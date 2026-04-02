Xiaomi 17 (Ultra) review: verfijnde toppers met een hoge prijs

Xiaomi bracht recent twee toptoestellen naar Nederland, waarvan vooral de duurste interessant is voor cameraliefhebbers. In onze review van de Xiaomi 17 (Ultra) vertellen we je alles over deze smartphones!

Xiaomi 17 (Ultra) review

Het voorjaar is Ultra-tijd. Recent lanceerde Samsung zijn Galaxy S26 Ultra en mogelijk brengt Oppo later in april ook zijn Find X9 Ultra naar Nederland. Xiaomi kan natuurlijk niet achterblijven en presenteerde onlangs zijn ultieme camerasmartphone voor 2026: de Xiaomi 17 Ultra, inderdaad. Met een adviesprijs van 1499,90 euro is het één van de duurste niet-vouwbare telefoons op de markt.

Voor wie dat overdreven vindt, of liever een relatief compacte smartphone wil, is er de normale Xiaomi 17. Die heeft een 6,3 inch-scherm, minder goede camera’s, maar ook een beduidend lager prijskaartje van 999,90 euro. Opvallend genoeg is de accu juist groter dan die van de Ultra.

Zijn het aanraders of kun je beter een ander toestel overwegen? Lees snel verder. Dit is onze review van de Xiaomi 17 (Ultra)!

De reviewexemplaren van de Xiaomi 17 en 17 Ultra zijn beschikbaar gesteld door Xiaomi.

Xiaomi 17 (Ultra) in het kort

De Xiaomi 17 Ultra is weer één van de beste, zo niet dé beste camerasmartphone van dit moment. Toch zijn de verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger op dit gebied vrij klein. Wel ligt het toestel fijner in de hand en gaat de accu langer mee. Wie een relatief compacte telefoon wil, doet met de normale Xiaomi 17 een uitstekende koop. De camera’s zijn minder dan bij de Ultra, maar hij is net zo snel en de batterijduur is zelfs beter.

Dit vinden we goed Uitstekende camera’s (vooral de Ultra)

Uitstekende camera’s (vooral de Ultra) Geweldige prestaties

Geweldige prestaties Mooie oled-schermen

Prima accu's Dit vinden we minder goed Erg duur (vooral de Ultra)

Erg duur (vooral de Ultra) Updatebeleid net iets minder dan de top

Xiaomi 17 Ultra

Camera’s hebben upgrades én downgrades

De Xiaomi 15 Ultra had vier camera’s, de 17 Ultra slechts drie. Dat zit zo: Xiaomi voegde de twee telelenzen van het oudere toestel samen. De nieuwe 200 megapixel-zoomcamera biedt 3,2 tot 4,3x échte optische zoom. Qua brandpuntsafstand praten we dan over 75 tot 100 millimeter waarbinnen je zonder kwaliteitsverlies kunt zoomen. Dat is maar een heel klein stukje, maar zorgt er wel voor dat Xiaomi één van de vier camera’s kon schrappen.

Dat heeft overigens een niet onbelangrijk nadeel. Met de 3,2x-telelens van de Xiaomi 15 Ultra kon je prachtige macrofoto’s maken. De gecombineerde telelens van de Xiaomi 17 Ultra kan minder goed scherpstellen van dichtbij. Dat is dus slecht nieuws voor liefhebbers van bloemetjes en bijtjes.

De 50 megapixel-hoofdcamera gebruikt weer een grote 1 inch-sensor, die bovendien een beter dynamisch bereik belooft dan zijn voorganger. De derde camera is een 50 megapixel-groothoeklens, die precies hetzelfde is als op de 15 Ultra.

Hoofdcamera

De hoofdcamera van de Xiaomi 17 Ultra is weergaloos goed. Het detailniveau is uitstekend, zelfs als je binnen fotografeert. Standaard zet het toestel kleuren, scherpte en contrast wel stevig aan, maar in de Pro-mode binnen de camera-app kun je al deze eigenschappen zelf instellen als je wil.

Daarnaast heb je de keuze uit verschillende presets, waaronder Leica Vibrant (de standaard optie) en Leica Authentic, dat die kleuren een beetje indamt en een nostalgische gloed toevoegt.

Vooral in de foto van het bloemstuk hieronder zie je hoe fraai de 17 Ultra donkere én lichter delen binnen een foto weergeeft.

Door de grote sensor kun je ook zonder problemen 2x (digitaal) inzoomen zonder dat je daar veel van merkt. Foto’s blijven lekker scherp en gedetailleerd. Ook de portretfunctie doet zijn werk prima, zonder grote fouten bij het inschatten van de diepte.

2x zoom 2x zoom Portret Portret

Het zal je niet verbazen dat deze camera ook zeer geschikt is voor avondfotografie. Kleuren en contrast zijn met de standaardinstellingen weer behoorlijk dik aangezet, maar het zijn erg fijne platen. Er is veel detail zichtbaar in de schaduwen en Xiaomi weet felle lichtbronnen beter in te dammen dan de meeste concurrenten.

Groothoeklens

De groothoeklens was bij de Xiaomi 15 Ultra al de zwakste schakel en dat is hij hier nog steeds. Begrijp ons niet verkeerd: onderstaande foto’s zijn verre van slecht. Qua kleuren lijken de foto’s op die van de hoofdcamera en ze spatten behoorlijk van het scherm. De kleine sensor vangt echter een stuk minder details. Vooral in de hoeken zijn deze platen soms wat wazig.

Dat effect is in de avond nog beter zichtbaar. Zeker bij héél weinig licht, zoals bij de foto van de Dom, kost het de groothoeklens moeite om nog een bruikbaar plaatje op het scherm te toveren. Op het kleine scherm van de smartphone zelf zien ze er overigens nog wel redelijk uit.

Telelens

We hebben gemengde gevoelens over de telelens van die Xiaomi 17 Ultra. Dat heeft overigens niets te maken met de kwaliteit van de foto’s. Die is namelijk uitstekend. Ze doen amper onder voor kiekjes die je met de hoofdcamera schiet. Je kunt er zelfs een natuurlijke scherpte-diepte mee creëren als je onderwerp zich dichtbij de lens bevindt.

Zoals gezegd zoom je 3,2 tot 4,3x in met de telelens. Door de enorme resolutie van 200 megapixel kun je het beeld echter ook prima 8,6x dichterbij halen. Je zit dan op een brandpuntafstand van 200 millimeter en klikt nog steeds fraaie foto’s.

8,6x zoom 8,6x zoom 8,6x zoom

Bovendien is de stabilisatie van deze lens veel beter dan op de 15 Ultra, waardoor hij in het donker ook goed presteert. Zelfs de maan is niet veilig.

8,6x zoom 17,2x zoom

Onze gemengde gevoelens hebben te maken met het beperkte nut van het zoombereik. Het verschil tussen 75 en 100 millimeter is in de praktijk erg klein. Deze camera neemt door het zoommechanisme echter wel héél veel ruimte in. We hadden liever een vaste lens van bijvoorbeeld 85 millimeter gehad als gulden middenweg. Dan was er misschien plek overgebleven voor een betere groothoeklens.

De telelens bevat bovendien bewegende onderdelen om die zoom mogelijk te maken. We vragen ons af wat daarmee gebeurt als je de smartphone een paar keer laat vallen. De camera lijkt erg kwetsbaar.

Wat verlies je met de normale Xiaomi 17?

Wie de normale Xiaomi 17 koopt, krijgt eenvoudigere camera’s. De 50 megapixel-hoofdcamera gebruikt een kleinere sensor, al zul je daar zeker overdag niet zoveel van merken. Bij de 50 megapixel-groothoeklens zie wel direct dat hij een minder wijde beeldhoek heeft: 17 millimeter versus 14 millimeter. Dat verschil is behoorlijk fors.

Hoofdcamera – 17 Hoofdcamera – 17 Ultra Groothoek – 17 Groothoek – 17 Ultra

8,6x zoom – 17 8,6x zoom – 17 Ultra 20x zoom – 17 20x zoom – 17 Ultra

De 50 megapixel-telelens gebruikt eveneens een veel kleinere sensor dan op de Ultra en haalt het beeld slechts 2,6x optisch dichterbij. Dat merk je vooral als je verder probeert in te zoomen. Bij 8,6x zoom zie je dat de normale Xiaomi 17 veel verscherping toepast om het gebrek aan detail te maskeren. Bij 20x zoom lukt dat helemaal niet meer. De Xiaomi 17 levert een waterverfschilderij af, terwijl de Ultra nog een heel redelijke foto produceert.

Hoofdcamera – 17 Hoofdcamera – 17 Ultra Groothoek – 17 Groothoek – 17 Ultra

Telelens – 17 Telelens – 17 Ultra

’s Avonds zie je vooral bij de telelens een flink verschil. De 17 Ultra toont veel meer details. Bij de groothoeklens valt vooral weer op dat de Ultra een bredere beeldhoek heeft. De hoofdcamera van het duurdere toestel is ook beter, maar het verschil is subtieler dan bij de telelens.

De camera’s van de Xiaomi 17 zijn zeker niet slecht en prima geschikt voor wie gewoon goede dagelijkse kiekjes wil schieten. Voor de echte liefhebber is de 17 Ultra echter duidelijk een betere keuze.

Ultra ligt veel fijner in de hand

Het nadeel van zo’n enorm camera-eiland is dat de meeste Ultra-telefoons van Xiaomi nogal topzwaar zijn. Je hebt soms het idee dat ze voorover kukelen. Daar is bij de 17 Ultra geen sprake meer van. Xiaomi heeft de verdeling van het gewicht duidelijk aangepakt, waardoor het toestel nu prima in de hand ligt. Hij voelt ook lichter aan dan zijn 223 gram.

Het toestel is met 8,3 millimeter iets dunner dan voorheen en het camera-eiland steekt minder ver uit dan op de Ultra-telefoons van Oppo en Vivo. Begrijp ons niet verkeerd: het is nog steeds een groot en log ding, maar er valt prima aan te wennen.

De normale Xiaomi 17 is veel kleiner en met 8,1 millimeter nog ietsje dunner. Je kunt hem daarom goed met één hand bedienen. Het camera-eiland is uiteraard ook een stuk subtieler dan bij de Ultra. Beide telefoons hebben een IP68-certificering, waardoor ze stof- en waterbestendig zijn.

Xiaomi 17

Kwalitatief zijn de schermen vergelijkbaar. Dat van de Xiaomi 17 is zoals gezegd 6,3 inch groot, terwijl de Ultra 6,9 inch meet en nu ook volledig vlak is. De 15 Ultra had nog licht gebogen randen. Wel is de resolutie lager dan vorig jaar. De reden daarvoor weten we niet, maar in de praktijk merk je er niets van. Alles ziet er nog steeds scherp uit en dankzij de ververssnelheid van 120Hz ook lekker vloeiend.

De piekhelderheid bedraagt 3500 nits. Dat soort getallen zegt niet altijd alles, want die waarde behaal je soms maar op een heel klein deel van het display. De Xiaomi 17 en 17 Ultra zijn gelukkig erg fel. Ze doen gevoelsmatig amper onder voor de Google Pixel 10 Pro.

Tophardware voor groot én klein

Of je nu de Xiaomi 17 koopt of de Xiaomi 17 Ultra, je krijgt sowieso een smartphone met de snelste chip van dit moment. Ze draaien namelijk allebei op een Snapdragon 8 Elite Gen 5. De prestaties zijn dan ook ronduit geweldig. We hebben geen enkele hapering gezien en foto’s worden bovendien razendsnel verwerkt. Daarbij wordt de kleine telefoon weleens warm, maar de grote nauwelijks.

De Xiaomi 17 Ultra beschikt altijd over 16GB werkgeheugen en naar keuze 512GB of 1TB opslag. In de kleinere Xiaomi 17 zit 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslag. Je levert qua specificaties dus wel een beetje in als je voor de goedkopere smartphone gaat.

Een belangrijke concurrent van de Xiaomi 17 Ultra is natuurlijk de Samsung Galaxy S26 Ultra. Die legt het op de meeste vlakken af, maar heeft wel beduidend betere luidsprekers dan deze Xiaomi. Ze klinken niet slecht, maar de laagweergave valt wel tegen voor een high-end smartphone. Dat geldt nog iets sterker voor de normale 17. De ultrasonische vingerafdrukscanner werkt gelukkig uitstekend.

We komen er maar niet van af bij Chinese smartphones: apps van bedrijven als AliExpress en TikTok die zonder toestemming op je smartphone belanden wanneer je ze voor het eerst instelt. Het lijken er wel iets minder dan een paar jaar geleden, maar het blijft vrij bizar als je een klein godsvermogen neerlegt voor je nieuwe telefoon.

Xiaomi’s softwareschil, HyperOS, is inmiddels gelukkig volwassen. Er staan weinig fouten meer in en hij werkt gewoon lekker. Sommige dingen staan net op een iets andere plek dan bij een kale versie van Android of Samsungs One UI-schil, maar daar wen je snel genoeg aan. De geijkte AI-functies zijn allemaal aanwezig, maar onderscheiden zich niet van de concurrentie. Taalfuncties werken in het Engels bovendien beter dan in het Nederlands.

Beide Xiaomi’s draaien uit de doos op Android 16. De fabrikant belooft vijf nieuwe edities van het besturingssysteem en zes jaar beveiligingspatches. De laatste versie die je op deze toestellen zult aantreffen is dus Android 21. Je kunt de telefoons veilig gebruiken tot en met de lente van 2032.

Daarmee is het updatebeleid in orde, maar wel minder goed dan dat van Google en Samsung. Die ondersteunen hun duurdere smartphones zeven jaar. Motorola doet dat ook voor zijn recente vlaggenschip, de Signature.

Kleine Xiaomi 17 gaat langer mee dan de Ultra

De Chinese versies van deze smartphones hebben helaas grotere accu’s dan de Europese modellen. Dat blijft jammer. Toch doet vooral de kleine Xiaomi 17 het prima met zijn batterij van 6330 mAh. Dat is de hoogste capaciteit van alle 6,3 inch-smartphones die in Nederland te koop zijn. De Samsung Galaxy S26 heeft bijvoorbeeld slechts 4300 mAh aan boord.

Je moet gemakkelijk twee dagen vooruit kunnen met de Xiaomi 17, tenzij je de hele dag zit te gamen natuurlijk. Opladen gaat zowel bedraad (100 watt) als draadloos (50 watt) lekker rap. Batterijstress behoort met dit toestel tot het verleden.

De Xiaomi 17 Ultra doet het opvallend genoeg ietsje slechter. De accu is ‘slechts’ 6000 mAh, wat vermoedelijk te maken heeft met de ruimte die de enorme camera’s innemen. Fotograferen kost ook opvallend veel stroom.

Wie op vakantie de hele dag kiekjes aan het schieten is, zal ’s avonds de bodem van die batterij wel bereiken. Bij normaal gebruik is anderhalve dag zonder stopcontact geen problemen. Opladen kan draadloos weer met 50 watt, bedraad is dat 90 watt.

Conclusie Xiaomi 17 (Ultra) review

Wie een geweldige camerasmartphone zoekt, kan niet om de peperdure Xiaomi 17 Ultra heen. De hoofdcamera en telelens presteren uitstekend en de mogelijkheden in de app zijn eindeloos. Wel vinden we het jammer dat de groothoeklens nog altijd achterblijft en je minder goede macrofoto’s schiet dan met zijn voorganger. Daar staat tegenover dat de 17 Ultra veel beter in de hand ligt en eindelijk een volledig vlak scherm heeft. Hij voelt minder lomp aan dan de 15 Ultra en gaat ook iets langer mee op een acculading. Voor liefhebbers van relatief compacte smartphones is de normale Xiaomi 17 in één klap één van de interessantste telefoons op de markt. Hij heeft een snellere chip en een grotere accu dan al zijn concurrenten. De camera’s zijn minder uitzonderlijk dan die van de Ultra, maar goed genoeg voor niet al te fanatieke fotografen.

Prijzen en deals

Wil je de Xiaomi 17 (Ultra) na het lezen van deze review kopen? De normale Xiaomi 17, met 12GB RAM en 256GB opslag, heeft een adviesprijs van 999,90 euro. Inmiddels koop je hem bij de goedkoopste webwinkel voor € 899,-. Je kiest uit de kleuren zwart, groen, blauw en roze. Je kunt geld besparen door tegelijk een abonnement af te sluiten. Dit zijn de beste deals:

Ga je als cameraliefhebber voor de Xiaomi 17 Ultra? Die is te koop in zwart, groen en wit. De adviesprijs van de variant met 16GB werkgeheugen en 512GB opslag bedraagt zoals gezegd 1499,90 euro. Sommige winkels snoepen daar al iets van af. Ze sturen de smartphone naar je op voor € 1.349,-. Hieronder vind je beste aanbiedingen als je ook een abonnement wil:

Alternatieven

Is de Xiaomi 17 (Ultra) net niet helemaal wat je zoekt? Gezien de hoge adviesprijzen zijn er heel wat alternatieven om uit te kiezen. We zetten er twee op een rij voor de normale Xiaomi 17 en vervolgens drie voor de Xiaomi 17 Ultra.

Google Pixel 10 Pro

De Google Pixel 10 Pro is minder krachtig dan de Xiaomi 17 en heeft een beduidend minder goede accuduur. Wel krijg je een nog beter updatebeleid en net iets betere camera’s, waaronder een veel wijdere groothoeklens. Het scherm is oogverblindend fel en de AI-functies van Google werken een stuk fijner dan die van Xiaomi. Je betaalt momenteel € 749,- voor de Pixel 10 Pro. Daarmee is hij voordeliger dan de Xiaomi 17.

Oppo Reno 15 Pro

Heb je niet zo’n snelle processor nodig, maar wil je wél een compact toestel met een uitstekende batterijduur? Dan kunnen we de Oppo Reno 15 Pro aanraden. Dankzij de accu van 6200 mAh gaat hij heerlijk lang mee op een lading en de MediaTek Dimensity 8450 is echt geen slome jongen. In het dagelijks gebruik voelt deze smartphone zeer soepel aan. De camera’s zijn grofweg vergelijkbaar met die van de Xiaomi 17. Je betaalt € 684,- voor deze Reno.

Xiaomi 15 Ultra

Vind je de Xiaomi 17 Ultra te duur? De Xiaomi 15 Ultra is nog altijd een prima smartphone, met een snelle chip en bijna net zulke goede camera’s. De prijs is bovendien gekelderd naar € 799,90. Daarmee is hij op het moment van schrijven zo’n 30 procent goedkoper dan zijn voorganger. Dat lijkt ons een prima deal, al is de accuduur iets minder goed en krijg je minder lang updates.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Natuurlijk mag ook de Samsung Galaxy S26 Ultra niet ontbreken in dit rijtje. Hij heeft dezelfde chip aan boord als de Xiaomi 17 Ultra en biedt, ondanks de kleinere accu, ongeveer net zo’n goede batterijduur. Bovendien krijg je een jaartje langer updates, een S Pen en het nieuwe privacyscherm, waarmee omstanders niet kunnen zien wat jij op je smartphone uitspookt. Qua camera’s kan de Samsung echter niet in de schaduw staan van de Xiaomi. De S26 Ultra kost momenteel € 749,-.

Oppo Find X9 Pro

Ga je voor de langste accuduur? Dan moet je bij de Oppo Find X9 Pro zijn, die momenteel € 1.142,- kost. Dankzij de batterij van 7500 mAh kun je twee dagen vooruit met dit toestel. Hij draait verder op een zeer snelle chip, heeft een fraai oled-scherm én erg goede camera’s. Die zijn weliswaar net iets minder dan die van de Xiaomi 17 Ultra, maar je schiet er prachtige foto’s mee. Bovendien is het camera-eiland van de Oppo een stuk subtieler dan dat van de Xiaomi.

