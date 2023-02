Xiaomi 13 Pro review: hoe duur mag een goede smartphone zijn?

De Xiaomi 13 Pro lost een aantal minpunten van zijn voorganger op, maar is ook (weer) een stuk duurder. Wat betekent dat voor ons oordeel over deze high-end smartphone? Je leest het in de review van de Xiaomi 13 Pro.

Xiaomi 13 Pro review

De jaren dat Xiaomi vooral smartphones met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding uitbracht, liggen definitief achter ons. Het merk kondigde vandaag de peperdure Xiaomi 13-serie aan.

Wij konden alvast aan de slag met de Xiaomi 13 Pro, die maar liefst 1299 euro kost. Daarmee is het toestel weer 200 euro duurder dan zijn voorganger, de Xiaomi 12 Pro. In thuisland China verschijnt overigens een nog betere variant: de Xiaomi 13 Ultra. Die zou in Europa door importheffingen en inflatie vermoedelijk zó duur zijn dat Xiaomi hem hier niet eens uitbrengt.

In onze review van de Xiaomi 12 Pro noteerden we een aantal minpunten. Zo was het toestel officieel niet waterdicht, bleek de accuduur niet geweldig en zoomde de telelens maar een klein stukje in. Xiaomi las blijkbaar mee, want het bedrijf heeft deze problemen bij de opvolger opgelost. Weet het toestel ook als geheel te overtuigen? We vertellen het je in onze review van de Xiaomi 13 Pro.

Waarom toch die spiegelende achterkant?

Met 229 gram is de Xiaomi 13 Pro bepaald geen licht toestel. Hij weegt slechts 5 gram minder dan zijn belangrijkste concurrent, de Samsung Galaxy S23 Ultra. En die smartphone heeft een nog iets groter scherm, een ingebouwde S Pen plús een vierde camera op de achterkant.

De behuizing is gemaakt van keramiek, een luxe materiaal dat minder snel moet krassen dan glas. Helaas koos Xiaomi voor een spiegelende achterzijde. Daar begrijpen we niets van. Het oogt goedkoop en je ziet er heel makkelijk vingerafdrukken op.

Het camera-eiland heeft een zakelijke, beetje saaie uitstraling. Op ons zwarte reviewmodel is er bovendien geen enkel contrast met de rest van het toestel. Bij de overige kleuren is dat natuurlijk wel zo. Je kunt kiezen uit wit, groen en blauw. Bij die laatste variant is de achterkant gemaakt van nepleer.

We zeiden het al: Xiaomi heeft een aantal minpunten van vorig jaar opgelost. De Xiaomi 13 Pro heeft een IP68-certificering, wat betekent dat hij stof- en waterdicht is. Je kunt hem dus gerust in een stortbui gebruiken en ook een salto in de wc-pot zal dit toestel zonder problemen overleven.

Dat je deze telefoon ooit uit je handen laat vallen is overigens niet onwaarschijnlijk. Hij is behoorlijk glad en heeft ronde zijkanten. Daardoor krijg je geen lekkere grip. We raden dan ook aan om het meegeleverde, doorzichtige hoesje te gebruiken. Dat is overigens zelf ook behoorlijk glad. Een exemplaar met een goede textuur aanschaffen is daarom geen slecht idee.

Met de bouwkwaliteit van de Xiaomi 13 Pro is verder weinig mis, al geeft de behuizing wel iets meer mee dan die van de Galaxy S23 Ultra. Waar Samsungs telefoon gebouwd is als een tank, zouden deze Xiaomi eerder een stevige SUV noemen.

Snelle processor, schel geluid

Xiaomi’s toptelefoons draaien altijd op de snelste chips van Qualcomm. De Xiaomi 13 Pro heeft dan ook een Snapdragon 8 Gen 2 aan boord. Dat is een uitstekend presterende processor, die je zelfs met de zwaarste games niet gemakkelijk op de knieën krijgt. Xiaomi stopt daar 12GB RAM en 256GB opslagruimte bij.

Tijdens onze reviewperiode zijn we geen haperingen tegengekomen. Zelfs het verwerken van foto’s, waar andere telefoons nog weleens een seconde of twee voor nodig hebben, gaat op de Xiaomi 13 Pro vrijwel ongemerkt. Bovendien blijft het toestel lekker koel. Ook over de vingerafdrukscanner onder het scherm hebben we geen klachten. Het gaat weliswaar om een goedkoper, optisch exemplaar, maar hij werkt bijzonder rap.

Xiaomi zegt dat de stereospeakers van de 13 Pro over Dolby Atmos beschikken voor ruimtelijk geluid. Dat is, zoals eigenlijk altijd, vooral marketingpraat. We zouden het Atmos-label graag inruilen voor stevigere bassen, want deze smartphone klinkt nogal schel. De luidsprekers kunnen wel behoorlijk hard. Een koptelefoonaansluiting ontbreekt, waardoor je bent aangewezen op draadloze oordopjes.

Scherm is oogverblindend fel

1900 nits. Het zegt je misschien weinig, maar dat is de maximale helderheid van het scherm dat Xiaomi in de 13 Pro bouwde. Daarmee kan dit toestel nog feller dan de S23-toestellen van Samsung, die op 1750 nits blijven steken. Zie je dat verschil? Op sombere februaridagen niet, want je haalt dat niveau alleen als het zonnetje flink schijnt én je de smartphone automatisch zijn helderheid laat kiezen.

Om toch een beeld te krijgen, hebben we het toestel een paar seconden onder een grote lamp gehouden. De helderheid liep vervolgens inderdaad op naar een oogverblindend niveau. We twijfelen er dan ook niet aan dat je dit scherm zelfs in de zomer uitstekend af kunt lezen.

Sowieso heben we geen enkele klacht over het display van de Xiaomi 13 Pro. Het gaat om een groot 6,73 inch-oled-scherm met een hoge resolutie van 3200 bij 1440 pixels. Het ziet er ragscherp uit. Overigens kun je ook kiezen voor een lagere resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Daarmee bespaar je batterijsap en het verschil zagen wij niet of nauwelijks.

Xiaomi kiest voor een ltpo-paneel dat de verversingssnelheid automatisch aanpast aan wat je met het toestel doet. Als je statische content bekijkt, ververst het scherm de pixels slechts één keer per seconde. Als je als een malle door je sociale media scrolt, gaat de snelheid omhoog naar maximaal 120 verversingen per seconde. Daardoor geniet je van botersoepel beeld.

Camera’s: één goeie, één redelijke en één matige

De Xiaomi 12S Ultra was vorig jaar de eerste smartphone met een nieuwe, grote 1 inch-camerasensor van Sony. Die heeft zijn weg nu ook gevonden naar de Xiaomi 13 Pro. Deze hoofdcamera wordt bijgestaan door twee andere: een groothoeklens en telelens. Met die laatste kun je 3,2x inzoomen, waar dat vorig jaar slechts 2x was. Ook dat minpunt is dus verholpen.

De drie camera’s hebben allemaal een resolutie van 50 megapixel en zijn ontwikkeld in samenwerking met Leica. Omdat er later dus ook een 13 Ultra verschijnt, heeft Xiaomi helaas toch bezuinigd op de telecamera en vooral de groothoeklens. De gebruikte sensoren zijn een stuk kleiner dan die van de hoofdcamera en dat is goed zichtbaar.

Standaard persen de camera’s overigens vier pixels samen tot eentje, waardoor je wat handzamere foto’s van 12,5 megapixel overhoudt. Als je wil, is het wel mogelijk om de volledige 50 megapixel te gebruiken

Hoofdcamera

Het was tijdens onze testperiode grotendeels grauw weer, waardoor de foto’s er niet zo spetterend uitzien als je op zonnige dagen mag verwachten. Toch leverde de hoofdcamera prima platen af, met een goed contrast en een groot dynamisch bereik. Je kiest in de camera-app overigens uit twee verschillende tinten: ‘Leica Vibrant’ en ‘Leica Authentic’. Die laatste laat natuurlijkere kleuren zien. Heel groot is het verschil doorgaans niet.



Gelukkig konden we toch nog één zonnig moment meepakken. De kleuren (de foto hier linksonder is met Leica Vibrant genomen) zijn punchy, maar zeker niet te verzadigd. Ook valt op dat de foto’s niet overdreven scherp zijn. Xiaomi heeft de nabewerking vermoedelijk aangepast op die grote sensor, die van zichzelf al voor veel details zorgt.



Is die 1 inch-sensor nu een revolutie ten opzichte van de sensoren van vorig jaar? Nee, dat ook weer niet. Zeker als je de foto’s alleen op je smartphone zelf bekijkt, is het verschil vrij klein. Als je gaat printen kun je er wel voordeel van hebben. We raden aan om dan de volledige resolutie te benutten. Zoals je in de ‘crops’ van de foto hieronder ziet, bevat de 50 megapixel-versie aanzienlijk meer details.

12,5MP 50MP

Groothoeklens

Waar de hoofdcamera een brandpuntafstand van 23 millimeter heeft, is die van de groothoeklens 14 millimeter. Een stuk wijder dus. Daardoor leg je veel meer vast op de gevoelige plaat. Dat zorgt voor toffe composities, maar de kwaliteit is wel duidelijk minder goed. Vooral in de hoeken zijn deze foto’s soms een beetje wazig. Ook het dynamisch bereik is minder groot Dat zie je vooral in de eerste afbeelding van het tunneltje. Die is behoorlijk overbelicht.

Het is overigens zeker niet de slechtste groothoeklens die we ooit gezien hebben, maar van een smartphone van 1300 euro verwacht je iets meer.

Telelens

Waar je met de Xiaomi 12 Pro slechts 2x kon inzoomen, kan dat met de 13 Pro dus 3,2x. Dat maakt deze camera een stuk interessanter. Hij is ook iets beter dan de groothoeklens en levert scherpere foto’s af. Toch is het jammer dat de smartphone, net als de Samsung Galaxy S23 Ultra, geen tweede telelens heeft waarmee je nog verder kunt inzoomen.

Wel tof is dat de telelens vanaf 10 centimeter scherp kan stellen. Daardoor kun je hem gebruiken voor close-ups en is het een alternatief voor macrocamera’s.

Nachtmodus

Dat de groothoeklens het lelijke eendje van deze smartphone is, wordt nog duidelijker als je er ‘s avonds mee aan de slag gaat. De foto’s die je met de Nachtmodus maakt zijn veel donkerder dan die van de hoofdcamera én telelens. Dat valt natuurlijk vooral op als je dezelfde scène met alledrie de camera’s fotografeert.

Groothoeklens Hoofdcamera 3,2x zoom



Ook op de foto’s hieronder is echter een enorm kwaliteitsverschil zichtbaar. Alleen het centrum van de foto van de groothoeklens is enigszins scherp. De telelens doet het ook niet al te best. De hoofdcamera wél, maar daar hebben we de belichting behoorlijk voor terug moeten schroeven. Standaard kiest de smartphone namelijk nogal eens voor overbelichte plaatjes.

Groothoeklens Hoofdcamera 3,2x zoom



Dat is goed zichtbaar in onderstaande voorbeelden, die allemaal met de hoofdcamera gemaakt zijn. Ze zouden veel mooier zijn als de lucht donkerder gehouden werd. Nu hebben ze een wat gekke, kunstmatige uitstraling.

Veel bloatware, redelijk lange ondersteuning

Is het normaal dat een smartphone van 1300 euro vol reclame zit? Xiaomi vindt blijkbaar van wel. De 13 Pro bevat voorgeïnstalleerde apps van bedrijven als Meta, TikTok, LinkedIn en Booking.com. Misschien had je die sowieso wel gedownload, maar misschien ook niet. Het geeft in ieder geval geen premium indruk, terwijl Xiaomi wel een premium prijs vraagt.



Dit toestel draait uit de doos op Android 13, met daaroverheen de eigen MIUI 14-skin van Xiaomi. Die is vrij druk en onoverzichtelijk, al leer je er naar verloop van tijd wel mee werken. Toch zitten er een paar irritante dingen in. Je moet bijvoorbeeld precies van linksboven naar rechtsonder swipen om je notificaties te zien. Als je dat niet goed doet, toont de smartphone de snelle instellingen. Dat gaat bij ons nog geregeld fout.

Het updatebeleid dan. De Xiaomi krijgt drie grote nieuwe Android-versies en wordt dus bijgewerkt tot en met Android 16. Daarnaast mag je tot de lente van 2027 beveiligingspatches verwachten, die hackers buiten de deur houden. Dat is redelijk, al geven Samsung en OnePlus je op de duurste telefoons vier grote upgrades en vijf jaar patches.

Razendsnel opladen

In tegenstelling tot veel concurrenten stopt Xiaomi nog gewoon een lader in de doos, en geen lullige ook. Je laadt de Xiaomi 13 Pro met 120 Watt op, waardoor hij binnen een minuut of 20 helemaal vol zit. Dat blijft een heerlijke luxe. Als je hem voor het ontbijt aan de lader hangt, kom je de dag gemakkelijk door.

De accu heeft met 4820 mAh een iets kleinere capaciteit dan veel concurrenten, maar met de batterijduur is niks mis. Zelf bij zwaar gebruik hadden we ‘s avonds nog een procent of 25 over. Ook het derde minpunt van de 12 Pro, een matige accuduur, is dus verholpen.

Draadloos laden is ook mogelijk en gaat met 50 Watt eveneens rap. Sterker nog, dat is sneller dan de 45 Watt waarmee de Samsung Galaxy S23 Ultra bedraad accusap kan tanken.

Conclusie Xiaomi 13 Pro review

De Xiaomi 13 Pro is zonder meer een goede smartphone. Hij is razendsnel, heeft een prachtig scherm en laadt zeer rap op. Het toestel rekent bovendien af met de belangrijkste pijnpunten van zijn voorganger.

Toch staat er ‘slechts’ een 7,5 boven deze review. 1299 euro is ontzettend veel geld en daarvoor mag je op ieder vlak het beste van het beste verwachten. Dat kan deze Xiaomi 13 Pro niet bieden. De hoofdcamera is puik, maar de telecamera en zeker de groothoeklens zijn, voor deze prijs althans, onder de maat. Bovendien zorgt de software bij weinig licht vaak voor kunstmatig ogende plaatjes.

Verder zijn we geen fan van het glimmende design en zit de software nog altijd vol gesponsorde apps. Dat is misschien acceptabel bij goedkopere smartphones, maar niet bij een vlaggenschip met deze prijs. Daarom is het moeilijk om de Xiaomi 13 Pro aan te raden.

Xiaomi 13 Pro kopen

Wil je de Xiaomi 13 Pro na het lezen van deze review in huis halen? Voor een los toestel met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte betaal je 1299 euro. Uiteraard kun je de smartphone ook in combinatie met een abonnement aanschaffen.