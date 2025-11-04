Xiaomi 15T review: mooi design maskeert concessies

De Xiaomi 15T Pro is met 799 euro een relatief betaalbaar vlaggenschip, maar dat is natuurlijk alsnog een smak geld. Ook kun je kiezen voor de ‘normale’ 15T, die we in deze review hebben getest.

Dit is de Xiaomi 15T review

Xiaomi lanceerde met de 15T Pro onlangs zijn nieuwste vlaggenschip. De smartphone is met een adviesprijs van 799 euro niet goedkoop, maar niet zo duur als high-end telefoons van andere merken. In onze review waren we behoorlijk enthousiast: ‘’Je moet wel erg veeleisend zijn als de Xiaomi 15T Pro je niet kan bekoren. De smartphone scoort op ieder vlak minimaal een dikke voldoende.’’

Heb je niet het beste van het beste nodig, maar wil je wel de meeste features die de 15T Pro ook heeft? Dan kun je kiezen voor de reguliere 15T. Die is met 649 euro (de prijs is overigens inmiddels gedaald) betaalbaarder en daarom voor meer mensen toegankelijk. Wij hebben ‘m voor je getest, zodat jij weet of je de 15T moet overwegen. Lees je mee?

Het reviewmodel van de 15T is beschikbaar gesteld door Xiaomi.

In het kort

Wat krijg je als je de Pro weghaalt bij de Xiaomi 15T Pro? Een best compleet toestel! De 15T is snel, ziet er mooi uit en heeft daarnaast een erg goed scherm. Houd er wel mee dat een goede zoomcamera ontbreekt en het updatebeleid niet zo goed is als bij de Pro.

Camera’s: een stapje terug

Bij de camera’s zien we nogal wat verschillen tussen de Xiaomi 15T Pro en de ‘normale’ 15T. Waar de Pro nadrukkelijk is bedoeld voor fanatieke smartphonefotografen, zijn de camera’s bij de 15T minder indrukwekkend.

De Xiaomi 15T beschikt over een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 50 megapixel-telelens. Laten we bij de hoofdcamera beginnen, want die gebruik je het vaakst. De camera heeft een kleinere sensor en is minder lichtsterk dan bij de 15T Pro, maar levert alsnog prima foto’s af. Voor de meeste gebruikers is dit een capabele camera.

Kleuren zien er realistisch uit, kiekjes hebben veel detail en ook in het donker staat de 15T redelijk zijn mannetje. We vinden het niet de allerbeste camera, maar daar is de prijs ook naar. In de camera-app kun je overigens schakelen tussen de Leica Vibrant en Leica Authentic-modus.

Leica Vibrant Leica Authentic

Laatstgenoemde zorgt voor een nostalgische gloed over je foto’s, wat op zich een geinig effect is. Plaatjes ogen wel minder realistisch en vooral een stuk donkerder. De Vibrant-modus is in de meeste gevallen de betere keuze en levert de mooiste resultaten af.

Hoofdcamera 2x zoom Groothoeklens

Groothoeklens en beperkte zoomcamera

De Xiaomi 15T heeft verder wél dezelfde groothoeklens als de 15T Pro. De resultaten zijn dan ook hetzelfde; kiekjes ogen prima, maar het valt wel op dat de lens iets minder wijd is dan je wellicht gewend bent. De hoeken zijn soms ook een beetje soft.

Tot slot de telelens, en dat is een vreemde eend in de bijt. De 15T heeft geen periscopische zoomlens als de 15T Pro, maar moet het doen met een simpele telecamera met 2x zoom. Dat is een aparte keuze, want de optische zoom is nu wel erg beperkt. De meeste Android-smartphones kunnen ook zonder losse telelens prima foto’s maken met 2x zoom. Een gemiste kans van Xiaomi.

Fraai en dun ontwerp

De Xiaomi 15T beschikt over hetzelfde ontwerp als de 15T Pro en daar zijn we eigenlijk wel blij mee. Het design oogt luxueus en zakelijk, omdat Xiaomi het simpel houdt. We hebben de roségouden versie getest, al is de kleur redelijk ingetogen. Wij vinden het wel een strak kleurtje.

Toch is er wel een verschil tussen de 15T en 15T Pro. Het frame is niet van aluminium, maar van plastic. Ongetwijfeld om kosten te besparen, maar het klinkt erger dan het daadwerkelijk is. De Xiaomi 15T voelt stevig aan en is daarnaast lichter én dunner dan de Pro. Met 7,5 millimeter is de telefoon bovendien opvallend slank.

Ondanks de matte afwerking zie je vingerafdrukken op de achterkant, al valt het mee. Het camera-eiland op de achterkant is subtiel en steekt niet te veel uit, al vinden we het glimmende randje dan weer minder mooi. Goed om te weten is dat Xiaomi een hoesje meelevert, zodat je de 15T netjes houdt.

Scherm is uitstekend

De Xiaomi 15T heeft een erg groot scherm van 6,83 inch met een resolutie van 2772 bij 1280 pixels. De maximale helderheid ligt op 120Hz, wat zorgt voor vloeiende beelden. Ook kun je kiezen voor 60Hz, maar we vragen ons af in welke gevallen je dit zou doen. Het verschil in ‘vloeiendheid’ is enorm en het is niet alsof de batterij anders heel snel leegloopt.

Op het scherm hebben we niets aan te merken. Beelden zien er scherp en kleurrijk uit, het display kan erg helder en de randen zijn dun. De bezels zijn niet helemaal symmetrisch, want onderaan is de ‘kin’ ietsjes dikker, maar storend is dat ook weer niet.

Net als de Xiaomi 15T Pro beschikt de 15T over Gorilla Glass 7i. We schreven het al in de review van de Pro, maar daarmee ben je minder goed beschermd tegen krassen dan met bijvoorbeeld Gorilla Glass Victus. Deze variant, die we vaak op duurdere telefoons zien, is steviger.

Dan de software. De Xiaomi 15T draait opmerkelijk genoeg nog op Android 15 en niet het nieuwe Android 16. Dat vinden we jammer, want hierdoor ben je één van de vier beloofde Android-versie-upgrades al kwijt. In de toekomst verschijnen nog upgrades naar Android 17, 18 en 19. De duurdere 15T Pro krijgt overigens nog een extra Android-update.

Beveiligingsupdates worden de komende zes jaar uitgerold, wat betekent dat je tot oktober 2031 beschermd bent tegen kwetsbaarheden en andere problemen in Android. Dat is netjes, al doen Google en Samsung het met zeven jaar nog beter. Deze merken zijn bovendien vaak iets sneller met het updaten van toestellen dan Xiaomi.

Xiaomi legt zijn eigen HyperOS-software over Android heen. De skin is fijn in gebruik, maar verschilt enorm van de standaardversie die bijvoorbeeld op Google Pixels te vinden is. Het uiterlijk is anders, maar we vinden de software vooral een stuk minder overzichtelijk. Dat is natuurlijk persoonlijk.

In HyperOS zijn veel AI-functies te vinden. Denk aan het maken van unieke achtergronden en het bewerken van foto’s. Je verwijdert objecten of breidt de foto uit buiten de bestaande randen. Natuurlijk kun je ook aan de slag met Gemini, dat inmiddels op heel veel Android-smartphones te vinden is.

Accuduur en opladen

Xiaomi heeft de 15T een grotere accu gegeven. Waar de 14T van vorig jaar het moest doen met een 5000 mAh-batterij, heeft het exemplaar in de 15T een grootte van 5500 mAh. Dat is een mooie upgrade en de accuduur is dan ook dik in orde.

Het ligt natuurlijk aan je gebruik, maar je moet het einde van de dag altijd wel kunnen halen. Wij konden tijdens onze reviewperiode zo’n anderhalve dag met een volle lading doen.

De Xiaomi 15T kan snelladen met maximaal 67 watt, al moet je zelf wel de geschikte lader regelen. Doe je dat, dan kun je het toestel redelijk snel weer volpompen. Een hele oplaadbeurt neemt zo’n 50 minuten in beslag en na een half uurtje staat er ruim 60 procent op de teller.

Dat is niet zo rap als de 15T Pro – die doet er een kwartiertje korter over – maar we vinden het snel genoeg. Helaas heeft Xiaomi wel de optie om de 15T Pro draadloos op te laden geschrapt. Dat doet de fabrikant waarschijnlijk om kosten te besparen, maar we vinden het toch een beetje jammer.

Conclusie Xiaomi 15T review

De Xiaomi 15T is een degelijk ‘instaptoestel’ dat genoeg te bieden heeft. De smartphone ziet er fraai uit, heeft een ronduit uitstekend scherm en is lekker vlot in gebruik. Ook de accuduur valt niet tegen en het opladen gaat niet mega snel, maar alsnog lekker vlot.

Minpunten zijn er helaas ook. Zo is de software nogal druk, voegt de AI niet heel veel toe en is het updatebeleid minder goed dan bij de 15T Pro. Vooral jammer is dat de zoomcamera weinig toevoegt. Kun je daar mee leven, dan is de 15T een prima optie. Zeker omdat ‘ie inmiddels flink goedkoper is.

Xiaomi 15T kopen

Ben je na het lezen van deze review enthousiast geworden en overweeg je de Xiaomi 15T te kopen? De smartphone heeft een adviesprijs van 649 euro, maar goed nieuws: hij is al in prijs gezakt. Je haalt de 15T in huis voor € 439,-. Check de prijsvergelijker hieronder voor de beste deals van dit moment.

Alternatieven

Ben je niet helemaal overtuigd van de Xiaomi 15T? Dat kan! Gelukkig zijn er veel alternatieven beschikbaar die je kan overwegen. Hieronder lichten we er drie uit.

1. Xiaomi 14T Pro

De Xiaomi 14T Pro van vorig jaar is een jaar oud, maar nog steeds een goede smartphone. Het toestel is met 6,67 inch ietsjes kleiner, maar het scherm is wel helderder en vloeiender. Verder krijg je prima camera’s en een accu die héél snel oplaadt. Een oplaadbeurt neemt nog geen twintig minuten in beslag. Je koopt de Xiaomi 14T Pro voor € 467,-.

Lees de review van de Xiaomi 14T Pro

2. Google Pixel 9

Een ander toptoestel van vorig jaar dat de moeite waard is, is de Google Pixel 9. De smartphone moet het vooral hebben van zijn compacte behuizing, goede camera’s en de fijne, kale Android-versie. Houd er wel rekening mee dat de accuduur minder goed is en het bovendien lang duurt om de Pixel 9 op te laden. Op dit moment kost de smartphone € 555,-.

Lees de review van de Google Pixel 9

De Google Pixel 9

3. Samsung Galaxy S25 FE

De Samsung Galaxy S25 FE is vooral een hele degelijke smartphone. Je krijgt een mooi scherm, snelle hardware, strak design én een uitstekend updatebeleid. Je moet er wel mee leven dat de camera’s niet geweldig zijn. Je betaalt € 499,- voor de Galaxy S25 FE.

Lees de review van de Samsung Galaxy S25 FE

