De Chinese fabrikant Xiaomi presenteert drie nieuwe toestellen. Onze eerste ervaringen met de meest krachtige van het trio check je in deze Xiaomi Mi 10T Pro preview.

Xiaomi Mi 10T Pro preview

De Xiaomi Mi 10T Lite, Mi 10T en de Xiaomi Mi 10T Pro zijn zojuist gepresenteerd en alles over die nieuwe toestellen vind je in ons uitgebreide artikel. De Lite-variant is te koop vanaf 279 euro en de Mi 10T vanaf 449 euro. De Xiaomi Mi 10T Pro heeft een adviesprijs van 599 euro voor het 8GB/128GB-model. De versie met 256GB moet 649 euro opbrengen. Xiaomi Nederland bood ons de kans om dit toestel alvast flink onder handen te nemen.

Er was te weinig tijd voor een volledige review. Aankomende dagen blijven we de 10T Pro uitgebreid testen. Dit stuk wordt dan ook binnenkort voorzien, en opnieuw gepubliceerd, met die extra ervaringen. Ook zullen we het toestel dan beoordelen met een cijfer, wat bij deze preview nog niet mogelijk is.

Design van glas met groot camera-eiland

De Mi 10T Pro is een groots apparaat met zijn scherm van 6,67 inch en gewicht van 218 gram. Daardoor heb je echt wat in je hand en dat voelt allemaal prima aan. De achterkant is wat afgerond en de knoppen zitten op een fijne plek. De aan/uit-knop aan de rechterkant bevat ook een ingebouwde vingerafdrukscanner, maar daarover later meer. Ook de volumeknoppen vind je rechts. Aan de bovenzijde is een infraroodsensor aanwezig. In de bovenste rand vind je een klein notificatieledje een een speaker. Aan de onderkant vind je de usb c-poort, tweede speaker en het simkaartslot.

Het toestel bevat een aluminium frame en aan de voor- en achterkant is een laagje Gorilla Glass 5 aanwezig. Dat moet beschermen tegen krassen en beschadigingen, maar zorgt er ook voor dat het toestel erg glad aanvoelt. Persoonlijk zou ik graag een matte finish willen zien, voor meer houvast en minder vingerafdrukken en losse stofjes. Het camera-eiland is geplaatst in de linker bovenhoek en steekt enkele millimeters uit.

LCD-scherm met verversfrequentie van 144Hz

Xiaomi zet hoog in op het scherm vanwege verschillende redenen. Laten we echter beginnen met de basisspecificaties. Het scherm is 6,67 inch groot, een redelijk gemiddeld formaat voor toestellen van tegenwoordig. De resolutie is met 2400 bij 1080 pixels prima te noemen, maar niet uitzonderlijk hoog.

Het scherm is plat en bevat dus geen afgeronde schermranden. Dat komt omdat er gekozen is voor een lcd-paneel en die zijn niet te buigen of vouwen, zoals wel kan bij een amoled-variant. In de linker bovenhoek is een klein gaatje te vinden, de plaats van de selfiecamera van 20 megapixel.

Door de keuze voor lcd is er ook geen optische vingerafdrukscanner achter het scherm te vinden. Daarom kiest Xiaomi voor een fysieke variant en dat scoort pluspunten. Die plek is perfect gepositioneerd voor je duim. Pak je het toestel op, dan kun je ‘m gelijk gebruiken, want het ontgrendelen gaat erg snel. Daarnaast is de een always-on-display door de keuze voor lcd niet meer van de partij. Constant de tijd, gemiste notificaties of de tijd zien is er met deze Mi 10T Pro dus niet bij.

Ververssnelheid past zich aan, aan wat je op je scherm ziet

De ververssnelheid is met 144Hz erg hoog en dat is maar weinig te vinden bij andere smartphones. Dat zorgt er in de praktijk voor dat alles wat je uitvoert vloeiend aanvoelt. Scrollen door een Twitter-tijdlijn, het spelen van een geoptimaliseerde game of het bekijken van een video.

Dat komt omdat dit lcd-paneel beschikt over AdaptiveSync-technologie. Dat betekent dat de ververssnelheid van het scherm zich aanpast aan de content. Zo ververst het scherm niet altijd 144 keer per seconde, maar dit kan ook een stuk lager zijn. Dat moet weer een positieve invloed hebben op de accuduur.

Gebruik je een smartphone waarbij het scherm nu 60 of 90 keer per seconde ververst, dan maak je een grote stap die je direct ziet. De stap vanaf een toestel met 120Hz-scherm is te minimaal om op te merken.

Meer info over de accu en opladen

De accu is namelijk 5000 mAh groot en dat is een capaciteit die we steeds vaker zien bij smartphones. Opladen kan met maximaal 33 Watt en dat is bescheiden. Het bedrijf presenteerde namelijk eerder nog de Xiaomi Mi 10 Ultra, een toestel dat kan opladen met 120 Watt. Wel levert Xiaomi daarvoor de juiste snellader mee. Dat is fijn, want andere fabrikanten willen daar nog weleens op bezuinigen.

Draadloos opladen is niet mogelijk, maar had voor deze prijs niet misstaan. Hoe goed deze batterij presteert is nog de vraag. We hebben het toestel slechts enkele dagen getest, waardoor er op dat gebied geen volledig beeld is te schetsen.

Hardware: snel, maar bescheiden

Qua hardware biedt de Mi 10T Pro heel veel, maar niet de hele trukendoos is opengetrokken. Dat is dus te zien bij het opladen, maar ook aan de processor. Dat is de Snapdragon 865, terwijl er ook al een Plus-variant te verkrijgen is. Het interne geheugen bedraagt 128GB of 256GB, maar uitbreiden is niet weer niet mogelijk.

Ook qua werkgeheugen houdt Xiaomi het normaal, dat is namelijk 8GB. Of dat erg is? Zeker niet, de prestaties liegen er niet om, alles wordt vlot op het scherm getoverd en werkt prima. Van haperingen zijn geen sprake en multitasken gaat prima.

Vier camera’s in totaal

Ook op camera-gebied is de Mi 10T Pro een bescheiden toestel. Zo zijn er in totaal vier camera’s aanwezig, waaronder de frontcamera. Aan de achterkant lijken vier sensoren aanwezig te zijn, maar het zijn er echt drie. De cameramodule is enorm te noemen en zorgt er ook voor dat een toestel niet plat op een ondergrond kan liggen.

De hoofdsensor is ook ‘gigantisch’ en bestaat uit zeven losse elementen, wat de fotokwaliteit ten goede moet komen. Daarmee schiet je plaatjes van maximaal 108 megapixel, net zoals de Mi Note 10 van vorig jaar. Ook een groothoeklens (13 megapixel) en macrocamera (5 megapixel) zijn aan boord. Helaas is een telelens niet aan boord, dus optische zoom is niet te gebruiken. Uiteraard kun je wel wat inzoomen, maar dat gaat digitaal, waardoor de kwaliteit wat verloren gaat.

Close-ups: leuk, maar te lage resolutie

Macrofoto’s, oftewel foto’s van dichtbij maak je in maximaal 5 megapixel. Dat is een leuke mogelijkheid, maar de resolutie is nog steeds aan de lage kant. Gelukkig is het een stuk beter dan 2 megapixel-macrocamera’s, maar toch hadden we dat graag anders gezien. Zo zou de groothoeklens bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden, waardoor er nog meer details vastgelegd zouden worden.

Groothoeklens: fijne mogelijkheid, zonder kleurvervorming

De tweede camera bevat een groothoeklens, waardoor je net wat meer van de omgeving vastlegt. Dat is fijn voor groepen mensen, architectuur of bijvoorbeeld landschappen. De kleuren van die camera zijn hetzelfde als die van de primaire variant en dat is fijn. In het verleden zagen we namelijk regelmatig wat kleurverschil tussen die camera’s, maar daar lijkt Xiaomi aan gewerkt te hebben.

Normale camera en 108 megapixel-modus

Je zult echter voornamelijk plaatjes schieten met de hoofdsensor van 108 megapixel. Dat betekent niet automatisch dat je ook afbeeldingen in die hoge resolutie schiet, want die mogelijkheid moet je handmatig activeren. Dat scheelt aanzienlijk in de grootte van zo’n bestand, want anders is een foto al snel tientallen MB’s groot. In de normale stand worden meerdere pixels samengesmolten tot een enkele pixel. Het eindresultaat is dus een foto met een lagere resolutie, maar wel met meer scherpte en contrast.

Foto’s zien er in goed licht prima, maar ook in wat minder licht, goed uit en de cameramogelijkheden zijn eindeloos. De interface van de camera-app is simpel en overzichtelijk, maar qua instellingen moet je soms wel wat zoeken. Heb je aan de onderzijde een foto- of filmmodus gekozen dan kun je rechtsboven via het hamburgermenu specifieke instellingen vinden voor die modus. Wil je bijvoorbeeld een timelapse, panoramafoto of slowmotionvideo maken, dan moet je onderaan weer op ‘meer’ klikken.

Er is ook een nachtmodus aanwezig, maar die maakt weinig tot geen verschil ten opzichte van de normale stand. Dat klinkt als minpunt, maar dat is het juist niet. Het toont namelijk dat er ook in de standaardmodus al genoeg licht wordt opgevangen voor een prima foto. In onderstaande voorbeelden zie je links een foto in gemaakt in de normale stand en rechts een foto in nachtmodus.









Tot slot kun je dus foto’s maken in een 108 megapixel-resolutie, wat resulteert in plaatjes van 12032 bij 9024 pixels. Waarom je dat exact zou willen is de vraag. Wel kun je nadat je een foto gemaakt hebt, nog een redelijke uitsnede maken. Zie daarvoor het voorbeeld hieronder.

Software: Android 10 en nieuwe schil

Ondanks dat Android 11 al wel is aangekondigd, draait dit toestel out-of-the-box nog op Android 10. Veel fabrikanten moeten namelijk nog aanpassingen doen aan de Androidversie zelf en de schil die daar overheen ligt. Xiaomi maakt gebruik van MIUI en op de Mi 10T Pro staat versie 12 voorgeïnstalleerd.

Die softwarelaag staat al jaren bekend om de drukte, extra mogelijkheden en eigen applicaties van de fabrikant. Wel wordt dat steeds meer afgeschaafd, zodat het iets fijner aanvoelt. In vergelijking met bijvoorbeeld Google Pixels of Android One-toestellen is er nog een lange weg te gaan, dat zijn toestellen met echt schone software.

Het is misschien even wennen als je nog nooit een Xiaomi-smartphone hebt gehad, maar dat gebeurt snel. Wel staat de fabrikant erom bekend om soms advertenties te laten zien in onder andere hun eigen apps of na het downloaden van iets. In de praktijk valt dat niet heel negatief op en is onderdeel van Xiaomi’s verdienmodel.

Veeg je vanaf de bovenrand naar beneden aan de linkerkant, dan zie je al je meldingen. Doe je dat aan de rechterzijde van het scherm, dan verschijnen alle snelle instellingen. Zulke tweaks maken MIUI 12 fijn om te gebruiken, maar je moet er ook aan wennen. Zo moet je soms zoeken waar een bepaalde instelling te vinden is, zijn de vertalingen hier en daar nog steeds niet helemaal goed en zijn icoontjes soms wat onduidelijk.

Je kunt wel gebruikmaken van thema’s en ook werken met een applade is mogelijk. Daarnaast is er een systeembrede donkere modus aanwezig. Ook is het toestel klaar om 5G te gebruiken en dat lijkt ook het geval. Rechtsboven is immers een 5G-icoon te zien. Achter de schermen had het toestel echter een 4G-verbinding en dat is helaas iets wat bij verschillende toestellen en provider speelt.

Conclusie Xiaomi Mi 10T Pro preview

In veel opzichten is de Xiaomi Mi 10T Pro een bescheiden vlaggenschip. Zo zien we ‘maar’ een Snapdragon 865-chip, 8GB RAM, 33 Watt-oplaadfunctie, drie camera’s en een lcd-scherm. Dat betekent echter niet dat dit voor veel mensen niet de juiste keuze is. De vanafprijs is met 599 euro ook bescheiden en zal de aankomende maanden nog wel iets zakken. Het scherm heeft een hoge ververssnelheid die aangepast wordt als dat nodig is en de hardware en camera’s presteren prima. De MIUI-schil blijft niet mijn persoonlijke favoriet, maar dat is voor iedereen verschillend.

