Ultimate Ears Wonderboom 3 review: stijlvolle bluetooth-speaker klinkt goed

Als je een bluetooth-speaker zoekt en niet te veel wil uitgeven, dan is de Ultimate Ears Wonderboom 3 een prima keuze. In deze mini-review lees je wat we van het apparaatje vinden.

Ultimate Ears Wonderboom 3 review

Anno 2022 is het aanbod van draadloze bluetooth-speakers enorm groot; veel bedrijven verkopen in allerlei prijsklassen wel zo’n speakertje. Eén daarvan is Ultimate Ears, dat onderdeel is van Logitech. We hebben de nieuwste speaker, de Wonderboom 3, van het merk getest en hieronder delen we onze bevindingen.

Compact, stevig en waterdicht

Het design van de Wonderboom 3 is dik in orde. De bluetooth-speaker is compact, stevig en heeft een stoffen afwerking. Dat voelt en oogt best luxe. Kenmerkend zijn de grote volumeknoppen aan de voorkant (die desondanks een beetje lastig in te drukken zijn) en er is een lusje om de speaker aan iets op te hangen. Aan de bovenkant zitten nog eens drie knopjes, en ook die drukken soms wat lastig in.

Handig is de IP67-certificatie, waardoor de Wonderboom 3 volledig stof- en waterdicht is. Dat is fijn voor als je aan het zwembad ligt of naar het strand gaat. Geinig is dat de speaker ook blijft drijven – dus je zou ‘m in het zwembad kunnen gooien om daar verder naar muziek te luisteren – maar we vragen ons af hoe goed het geluid dan klinkt.

Om nog even op het ontwerp terug te komen: de Wonderboom ziet er precies hetzelfde uit als eerdere apparaten van Ultimate Ears – en wat speelser dan veel andere bluetooth-speakers. Er zijn verschillende kleurtjes om uit te kiezen en op de foto’s in deze review zie je de ‘Joyous Bright’-versie; grijs met wat geel/groene accenten.

Prima geluid

Het belangrijkste is natuurlijk hoe de Ultimate Ears Wonderboom 3 klinkt. Het apparaatje verbindt makkelijk via Fast Pair met je Android-telefoon. Je zet de speaker aan, ziet een melding op je telefoon verschijnen, drukt op ‘Verbinden’ en kan dan direct los. Gelukkig weet de Wonderboom 3 mooie klanken te produceren.

De bluetooth-speaker heeft een vol geluid en best wat bass, mits je ‘m op een vaste ondergrond zet. Hij kan ook behoorlijk luid en klinkt dan alsnog prima. Prima dus voor als je een dagje op stap gaat en muziek wil luisteren, maar ik heb de Wonderboom 3 bijvoorbeeld ook gebruikt als speaker voor m’n laptop.

Het is overigens ook mogelijk om twee Wonderboom 3’s met elkaar te verbinden, zodat je stereogeluid krijgt. Dat hebben we helaas niet kunnen testen. Verder heb je heel weinig opties om het geluid aan te passen, al is er wel een ‘Outdoor’-modus. Die activeer je via het knopje onderop de speaker en gooit het volume omhoog, maar laat de bass grotendeels achterwegen.

Lange accuduur, ouderwets opladen

De Ultimate Ears Wonderboom 3 heeft een accuduur van zo’n 14 uur; voldoende om de hele dag muziek te luisteren dus. Ten opzichte van zijn voorganger is dit een uurtje langer en over het algemeen vergelijkbaar met andere bluetooth-speakers van rond de 100 euro.

Een minpunt is dat je de Wonderboom 3 moet opladen via een verouderde micro-usb-aansluiting. Ultimate Ears levert gelukkig een micro-usb-kabeltje mee, maar we zien natuurlijk liever dat het apparaatje een usb-c-poort heeft. Dan kun je ook gewoon de oplader van je smartphone, tablet of laptop met de speaker gebruiken. Volledig opladen duurt ongeveer 2,5 uur’ vrij lang dus.

Het checken van de accustatus is ook een beetje omslachtig. Je doet dit door de volumeknoppen kort tegelijk ingedrukt te houden, waarna je een geluidje hoort. Aan de hand van het deuntje weet je of de Wonderboom 3 (bijna) vol is, nog maar 50 procent accu heeft of bijna aan de oplader moet. Op zich prima, maar je moet dit wel eerst even snappen.

Conclusie Ultimate Ears Wonderboom 3 review

Al met al zijn we behoorlijk tevreden over de Wonderboom 3. De speaker klinkt goed, is stevig en waterdicht en neem je gemakkelijk mee. Wel is het jammer dat het apparaatje nog oplaadt via micro-usb en de knopjes niet helemaal lekker indrukken.

Daar kunnen we mee leven, want de Wonderboom 3 weet genoeg te bieden voor de 99,99 euro die Ultimate Ears ervoor vraagt. Overigens kun je ook nog prima voor zijn voorganger – de Wonderboom 2 – gaan, want dit apparaatje is nagenoeg identiek en iets goedkoper (zo’n 10 euro).

→ De Ultimate Ears Wonderboom 3 is te koop bij Bol.com, Coolblue en Amazon