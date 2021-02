Xiaomi Mi 11 review: aantrekkelijk vlaggenschip laat wat steekjes vallen

De Mi 11 is de eerste telefoon met Snapdragon 888-chip, hij kan razendsnel opladen, heeft vier camera’s aan boord en heeft een groots amoled-scherm. In deze Xiaomi Mi 11 review nemen we je mee langs alle aspecten van het nieuwe vlaggenschip.

Lees verder na de advertentie.

Lees alles in de Xiaomi Mi 11 review

De Xiaomi Mi 11 ligt vanaf eind februari in de winkels voor 849 euro. Keuze heb je uit twee kleuren: grijs en blauw. Wel is er slechts één versie te koop qua werk- en opslaggeheugen. De prijs is flink, maar het is dan ook het nieuwste vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Het toestel scoort op veel punten erg goed, maar laat hier en daar ook zeker wat steekjes vallen.

Bekijk ook onderstaande inhoudsopgave van onze Xiaomi Mi 11 review. Zo weet je wat je kunt verwachten, maar ook direct naar een specifiek onderwerp ‘springen’.

Xiaomi Mi 11-review Design Display Hardware Software Camera’s Accuduur Conclusie

Design is strak, chique en fijn afgewerkt

Het toestel is dun, heeft aan de voor- en achterkant afgeronde randen en ligt daardoor goed in de hand. Bedienen met één hand is er niet goed bij vanwege het grote display. Ook de achterkant bevat een laagje Gorilla Glass Victus, maar is gelukkig niet zo glad als veel andere glazen smartphones. Tevens levert Xiaomi een standaard plastic hoesje mee, wat fijn is. Tik je op de achterkant, dan hoor je wel een opvallend hol geluid, alsof je op plastic tikt. Dat betekent niet dat de Mi 11 niet stevig is, want dat is ‘ie wel degelijk, zo zagen we in een eerdere ‘marteltest’.

Op de achterkant is ook het grote camera-eiland te vinden, met daarin drie camera’s en de dubbele flitser. Het is uiteraard een kwestie van smaak, maar die vinden we er chique uitzien. Wel bestaat ‘ie uit verschillende laagjes van de componenten en sensoren, waardoor het geheel uiteindelijk toch enkele millimeters uitsteekt.

Terwijl de achterkant een matte afwerking heeft, geldt dat niet voor het metalen frame aan de zijkant. Door verschillende elementen doet het toestel denken aan de OnePlus 8 Pro, inclusief rechte onder- en bovenkant, zodat je het toestel gewoon op tafel kunt zetten. De rechterkant biedt plaats voor de volume- en aan/uit-knop en de onderkant voor de usb c-poort, speaker en simkaartslot.

Scherm biedt het beste van het beste

Qua scherm biedt de Xiaomi Mi 11 het beste van het beste. Het display is 6,81 inch groot en de resolutie van 3200 bij 1440 pixels zorgt ervoor dat alles er scherp uitziet. Daarbij heeft het toestel een oled-paneel, waardoor kleuren van het scherm knallen en het contrast oneindig is.

Wel kun je in de instellingen duiken om het wat aan te passen naar persoonlijke smaak. Denk daarbij aan de kleurverzadiging of -temperatuur. Gebruik je het toestel in de hoogste resolutie? Dan heb je nog wel een keuze om deze automatisch terug te laten schalen als het toestel denkt dat dit beter is. De maximale helderheid is in veel gevallen hoog genoeg, maar met een fel zonnetje is het scherm soms moeilijk af te lezen.

Natuurlijk kun je er ook zelf voor kiezen om altijd een lagere resolutie te gebruiken. Dan gebruikt de Mi 11 een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. In de praktijk is dat verschil nauwelijks te zien, maar het bespaart je wel accu, zodat je er langer mee kunt doen op een lading. De frontcamera is verwerkt in een klein gaatje in het scherm, zoals bij veel recente toestellen.

120Hz, vingerafdruk en always on-mogelijkheid

Tot slot kun je spelen met de ververssnelheid, maar helaas zijn daar maar twee modi te selecteren: 60Hz en 120Hz. Hoe hoger dit getal, hoe vaker het scherm ververst per seconde. Scrol je door je feeds op Twitter, Instagram of Facebook, dan zorgt dat voor een zeer soepele ervaring. Wel kost een hogere frequentie meer accusap. Een 90Hz-mogelijkheid zou een mooie tussenweg zijn geweest, maar deze optie ontbreekt.

In het scherm is ook de optische vingerafdrukscanner verwerkt en hoewel die nagenoeg altijd werkt, is die een fractie langzamer dan die van de OnePlus 8 Pro. De Mi 11 is het eerste toestel dat ook de hartslag kan meten via die sensor, maar met de huidige software is dat nog niet mogelijk. Dat kan pas vanaf MIUI 12.5, dat pas in het volgende kwartaal wordt uitgerold.



Ook is er nog de always on-functie, waarbij het scherm altijd aanstaat en je snel de tijd, het accupercentage of binnenkomende notificaties kunt checken. De opties daarvoor zijn nagenoeg eindeloos en het is een fijne feature.

De eerste met een Snapdragon 888-processor

Iemand moet de eerste zijn en als het op de processor aankomt gaat Xiaomi er met de prijs vandoor. De Mi 11 is namelijk uitgerust met de Snapdragon 888-chip van fabrikant Qualcomm. Op elk gebied biedt die processor betere prestaties dan zijn voorganger: rauwe processorkracht, grafische prestaties, ondersteunde resoluties van de camera’s en kunstmatige intelligentie.

Als je toestellen naast elkaar legt met de Snapdragon 888 en zijn voorganger, zul je in benchmarks vast en zeker verschil zien. In de praktijk is dit om het even en de Xiaomi Mi 11 levert dan ook goede prestaties. In het verkrijgbare model is 8GB RAM aanwezig en die combinatie zorgt ervoor dat multitasken geen probleem is en zware grafische games uitstekend draaien.

Infrarood, stereospeakers, maar ook wat minpuntjes

Xiaomi staat bekend om het toevoegen van veel features bij haar smartphones en de Mi 11 is geen uitzondering. Zo kun je apparaten bedienen via de geïntegreerde infraroodsensor en genieten van de stereospeakers. Ook het bekende audiomerk Harman Kardon heeft daar zijn stempel gedrukt en voor een telefoon komt er prima geluid uit.

Er is plaats voor twee simkaarten, maar het geheugen uitbreiden is er helaas niet bij. Daarnaast bevat het toestel geen IP-certificering en daardoor is het niet stof- en waterdicht. Voor een high-end toestel met zo’n prijs hadden we dat toch graag gezien. Wel is het mogelijk om het toestel draadloos op te laden, waarover later meer.

Android 11 en wachten op MIUI 12.5

Xiaomi levert de smartphone met Android 11 en de MIUI-schil. In het persbericht werd het groots aangekondigd: MIUI 12.5 is de nieuwste versie van de software die allerlei handige features toevoegt. Zo kun je meerdere voorgeïnstalleerde apps verwijderen en is onder andere het stroomverbruik drastisch verlaagd. Handig, maar de update rolt pas in het tweede kwartaal van 2021 uit.

In vorige Xiaomi-reviews haalden we het ook al aan: de hoeveelheid bloatware is groots en dat geldt helaas ook voor de Mi 11. Van tig spelletjes tot Netflix en van LinkedIn tot Amazon Shopping staan standaard al op het toestel. Daarnaast vind je ook allerlei eigen apps om bijvoorbeeld media af te spelen, te browsen of om het weer te checken, codes te scannen of om notities te maken al op het toestel.

Advertenties en andere MIUI-irritaties

Onze ervaring met MIUI is altijd vrij positief, mits je even goed oplet tijdens de eerste keer opstarten. Dan kun je onder andere advertenties uitschakelen, die anders wel hier en daar te zien zijn en onderdeel zijn van het verdienmodel van Xiaomi.

Waar het precies aan ligt is de vraag, maar we kwamen ook verschillende irritante bugs tegen tijdens het testen. Zo ontstonden er soms problemen als er media af werd gespeeld bij WhatsApp of Netflix, waarna er even een andere app werd geopend. Geluid werd bijvoorbeeld doorgespeeld of het beeld sprong in een flikkerende stand, waarbij het toestel even aan- en uitgezet moest worden om uit die ‘loop’ te komen.

Ook toont de Mi 11 een 5G-icoon in de rechter bovenhoek, terwijl er ‘achter de schermen’ een 4G-verbinding actief is. Dat is niet alleen iets wat speelt bij Xiaomi, maar ook bij andere fabrikanten. Waarom dit zo werkt en of dat überhaupt mag lees je in een eerder gepubliceerd artikel. Het blijft echter vervelend.

De systeembrede donkere modus zorgde er daarnaast voor dat bij sommige apps ook elementen ‘wegvielen’. Zo was bij Netflix het zoek-icoontje niet meer te zien, want die was geheel zwart geworden, terwijl de achtergrond ook al zwart was. Standaard wordt (draadloos) muziek luisteren regelmatig gedempt door binnenkomende notificaties. Iets wat al jaren speelt bij MIUI, maar wat je ook weer handmatig moet aanpassen om tegen te gaan.

Over het updatebeleid is Xiaomi helaas ook dit keer weer angstvallig stil. We gaan er vanuit dat het toestel zowel Android 12 als Android 13 krijgt, maar het bedrijf zelf heeft hier nog niks over losgelaten. Als hier verandering in komt, dan werken we deze review bij.

Camera’s: veel megapixel, weinig sensoren

De hoofdcamera heeft een resolutie van 108 megapixel, maar maakt standaard plaatjes van 27 megapixel. Vier pixels worden samengesmolten tot één en dat zorgt voor een beter resultaat qua contrast, kleur en scherpte. Foto’s gemaakt met de Mi 11 zien er goed uit, de kleuren ogen realistisch en het dynamisch contrast is prima.

Ook is er een groothoeklens aanwezig met een resolutie van 13 megapixel. Daarmee leg je meer van de omgeving vast en ook dat is een fijne functie. Kleuren daarvan komen overeen met die van de primaire camera en dat zien we wel eens anders. In onderstaande galerij zie je drie shots, gemaakt met respectievelijk: de groothoeklens, primaire camera en met 2x zoom.

Een losse sensor om te zoomen ontbreekt echter op de Xiaomi Mi 11 en dat is – zeker in deze prijsklasse – een gemis. Waarschijnlijk gaan we dat wel zien op de Mi 11 Pro, die pas later wordt gepresenteerd. Dat betekent dat je met de Mi 11 gebruikmaakt van digitale zoom en geen optische. Daardoor ontstaat er altijd wat ruis op de foto’s en wordt de kwaliteit van ingezoomde foto’s al snel slechter.

Camera voor close-ups, nachtmodus en video

De derde camera is speciaal aanwezig voor het maken van close-ups en dat is een bijzondere keuze. De resolutie is slechts 5 megapixel, wat net aan voldoende is, maar veel andere fabrikanten gebruiken de groothoeklens om kiekjes van dichtbij te maken.

Wel moet gezegd worden dat je net een tandje dichterbij kunt komen dan bij veel andere telefoons. In onderstaande voorbeelden zie je wat ‘normale’ close-ups en wat plaatjes die genomen zijn van heel dichtbij van een los stukje ijs.

Wel is de Mi 11 afgeladen met camera-opties. Zo kun je foto’s maken van 108 megapixel, video’s opnemen met de frontcamera en camera op de achterkant tegelijk of spelen met de nachtmodus. Laatstgenoemde werkt met alle drie de camera’s op de achterzijde. De resultaten ervan zijn wisselend, want we vinden het soms beter om die modus niet te activeren.

Daarbij valt het op dat gemaakte foto’s er beter uitzien dan wat er op het scherm te zien is tijdens het fotograferen zelf. Zo was het TU Delft-logo op het scherm erg wazig, maar op de uiteindelijke foto’s prima te lezen. Links de foto’s zonder de nachtmodus, rechts de resultaten met deze stand aan.

Naast fotograferen zet Xiaomi ook hoog in op de videomogelijkheden van het toestel. Zo kun je filmen in resolutie van maximaal 8K en allerlei filmopties gebruiken. In de praktijk gebruiken wij dat nauwelijks, maar er is dus wel genoeg te ontdekken.

Accuduur is afhankelijk van (scherm)instellingen

Het toestel is tijdens de testperiode gebruikt in de meest energieslurpende stand: met de hoge resolutie en in de 120Hz-modus. Een intensieve dag kom je zeker door, maar de schermhelderheid speelt hierin ook een grote rol. Zo zijn we onder andere een middag buiten geweest tijdens alle ijs- en sneeuwavonturen, stond de helderheid op de hoogste stand en hebben we veel foto’s gemaakt.

Om 10.00 uur ging het toestel van de lader af en om 23.30 was er nog 20 procent batterij over. Daarbij stond de schermtijd op ruim 5,5 uur. Doe je wat rustiger aan, dan konden we het toestel makkelijk anderhalve dag gebruiken zonder opladen.

Wil je meer uit de accu persen, dan kun je ook nog verschillende batterijbesparende modi gebruiken, of natuurlijk de ververssnelheid of resolutie terugschroeven. Het toestel zelf geeft ook verschillende suggesties om batterij te besparen en een inschatting hoeveel minuten dat scheelt. Zo geeft een ververssnelheid van 60Hz ruim een uur extra power, terwijl het always on-display uitschakelen hier zorgde voor 12 minuten extra schermtijd.

Opladen gaat razendsnel

Xiaomi zorgt er met een trucje voor dat de accu razendsnel opgeladen wordt. Eigenlijk moeten we accu’s zeggen, want de Mi 11 heeft er twee aan boord van elk 2300 mAh. Daardoor gaat opladen met maximaal 55 Watt en Xiaomi levert de oplader hier gewoon nog mee. Bij onder andere de Galaxy S21 ontbreekt de stekker in de doos.

Opladen gaat razendsnel en je ziet de procenten erbij vliegen. Zo is vijf minuutjes aan de lader al snel goed voor 10 tot 15 procent meer accucapaciteit. Is de batterij helemaal leeg, dan laadt ‘ie het snelste op. Een half uur aan de lader zorgde er hier voor dat de 4600 mAh-accu al voor 80 procent vol zat. Helemaal opladen gaat in een kleine 50 minuten.

Daarnaast is draadloos opladen mogelijk met maximaal 50 Watt. Daarvoor is wel een los verkrijgbare oplader nodig van de fabrikant zelf, dus dat hebben we niet kunnen testen. Wel werkt de Mi 11 met het Qi-protocol, waardoor andere laders met minder vermogen ook gewoon prima, maar uiteraard langzamer werken.

Conclusie Xiaomi Mi 11 review

De Xiaomi Mi 11 is in Nederland te koop voor 849 euro en dat is een flinke smak geld. Het toestel biedt goede prestaties op veel gebieden, maar voor zo’n bedrag worden we ook een stuk kieskeuriger. Zo blijft het jammer dat je de opslagruimte niet kunt uitbreiden en dat het toestel niet officieel water- en stofdicht is. Ook op het gebied van de camera’s hadden we graag wat meer mogelijkheden gezien, waaronder een camera om te zoomen. Daarnaast is het nog even wachten op MIUI 12.5, dat je net wat meer vrijheid geeft op het gebied van bloatware. Tot slot moet Xiaomi zich echt eens goed gaan richten op het updatebeleid, want het vertrouwen van de consument winnen kan op dat punt alleen met kraakheldere communicatie.

Xiaomi Mi 11 kopen

De Xiaomi Mi 11 heeft een adviesprijs van 849 euro, is op 8 februari gepresenteerd voor de Nederlandse markt en vanaf 26 februari te bestellen. Je hebt daarbij uiteraard keuze uit een losse Mi 11 of kunt ‘m combineren met abonnement. Voor de beste deals check je onderstaande prijsvergelijker.