Preview: aan de slag met de grootse Xiaomi 12S Ultra

Hij is alleen uitgebracht in China, maar heeft de beste hardware, opvallend uiterlijk én heeft een camera met een 1 inch-sensor. In deze preview bespreken we kort onze eerste indrukken van de Xiaomi 12S Ultra.

Xiaomi 12S Ultra preview: de eerste uren

Van de Xiaomi 12S Ultra publiceren we geen uitgebreide review, simpelweg omdat het toestel hier niet officieel verschijnt. Binnenkort verschijnt er op Android Planet wel een uitgebreide camerareview. De smartphone heeft een indrukwekkend camerasysteem, waarbij we onder andere een 1 inch-sensor zien. Wat dat voor plaatjes oplevert in allerlei omstandigheden, lees je snel. Toch blijft de Xiaomi 12S Ultra een erg interessante smartphone en daarom lees je hier alvast onze eerste indrukken.



Het doosje is zoals we kennen van Xiaomi: zwart met zilveren accenten en ook is er branding van camerafabrikant Leica aanwezig. Daar is namelijk mee samengewerkt voor de 12S Ultra. Naast het toestel vinden we ook een oplader, usb-kabel en transparant hoesje in de doos.



Xiaomi heeft gekozen voor een luxe afwerking met een lederen achterkant en scherm met afgeronde schermranden. Wel is het toestel aan de zware kant met zijn 225 gram. De zijkanten zijn mat afgewerkt, wat er chique uitziet. We zien stereospeakers, meerdere microfoons en natuurlijk de usb c-poort en het simkaartslot.

De rechterkant bevat de aan/uit- en volumeknoppen. Er is niet gekozen voor een specifieke cameraknop, iets wat we bij een camerasmartphone wel hadden verwacht. Dan is er natuurlijk nog het immense camera-eiland, dat bestaat uit een grote rechthoek, met daarop weer een grote cirkel met goudkleurig accent. Dit alles steekt duidelijk uit. De grote opstaande rand van de camera’s is wel handig om je vingers op te laten leunen als je het zware toestel vasthoudt.

Display en hardware: het beste van het beste

Het scherm is een genot om naar te kijken. Het gaat om een amoled-display van 6,73 inch met resolutie van 3200 bij 1440 pixels. Dat geeft maximaal een miljard kleuren weer en heeft een verversfrequentie van 120Hz. De helderheid is met 1500 nits meer dan prima om in direct zonlicht af te lezen. Tot slot zien we afgeronde schermranden aan beide zijkanten, een snelle vingerafdrukscanner en enkele frontcamera geplaatst in een gaatje in het scherm.

Er is gekozen voor de snelste mobiele processor van dit moment, de Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ons testtoestel heeft 12GB RAM aan boord, evenals 256GB interne opslagruimte. Deze combinatie zorgt ervoor dat het spelen van 3D-games, multitasken of het uitvoeren van zware berekeningen geen problemen oplevert. Een kleine sidenote: Nederlandse taal is niet mogelijk om in te stellen op de Xiaomi 12S Ultra, daarom staat ons testexemplaar op Engels.

Android 12 en MIUI-interface

De Xiaomi-smartphone draait op Android 12 met de eigen MIUI 13-schil. Omdat het gaat om een Chinees model zien we wel enkele extra mogelijkheden en voorgeïnstalleerde apps die we in Europa niet gebruiken. Denk daarbij aan de eigen digitale assistent in plaats van Google Assistent of BaiduMap in plaats van Google Maps. Ook Google-diensten ontbreken en apps downloaden doe je uit de eigen app-winkel van het bedrijf.



Dankzij de instellingen kun je het toestel helemaal eigen maken. Zo kun je spelen met het instellen van de achtergrond, het always on-display, iconpacks, lettertypes en meer. Zo kies je uit verschillende animaties voor de vingerafdrukscanner of stel je in dat de schermranden oplichten bij een binnenkomende oproep of notificatie.

Uitgebreide set camera’s

In de uitgebreide aankomende camerareview van de Xiaomi 12S Ultra gaan we natuurlijk in op alle aspecten van de verschillende camera’s. Voor deze preview hebben we desondanks snel verschillende kiekjes gemaakt in meerdere omstandigheden. In onderstaande galerij vind je enkele foto’s van de primaire camera. Die heeft een resolutie van 50,3 megapixel en een 1 inch-sensor, waardoor er extra veel licht binnengelaten wordt.

Ook beschikt de 12S Ultra een groothoeklens van 48 megapixel, waardoor je heel wat meer op de gevoelige plaat vastlegt. Een impressie van de mogelijkheden daarvan check je hieronder. In de voorbeelden zie als eerst een foto gemaakt met die camera, dan op de normale stand en vervolgens met vijf keer optische zoom.

De groothoeklens wordt ook gebruikt voor macrofotografie, oftewel close-ups. Kwestie van inschakelen in de instellingen en fotograferen maar.

Dan is er ook nog de telelens van 48 megapixel, waarmee je tot vijf keer optische zoom gebruikt. Dat is de beste zoommogelijkheid die er bestaat, want zo ontstaat er geen kwaliteitsverlies. Zo haal je objecten haarscherp dichterbij, zoals je hieronder ziet.

Tot slot zijn we buiten geweest in het pikkedonker, waarbij we de nachtmodus hebben gebruikt. Terwijl je op het display nagenoeg niks ziet, schiet de Xiaomi 12S Ultra heel behoorlijke plaatjes. Ter vergelijking hebben we de Google Pixel 6 Pro erbij gepakt, die reeks foto’s vind je eronder.



Benieuwd wat de 12S Ultra nog meer te bieden heeft op cameragebied? Houd Android Planet dan in de gaten, want redacteur Mike gaat er uitgebreid voor jou mee aan de slag!

Accuduur, connectiviteit en meer

Deze preview is niet de plaats om verder in te gaan op zaken als de accuduur en connectiviteit. Wel kunnen we het kort hebben over de batterij en het opladen daarvan. Xiaomi levert ‘slechts’ een 67 Watt-oplader mee om de 4860 mAh-accu te voorzien van vers accusap.



Enkele andere toestellen van het bedrijf, zoals de Xiaomi 12 Pro, worden geleverd met een twee keer zo krachtige oplader. Wel gaat opladen nog steeds relatief snel, want in minder dan 45 minuten is het toestel volledig vol. Draadloos opladen is ook mogelijk en gaat met maximaal 50 Watt. Tot slot kun je je draadloze oordopjes of smartwatch op de achterkant leggen en die van stroom voorzien.



Naar zaken als connectiviteit hebben we verder niet gekeken in deze hands-on. Het toestel beschikt namelijk niet over alle frequentiebanden die hier gebruikt worden. De stereospeakers geven een krachtig en vol geluid en ook is het toestel bestand tegen wat stof en water dankzij de IP68-certificering.

