Unpluq Tag review: minder afgeleid door je smartphone met dit gele vierkantje

Er bestaan verschillende softwaretools om minder afgeleid te worden door je smartphone. Het Nederlandse Unpluq biedt nu een fysieke oplossing: de Unpluq Tag.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Unpluq Tag review: laat je niet afleiden

Android biedt steeds meer middelen om je smartphone minder te gebruiken. Dat klinkt vreemd, maar het is nodig. Uit onderzoeken blijkt namelijk regelmatig dat er een duidelijk verband bestaat tussen ons welzijn en ons smartphonegebruik.

Niet alleen binnen Android krijg je opties om jezelf minder af te laten leiden. Ook derde partijen bieden hulp via apps, waaronder het Nederlandse bedrijfje Unpluq. Je kunt de app van Unpluq downloaden en automatisch verslavende apps laten blokkeren tijdens specifieke tijdsperiodes.

Wil je deze apps toch gebruiken, dan moet je eerst een handeling uitvoeren. Die handeling wordt nu extra fysiek gemaakt met de nieuwe Unpluq Tag, die je aan een sleutelbos hangt en tegen je telefoon houdt om weer toegang te krijgen.

Barrière

TikTok is tegenwoordig voor veel mensen een app waar ze zichzelf uren per dag in kunnen verliezen. Als je een tijdslimiet instelt, kun je dat met een druk op de knop omzeilen en weer verder scrollen.

Met Unpluq wordt het je moeilijker gemaakt. Zo moet je met een blokkade bijvoorbeeld seconden lang je smartphone schudden voordat je de app kunt openen. Dat is zo’n gedoe, dat je sneller geneigd bent het toestel weer weg te leggen. De makers stellen dat hun gebruikers daardoor gemiddeld een uur per dag minder op hun telefoon zitten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Om apps te blokkeren stel je roosters in. Standaard gaan sociale apps op werkdagen van 9 uur ‘s ochtends tot 17.30 in de middag op slot, maar je kunt zelf ook roosters toevoegen. Je geeft dan aan om welke dagen het gaat, van hoe laat tot hoe laat de apps op slot moeten en natuurlijk welke apps je wil blokkeren.

Open je de applicatie vervolgens, dan krijg je een waarschuwing van Unpluq dat de app is geblokkeerd. Je kunt dan weer terug naar het startscherm of ervoor kiezen om toch toegang te krijgen. Toegang krijg je dus door bijvoorbeeld je telefoon te schudden, maar nu dus ook door Unpluq Tag tegen je telefoon te houden.

Unpluq - Reduce Screen Time Unpluq 9,6 (151 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Unpluq Tag

De Unpluq Tag is een geel vierkantje, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Tile of Samsung Galaxy SmartTag. Het is een vrolijk ogend apparaatje. Je krijgt er een metalen haakje bij, zodat je de tag aan je sleutelbos kunt bevestigen.

Je hebt wel een abonnement op Unpluq Premium nodig om de Tag te gebruiken. Een Unpluq Tag plus een jaar Unpluq Premium kost 59,95 euro. Normaal kost een jaar Unpluq Premium 39,99 euro per jaar.

Je betaalt dus vooral voor de software, die de makers in de komende jaren verder beloven te verbeteren. Dat is ook wel nodig, want met een nfc-tag van een paar euro kom je met een beetje handigheid ook al een heel eind om een soortgelijke functie in te stellen op je Android-toestel.

De Tag werkt wel goed. De fysieke handeling zorgde er tijdens de testperiode daadwerkelijk voor dat ik afleidende apps minder snel opende. Maar, het kan wel verleidelijk zijn om de sleutelbos gewoon dichtbij de smartphone te leggen, zodat je altijd weer toegang kunt krijgen. Als je daar gevoelig voor bent, blijft schudden de beste optie.

Conclusie Unpluq Tag review

Unpluq is een handige app om je smartphonegebruik binnen de perken te houden. De Unpluq Tag zelf ziet er leuk uit en werkt, maar in combinatie met een verplicht abonnement is het toch een investering waar goedkopere oplossingen voor te vinden zijn. Daarom is de Tag alleen de moeite waard als die andere oplossingen niet voor je werken.

Meer hulpmiddelen tegen smartphoneverslaving

Wil je deze andere oplossingen proberen, check dan Googles Digitaal Welzijn. Is de app niet voor jouw telefoon beschikbaar? Neem dan een kijkje bij de beste alternatieven voor Digitaal Welzijn.