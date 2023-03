Xiaomi 13 review: krachtig en compact in een opvallend jasje

We hebben de afgelopen weken de Xiaomi 13 uitgebreid getest. De high-end smartphone heeft veel te bieden, maar ook een adviesprijs van maar liefst 999 euro. Of de telefoon dat waard is, lees je in deze Xiaomi 13 review!

Xiaomi 13 review: alle ins en outs

De uitgebreide review van de Xiaomi 13 Pro staan al een tijdje online. Dit vlaggenschip heeft een adviesprijs van 1299 euro, grote 1 inch-sensor voor de camera, een fraai scherm en snelle hardware. Met de reguliere Xiaomi 13 doet Xiaomi op sommige vlakken een stapje terug.

Zo zien we een kleiner en minder imposant scherm, een accu die langzamer oplaadt en camera’s die net iets minder te bieden hebben. Dat zorgt er wel voor dat de telefoon betaalbaarder is, maar de adviesprijs van 999 euro is nog steeds fors.

Opvallend is wel dat je de telefoon momenteel oppikt voor zo’n 200 euro minder, wat ‘m direct een stuk interessanter maakt. We hebben genoeg te bespreken dus lees gauw verder in deze Xiaomi 13 review.

Design: waarom toch die spiegelende afwerking?

Wij hebben de lichtgroene variant van de Xiaomi 13 getest en dat is een pracht van een telefoon. Het valt inderdaad niet te ontkennen de smartphone erg lijkt op de recente iPhone, iets wat we stiekem wel mooi vinden. We zien rechte randen bij het gekleurde metalen frame en ronde hoeken van het display.

Het zilvergroene frame heeft een glimmende afwerking en waar dat vast en zeker een chique gevoel moet oproepen, vinden wij het juist goedkoop overkomen. Jammer genoeg heeft de achterkant ook een spiegelende afwerking, wat ervoor zorgt dat vingervegen snel te zien zijn en je het toestel blijft schoonmaken. De Xiaomi 13 is in meerdere kleuren verkrijgbaar en onze voorkeur gaat uit naar het blauwe model met zijn neplederen achterkant. Helaas is die versie hier niet verkrijgbaar.

De smartphone is glad, maar niet zo erg dat ‘ie overal vanaf glijdt en glibbert. Door de rechte randen houdt ‘ie net wat anders vast dan veel andere toestellen. Aan de rechterkant zien we de volumeknoppen en aan/uit-knop, aan de onderzijde het simkaartslot en usb-c-poort. Aan de bovenkant is de infraroodsensor te vinden en de linkerzijde is vrij van poorten of aansluitingen.



Het scherm meet 6,36 inch en dat zorgt ervoor dat bedienen met één hand lastig is. Tot slot is er nog de achterkant, waarbij het camera-eiland direct in het oog springt. Net zoals bij de 13 Pro steekt ‘ie enkele millimeters uit, bevat ‘ie meerdere lenzen en zien we naast de dubbele ledflitsers ook het logo van camerafabrikant Leica – waarover later meer.

Scherm: fijn in alle omstandigheden

De Xiaomi 13 heeft een amoled-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, wat resulteert in scherpe en kleurrijke beelden. Ook het contrast is prima in orde. De pixels verversen maximaal 120 keer per seconde voor vloeiende animaties. Je kunt kiezen om de frequentie op 60Hz te zetten, maar een derde keuze (90Hz) is helaas niet in te stellen.

Ltpo-techniek is niet aanwezig, waardoor de frequentie niet wordt aangepast aan hetgeen waarmee je bezig bent op je telefoon. Deze feature vinden we wél op andere high-end Android-telefoons en zorgt voor betere accuprestaties. De maximale helderheid bedraagt 1900 nits en dat is oogverblindend fel. In de praktijk kun je het scherm altijd (ook in fel zonlicht) aflezen.

Uiteraard kun je wisselen tussen een lichte en donkere modus, het kleurenschema aanpassen of spelen met de hdr-weergave en tekstgrootte. Er is ook een modus om het flikkeren van het scherm terug te schroeven, zodat je ogen minder snel moe worden als het donker is.

Er zit trouwens een plastic screenprotector op het toestel, maar die beschadigt heel snel en wij hebben ‘m daarom direct verwijderd. Er is immers ook een laagje Gorilla Glass 5 aangebracht op het display, dat krassen en beschadigingen tegengaat.

Hardware: alles wat je verwacht

Koop je nu een recente high-end smartphone, dan vind je aan de binnenzijde veelal dezelfde snelle hardware. De Xiaomi 13 hoort ook tot die groep en de krachtbron is de supersnelle Snapdragon 8 Gen 2. Gamen, multitasken of zware bestanden openen en bewerken is daardoor geen enkel probleem.

In Nederland verkoopt Xiaomi alleen de versie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Dit is meer dan genoeg voor het gros van de mensen. Tevens kun je ook extra virtueel werkgeheugen creëren, maar dat is iets wat zeker niet nodig is voor alledaagse taken.

Er is een IP68-certificering aanwezig en daardoor is het toestel stof- en waterdicht. Fijn tijdens een lichte regenbui of om de telefoon even af te spoelen. De stereospeakers klinken verrassend goed, ook op hogere volumes.

Het geluid vervormt zelfs dan niet en je hoort ook wat bass. Kijk je graag een filmpje of wil je muziek luisteren tijdens het studeren of schoonmaken, dan is de Xiaomi 13 een prima partner in crime.

Software: mag allemaal een tandje minder

De Xiaomi 13 draait op Android 13 met de MIUI 14-schil van de fabrikant. De software is kleurrijk en voert veel aanpassingen door. Zo zijn er veel Xiaomi-apps op het toestel te vinden, maar ook apps van derden. Laatstgenoemden kun je gelukkig verwijderen, maar het is vervelend dat ze er standaard op staan.

Helemaal op een dure telefoon als de Xiaomi 13 willen we geen Opera-browser, Spotify, Booking.com of Genshin Impact te hebben. Ook TikTok, Facebook en het spelletje Solitaire vind je al op de smartphone. Standaard wordt ook al flink wat opslag opgesnoept door het systeem; zo’n 30GB.

Wel werkt alles snel en soepel, maar is het soms even zoeken waar je een bepaalde instelling precies vindt. In de toekomst krijg je updates naar Android 14, 15 en 16 en vier jaar aan beveiligingsupdates. Daarmee behoort Xiaomi niet tot de beste jongetjes van de klas, maar het kan ook een stuk slechter. Al met al is MIUI nog steeds niet helemaal onze smaak, maar in de praktijk werkt het prima.

Camera’s: uitgebreide set en veel mogelijkheden

De Xiaomi 13 is uitgerust met vier camera’s, waaronder de 32 megapixel-selfiecamera in het gaatje aan de voorzijde. Op de achterkant zien we nog eens drie camera’s, waarbij lenzenfabrikant Leica een vinger in de pap heeft gehad. De hoofdcamera is een 50 megapixel-exemplaar met optische beeldstabilisatie. Zo blijven foto’s en video’s scherp, ook al heb je trillende handen.

De camera heeft dus geen 1 inch-sensor zoals bij de Xiaomi 13 Pro. Daarmee vangt de sensor van deze telefoon nog meer licht op, wat zorgt voor heerlijke plaatjes. Ben je benieuwd hoe die presteert, check dan de Xiaomi 13 Pro review. Dat neemt echter niet weg dat de hoofdcamera van de normale 13 ook fijne kiekjes schiet.

De groothoeklens heeft een resolutie van 12 megapixel en legt meer vast dan de hoofdcamera. Dat is fijn voor bijvoorbeeld landschappen of architectuur. De derde camera is een telelens van 10 megapixel, waarmee je tot 3,2 keer optische zoom gebruikt. Zo haal je objecten dichterbij zonder kwaliteitsverlies. In totaal kun je tot 30 keer digitaal zoomen.

In onderstaande galerij zijn voorbeelden opgenomen met van links naar rechts foto’s gemaakt met de groothoeklens, in de normale stand, met 2x zoom en 3,2x optische zoom. Opvallend is dat de kiekjes gemaakt in een wijdere hoek de kleuren donkerder weergeven dan de realiteit en de normale lens.

Ook kun je aan de slag met een portretstand, professionele modus, nachtstand en bijvoorbeeld foto’s maken in RAW-formaat, 50 megapixel-stand of kiezen voor een door Leica samengesteld kleurprofiel. Maak je een foto met een scherptediepte-effect, dan kun je direct kiezen voor verschillende modi qua lensafstand en filters, zoals hieronder te zien is.

Accu: gaat makkelijk een dag mee

De accu van de Xiaomi 13 heeft een capaciteit van 4500 mAh en dat is in combinatie met de Snapdragon-processor een prima keuze. Zorgen maken over het doorkomen van de dag hoef je je nagenoeg nooit, of je moet echt uren achter elkaar games spelen.

Ben je een lichtere gebruiker, dan kun je ook twee dagen op een volle acculading doen. Het opladen gaat vrij rap met de meegeleverde 67 Watt-oplader. De fabrikant biedt echter al meerdere toestellen aan die met een snellere lader worden geleverd, een wat aparte keuze om dat niet te doen bij dit vlaggenschip.

In een half uur is de accu voor zo’n 80 procent opgeladen. Tel daar tien minuten extra bij en de Xiaomi 13 zit helemaal vol. Draadloos opladen werkt net minder rap (50 Watt) en daarvoor heb je de speciaal verkrijgbare oplader nodig. Wil je je draadloze oordopjes, andere telefoon of smartwatch voorzien van vers accusap, dan kun je ‘m op de achterkant van het toestel leggen. Opladen via die weg gaat met maximaal 10 Watt.

Conclusie Xiaomi 13 review

Het uiterlijk van de Xiaomi 13 doet ons veel denken aan Apple en we hadden graag een matte afwerking gezien van het frame en de achterkant. Toch neemt dat niet weg dat de Xiaomi 13 een hele fraaie smartphone is, die ook een prima prijs-kwaliteitverhouding biedt. Zo is de smartphone erg krachtig, zijn de camera’s goed bruikbaar in elke omstandigheid en gaat de accu lang mee. Het opladen had wel iets sneller gemogen voor deze prijs en de software is niet ieders favoriet. Toch is de Xiaomi 13 zeker een aanrader, want helemaal voor de huidige prijs (op het moment van schrijven is dit 799 euro) is het een aantrekkelijk vlaggenschip.

Xiaomi 13 kopen

De Xiaomi 13 verschijnt in Nederland in één versie met 8/256GB geheugen. De adviesprijs van het toestel bedraagt 999 euro, maar je betaalt op het moment van publicatie van deze review stukken minder. Op zoek naar de beste deal? Check dan onderstaande prijsvergelijker.

Koop je een losse telefoon, check dan ook onze sim only-vergelijker. Natuurlijk kun je de Xiaomi 13 ook combineren met abonnement om zo de kosten te spreiden.

