Even naar beneden of boven swipen en je regelt het volume. De oortjes reageren vliegensvlug op iedere aanraking en het oppervlakte van het oortje is groot genoeg. Zelden hoefde ik meer dan één keer te swipen. Een kort geluidje na iedere verandering is een fijne bevestiging dat je actie ook echt is uitgevoerd. In de app vind je alle mogelijkheden op een rijtje – zoals het pauzeren of skippen van nummers – en stel je alles (per oortje) in.

AI die echt wat toevoegt: goed geluid gegarandeerd

Met drivers van 9,2 millimeter leveren de Soundcore Liberty 5 Pro een natuurlijk hifi-geluid met Dolby Atmos. Een groot deel van de kwaliteit komt door het gebruik van dubbele drivers. Wanneer deze techniek in oordopjes zit, kunnen die verschillende frequenties in geluid beter verwerken dan wanneer ze maar één driver hebben.

Dat is maar de helft van het verhaal, want de grote kracht van de oortjes zit ‘m in de nieuwe, door Anker ontwikkelde AI-chip. Deze verwerkt AI direct op het apparaat zelf. Dit zou moeten zorgen voor 150 keer meer verwerkingskracht dan AI in de vorige generatie Soundcore-dopjes, bijvoorbeeld voor functies als ruisonderdrukking en audio-optimalisatie. Of het precies 150 keer is, is moeilijk te zeggen. Maar ik durf te stellen dat de nieuwe chip voldoet. Het geluid dat uit de oortjes komt, is namelijk erg goed.

Wel wees een collega mij erop dat de bas nogal aanwezig is. Dat had ik zelf eerlijk gezegd alleen gemerkt bij bepaalde nummers. Het kan liggen aan de genres die ik vooral luister – hiphop en pop – waardoor het me niet gelijk is opgevallen. Een korte zoektocht op internet bracht me bij een aangepast profiel (zie het vierde screenshot hieronder). Hiermee klonk muziek over het algemeen nóg beter.

Ga vooral zelf even aan de slag om te kijken wat jij prettig vindt klinken. Nog niet helemaal tevreden? In de app zit een knop om de geluidskwaliteit met AI direct te verbeteren. Dit trekt je batterij wat sneller leeg, maar je zult zeker verschil merken.

Ook ruisonderdrukking en belkwaliteit dik in orde

Naast goed geluid ben je met deze oortjes verzekerd van een krachtige actieve ruisonderdrukking. Handig tijdens drukke dagen op je werk of op andere momenten waarop je je even helemaal wil afsluiten. Ik heb regelmatig meegemaakt dat mijn directe collega me een paar keer iets moest vragen voordat ik doorhad dat er tegen me gepraat werd. Ook kreeg ik geen hoofdpijn van de ANC en voelde ik geen druk.

De ruisonderdrukking is helemaal aan te passen aan je eigen wensen met vijf verschillende niveaus. Ook dit doe je gewoon op het schermpje van de case zelf; je hoeft er de app niet voor in. Wie met deze draadloze oortjes in telefoongesprekken voert, zal merken hoe soepel dit gaat. Ook hier speelt kunstmatige intelligentie een grote rol. De AI herkent de stem van de gebruiker en filtert deze specifiek uit storende achtergrondgeluiden.

Wat ook bijdraagt aan de belkwaliteit, is dat de Liberty 5 Pro vier microfoons per oordopje (dus acht in totaal) hebben. Dan nog even twee functies die ik zelf niet gebruikt heb, maar wel benoemd moeten worden. Ten eerste: de transparantiemodus. Afgaande op andere reviews, waaronder die van mijn collega, schijnt die voldoende te zijn. Ten tweede zijn de oortjes aan te sturen met spraak. Ook dit zou verrassend goed moeten werken. Weliswaar alleen in het Engels, want het Nederlands is (nog) niet beschikbaar.

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Uitgebreide app is in het begin een doolhof

De Soundcore-app is behoorlijk uitgebreid. Je zou het ook een groot doolhof kunnen noemen, want ik moest in het begin echt even goed kijken wat er allemaal te vinden is. Gelukkig is alles in het Nederlands en weet je na een tijdje wel waar je de aanraakbesturing instelt en waar je een nieuw EQ-profiel aanmaakt. Voor dat laatste heb je overigens wel een Soundcore-account nodig.

Als je zelf niet zo handig bent met de EQ, kies je in de app ook uit verschillende geluidsprofielen. De kans bestaat dat een van de standaardprofielen prettig klinkt voor je. Liever niet al te veel apps op je telefoon? Dan komt het touchscreen op de case goed van pas. Zoals gezegd pas je de basisfuncties erop aan en kun je de oortjes ook verbinden met bluetooth met een knop achterop de case. De app is dus optioneel.

Soundcore Anker 8.0 (127.372 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Accuduur kan nog beter

Anker belooft dat de accuduur van de oordopjes 12 uur normaal is en 50 uur met de oplaadcase erbij. Met de actieve noisecancelling aan zou dit dalen naar 6,5 uur en 28 uur (met case). Tijdens onze tests haalden we dit ook ongeveer.

Ik weet niet hoe lang jouw werkdag is, maar 6 à 6,5 uur is voldoende. Mits je de oortjes in de pauze(s) uitdoet om sociaal te doen met je collega’s en af en toe een meeting hebt. Toch zijn het niet heel indrukwekkende cijfers gelet op de adviesprijs van 179,99 euro. Er zijn genoeg concurrenten die kunnen pochen met een langere accuduur, ook in deze prijsklasse.

De case volledig opladen duurt ook even, want je bent een uur of drie bezig. Kun je daar niet op wachten? Dankzij de ondersteuning voor snelladen kun je na slechts tien minuten opladen alweer twee uur luisteren.

Conclusie Soundcore Liberty 5 Pro review

Anker heeft een fijn product op de markt gebracht. Het geluid is goed, net als het draagcomfort. Ook de ruisonderdrukking is dik in orde, evenals de heldere belkwaliteit. Daarmee zit het met de belangrijkste zaken wel snor. Over de looks van de oortjes zullen de meningen verschillen. De bijzondere case van de Soundcore Liberty 5 Pro-oortjes kan ook een reden zijn om deze oortjes aan te schaffen. Het touchscreen werkt goed en is verrassend functioneel. Vervelend is dat een beetje zand of vuil in je jaszak of andere bewaarplek kan zorgen dat het deksel van de case (nog meer) moeite krijgt met schuiven. Als ons gehannes met de case het enige minpunt was, hadden we een 8,5 of 9,0 zeker overwogen. Helaas haalt de middelmatige accuduur het cijfer iets omlaag. Voor de adviesprijs van 179,99 euro krijg je al met al een hele hoop. Als dat je budget is, moet je de Liberty 5 Pro-oortjes zeker overwegen. Of je wacht nog wat langer tot ze in prijs dalen. Dan heb je een betere deal te pakken.

Kopen

Ben jij geïnteresseerd in deze nieuwe draadloze oortjes van Anker? De Liberty 5 Pro-oortjes zijn sinds 22 mei beschikbaar in Nederland. Je betaalt er 179,99 euro voor. Amazon, Bol en Mediamarkt zijn enkele aanbieders waar je ze scoort. Je hebt keuze uit vier kleuren: zwart (Midnight Black), lichtblauw (Titanium Blue), roze (Titanium Pink) en wit (Cloud White).

Reviews op Android Planet

Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste apparatuur zoals draadloze oordopjes, smartphones en smartwatches. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons en gadgets voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

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