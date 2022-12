Review-update Viaplay: abonnement verlengen of niet?

Het Formule 1-seizoen is afgelopen en Viaplay is inmiddels negen maanden in Nederland. Hoog tijd te kijken hoe de dienst na lange tijd bevalt en of het de moeite waard is om je abonnement te verlengen.

Begin maart werd Viaplay gelanceerd in Nederland, dé dienst als het gaat om live sport, waaronder Formule 1, voetbal en darts. Je kunt er echter ook terecht voor allerlei films, series en documentaires. In onze review waren we niet ondersteboven van de dienst en kwamen we niet verder dan een 6.5 als cijfer.

Inmiddels zijn we ruim negen maanden verder en daarom is het tijd om te checken of en hoe Viaplay is verbeterd. Daarbij stellen we voornamelijk de vraag of we ons jaarabonnement gaan verlengen of niet. Benieuwd? Lees snel verder in deze review-update!

Klachten, klachten en nog eens klachten

Bij de release van Viaplay stroomden de klachten binnen. Het afsluiten van abonnementen liep niet lekker, inloggen op de dienst via providers werkte niet en dan was er nog de matige kwaliteit van de streams. Van blokkerige beelden tot lage framerates of streams die volledig wegvielen. Niet bepaald handig als je kijkt naar een voetbal- of Formule 1-wedstrijd.

De klachten bleven aan, verschillende instanties waaronder de Consumentenbond, gingen zich ermee bemoeien en Viaplay beloofde gedupeerde klanten te compenseren. Het mooiste van het verhaal is dat de dienst je niet op je blauwe ogen geloofde, maar je simpelweg filmpjes moest maken en opsturen, om te laten zien hoe slecht de streams liepen. Vervolgens werd er besloten of je recht had op compensatie.

Zelf hebben we ook last gehad van een haperende livestream, of een stream die helemaal niet werkte. Grote klachten hebben we niet, maar anno 2022 wordt het wel tijd om met 4K-ondersteuning te komen, iets wat “nu niet kan vanwege het systeem en beperkingen daarvan”. Niet alle diensten hebben overigens 4K-beeldkwaliteit; ook bij SkyShowtime ontbreekt deze optie.

Aanbod is niet om over naar huis te schrijven

Viaplay biedt naast live sport nog allerlei andere content, zoals films, documentaires en films. Bij de releae schreven we over het aanbod dat het veel te karig was en dat is iets verbeterd. Er zijn nu inderdaad meer films en series, maar ook dat blijft erg beperkt. Voor grote blockbusters hoef je niet bij Viaplay aan te kloppen; diensten als Netflix, HBO Max of Amazon Prime Video zijn nog steeds de betere keuze. En exclusieve series zijn op een hand te tellen, bijvoorbeeld Billy the Kid.

Tijd voor wat cijfers en vergelijkingen met het Viaplay-aanbod in maart. Toen telden we 13 science fiction-films, 20 horrorfilms en 27 avonturenfilms. Op het moment van schrijven is dat aanbod uitgebreid naar respectievelijk 15, 39 en 98 stuks. Dat is zeker meer, maar het gaat natuurlijk ook om de titels die je dan kunt bekijken.

Daarbij gaat het veelal om films van jaren oud, die je waarschijnlijk al eens hebt gezien. Omdat het Formule 1-seizoen is afgelopen, zijn er ook exclusieve F1-documentaires gemaakt door Viaplay, met Max Verstappen in de hoofdrol. Dat is leuk, maar niet genoeg.

Live sport: Viaplay moet blijven sleutelen

We hebben vooral Formule 1 gekeken, maar oog de berichtgeving over andere sporten – zoals het WK Darts – in de gaten gehouden. Helaas zien we toch weer problemen met de resolutie, haperingen en ook op verschillende internetfora lezen we over zulke issues.

Viaplay zelf zei eerder dat doordat zulke sporten live worden uitgezonden het technisch allerlei valkuilen oplevert. Dat zal best, maar het is wel zo dat de dienst in andere landen al jaren actief is – en daar veel minder problemen zijn. Zo kun je in Zweden of Noorwegen veel wel in een 4K-resolutie bekijken, zelfs live sport. Dan is het toch een beetje jammer dat dit Nederland niet mogelijk is.

Apps, Chromecast of streamen

Viaplay kijken kan via de aps, website of het bijbehorende televisiekanaal van je provider. De app biedt nog steeds een mengelmoes van Nederlandse en Engelse woorden en menu’s, wat rommelig oogt. Grote veranderingen aan de mobiele app zijn niet doorgevoerd, dus alles werkt nog zoals we schreven in de initiële review.

Navigeren werkt door het hamburgermenu aan de linkerzijde of natuurlijk via de zoekfunctie. Alles is direct te casten naar een Chromecast en dus een groter scherm. Opvallend is nog steeds dat bepaalde content snel uit het aanbod verdwijnt. Een bepaalde F1-race terugkijken is er niet bij, iets wat wel kan met F1 TV Pro, het bekendste alternatief.

Wel zien we grote verbeteringen bij de webversie van Viaplay. Stream je iets via de website, dan kun je dat nu wel makkelijk bedienen. Eerder vielen de knoppen weg en was dat een heel gepriegel, maar daar is flink aan gesleuteld. Een picture-in-picture-modus ontbreekt helaas nog steeds.

Het abonnement van 99 euro voor het eerste jaar was een fijne prijs, maar is inmiddels opgezegd. Ik zou 13,99 euro per maand moeten betalen voor een dienst waarbij nagenoeg alleen Formule 1 wordt gekeken. Voor de rest biedt Viaplay simpelweg te weinig. Voor jou kan dat natuurlijk anders zijn. De app werkt nog steeds niet lekker en zit onlogisch in elkaar. Bepaalde content blijft maar even beschikbaar en delen van het account is te beperkt. Of er in de toekomst weer een abonnement wordt afgesloten zal de tijd uit moeten wijzen. Dat ligt aan een eventuele goede aanbieding of een ommekeer qua live sporten – en natuurlijk de resolutie en stabiliteit van de bijbehorende streams.

Viaplay abonnement afsluiten

Viaplay kost 13,99 euro per maand. Sluit je nu een jaarabonnement af dan krijg je korting. Zo betaal je het hele jaar 10,49 euro per maand, daarna ben je wel de volle mep kwijt. Betalen kan via iDeal of je creditcard (Visa en Mastercard). Deze aanbieding geldt tot en met eind februari 2023.

Heb je al internet of televisie van een provider, dan is de kans groot dat je daar ook terecht kunt voor een Viaplay-abonnement. Daarbij zijn er verschillende aanbiedingen te vinden, waardoor je tijdelijk gratis of met korting kijkt. Check dus zelf even wat er voor aanbiedingen gelden bij KPN of VodafoneZiggo. Ook kun je terecht bij onder andere T-Mobile en YouFone.

