Vivo X80 Pro review: veelbelovend debuut in het hoogste segment

Vivo is een nieuwe naam op de Nederlandse smartphonemarkt en een goede eerste indruk kun je natuurlijk maar één keer maken. Of dat is gelukt, lees je in onze review van de high-end Vivo X80 Pro.

Dit is onze Vivo X80 Pro review

De naam Vivo zegt je mogelijk helemaal niets. Het Chinese bedrijf is namelijk pas sinds kort actief op de Nederlandse markt. Onder de eerste smartphones die het bedrijf hier uitbrengt zitten betaalbare modellen als de Vivo V21 5G, maar ook hun absolute paradepaardje: de Vivo X80 Pro, die zo’n 1100 euro moet kosten.

Het is een vlaggenschip met alle toeters en bellen dat veel wegheeft van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Of het toestel die vergelijking kan doorstaan, lees je in deze review van de Vivo X80 Pro.

Gigantisch camera-eiland domineert design

De Vivo X80 Pro is een hele grote smartphone. Dankzij het 6,78 inch-scherm kun je bedienen met één hand wel vergeten. Toch is het toestel minder zwaar dan je op basis van het formaat zou verwachten. Hij is goed hanteerbaar en erg stevig gebouwd. Ook een IP68-certificering is aanwezig, wat betekent dat de X80 Pro bestand is tegen stof en water. Op de mat afgewerkte achterkant zie je nauwelijks vingerafdrukken.

Wat je daar wél direct ziet, is het gigantische camera-eiland. Dat bedekt zo’n 40 procent van het gehele oppervlakte en kan in noodgevallen dienen als make-up spiegel. Hij reflecteert namelijk als een malle en wordt in tegenstelling tot de rest van de achterkant snel smoezelig. Ook de indeling van het eiland is wat rommelig. Drie camera’s zitten in een cirkel, de vierde en een flitser hangen daar schijnbaar willekeurig omheen. Dat kan strakker.

Vivo bespaart in tegenstelling tot veel concurrenten overigens bepaald niet op de accessoires. In de doos vind je naast de oplader ook bedrade oordopjes (die je in de usb-c-poort prikt, het toestel heeft geen koptelefoonaansluiting) en een hoesje dat de achterkant beschermt. Hij voegt ook wat grip toe, maar past het uiterlijk nauwelijks aan. Op het scherm zit bovendien een screenprotector geplakt. Het complete pretpakket dus en daar win je zieltjes mee.

Fel en soepel scherm

Zoals gezegd meet het scherm een flinke 6,78 inch. Het gaat vanzelfsprekend om een oled-paneel met perfecte zwartwaarden, een stevig contrast en fraaie kleuren. De resolutie ligt met 3200 bij 1440 pixels erg hoog, maar standaard staat het toestel ingesteld op een weergave van 2400 bij 1080 pixels.

Dat ziet er ook prima uit en bespaart wat batterijsap. De maximale helderheid bedraagt 1500 nits. Dat is heel hoog en we hebben in de felle zomerzon dan ook geen problemen gehad om het scherm af te lezen.

Het betreft verder een 120Hz LTPO-paneel, wat wil zeggen dat de X80 Pro op basis van jouw gedrag zelf kan bepalen hoevaak de pixels per seconden verversen. Dat kan slechts één keer zijn, als je bijvoorbeeld een mail tikt, en maximaal 120 keer als je keihard door je sociale media scrolt. Dat gaat op deze Vivo overigens niet altijd goed. Soms zie je een kleine hapering in deze automatische stand. Die zijn afwezig als je het toestel dwingt om altijd op 120Hz te draaien, maar dat kost wel wat meer batterij.

Zoals veel vlaggenschepen heeft deze smartphone afgeronde schermranden. Dat kun je mooi vinden of niet, maar de kijkhoeken van de X80 Pro zijn wat minder goed dan we in dit segment gewend zijn. Als je schuin naar het toestel kijkt, verkleuren de randen dan ook enigszins. Het is geen ramp, maar moet wel vermeld worden.

Hardware is top, de vingerafdrukscanner nog beter

De Snapdragon 8 Gen 1-chip heeft inmiddels een opvolger, maar is nog altijd een zeer rappe chip. Vivo stopt daar 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte bij. Dat is een topcombinatie en het bedrijf heeft bovendien duidelijk zijn best gedaan om dit heethoofd van een processor koel te houden.

In tegenstelling tot de Sony Xperia 1 IV, waarmee je desgewenst je kleding kunt strijken, blijft de temperatuur van de X80 Pro ook bij langdurige belasting altijd aangenaam. Haperingen hebben we bovendien nauwelijks gezien.

De randzaken heeft Vivo eveneens goed voor elkaar. De stereospeakers kunnen hard en klinken vol en ook op de trilmotor hebben we niets aan te merken. Ronduit verguld zijn we met de vingerafdrukscanner onder het scherm. Dat begint al bij het instellen. Je hoeft niet 23 keer je vinger steeds iets anders op het display te leggen.

Eén stevige druk op het scherm volstaat. Vervolgens ontgrendelt de telefoon altijd en razendsnel. Bovendien is het oppervlak van de scanner drie keer zo groot als bij de meeste concurrenten. Daardoor grijp je in de praktijk nooit mis en dat is enorm fijn.

Goede camera’s bieden toffe mogelijkheden

Voor de camera’s van de X80 Pro werkte Vivo samen met de gerenommeerde Duitse lenzenfabrikant Zeiss. Dat het bedrijf zo de concurrentie aan wil gaan met, daar is hij weer, de Samsung Galaxy S22 Ultra is overduidelijk. Het toestel heeft vier lenzen op de achterkant: naast de primaire camera gaat het om een groothoeklens en twee telelenzen.

Dat is exact dezelfde set-up als de S22 Ultra biedt. Toch zijn er wat wel wat verschillen. Zo ligt de resolutie van de hoofdcamera met 50 megapixel een stuk lager en kun je met de tweede telecamera ‘slechts’ 5x inzoomen. Op de Samsung is dat 10x.

Primaire camera

Hoewel Vivo het qua resolutie dus aflegt tegen Samsung is de sensor van de primaire camera net zo groot als op de S22 Ultra. Dat zorgt voor prima plaatjes, die erg scherp ogen en over een stevig contrast beschikken. Wel zijn de kleuren met de standaardinstelling behoorlijk oververzadigd.

Gelukkig heeft Vivo een erg toffe feature in de camera-app gebouwd: Zeiss Natural Color. Met één druk op de knop schiet je opeens plaatjes die er volstrekt natuurlijk uitzien. We kunnen ons geen smartphone herinneren die zulke realistische kleuren toont. Of je het mooi vindt is natuurlijk aan jou, maar wij vinden het fijn dat Vivo deze optie in ieder geval aanbiedt. Hoe groot het verschil tussen de twee standen is, ligt erg aan wat je fotografeert. Zoals je in de onderstaande voorbeelden ziet, kan het best fors zijn.

Normaal Zeiss NC Normaal Zeiss NC



Je kunt Zeiss Natural Color met alle camera’s gebruiken. De overige foto’s in deze review zijn overigens met de standaardinstelling genomen omdat de meeste mensen daar vermoedelijk de voorkeur aan geven. Vaak levert hij inderdaad fijne resultaten op. Alleen bij de foto van de koeien links zien de kleuren er wel érg kunstmatig uit.

Groothoeklens

De sensor van de 48 megapixel-groothoeklens is kleiner dan die van de primaire camera, maar groter dan bij veel concurrenten. De kwaliteit is daarom behoorlijk bevredigend. Het verschil met de hoofdcamera valt pas op als je naar de hoeken kijkt.



Die zijn onscherper dan de rest van de foto en tonen wat vertekening. Dat is overigens heel gebruikelijk bij dit soort lenzen. Net als de primaire camera spuwt de lens normaal gesproken plaatjes uit van ongeveer 12 megapixel door middel van pixel binning.

Telecamera’s

Zoals gezegd heeft de Vivo X80 Pro twee telelenzen aan boord. Met de eerste kun je 2x inzoomen, wat neerkomt op een brandpuntafstand van 50 millimeter. Dat is tof, want de meeste smartphones bieden zo’n klassieke beeldhoek niet aan. Het is bovendien een prima lens, die ook nog eens een uitstekend gestabiliseerd is met een gimbal. Daar heb je vooral iets aan in het donker, zoals we straks zullen zien.

De tweede telelens heeft een minuscule sensor, wat Vivo bij daglicht gelukkig nog aardig weet te verbloemen. Wel is het kleurverschil met de eerste telelens, zelfs bij gelijke instellingen, erg groot. Toch is het fijn dat je hem hebt. En 5x zoom is misschien wel nuttiger dan de 10x zoom die de Samsung S22 Ultra aanbiedt. Daarmee kom je soms net iets té dichtbij.

2x 5x 2x 5x

Nachtmodus

Het voordeel van een grote sensor zie je vooral als de avond valt. In combinatie met de speciale Nachtmodus maakt de primaire camera van de X80 Pro erg puike foto’s. Ze zijn scherp, bevatten veel detail (kijk maar eens naar de heggen in het kiekje links) en ogen gewoon zeer aantrekkelijk.

We vinden het wel jammer dat Zeiss Natural Color niet beschikbaar is als je de Nachtmodus activeert. Soms, zoals in de foto rechts, zijn de kleuren wat bruinig. Ook moet je het toestel goed stilhouden als je een kiekje maakt, anders worden ze snel onscherp.

Ook de groothoeklens doet het uitstekend in het donker. Hij laat wel iets minder licht binnen dan de primaire camera, maar erg storend is dat niet. Zeker op het relatief kleine scherm van je telefoon zien de foto’s er zeer goed uit.

De 2x telelens is gestabiliseerd met een gimbal. Die compenseert meer trillingen dan ‘gewone’ optische stabilisatie. Daardoor kun je er ondanks de relatief kleine sensor prima mee uit de voeten. Zeker het plaatje van de twee mannen die verlicht worden door de koplampen van een auto is tamelijk indrukwekkend voor een telelens.

Datzelfde kunnen we niet zeggen van de 5x telelens. De nog kleinere sensor en het gebrek aan een gimbal wreken zich. Plaatjes die je met deze camera schiet in het donker bevatten weinig details en zien er wazig uit.

2x 2x 5x 5x

Portret en macro

De portretfunctie van de Vivo X80 Pro is uitstekend. Zelfs de (moeilijke) foto van de pony hieronder laat qua scherpte-diepte nauwelijks foutjes zien. Er is ook een macromodus aanwezig. Daarvoor gebruik je de groothoeklens om bloemen of insecten van fotograferen. Dat werkt goed, al kun je niet zo dichtbij komen als met een echte macrocamera.



Al met al zijn we erg te spreken over de camera’s van de X80 Pro. Ze kunnen zich meten met die van de Samsung S22 Ultra en dat is voor maar weinig smartphones weggelegd.

Software voelt ongepolijst

De X80 Pro draait op Android 12, met daaroverheen Vivo’s eigen Funtouch OS-schil. Die past behoorlijk wat zaken aan. Zo zijn sommige functies die normaal verstopt zitten in de ontwikkelaarsopties verhuisd naar de normale menu’s. Denk hierbij aan het aanpassen van de animatie-effecten als je terugkeert naar het thuisscherm. Ook kun je bijvoorbeeld een screenshot maken door met drie vingers naar beneden over het scherm te vegen.

Funtouch OS werkt soepel, al zijn de mogelijkheden voor sommige gebruikers misschien wat overweldigend. We vinden het erger dat Vivo duidelijk nog niet helemaal klaar is voor de Nederlandse markt. Sommige vertalingen kloppen niet of maar half. Dat geeft een ongepolijste indruk.



Vivo belooft drie grote Android-updates voor de X80 Pro. Je mag je in de toekomst dus verheugen op Android 13 tot en met 15. Daarnaast krijg je ook drie jaar lang beveiligingspatches om lekken in de software te dichten. Dat is redelijk, al doet Samsung het met vier grote updates en vijf jaar lang patches inmiddels beter.

Accu laadt snel op en gaat lang mee

Accu’s van smartphones laden steeds sneller op. Zo heeft de OnePlus 10T een 150 Watt-lader in de doos, waarmee je het toestel binnen twintig minuten helemaal vol krijgt. Zo bont maakt Vivo het niet, maar een snelheid van 80 Watt is niets om je voor te schamen. Binnen een minuut of 40 gaat het toestel van 0 naar 100 procent. Liever draadloos accusap tanken? Dat kan ook lekker rap met een snelheid van 50 Watt.

De batterij heeft een capaciteit van 4800 mAh. Dat is vandaag de dag niet overdreven groot, maar je komt de dag met deze Vivo in de meeste gevallen zeker door. Als je het display instelt op een variabele verversingssnelheid haal je een schermtijd van zo’n zes uur.

Als je ervoor kiest om het scherm altijd op 120Hz te laten draaien is dat zo’n 5,5 uur. Op internet gaan verhalen rond dat Vivo apps snel afsluit om batterijsap te besparen. Daardoor zou je soms notificaties mislopen, maar wij hebben daar tijdens het testen geen last van gehad.

Conclusie Vivo X80 Pro review

Met de X80 Pro geeft Vivo een prima visitekaartje af. De hardware is snel en goed gekoeld, de camera’s behoren tot de beste die je momenteel kunt krijgen en opladen gaat lekker vlot. Ook het scherm is, op de kijkhoeken na, een genot om mee te werken. De vingerafdrukscanner is zelfs een klasse apart.

Irritaties zijn we wel tegengekomen, maar eigenlijk zijn die relatief klein. Het camera-eiland verdient geen schoonheidsprijs en slechte vertalingen wil je natuurlijk niet tegenkomen op een toestel van bijna 1100 euro. Ben je bereid om die kinderziekte door de vingers te zien en heb je een goed gevulde portemonnee? Dan koop je met de Vivo X80 Pro een fijne smartphone. Toch is de vergelijkbaar geprijsde Samsung Galaxy S22 Ultra wat ons betreft nét iets completer door het mooiere design en de betere software.

Vivo X80 Pro kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden over de Vivo X80 Pro? Er is slechts één model te koop met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Je moet wel van zwart houden, want andere kleuren zijn er niet. De adviesprijs van een los toestel bedraagt 1099 euro. Natuurlijk kun je de smartphone ook in combinatie met een abonnement aanschaffen.