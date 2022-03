ViaPlay review: maakt beloftes nog niet waar

ViaPlay is gelanceerd in Nederland en wordt voor veel mensen dé bron om te kijken naar live sport zoals Formule 1, voetbal en darten. In onze ViaPlay review kijken we naar deze, maar andere aspecten van de (streaming)dienst.

ViaPlay review: aan de slag met de streamingdienst

De introductie van ViaPlay vond plaats in 2007. De dienst is dus al jaren actief, maar pas vanaf 1 maart 2022 beschikbaar in Nederland. Daarvoor was al bekend dat het bedrijf achter ViaPlay, de Nordic Entertainment Group, de rechten voor heel veel sporten had bemachtigd.

Wil je dus kijken naar Formule 1, voetbal in de Premier League of Bundesliga en darten, dan kun je bijna niet om ViaPlay heen. Voor mij was Formule 1 de hoofdreden om een abonnement te nemen tijdens de actieperiode: 99 euro voor het eerste jaar. Normaal betaal je 13,99 per maand, maar via verschillende providers en ViaPlay zelf kun je introductiekorting scoren of zelfs (tijdelijk) gratis kijken.

Naast live sport heeft de dienst echter nog veel meer te bieden. In deze ViaPlay review richten we ons ook op dat aanbod, maar ook de kwaliteit van de streams, gebruiksvriendelijkheid van de apps en meer.

Veel klachten in eerste week na introductie

Als gezegd is ViaPlay op 1 maart live gegaan in Nederland, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Internetfora staan vol met problemen en vragen. Veel mensen hebben namelijk issues met het in gebruik nemen van ViaPlay via hun provider.

Zo kun je terecht bij KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile of bijvoorbeeld YouFone voor een abonnement. Veel mensen kregen ViaPlay niet direct aan de gang, het afsluiten van abonnementen zorgde voor lange digitale wachtrijen en klantenservices konden de stroom aan vragen niet aan. Naast de Nederlandse klantenservice van ViaPlay werden mensen ook doorverbonden naar Noorwegen voor Engelse ondersteuning.

Hier hebben we daar geen problemen mee gehad, misschien ook omdat ik direct een abonnement bij ViaPlay zelf heb afgesloten. Vanaf de ochtend van 1 maart kan ik dus kijken naar alles wat ViaPlay te bieden heeft, dus laten we snel beginnen.

Aanbod: karig en oude content

Naast live spor (waarover later meer) kun je ook kijken naar films, series, documentaires en ViaPlay Originals. Als je bekend met diensten als Netflix of Amazon Prime is het aanbod van ViaPlay om van te huilen. Ook als je nog helemaal geen abonnement hebt op een streamingdienst kom je van een koude kermis thuis.

In het genre science fiction zie je 13 films, er staan 20 horrorfilms op en je vindt er 27 avonturenfilms, waarin dan ook nog eens films staan opgesomd als de Smurfen, Open Season en Kuifje. Daarbij gaat het om titels van jaren geleden en iets enigszins recents vind je er niet. Zo word je nog doodgegooid met Men in Black III, terwijl deel vier al in 2019 werd uitgebracht.

ViaPlay biedt ook aanbod van onder andere streamingdiensten Hayu en Starzplay. Verwacht van die laatste ook niet al te veel. Films als The Grudge uit 1999 of de eerste vijf Halloween-films heeft iedereen al tig keer gezien. Via Hayu kun je wat meer realityseries zien, waaronder twintig seizoenen van Meet the Kardashians.

Interesse in Below Deck Sailing Yacht, dan kun je gek genoeg weer alleen seizoen 3 kijken, wat waarschijnlijk met rechten te maken heeft. Natuurlijk is er voor iedereen wel wat interessants te vinden, maar dit type aanbod is vooralsnog veel te mager.

Live sport: beeldkwaliteit niet goed genoeg

Naast de hierboven besproken content heeft ViaPlay nog een troef in handen: live sport. Ikzelf kijk geen voetbal of darts, maar wacht totdat het Formule 1-seizoen losbarst. Uiteraard hebben we de afgelopen dagen wel live sport meegekeken en ook het internet in de gaten gehouden. De kwaliteit van de uitzendingen tot nu toe is niet van het niveau wat je verwacht anno 2022.

De resolutie van de streams ligt rond de 720p, maar wat vooral opvalt is de te lage bitrate. Dat zorgt er bij veel mensen voor dat er niks tiptop uitziet. Veel mensen hebben inmiddels een 4K-televisie staan, maar in die resolutie ga je vooralsnog geen content vinden op ViaPlay. Dat maakte de dienst voor lancering al bekend en heeft te maken met technische beperkingen. De hoop was er natuurlijk wel dat er gekeken kon worden naar goede 1080p-streams.

Daarbij valt ook op dat er regelmatig kleine haperingen te zien zijn en dat soms zelfs het geluid en beeld niet synchroon lopen. Al met al kan dat natuurlijk echt niet. ViaPlay geeft via social media aan de problemen te onderzoeken. Ondertussen is het kwaad al geschied, want de klachten verspreiden zich als een olievlek over het internet.

Met Formule 1 om de hoek houd ik m’n hart vast hoe de kwaliteit van die uitzendingen zal zijn. Als dat van dezelfde kwaliteit is, voel ik me toch wat bekocht. Dan had ik net zo goed een F1 TV Pro-abonnement kunnen nemen voor ongeveer dezelfde prijs, waarbij er wél goede kwaliteit wordt geleverd.

Ondertiteling is te opzichtig en geen proefperiode

Onlangs schreven we een tip over het aanpassen van de zwarte balken van de ondertiteling in de ViaPlay-app. Dat was één van onze best gelezen tips en dat is logisch. De standaardondertiteling van ViaPlay is te opzichtig en neemt een te groot gedeelte van het beeld in. Ook dit is een klacht die inmiddels overal wordt genoemd. Gelukkig is er een gedeeltelijke oplossing, hoewel die ook weer niet voor iedereen werkt.

Daarbij is het ook opvallend dat je geen proefabonnement kunt nemen op ViaPlay. Zo kun je niet rondsnuffelen door het aanbod, een maand live sport kijken of wachten totdat de eerste F1-race wordt gereden. Anno 2022 vind ik dat een rare keuze van een bedrijf dat al jaren op de markt is, en nu ook Nederland wil veroveren.

ViaPlay kijken via de app, Chromecast en meer

ViaPlay kijken kan op veel manieren, zoals met de officiële Android-app. Kwestie van downloaden uit de Play Store, inloggen en kijken maar. De app is niet de beste op de markt en is een soort combinatie van de Netflix- en Amazon Prime Video-app. Opvallend in negatieve zin is dat de app een mengelmoes toont van Nederlands en Engels. Dat oogt nogal amateuristisch.

Navigeren doe je via het hamburgermenu aan de linkerzijde of natuurlijk de zoekknop rechts bovenin. Via de instellingen kun je kijken wat voor abonnement je precies hebt en de kwaliteit van downloads en streams aanpassen. Ben je wat aan het kijken, maar is het niet helemaal je ding? Dan kun je dat niet simpel uit je kijklijst verwijderen.

Sportliefhebber? Dan kun je kiezen voor de optie ‘sport’ en daar de hoofduitzendingen zien of de sportagenda bekijken. Zo check je precies wanneer welke voetbalwedstrijd plaatsvindt, of wanneer je je klaar moet maken voor het F1-spektakel. Ook kun je daarvoor reminders instellen, zodat je de wedstrijd niet mist. Er is ook Chromecast-ondersteuning aan boord, waardoor je alles kunt streamen naar een groter scherm.

Hier is de ViaPlay-app ook gedownload op een slimme Philips-televisie met Android. Daar vallen dezelfde dingen op als in de mobiele app, zowel positief als negatief. Je kunt content ook downloaden, zodat je altijd en overal offline kunt kijken. Dit is een handige functie die je ook vindt bij soortgelijke diensten.

Je kunt natuurlijk ook kijken via een computer of laptop door naar de website te surfen. Dat werkt redelijk, maar wil je bijvoorbeeld Engelse ondertiteling inschakelen of het volume aanpassen, dan moet dat via priegelige knopjes. Jammer is ook dat er geen picture-in-picture-modus aanwezig is, zoals Ziggo bijvoorbeeld wel biedt. Zo kun je niet makkelijk werken of internetten en tegelijkertijd iets bekijken.

Delen van account en type abonnementen is beperkt

Ik deel ViaPlay met een vriend om zo wat kosten te besparen, maar meer mensen laten meekijken is niet handig. Je kunt tegelijkertijd namelijk maar twee streams aan hebben staan. Dat is wel echt het minimale aantal wat fijn werkt. Kijkt de vriend(in) iets op televisie en jij op smartphone, dan kan de kleine niet ook nog wat kijken op de tablet.

Wel fijn is dat je meerdere profielen kan aanmaken. Je kunt trouwens vijf apparaten per 24 uur inloggen op ViaPlay; ook een ingebouwde restrictie om content delen tegen te gaan. Al met al mogen deze restricties best wat opgerekt worden, maar dat is uiteraard in je eigen straatje praten.

ViaPlay biedt maar één type abonnement voor een vaste prijs per maand. Bij onder andere Netflix kun je kiezen uit meerdere abbo’s, waarbij het aantal kijkers of de resolutie van de streams verschilt. De standaardprijs van ViaPlay bedraagt 13,99 per maand. Of het dat waard is, is voor deze dienst met al z’n facetten moeilijk te bepalen.

Conclusie ViaPlay review

Ikzelf betaal dus vijf tientjes voor het eerste jaar ViaPlay, voor voornamelijk de Formule 1. Alles wat ik erbij krijg, zoals af en toe een leuke film of voetbalwedstrijd, neem ik voor lief en zie ik als een extra. Dat betekent echter niet dat we blij worden van de huidige kwaliteit van de streams of het aanbod van films en series. Vooralsnog moet ViaPlay op meerdere vlakken flink aan de bak om dat recht te zetten. Vooralsnog is het voor velen ook wachten hoe de streams gaan zijn in het eerste F1-raceweekend. Of ik mijn abonnement volgend jaar verleng? Als het niveau zo blijft zeker niet, maar ViaPlay heeft wel een volledig jaar om hun zaken op orde te brengen en te overtuigen om wel te blijven.

ViaPlay abonnement afsluiten

ViaPlay kost 13,99 euro per maand. Sluit je nu een jaarabonnement af dan krijg je korting. Zo betaal je tot en met juli 9,99 euro per maand, daarna wordt het de volle prijs. Betalen kan via iDeal of je creditcard (Visa en Mastercard)

Heb je al internet of televisie van een provider, dan is de kans groot dat je daar ook terecht kunt voor een ViaPlay-abonnement. Daarbij zijn er verschillende introductie-aanbiedingen te vinden, waardoor je tijdelijk gratis of met korting kijkt.

Nieuwe klant bij KPN? Dan kijk je gratis naar ViaPlay als je het juiste abonnement afsluit. Al wel klant? Tot en met augustus van dit jaar betaal je dan 9,99 euro per maand. Bij VodafoneZiggo betaal je tot en met augustus per maand 5 euro.

Interesse in een abonnement bij T-Mobile? Daar krijg je vier maanden gratis ViaPlay bij een nieuw abonnement. Tot slot kun je ook terecht bij provider YouFone.

