Xiaomi 13 Ultra review: vooral aantrekkelijk voor fotografen

Is high-end nog niet genoeg voor jou? In deze review kijken we naar de Xiaomi 13 Ultra, misschien wel de meest premium smartphone van 2023. Wat mag je allemaal van dit luxepaard verwachten?

Dit is onze Xiaomi 13 Ultra review

Wie dacht dat de Xiaomi 13 Pro hét paradepaardje van Xiaomi was, komt bedrogen uit. Het kan volgens de Chinese fabrikant namelijk nog beter. De Xiaomi 13 Ultra doet er hier en daar een schepje bovenop, zeker als je graag fotografeert met je smartphone.

De directe voorganger van deze telefoon, de Xiaomi 12S Ultra, verscheen nooit officieel in Nederland. De 13 Ultra wél. Vreemd genoeg heeft hij bovendien dezelfde adviesprijs als de Xiaomi 13 Pro: 1299 euro. Daarvoor krijg je 12GB RAM en 512GB opslag. We moeten er wel bij zeggen dat de smartphone op het moment van schrijven slecht verkrijgbaar is en voor hogere prijzen wordt aangeboden.

In onze review van de Xiaomi 13 Ultra zijn we vooral benieuwd naar de camera’s, maar we bekijken natuurlijk ook de andere eigenschappen van het toestel.

(Top)zwaar ontwerp

Veel smartphones lijken op elkaar, maar dat kun je moeilijk beweren over de Xiaomi 13 Ultra. Het bovenste deel is namelijk een stuk dikker, waar het gigantische camera-eiland nog als een flinke taart uit steekt. Daardoor heeft hij iets weg van een compactcamera. Dit is echt een heel fors toestel, dat met een gewicht van 227 gram ook niet bepaald licht te noemen is.

Ergonomisch gezien is het bovendien een twijfelachtig ontwerp. Als je flinke handen hebt, komen je vingers al snel in aanraking met het eiland. Ook voelt het toestel door die dikke bovenkant nogal topzwaar aan. We hadden tijdens het testen soms het gevoel dat hij voorover zou kukelen. Dat is niet prettig.

Op de bouwkwaliteit is gelukkig niets aan te merken. Deze Xiaomi voelt aan als een tank. De leerachtige structuur zorgt ervoor dat vingerafdrukken geen kans krijgen en je een goede grip hebt. In de review van de Xiaomi 13 Pro klaagden we nog over de spiegelende achterkant, dus het is goed om te zien dat de Ultra het op dit gebied een stuk beter doet.

Zoals je mag verwachten van een high-end smartphone beschikt deze Ultra over een IP68-certificering. Dat betekent dat hij bestand is tegen stof en 30 minuten in het water op een diepte van 1,5 meter moet overleven. Een laagje Gorilla Glass Victus beschermt het display tegen krassen. Bovendien wordt er in de fabriek al een screenprotector aangebracht en vind je in de doos een fraai hoesje.

Je kiest uit drie kleuren: zwart, wit en groen. De achterkant is voorzien van een antibacteriële coating.

Is dit felste scherm ooit?

Smartphoneschermen beginnen steeds meer op zaklampen te lijken. Fabrikanten troeven elkaar af met absurde specificaties. Zo zou de Xiaomi 13 Ultra een piekhelderheid van 2600 nits halen. Dat is krankzinnig fel en ook niet lang vol te houden. Het gaat hier alleen om korte momenten tijdens het kijken van een hdr-film, zoals bij een explosie.

De ‘normale’ maximale helderheid bedraagt 1300 nits. Dat is nog steeds heel behoorlijk. We waren dan ook enigszins verrast dat we het 6,73 inch-oled-scherm in de zomerzon soms moeizaam af konden lezen. Het lukte wel, maar niet zo comfortabel als je op basis van de getallen zou verwachten. Zelfs de speciale Zonlichtmodus maakte daarbij geen verschil.

Deze Xiaomi staat op schermgebied dan ook een treetje lager dan de Samsung Galaxy S23 Ultra. Verder is er echter weinig op het display aan te merken. De resolutie is met 3200 bij 1440 pixels erg hoog en de ververssnelheid van 120Hz zorgt voor soepele beelden. Het gaat om een dynamisch paneel dat deze snelheid automatisch terugschroeft als je statische content bekijkt. Daarmee spaar je de batterij.

Je kiest verder uit vier verschillende kleurenschema’s, al zouden wij hem lekker op ‘Originele kleur PRO’ laten staan. Dat zorgt voor realistische tinten. De verschillende AI-opties om het beeld te verbeteren voegen in onze beleving weinig toe.

Razendsnelle hardware

Voor een telefoon als de Xiaomi 13 Ultra is er wat de processor betreft eigenlijk maar één optie: een Snapdragon 8 Gen 2, de snelste chip van dit moment. Die zit er dan ook in, waardoor je over de prestaties niets te klagen hebt. Xiaomi stopt daar 12GB werkgeheugen en een ruime 512GB opslagruimte bij.

We hebben geen enkele hapering opgemerkt tijdens onze reviewperiode en ook games draaien natuurlijk erg soepel. Wel werd het toestel af en toe behoorlijk warm, maar dat kunnen we hem nauwelijks kwalijk nemen tijdens deze bloedhete zomerdagen. Het leek bovendien amper invloed te hebben op de snelheid.

Xiaomi is blijkbaar geen fan van ultrasonische vingerafdrukscanners, want zelfs deze Ultra beschikt over een (goedkopere) optische variant. Die werkt op zich rap en betrouwbaar, maar heeft wel een nadeel: het scherm licht op als je je vinger erop legt. Dat is in het donker best vervelend.

Er is (uiteraard) geen koptelefoonaansluiting aanwezig, waardoor je bent aangewezen op draadloze oordopjes. De stereospeakers kunnen lekker hard, maar missen op hogere volumes wel wat bass.

Goede en veelzijdige camera’s

Bij de Xiaomi 13 Ultra ligt, meer nog dan bij de 13 Pro, alle focus op fotografie. Er zijn maar liefst vier camera’s aanwezig, ontwikkeld in samenwerking met Leica, en dat is er eentje meer dan op de Xiaomi 12S Ultra vorig jaar. Ze hebben allemaal een resolutie van 50 megapixel. Het nieuwe exemplaar is een tweede, periscopische telelens waarmee je het beeld 5x dichterbij haalt. We lopen ze één voor één met je langs.

Hoofdcamera

De hoofdcamera heeft een grote 1 inch-sensor die we inmiddels in veel high-end smartphones tegenkomen. Dit is een uitstekend exemplaar dat aantrekkelijke foto’s produceert met volle, maar niet te overdreven kleuren en een goede scherpte. Standaard gebruikt het toestel pixel binning om tot foto’s van 12,5 megapixel te komen. Indien gewenst kun je echter ook de volle resolutie gebruiken.

De laatste foto in de galerij hieronder is tegen de zon in genomen. Toch perst de Xiaomi 13 Ultra er een plaat uit met voldoende contrast, waarop alle details goed zichtbaar zijn. Als we toch iets moeten aanmerken, is het dat het licht van de zon zelf misschien iets te veel is ingedamd.

Xiaomi is dus niet meer de enige fabrikant met deze 1 inch-sensor, maar leerde hem dit jaar wel een nieuwe trucje: het diafragma laat zich namelijk hardwarematig aanpassen. Zo kun je met de scherptediepte spelen zonder op de software van de portretmodus te vertrouwen.

Je kiest uit twee standen: f/1.9, waarmee je snel een onscherpe achtergrond krijgt, en f/4.0. Als je daarvoor kiest is de achtergrond meer in focus. Wanneer je wisselt tussen deze standen, zie je de lens verspringen. Dat is de eerste paar keer erg lollig.

Het verschil tussen f/1,9 en f/4.0 is vooral goed zichtbaar als je onderwerp zich vlakbij de lens bevindt. Het is overigens ook mogelijk om de smartphone het diafragma zelf te laten kiezen op basis van wat je fotografeert. Toffe feature!

Erg aantrekkelijk aan high-end smartphones van Xiaomi is dat je al voor het fotograferen uit twee verschillende soorten kleuren kunt kiezen: Leica Vibrant en Leica Authentic. Die tweede zorgt voor natuurlijke tinten. Dat is fijn als je geen fan bent van de verzadigde kleuren die smartphones normaliter op je scherm toveren.

Vibrant Authentic

Groothoeklens

Ook de groothoeklens heeft een resolutie van 50 megapixel, maar daar zit wel een kleinere sensor achter. Hij is zelfs kleiner dan de sensor van de groothoek die op de 12S Ultra zat. Daar staat tegenover dat hij meer licht binnenlaat en met 12 millimeter nog iets wijder is.

Dat levert spectaculaire perspectieven op, al merk je het verschil in kwaliteit ten opzichte van de hoofdcamera wel een beetje. Bij minder licht zijn de hoeken wat onscherp en ook het dynamisch bereik valt soms tegen. Kijk maar naar de tunnel hier rechtsboven. De details aan het einde daarvan zijn volledig verloren gegaan.

3.2x telelens

Net als de Xiaomi 13 Pro heeft ook deze Ultra een telecamera waarmee je 3.2x inzoomt. Er zit echter een lens voor die meer licht binnenlaat. Het is een prima camera die zeker gedurende de dag fijne, scherpe platen aflevert. Het kleurverschil met de andere camera’s is bovendien erg klein.

5x telelens

Dit is de camera die je ‘extra’ krijgt ten opzichte van de Xiaomi 13 Pro: een tweede telelens waarmee je het beeld 5x dichterbij haalt. Het verschil met de eerste telelens is niet heel groot. We hadden dan ook liever een lens gehad die 7, 8 of zelfs 10x inzoomt, zoals de Samsung Galaxy S23 Ultra die heeft.

Op de kwaliteit hebben we verder niets aan te merken: de foto’s ogen scherp en bieden een goed contrast. De lens heeft bovendien een relatief groot diafragma van f/3.0, wat betekent dat hij voor een 5x telelens veel licht binnenlaat.

Nachtmodus

Vanzelfsprekend is er een nachtmodus aanwezig waarmee je mooiere foto’s maakt in het donker. Vooral de hoofdcamera is daar dankzij zijn grote sensor erg goed in.

Ook de groothoeklens schiet heel behoorlijke platen na het vallen van de duisternis. Wel zijn de hoeken soms weer minder scherp dan we zouden willen.

Telelenzen zijn doorgaans geen ster in avondfotografie. Dat geldt ook voor de exemplaren op deze Xiaomi, al doen ze het merkbaar beter dan veel concurrenten. Er is nog redelijk wat detail aanwezig en de kiekjes ogen niet al te kunstmatig.

3x 3x 5x 5x

De eerste foto links heeft wel een totaal verkeerde witbalans. Dat euvel kwamen we vaker tegen in het duister, ook met de andere camera’s. Vermoedelijk is dat een softwarekwestie, die Xiaomi hopelijk verhelpt met een toekomstige update.

Portretmodus

De Xiaomi 13 Ultra heeft niet één portretmodus, maar vijf verschillende. Naast ‘gewone’ portretten kun je er ook eentje maken op 35 millimeter (de ‘documentaire’-stand), 50, 75 en 95 millimeter (‘Zachte focus’), afhankelijk van de afstand tot je onderwerp.

De standaardmodus werkt erg goed en het is fijn dat je de portretstand ook van behoorlijk ver weg kunt gebruiken. Dan sluipen er soms wel foutjes in de scheiding tussen voor- en achtergrond. ‘Zachte focus’ levert in onze ogen nogal lelijke resultaten op, maar misschien ben jij fan van deze look.

Standaard 75 millimeter Zachte focus

We blijven het zeggen: op een ultra-premium smartphone als de Xiaomi 13 Ultra zou je geen reclame moeten zien. Helaas staan er toch weer apps als TikTok, Booking.com en LinkedIn voorgeïnstalleerd, wat gewoon afbreuk doet aan de ervaring. Als je 1300 euro voor een smartphone betaalt, moet je zelf kunnen kiezen welke apps je wel en niet tegen wil komen.

Deze smartphone draait op Android 13, met daaroverheen Xiaomi’s eigen MIUI 14-skin. Die behoort tot de drukste softwareschillen op de markt en geeft, zeker in combinatie met die ongevraagde apps, een rommelige indruk. Er valt aan te wennen, maar het is minder intuïtief dan het kale Android.

Samsung en OnePlus geven hun duurste smartphones vier grote Android-upgrades en vijf jaar lang beveiligingspatches om hackers buiten de deur te houden. Xiaomi blijft daar wat bij achter: de 13 Ultra krijgt drie nieuwe versies van Android en vier lang lang patches. Dat is niet slecht, maar het kan (en moet) beter.

Accuduur en opladen

De Xiaomi 13 Pro laadt op met 120 Watt, dus de Ultra gaat daar vast nog overheen, toch? Nee dus. Deze smartphone blijft steken op ‘slechts’ 90 Watt. We zetten slechts tussen haakjes, wat het is natuurlijk nog altijd erg snel. In ongeveer 35 minuten zit het toestel helemaal vol en de lader vind je gewoon in de doos. Toch is het eigenaardig dat het topmodel trager is dan een smartphone die lager in de rangorde staat.

Draadloos accusap tanken is ook mogelijk en wel met een snelheid van 50 Watt. Dat is net zo rap als de 13 Pro.

De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh en dat zorgt voor een prima batterijduur. Bij gemiddeld gebruik ging het toestel bij ons zo’n anderhalve dag mee. Zelfs zware gebruikers zullen vrijwel nooit voor het einde van de dag naar de oplader moeten grijpen.

Conclusie Xiaomi 13 Ultra review

Wie zijn smartphone vooral ziet als een camera waarmee je ook kunt bellen, is bij de Xiaomi 13 Ultra aan het juiste adres. Hij schiet in de meeste omstandigheden uitstekende foto’s en biedt veel opties om je kiekjes zo mooi mogelijk te maken. In het donker kwamen we nog weleens een misser tegen, maar we hebben goede hoop dat Xiaomi deze foutjes gladstrijkt met een software-update.

Wie de camera’s minder belangrijk vindt, kan misschien beter ergens anders kijken. Er zijn voldoende smartphones die net zo snel zijn en ook een fraai scherm bieden. Vaak hebben ze bovendien een fijner en dunner ontwerp dat niet zo topzwaar aanvoelt als dat van de Xiaomi 13 Pro.

De OnePlus 11 bijvoorbeeld lijkt in veel opzichten behoorlijk op deze Xiaomi. Dat toestel houdt echter fijner vast, wordt langer ondersteund en is ruim vijfhonderd euro (!) goedkoper.

Xiaomi 13 Ultra kopen

Wil je de Xiaomi 13 Ultra na het lezen van onze review in huis halen? De smartphone heeft een adviesprijs van 1299 euro, al is hij op het moment van publicatie slecht verkrijgbaar en een stuk duurder.

Daarvoor krijg je 12GB RAM en 512GB opslagruimte. Hieronder vind je de beste deals. Je kunt het toestel ook in combinatie met een abonnement aanschaffen.