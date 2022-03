Xiaomi 12 preview: aan de slag met het gloednieuwe trio

In deze Xiaomi 12 preview check je alvast onze eerste ervaringen met de drie nieuwe toestellen. We kijken onder andere naar het design, de camera’s, het scherm en verdere eerste indrukken.

Xiaomi 12 preview: high-end in verschillende prijsklassen

De Xiaomi 12-serie is gepresenteerd voor Europa, maar wij zijn er al even mee aan de slag geweest. Deze preview is geschreven na alle drie de toestellen kort in handen te hebben gehad. In de komende weken gebruiken we de smartphones als onze daily driver en de reviews verschijnen dan ook binnenkort op Android Planet.

Overeenkomsten Xiaomi 12X, 12 en 12 Pro…

Alle drie de smartphones zijn te krijgen in dezelfde drie kleuren: paars, blauw en donkergrijs. Ze hebben allemaal een matte afwerking, waardoor geen enkele vingerafdruk te zien is. Dat oogt luxe en zorgt ervoor dat de smartphones niet zo glad aanvoelen.

Het camera-eiland bij elk van de drie 12’s is voorzien van drie camera’s, waaronder minimaal een 50 megapixel-lens. Ze zijn voorzien van een Snapdragon-processor, minimaal 8GB werkgeheugen en bevatten allemaal een kleurrijk amoled-scherm met hoge verversfrequentie.

…en verschillen

Laten we beginnen bij de grootte van de toestellen, want de 12X en 12 bieden hetzelfde scherm van 6,28 inch. De 12 Pro is met zijn display van 6,73 inch fors groter. De eerste twee kun je nog relatief goed bedienen met een hand, maar voor de Pro heb je echt twee handen nodig.

Er is gekozen voor amoled-schermen, waardoor kleuren er vanaf spatten. We hebben de smartphones alleen binnen kunnen gebruiken, dus het scherm aflezen in zonlicht was er nog niet bij.

De maximale ververssnelheid van elk van de toestellen is 120Hz, maar alleen de 12 Pro past deze aan op basis van de content op het scherm. Dat is een stukje energiezuiniger dan een toestel dat altijd de pixels 120 keer per seconde ververst.

In onze volledige reviews kijken we ook verder naar de verschillen qua processor. Die zijn er wel degelijk, maar dat is logisch gezien de prijsstelling. De Xiaomi 12X komt op de markt voor 699 euro, de Xiaomi 12 kost 899 euro en de Xiaomi 12 Pro moet 1099 euro opbrengen.

Tijdens onze korte hands-on vlogen alle drie de toestellen door de menu’s, was multitasken geen probleem en van haperingen geen sprake. Ze draaien trouwens op Android 12 met de eigen MIUI 13-schil. De 12 en 12 Pro krijgen drie grote Android-updates in de toekomst en vier jaar Android-beveiligingspatches. Hoe dat precies zit met de 12X kon Xiaomi ons vooralsnog niet vertellen.

Snelladen voor elk model

De Xiaomi 12X en Xiaomi 12 delen ook veel op het gebied van de accu. In beide smartphones heeft die een capaciteit van 4500 mAh en bestaat ‘ie uit twee cellen. Dat zorgt ervoor dat je ze kunt opladen met maximaal 67 Watt. De 12 kan ook draadloos voorzien worden van stroom. Koop je de speciale Xiaomi-lader, dan gaat dat met maximaal 50 Watt.

Je draadloze oordopjes of smartwatch opladen doe je makkelijk via de achterkant van de Xiaomi 12. Ook de 12 Pro heeft die functie aan boord. Tevens laadt de telefoon op met maximaal 120 Watt. De fabrikant geeft aan dat de accu van 4600 mAh zo binnen 18 minuten volledig is opgeladen. Uiteraard zullen we dat testen tijdens onze reviewperiode.

Xiaomi focust veel op camera’s

Net als veel andere fabrikanten focust Xiaomi zich met deze 12-serie grotendeels op de camera’s. Deze hebben nieuwe hardware, functies en zijn bijvoorbeeld erg lichtgevoelig. Dat betekent dat je in elke lichtomstandigheid een prima plaatje moet kunnen schieten of een video opneemt.

De 12 Pro is het absolute vlaggenschip, heeft de beste hardware en meeste features, maar vlak de andere twee toestellen ook niet uit. De primaire camera bij het trio heeft een resolutie van 50 megapixel. In de volledige review gaan we uitgebreid aan de slag met de camera’s, maar hieronder vind je alvast een kleine preview van wat je kan verwachten.

Onderstaande kiekjes komen rechtstreeks uit de Xiaomi 12 Pro en zijn niet bewerkt. In de eerste galerij zie je foto’s gemaakt met de primaire camera. In de tweede galerij een foto gemaakt met de groothoeklens, normale camera en met twee keer zoom.

Conclusie Xiaomi 12-serie preview

De Xiaomi 12-serie oogt niet alleen chique, de smartphones voelen ook zo aan. Xiaomi laat hiermee zien dat ze ook in het high-end segment een belangrijke speler zijn. Tevens bieden ze met het drietal, in het hogere prijssegment, voor ieder wat wils. Ze richten zich niet alleen op de beste hardware en camera’s, maar ook software wordt steeds belangrijker. Waar de Chinese speler eerst bijna geen aandacht schonk aan updates, is dat nu wel het geval. Zo weet je dat je ook jaren vooruit kunt met de smartphones. In onze volledige reviews zetten we de toestellen af tegen hun directe voorgangers, maar kijken we ook naar telefoons van concurrerende merken. De markt raakt steeds voller en voller, maar de 12-serie zal daar wat ons betreft zeker een aandeel van wegsnoepen.

Pre-order Xiaomi 12

De Xiaomi 12X is verkrijgbaar vanaf 699 euro voor het model met 8GB RAM en 128GB interne opslag. Ook een 8/256GB-model komt op de markt, maar kost uiteraard wat meer. De Xiaomi 12 koop je vanaf 899 euro, is in drie kleuren verkrijgbaar en komt op de markt als 8/128GB-, 8/256GB- en 12/256GB-variant.

Voor de Xiaomi 12 Pro leg je minimaal 1099 euro neer. Voor dat geld krijg je de versie met 8GB RAM en 256GB interne opslag. Het absolute topmodel is de versie met 12GB RAM en 256GB geheugen. Interesse, check dan de tabelellen voor een los toestel of een Xiaomi 12 in combinatie met een abonnement.

