Xiaomi 17T Pro review: uitstekend, maar niet de slimste keuze

De Xiaomi 17T Pro is een uitstekende smartphone, maar heeft het lastig door zijn goedkopere broertje. Hoe zit dat precies? Je leest het in deze review.

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Dit is de Xiaomi 17T Pro review

Xiaomi is dit jaar vroeg met zijn T-smartphones. Waar de Xiaomi 15T en 15T Pro vorig jaar in september werden aangekondigd, zijn de gloednieuwe 17T en 17T Pro nu al verkrijgbaar. Xiaomi heeft dus niet heel veel tijd gehad om vernieuwingen door te voeren, maar die zijn er gelukkig wel.

Alhoewel, het is vooral de reguliere 17T die van flinke upgrades is voorzien. De verbeteringen bij de 17T Pro zijn kleiner, terwijl de prijs wel is gestegen naar 899 euro. Maakt dat het toestel minder de moeite waard? We zijn naar de Xiaomi-presentatie in Wenen geweest en geven in deze review onze mening over de Pro!

Het reviewexemplaar van de 17T Pro is beschikbaar gesteld door Xiaomi.

In het kort

De Xiaomi 17T Pro laat een uitstekende indruk achter. Op de middelmatige groothoeklens en ietwat drukke software na is er eigenlijk niets op de smartphone aan te merken. Het is daarom gek dat Xiaomi de 17T en 17T Pro op cameragebied bijna niets voor elkaar laat onderdoen, want daardoor is het moeilijker om de Pro aan te raden.

Pluspunten Goede camera’s met fijne zoomfoto’s

Goede camera’s met fijne zoomfoto’s Strak design

Strak design Razendsnelle hardware

Razendsnelle hardware Gigantische accu Minpunten Bloatware aanwezig

Bloatware aanwezig Groothoeklens is niet geweldig

Groothoeklens is niet geweldig Nog iets te duur

Camera’s: weinig nieuws onder de zon

Xiaomi zet de 17T Pro duidelijk neer als een smartphone voor fanatieke fotografen. Het merk noemt het toestel zelfs ‘The Telephoto Master’ en blaast hoog van de toren over de 50 megapixel-periscoopcamera, waarmee je 5x optisch kan inzoomen. Net als vorig jaar werkt Xiaomi weer samen met cameramerk Leica.

Laten we dan maar meteen met de telelens beginnen. Die laat je zoals gezegd het beeld 5x dichterbij halen zonder dat er kwaliteitsverlies optreedt. Dat werkt erg goed en foto’s zien er lekker scherp uit. Qua kleuren blijft de telelens vrij dicht bij de hoofdcamera en dat oogt prettig. We hebben de camera’s getest tijdens onze trip naar Wenen voor de launch van de 17T Pro en hieronder zie je veel voorbeeldfoto’s.

In de camera-app is een knopje te vinden om 10x in te zoomen en ook dan krijg je prima plaatjes. Zo kun je op een flinke afstand nog goed aflezen wat er op een bord staat bijvoorbeeld. Nog verder inzoomen kan, maar dit gebeurt digitaal en de scherpte gaat dan flink achteruit.

5x zoom 10x zoom

Wat nog goed is om te weten, is dat dit dezelfde telelens is als bij de 15T Pro vorig jaar. Opvallend is dat de ‘normale’ Xiaomi 17T, die 150 euro goedkoper is dan de Pro, óók de telelens heeft. Dat was vorig jaar niet het geval en het betekent dus dat je niet extra voor de Pro hoeft te betalen om de beste camera’s te krijgen. Dat is toch wel opvallend.

Hoofdcamera en groothoeklens

Dan de hoofdcamera van de Xiaomi 17T Pro. Die heeft een resolutie van 50 megapixel en levert uitstekende foto’s af. Plaatjes hebben veel detail, het dynamisch bereik is prima en kleuren ogen over het algemeen realistisch. Xiaomi laat je kiezen uit twee standen: Leica Vibrant en Leica Authentic.

Standaard staat de camera ingesteld op Leica Vibrant. In deze modus worden kleuren soms aangezet, waardoor groen bijvoorbeeld opeens héél erg groen oogt. Dat zie je goed op de foto rechtsonder. Storend is het niet en de meeste mensen zullen het er wel mooi uit vinden zien, maar het heeft wel een kunstmatige look.

Hoofdcamera Hoofdcamera Hoofdcamera

Hoofdcamera Hoofdcamera Hoofdcamera

De camera versterkt kleuren overigens lang niet altijd. In de meeste gevallen blijft de 17T Pro dichtbij de werkelijkheid en oogt alles vrij natuurlijk. De Authentic-modus zorgt voor een ingetogen, nostalgische look. Het is leuk om tussen de modi te schakelen om te kijken wat het beste resultaat oplevert.

Hoofdcamera Groothoeklens Groothoeklens

De camera die niét voor de beste foto’s zorgt, is de groothoeklens. Het gaat om een vrij simpele 12 megapixel-camera met een kleine sensor. De foto’s die ‘ie maakt zijn ook niet bijzonder wijd. De resultaten zijn niet per se slecht, maar van een smartphone van 899 euro mag je echt meer verwachten.

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Ontwerp met een mooie kleur

De Xiaomi 17T Pro ziet er vrijwel hetzelfde uit als zijn voorganger, de 15T Pro. Dat vinden we geen probleem, want het T-toestel van vorig jaar zag er mooi en zakelijk uit. Dat geldt ook voor de nieuwe 17T Pro, die vrijwel even groot is als zijn voorganger, maar wel 9 gram meer weegt. Dat verschil zul je echter niet zo snel merken.

De smartphone heeft een glazen voor- en achterkant, met een aluminium frame dat het geheel bij elkaar houdt. De telefoon voelt luxe en duur aan, al mag dat natuurlijk ook wel voor dat prijskaartje van 899 euro. De achterkant is mat – maar ook een beetje glad – en laat niet heel snel vingerafdrukken zien.

Ons reviewexemplaar is de blauwe uitvoering en die vinden we er erg fraai uitzien. Xiaomi verkoopt ook een paarse en zwarte versie van de 17T Pro, maar blauw vinden we verreweg het mooiste ogen. De smartphone heeft verder een IP68-certificering, wat betekent dat ‘ie goed tegen stof en water kan.

Zoals gezegd is de 17T Pro een beetje glad. In het doosje zit een hoesje waarmee je meer grip krijgt, maar het is wel een vrij saaie zwarte case. Je ziet dan weinig meer van het fraaie ontwerp, maar dat kun je natuurlijk oplossen door een ander hoesje te kopen.

Scherm met flinterdunne randen

Ook aan het scherm heeft Xiaomi weinig veranderd. De 17T Pro is opnieuw uitgerust met een display van 6,83 inch, met een hoge resolutie van 2772 bij 1280 pixels en ververssnelheid van 144Hz. Hierdoor oogt alles lekker scherp en vloeiend. Het scherm heeft een iets hogere piekhelderheid (3500 in plaats van 3200 nits), maar daar zul je weinig van merken. Het belangrijkste is dat het beeld ook in de felle zon goed te zien is.

Netjes is dat de randen rondom het display erg dun én symmetrisch zijn. Bij andere high-end smartphones, zoals de Google Pixel 10 Pro XL, zijn die bezels toch iets dikker. Dat heeft Xiaomi dus netjes gedaan. Wel is het een beetje jammer dat ltpo-technologie ontbreekt, waardoor het scherm niet helemaal kan terugschakelen naar 1Hz om stroom te besparen.

Verder is het belangrijk om te weten dat de voor- en achterkant worden beschermd door een laagje Gorilla Glass 7i. Dat is niet zo stevig en duurzaam als Gorilla Glass Victus (2), maar als je een hoesje gebruikt, moet het voldoende zijn om krassen en barsten te voorkomen.

Krachtige hardware

Op de hardware van de Xiaomi 17T Pro is weinig iets aan te merken. De smartphone draait op de snelste chip die fabrikant MediaTek nu maakt: de Dimensity 9500. Daar stopt Xiaomi 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte bij, wat helemaal prima is.

De fabrikant verkoopt ook modellen met 512GB of 1TB aan opslag. Wij hebben voor deze review de 512GB-uitvoering gekregen en getest. Over de prestaties kunnen we kort zijn, want die zijn simpelweg uitstekend. De telefoon is razendsnel en draait alle apps en games als een zonnetje.

Fijn is dat de Xiaomi 17T Pro niet te warm wordt bij intensief gebruik, als je bijvoorbeeld gaat gamen. Je merkt dat de telefoon soms iets opwarmt, maar het wordt nooit oncomfortabel om ‘m vast te houden.

De optische vingerafdrukscanner zit vrij laag in het scherm en doet zijn werk uitstekend. Hij is lekker snel, accuraat en heeft tijdens onze reviewperiode nooit dienst geweigerd. De speakers klinken prima, maar je moet het volume niet helemaal omhoog gooien. Dan wordt het geluid al gauw een beetje schel.

De Xiaomi 17T Pro draait uit de doos op Android 16 met de HyperOS-software van Xiaomi. De smartphone krijgt in de toekomst vijf grote Android-upgrades en zit daarmee tot en met Android 21 goed. Beveiligingspatches worden zes jaar door Xiaomi uitgerold. Daarmee is het updatebeleid van Xiaomi goed, al doen Google en Samsung (allebei zeven jaar) het nog beter.

Het is natuurlijk persoonlijk, maar we moeten altijd even wennen aan de software van Xiaomi. HyperOS past de standaardversie van Android flink aan en is vooral drukker, maar gelukkig wel overzichtelijk. We vinden de Xiaomi-software ook iets minder snappy dan de kale Android-versie, omdat je soms op animaties aan het wachten bent.

Vooral jammer is dat er bloatware op het toestel staat. Bij een budgetsmartphone kunnen we dat nog begrijpen, maar bij deze 17T Pro van 899 euro kan het eigenlijk écht niet. Ook heeft Xiaomi veel eigen apps, zoals een browser, Community- en Home-app. Die voegen weinig toe, al kun je de meeste apps gelukkig verwijderen.

Een handige functie van HyperOS is het zogeheten ‘super island’. Voor deze feature heeft Xiaomi duidelijk afgekeken bij Apple, maar het werkt goed. Zet je een timer aan of luister je muziek via Spotify, dan zie je bovenaan beeld een klein venster met enkele bedieningsopties. Hierdoor hoef je niet de losse apps te openen, maar kun je met een paar tikjes naar het volgende nummer.

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Accuduur en opladen

Misschien wel de grootste verbetering van de Xiaomi 17T ten opzichte van zijn voorganger, heeft te maken met de accu. De batterij van de smartphone heeft een capaciteit van maar liefst 7000 mAh, wat 1500 mAh meer is dan bij de 15T Pro. Xiaomi gebruikt een silicium-koolstof-accu met een hogere energiedichtheid.

Het zal je niet verbazen dat de accuduur erg goed is. De 17T Pro houdt het lekker lang vol op een lading en gaat met gemak een hele dag mee. Ook op intensieve dagen, als je bijvoorbeeld op reis bent en de hele dag foto’s maakt, hoef je niet tussentijds op te laden. Ben je een rustige gebruiker, dan is twee dagen zonder opladen helemaal geen probleem.

Over dat opladen gesproken: dat gaat lekker vlot. De smartphone kan snelladen met maximaal 100 watt, waardoor je in ongeveer drie kwartier van 0 naar 100 procent gaat. Maar, je hebt dan wel de 100 watt-HyperCharge-lader van Xiaomi nodig – en die zit niet in het doosje. Gebruik je een andere lader via usb-c, dan duurt het laden helaas langer.

Draadloos laden doet de 17T Pro met maximaal 50 watt, maar ook dan heb je de speciale lader van Xiaomi nodig. Dat vinden we minder erg, want als je de telefoon ‘s nachts op een draadloze lader zet of legt, maakt de oplaadsnelheid minder uit.

Conclusie Xiaomi 17T Pro review

We zijn behoorlijk positief na onze tijd met de Xiaomi 17T Pro. De smartphone ziet er erg strak uit, is razendsnel en heeft een accu waar je U tegen zegt. Tel daar een veelzijdig camerasysteem, razendsnel opladen én een prima updatebeleid bij op, en je hebt een toestel dat meekan met de concurrentie.

Xiaomi maakt het zichzelf echter lastig door de reguliere 17T vrijwel dezelfde camera’s te geven, terwijl dit toestel veel goedkoper is. Je haalt ‘m nu voor € 599,- in huis. We raden daarom aan om te kiezen voor het instapmodel, of te wachten tot de 17T Pro in prijs is gedaald.

Xiaomi 17T Pro kopen?

Heb je deze review gelezen en denk je: ja, de Xiaomi 17T Pro lijkt me wel wat. De smartphone heeft een adviesprijs van 899 euro en standaard 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Zoals gezegd zijn er ook versies met 512GB en 1TB opslag. Je kan kiezen uit drie kleuren: blauw, paars en zwart. De beste deals check je via de prijsvergelijker hieronder.

Alternatieven

1. Xiaomi 17T

Het meest voor de hand liggende alternatief voor de Xiaomi 17T Pro is zijn kleinere en goedkopere broertje. De reguliere Xiaomi 17T heeft praktisch dezelfde camera’s en krijgt net zo lang updates. Het toestel is bovendien iets compacter, maar daardoor is de accu ook kleiner (6500 mAh). De chip is daarnaast iets minder krachtig. Je koopt de 17T op dit moment voor € 599,-.

2. OnePlus 15

Als je een echt vlaggenschip zoekt, dan is de OnePlus 15 wellicht een interessante optie voor je. De smartphone heeft de allersnelste hardware, drie 50 megapixel-camera’s achterop en een nog grotere batterij die sneller oplaadt. Zoomen doet de OnePlus 15 wel minder goed, maar je hoeft ook minder diep in de buidel te tasten voor de telefoon: € 749,-.

De Xiaomi 15T Pro

3. Xiaomi 15T Pro

Zoals we in deze review al aangaven, zit er niet zo gek veel verschil tussen de Xiaomi 17T Pro en de 15T Pro van vorig jaar. Je kan ‘m daarom prima overwegen, zeker omdat het toestel nog maar € 575,- kost. Je krijgt dan dezelfde camera’s, lekker vlotte hardware en een 5500 mAh-batterij die het alsnog lang volhoudt.

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Op Android Planet testen we het hele jaar door de nieuwste smartphones, van budgettoestellen tot telefoons die 1000 euro (of zelfs meer) kosten. Dit doen we met een team van redacteurs dat al jaren in de ‘smartphonewereld’ actief is en al heel wat telefoons voorbij heeft zien komen – én dus heeft getest. We beschikken over de nodige ervaring.

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