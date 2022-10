Xiaomi 12T (Pro) preview: grote getallen, kleine verschillen

In deze Xiaomi 12T Pro preview lees je de eerste bevindingen van redacteur Colin. Hij is aan de slag geweest met de twee nieuwe Xiaomi-smartphones tijdens een event in München.

Xiaomi 12T Pro preview: de eerste bevindingen

De Xiaomi 12T en Xiaomi 12T Pro zijn gepresenteerd en je leest er natuurlijk alles over in ons aankondigingsartikel. Na het grootse evenement kon Android Planet-redacteur Colin alvast aan de slag met de nieuwe telefoons. Zaken als de accuduur, het opladen en de fotokwaliteit bespreken we later in de review, die binnenkort verschijnt op Android Planet.

In deze preview kijken we wel naar de hardware en het design en gaan we in op zaken als het scherm, hoe de toestellen in de hand liggen en meer. Onlangs zijn we overigens ook aan de slag geweest met de Xiaomi 12S Ultra.

Ook met dit toestel focust Xiaomi zich op de camera’s, net als bij de 12T-serie. Wel gaat het om andere zaken, want bij de 12T Pro draait alles om de resolutie van de hoofdcamera. Die is namelijk 200 megapixel en daarmee is het het tweede toestel ter wereld. Eerder presenteerde Motorola de Edge 30 Ultra.



Kenmerkend design met prachtige afwerking

Zowel de 12T als 12T Pro verschijnen in een drietal kleuren: zwart, zilver en blauw. Het uiterlijk lijkt één op één overgenomen van de Xiaomi 12-serie, en dat is slim van het bedrijf. Waarschijnlijk is er zo veel geld bespaard. We vinden het daarnaast prima want de smartphones liggen fijn in de hand.

Zo zijn ze voorzien van een matte afwerking, zodat vingerafdrukken niet te zien zijn. Dat voelt luxe aan en ziet er ook zo uit, door de kleine sprankeling die er altijd anders uitziet in het licht. Er zijn stereospeakers aanwezig, alsmede een usb-c-poort en de volumeknoppen en aan-/uitknop vind je aan de rechterkant.

Het camera-eiland op de achterzijde is bescheiden en bevat de drie camera’s. De hoofdcamera verschilt flink bij de 12T en 12T Pro, maar de andere twee zijn identiek. Het gaat om een 108 megapixel-lens bij de Xiaomi 12T en een 200 megapixel-exemplaar bij het Pro-model. De andere twee camera’s gebruik je voor het maken van foto’s in een wijdere hoek en close-ups.

Display: kleurrijke en soepele amoled-schermen

De Xiaomi 12T’s hebben hetzelfde scherm. Het gaat om een amoled-display van 6,67 inch met een resolutie van 2712 bij 1220 pixels. Het scherm heeft bovendien een ververssnelheid van 120 keer per seconde.

Het gaat om een ‘plat’ schemr, dus zonder afgeronde randen. Op de beursvloer zagen we hier en daar wat weerspiegeling van de lampen, maar daar kijken we verder naar in onze review. Daarin nemen we zaken als het contrast, de helderheid en kijkhoeken ook verder in mee. De optische vingerafdrukscanner zit onder het scherm en werkt snel en accuraat. Tot slot is er nog de frontcamera van 20 megapixel, die je in een klein gaatje in het display vindt.



Verschillen bij de hardware

Bij de hardware zijn er wel de nodige verschillen te vinden. Zo draait de 12T op de MediaTek Dimensity 8100 Ultra-chip, heeft ‘ie 8GB RAM aan boord en maximaal 256GB interne opslagruimte. De Xiaomi 12T Pro heeft een snellere Snapdragon 8 Plus Gen 1-chip aan boord en maximaal 12GB werkgeheugen.

Tijdens de eerste hands-on met de toestellen – die nog niet volledig geïnstalleerd waren – zagen we niet direct grote snelheidsverschillen. In de review leggen we ze uiteraard naast elkaar, waarbij we ook games en zware apps draaien. Op de eventvloer verliep alles soepel; wisselen tussen apps ging snel en haperingen hebben we niet gezien.

Android 12 en prima updatebeleid

We zien de kenmerkende MIUI 13-schil op de Xiaomi 12T-telefoons, waarachter Android 12 verscholen gaat. De interface is, zoals altijd, flink aangepast met eigen applicaties, uiterlijk en extra’s. Je kunt wel de instellingen induiken om alles meer eigen te maken qua (accent)kleuren, always on-display, vorm van icoontjes en meer.

Xiaomi kondigde bij de introductie van de 11T-serie een beter updatebeleid aan. Dat zien we ook bij deze smartphones en in de toekomst verschijnen drie grote Android-updates en vier jaar beveilgingspatches. Zo kun je aankomende jaren dus aan de slag met Android 13, 14 en 15.

Drie camera’s, maar slechts een fijne

Zoals gezegd ligt de focus bij de 12T-serie op de camera’s en dat zien we vooral bij de primaire camera’s. Die van de 12T heeft een resolutie van 108 megapixel, iets wat we al vaker hebben gezien bij de fabrikant. De meeste aandacht gaat echter uit naar de hoofdcamera van de duurdere 12T Pro.

De camera heeft een resolutie van 200 megapixel en maakt standaard gebruik van pixel binning. Dat betekent dat plaatjes die je schiet een lagere resolutie hebben met beter contrast en meer details. Wel kun je natuurlijk foto’s schieten in de hoogste resolutie. Dat leidt tot kiekjes met een immense resolutie van 16384 bij 12288 pixels. Handig natuurlijk om nog wat te croppen, maar ook een marketingstrijd om de hoogste cijfers binnen te hengelen.

We moeten de camera’s nog beter testen, maar Xiaomi stelt dat de camera zeer lichtsterk is en onder elke omstandigheid een goede foto maakt. Benieuwd hoe de huidige Xiaomi 12-serie presteert op het vlak van fotografie? Duik dan alvast in die review. Zoomen kan optisch maximaal twee keer, maar natuurlijk kun je ook digitale zoom gebruiken.



Ook een speciale nachtmodus, optische beeldstabilisatie en slimme software zijn aanwezig. Andere opvallendheden zijn het kunnen filmen in een hoge 8K-resolutie en de 20 megapixel-frontcamera’s. De andere sensoren zijn niet om over naar huis te schrijven en dat is een opvallende keuze.

Je maakt namelijk foto’s in een grotere hoek van slechts 8 megapixel. Dat is natuurlijk leuk, maar een te lage resolutie om echt scherpe beelden vast te leggen.

Dan is er ook nog een derde camera aan boord voor close-ups. Door de lage resolutie van 2 megapixel worden details echter totaal niet vastgelegd. Waarom Xiaomi bij een camerasmartphone kiest voor een nutteloze macrocamera snappen we niet helemaal.

Meer in de review

In de review gaan we natuurlijk dieper in op zaken als connectiviteit en de accu’s. Die zijn identiek en hebben een capaciteit van 5000 mAh. Daarmee moet je makkelijk de dag door kunnen komen, maar dat is iets wat we verder gaan onderzoeken. Opladen gaat trouwens erg snel, want Xiaomi levert 120 Watt-opladers mee. Die hebben we al vaker gezien bij de fabrikant. Binnen 20 minuten is je toestel daarmee weer volledig opgeladen en dat is natuurlijk erg fijn.

Benieuwd naar meer praktijkervaringen, foto’s gemaakt met de 12T-serie en meer? Houd Android Planet dan in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief, volg ons onze social media-kanalen of download de Android Planet-app!

