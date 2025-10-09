Xiaomi 15T Pro review: een échte flagship killer?

Een high-end toestel voor 799 euro, is dat mogelijk? Xiaomi probeert het in ieder geval met de 15T Pro, die we in deze review bespreken. Heeft het toestel grote nadelen of wordt dit jouw volgende smartphone?

Xiaomi 15T Pro review

Zodra de blaadjes van de bomen dwarrelen, komt Xiaomi steevast met twee nieuwe smartphones in zijn T-serie. Ze zijn bedoeld voor prijsbewuste consumenten die toch een snelle en goed uitgeruste telefoon willen. Dit jaar zijn dat de Xiaomi 15T (649 euro) en het toestel waar we in deze review naar kijken: de Xiaomi 15T Pro.

Met een adviesprijs van 799 euro is hij zeker niet goedkoop, maar wel voordeliger dan de meeste high-end smartphone. Op papier zien de specificaties er erg goed uit. Is dit een echte flagship killer?

Het reviewmodel van de 15T Pro is beschikbaar gesteld door Xiaomi.

Je moet wel erg veeleisend zijn als de Xiaomi 15T Pro je niet kan bekoren. De smartphone scoort op ieder vlak minimaal een dikke voldoende. De prijs begint net na de release bovendien al behoorlijk te dalen. Tuurlijk, er zijn telefoons met een nog snellere chip of nog betere camera’s, maar de 15T Pro is een prima deal.

Pluspunten Goed oled-scherm met dunne randen

Goed oled-scherm met dunne randen Snelle processor

Snelle processor Prima camera’s

Prima camera’s Erg goede accuduur Minpunten Laadt minder snel op dan voorganger

Laadt minder snel op dan voorganger Sommige concurrenten hebben een nog beter updatebeleid

Goede hoofdcamera, verder zoomen

Xiaomi presenteert de 15T Pro nadrukkelijk als een smartphone voor fotografen. Achterop vinden we drie camera’s, waarvan er twee gelijk zijn aan die van de Xiaomi 14T Pro: de 50 megapixel-hoofdcamera en de 12 megapixel-groothoeklens, waarmee je wijdere plaatjes schiet. Xiaomi heeft de 50 megapixel-telelens van dat toestel, waarmee je 2,6x inzoomde, echter vervangen door een nieuw exemplaar. Je haalt het beeld nu 5x dichterbij.

Daarmee lijkt de set-up op die van de Google Pixel 10 Pro (XL). De hoofdcamera gebruikt zelfs een sensor die met 1/1.31 inch net zo groot is. Hieronder vind je enkele voorbeeldfoto’s.

Xiaomi laat zijn camera’s afstellen door het gerenommeerde Leica. Dat kiest zelfs in de ‘Vibrant’-stand voor redelijk ingetogen kleuren, die minder van het scherm spatten dan bij sommige concurrenten. We vinden dat geen nadeel, want daardoor zien ze er vrij realistisch uit. Wel is de automatische hdr-modus soms iets te agressief, wat voor een ietwat digitale look zorgt.

Je kunt in de camera-app overigens ook kiezen voor ‘Authentic’, wat een erg nostalgische gloed over je foto’s legt. In sommige gevallen kan dat mooi zijn, maar we vermoeden dat de meeste mensen Vibrant een stuk prettiger vinden.

Portret

De portretmodus doet zijn werk prima, met een fijne en geleidelijke overgang tussen scherp en onscherp. Ook in de avond schiet de hoofdcamera goede foto’s. Donkere delen mogen gelukkig gewoon donker blijven en het detailniveau is nog altijd zeer acceptabel. Met felle lichten of borden heeft de camera soms wel moeite, maar dat geldt eigenlijk voor iedere smartphone. We hebben het weleens erger gezien.

Groothoeklens

De groothoeklens is de minst indrukwekkende van de drie camera’s. Hij gebruikt een kleine 1/3.06 inch-sensor en is met 15 millimeter net iets minder wijd dan we zouden willen. Gezien de bescheiden specificaties doet hij het niettemin heel redelijk.

In het centrum van de foto’s zien we een prima scherpte, die richting de randen wel afneemt. Hoe goed je dat merkt, hangt af van wat je fotografeert. Datzelfde geldt voor de vervorming die inherent is aan dit soort lenzen.

Als je ’s avonds een kiekje maakt met deze camera schiet Xiaomi’s software de kleine sensor te hulp. Details worden ingedamd om ruis te voorkomen. Ook het dynamisch bereik loopt dan terug, wat je bijvoorbeeld ziet aan de overbelichte ramen op de achtergrond.

Telelens

Zoals gezegd koos Xiaomi voor een telelens met 5x optische zoom. Je haalt het beeld dus een stuk dichterbij dan met de voorganger van dit toestel. Dat is fijn, al vinden wij 5x zoom wel érg veel. Je komt soms dichterbij dan je zou willen.

Gelukkig is de telelens wel van goede kwaliteit. Hij zit dichter bij de hoofdcamera dan bij de groothoeklens. De kleuren zijn weer fijn ingetogen en we zien van rand tot rand een prima scherpte.

Xiaomi benadrukt dat je best nog een stukje verder (en dus digitaal) kunt inzoomen dan 5x. Dat klopt. Wanneer je het beeld 10x dichterbij haalt, blijft de scherpte zeer acceptabel. ’s Nachts hebben telelenzen, die relatief weinig licht binnenlaten, het traditiegetrouw moeilijker. Dat geldt ook voor die van de 15T Pro. Details worden weer een tikkeltje dichtgesmeerd om ruis te voorkomen.

5x 10x

Vergelijking met Google Pixel 10 Pro

Het leek ons leuk om de telelens van de Xiaomi 15T Pro nog even te vergelijken met die van de Pixel 10 Pro. Zoals gezegd bieden ze allebei 5x optische zoom. Toch zijn de foto’s hieronder niet exact gelijk, omdat de Xiaomi een wijdere hoofdcamera heeft. Daardoor is 5x zoom net iets minder ver dan op de Pixel.

Xiaomi 5x Pixel 5x Xiaomi 10x Pixel 10x

Wat direct opvalt, is dat de foto’s die je met de Xiaomi maakt lichter zijn dan die van de Pixel. Dat hebben we zonder twijfel aan de software te danken. We kunnen er ook niet omheen dat de platen van Xiaomi meer details bevatten, zeker als je 10x inzoomt. Een knappe prestatie.

Xiaomi 20x Pixel 20x Xiaomi 40x Pixel 40x

Ga je nog verder? Dan halen beide smartphones digitale trucjes uit de kast om een acceptabele kiek tevoorschijn te toveren. Die van de Xiaomi blijven iets scherper ogen, maar het is wel scherpte die duidelijk uit een computer komt. De resultaten zijn niet echt bruikbaar meer.

Xiaomi Pixel Xiaomi 4,9x zoom Pixel 4,9x zoom

In de nacht heeft de Pixel wat ons betreft een klein streepje voor. Kijk maar naar de stenen aan de linkerkant, die scherper zijn dan bij Xiaomi.

Als je 4,9x (of minder ver) inzoomt met deze smartphones maak je gebruik van de hoofdcamera. Dat is een nadeel van dit soort ‘lange telelenzen’, want dat is dus puur digitale zoom. De software moet dat compenseren. Dat lukt de Pixel iets beter dan de Xiaomi, zoals je in het voorbeeld hierboven ziet. Toch kan ook de foto van de 15T Pro zeker nog door de beugel.

Strak en dun ontwerp

Enkele jaren geleden hadden goedkopere high-enders als de Xiaomi 15T Pro vaak een minder mooi ontwerp dan echte vlaggenschepen. Dat kunnen we nu niet meer zeggen. Dit is een zakelijk, maar strak vormgegeven toestel met minimale bezels van 1,5 millimeter aan alle zijdes van het grote scherm. Met 8 millimeter is hij ook behoorlijk dun, waardoor de smartphone ondanks het forse formaat prima in de hand ligt.

Het vierkante camera-eiland is relatief klein en elegant. Zeker in de kleur van ons reviewexemplaar, mokka, straalt het ingetogen klasse uit. De achterzijde is bovendien mooi mat, al zie je er wel vrij veel vingerafdrukken op. Mocht je toch niet zo van deze tint houden, dan kun je trouwens ook kiezen voor het meer klassieke grijs of zwart.

De 15T Pro heeft een aluminium frame, wat voor een stevige behuizing zorgt. De IP68-certificering betekent dat de smartphone goed bestand is tegen stof en water. Je kunt hem maximaal 30 minuten onderdompelen op een diepte van drie meter. Dat was bij de 14T Pro nog twee meter.

We vinden de telefoon niet overdreven glad, maar voor onhandige mensen levert Xiaomi in de doos wel een hoesje mee. Het betreft helaas een heel simpel en vrij lelijk exemplaar, dat het mooie ontwerp verbergt.

Groot en soepel scherm laat weinig te wensen over

Met 6,83 inch heeft de Xiaomi 15T Pro een erg groot scherm. Het betreft uiteraard een oled-paneel met een hoog contrast en een prima resolutie van 2772 bij 1280 pixels. De piekhelderheid bedraagt 3200 nits. Dat is gek genoeg iets lager dan bij zijn voorganger, al zul je daar weinig van merken. De al genoemde Pixel 10 Pro heeft een feller scherm, maar ook de 15T Pro kun je prima aflezen in de buitenlucht.

Xiaomi schermt met een maximale verversingssnelheid van 144Hz, maar dat haal je alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. Doorgaans draait het display op 120Hz, wat er nog altijd erg vloeiend uitziet. Het is helaas geen volwaardig ltpo-scherm dat ook op 1Hz kan draaien. Het minimum bedraagt 30Hz, waardoor dit toestel meer stroom verbruikt als je bijvoorbeeld het always on-display gebruikt.

Die dunne randen rond het scherm zorgen voor een luxe gevoel. Dat geldt in iets mindere mate voor het gebruikte glas. Het betreft Gorilla Glass 7i. Daarmee ben je minder goed beschermd tegen krasjes dan met Gorilla Glass Victus 2, dat op sommige (duurdere) smartphones te vinden is.

Snelle hardware, zelfs voor gamers

We hebben de neiging om hardware af te schrijven zodra er een nieuwere variant verschijnt. De Xiaomi 15T Pro draait op een MediaTek Dimensity 9400 Plus. Inmiddels is de opvolger van die chip gelanceerd, maar dat maakt dit niet opeens een slome Willy. Sterker nog: de 9400 Plus blijft razendsnel en zal op dit moment zelfs zware gebruikers tevreden kunnen stellen.

Zo is hij zeer geschikt voor het spelen van 3D-games en kun je ook video’s prima op het toestel zelf monteren. Het toestel wordt daarbij soms wel een beetje warm, maar niet zodanig dat je hem niet meer comfortabel vast kunt houden. Er zit 12GB werkgeheugen in het toestel en minimaal 256GB opslag. Indien gewenst kun je ook kiezen voor 512GB of zelfs 1TB opslagruimte.

De meeste vlaggenschepen zijn inmiddels overgeschakeld op een ultrasonische vingerafdrukscanner onder het scherm. In de 15T Pro zit nog een optische, die net iets trager werkt. Hij ontgrendelt je toestel gelukkig bijna altijd foutloos. Wel zit hij erg laag, waardoor je je duim soms moet forceren om de scanner te bereiken.

De speakers dan. Die klinken vooral op lagere volumes erg goed, met voldoende bas en heldere stemmen. Als je ze harder zet, wordt het geluid iets scheller.

Als je de 15T Pro uit de doos haalt, draait hij nog op Android 15. Dat is jammer, want Android 16 is inmiddels al een tijdje uit. Die update komt er als het goed is snel aan en is één van de vijf grote Android-upgrades die je met dit toestel mag verwachten. Verder rolt Xiaomi zes jaar lang beveiligingsupdates uit voor de smartphone. Tot oktober 2031 dus.

Dat is een jaartje langer dan met de 14T Pro. Toch doen vooral Samsung en Google het nog steeds beter. Die beloven zeven jaar beveiligingspatches en ook zeven nieuwe versies van van Android voor hun (duurdere) smartphones. De normale Xiaomi 15T krijgt trouwens maar vier Android-upgrades.

Xiaomi legt zijn eigen HyperOS-schil over Android heen, die het uiterlijk aanpast en veel AI-functies toevoegt. De meeste daarvan zijn op bijna alle smartphones te vinden tegenwoordig. Zo kun je met AI dynamische achtergronden maken en je foto’s ingrijpend bewerken. Je verwijdert objecten of breidt de foto uit buiten de bestaande randen. Dat werkt soms best aardig, al blijft Google hierin toch een stuk beter.

Lange adem, snel (en draadloos) opladen

Jarenlang hadden de T-toestellen van Xiaomi een accu van 5000 mAh. Dit jaar doet de Chinese fabrikant er 10 procent bij. Je hebt dus 5500 mAh tot je beschikking. Dat is anno 2025 niet eens overdreven veel, maar de smartphone biedt een uitstekende accuduur. We haalden een uur of acht aan schermtijd, al is dat afhankelijk van welke apps je draait. Anderhalve dag gebruik mag sowieso geen probleem zijn.

Je laadt het toestel op met maximaal 90 watt, mits je de juiste lader aanschaft. Die zit namelijk niet de doos. Dat is rap, maar wel trager dan zijn voorgangers, die 120 watt aantikten. Mogelijk heeft dat te maken met de overstap naar een silicium-koolstof-accu. Die bieden een hogere energiedichtheid, maar worden warmer als je ze snel oplaadt. Toch zit de 15T Pro al na 36 minuten helemaal vol. Draadloos accusap tanken kan ook en wel met 50 watt. In dat geval heb je ongeveer een uur nodig voor een laadbeurt.

Conclusie Xiaomi 15T Pro review

Is de Xiaomi 15T Pro de ideale flagship killer? Wat ons betreft komt hij dicht in de buurt. Het toestel is voor vrijwel iedereen snel genoeg en hij heeft een erg mooi oled-scherm. Daar komt bij dat de accuduur uitstekend is en hij ondanks een kleine downgrade nog steeds lekker snel oplaadt.

Ook de camera’s zijn prima en komen in de buurt van de Pixel 10 Pro. Dat krijg je allemaal voor een heel redelijke adviesprijs, waar sommige webwinkels bovendien al onder duiken. Zelfs het ontwerp kan ons erg bekoren.

Zien we dan helemaal geen nadelen? Jawel, maar die zijn relatief klein. Sommige concurrenten bieden een beter updatebeleid en de AI-functies werken bij Google net iets lekkerder. Daar kunnen we prima mee leven. Als de 15T Pro binnen je budget past, raden we hem van harte aan.

Kopen

Ben je van plan om de Xiaomi 15T Pro na het lezen van deze review aan te schaffen? De goedkoopste variant heeft zoals gezegd een adviesprijs van 799 euro. Daarvoor krijg je 12GB werkgeheugen en 256GB opslag. Bij sommige webwinkels ben je inmiddels al minder kwijt. Hieronder zie je de beste deals van het moment.

Alternatieven

Is de Xiaomi 15T Pro het toch nét niet voor jou? Gelukkig zijn er voldoende alternatieven beschikbaar. We zetten er drie voor je op een rijtje.

Samsung Galaxy S25 FE

De Samsung Galaxy S25 FE is geen heel spannende, maar wel een zeer betrouwbare smartphone. Hij heeft een mooi scherm, vlotte prestaties en geniet van een beter updatebeleid dan de Xiaomi 15T Pro. Je koopt hem momenteel voor € 526,-. De Samsung heeft wel minder goede camera’s en laadt veel trager op.

Lees onze review van de Samsung Galaxy S25 FE

Realme GT 7 Pro

Ben je bereid om een iets minder bekend merk te proberen? Dan is de Realme GT 7 Pro het overwegen waard. De camera’s zijn minder goed dan bij Xiaomi, maar in andere opzichten is hij juist superieur. Zo is de chip iets sneller, de accu groter en het scherm nog feller. Je haalt hem inmiddels in huis voor € 689,-.

Lees onze review van de Realme GT 7 Pro

Realme GT 7 Pro

Xiaomi 14T Pro

Natuurlijk kun je ook naar de voorganger van deze smartphone kijken, die je koopt voor € 467,-. De chip van de Xiaomi 14T Pro is iets trager en de accu iets kleiner, maar die laadt dan wel weer sneller op. Twee van de drie camera’s zijn bovendien hetzelfde als bij de 15T Pro. Het scherm is met 6,67 inch een slag kleiner, maar misschien vind je dat juist wel prettig.

