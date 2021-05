Xiaomi Mi 11 Ultra review: exclusief toestel biedt kijkje in de toekomst

Met de Mi 11 Ultra laat Xiaomi zien wat het bedrijf allemaal in huis heeft, maar daar betaal je wel flink voor. Het toestel verschijnt bovendien in beperkte oplage in Nederland. In deze Xiaomi Mi 11 Ultra review lees je wat de peperdure smartphone te bieden heeft.

Xiaomi Mi 11 Ultra review

Xiaomi brengt aan de lopende band Android-toestellen uit. Het bedrijf kiest ervoor om de Xiaomi Mi 11 Ultra ook in Nederland te lanceren, terwijl dat niet werd gedaan bij de Mi 10 Ultra van vorig jaar.

De Mi 11 Ultra heeft een adviesprijs van 1199 euro, maar is dan ook Xiaomi’s huidige paradepaardje. De fabrikant gebruikt voor dit toestel de beste hardware, techniek en features en geeft ons hiermee een kijkje in de toekomst. Wat we daarvan vinden, lees je in deze Xiaomi Mi 11 Ultra review.

Design van keramiek met immense cameramodule

Kies je voor de Mi 11 Ultra, zorg dan voor grote broekzakken, want het toestel is flink aan de maat. Het scherm is licht afgerond bij alle vier de zijdes en 6,81 inch groot. De behuizing is gemaakt van keramiek en het toestel weegt maar liefst 234 gram. Dan is er nog de grote cameramodule, die plaats biedt aan onder andere de drie camera’s, een klein schermpje (waarover later meer) en flitser. Hij steekt wel behoorlijk uit.

Keuze heb je uit een zwart en wit model, waarbij de camera-opstelling een eyecatcher is en menig hoofd doet omdraaien als je het toestel in handen hebt. De aan/uit-knop en volumeknoppen vind je aan de rechterkant. Het toestel heeft aan de bovenzijde nog een infraroodsensor en speaker. De onderkant biedt plaats voor de usb c-poort, tweede speaker en simkaartslot voor twee sims.

Twee schermen is beter dan één?

Net zoals we in onze Xiaomi Mi 11 review schreven, is het scherm een pracht om naar te kijken. Dat komt door een combinatie van verschillende factoren: de grootte van het scherm, hoge resolutie van 3200 bij 1440 pixels, prima helderheid, het amoled-paneel en ververssnelheid van 120Hz, waardoor alles soepel aanvoelt.

Al met al heb je over het scherm aan de voorzijde dus niks te klagen. De frontcamera vind je in een klein gaatje in het scherm en ook is er een optische vingerafdrukscanner aan boord. Die kun je trouwens ook gebruiken als hartslagsensor; een fijne functie.

Een hele opvallende feature is het tweede schermpje op de achterkant. Dit display is slechts 1,1 inch groot, maar biedt wel verschillende functies. Kies bijvoorbeeld een eigen foto, laat inhoud van meldingen zien of een inspirerende quote. Tijdens het fotograferen kun je ‘m ook gebruiken als viewfinder, waardoor je de perfecte selfie maakt met een van de camera’s op de achterkant.

De vraag is dan of het een nuttige toevoeging of meer een gimmick is, en het is een beetje van beide wat ons betreft. Ligt het toestel op z’n kop, dan zie je snel en fijn meldingen binnenkomen, maar de informatie is summier en reageren is ook niet mogelijk. Daarnaast is het leuk om even te laten zien aan vrienden en familie, maar dat is het dan ook. Omdat dat scherm geen always-on-functie heeft, kun je ook niet altijd snel en makkelijk de tijd zien. Het tweede display is dus geinig, maar niet per se nuttig.

Hardware en software

Over de hard- en software kunnen we kort zijn. Qua specificaties heb je met de Snapdragon 888-chip, 12GB RAM en 256GB (niet uit te breiden) opslag geen klagen. De Mi 11 Ultra draait dan ook rondjes om alles wat je ermee doet.

Het toestel is officieel stof- en waterdicht en heeft goed klinkende stereospeakers, waarvoor samengewerkt is met Harman Kardon. Ook gebruik je de Mi 11 Ultra als universele afstandsbediening dankzij de infraroodsensor.

Ook de software is ons inmiddels bekend en bespreken we regelmatig in reviews van andere Xiaomi- en Poco-toestellen. Het gaat om Android 11 met daaroverheen de MIUI-schil. Dat is een drukke skin die verschillende eigen apps, voorgeïnstalleerde games en applicaties van derden bevat. Het is wachten op MIUI 12.5, waarbij je als eindgebruiker meer mogelijkheden krijgt om apps volledig te verwijderen.

Het is en blijft niet onze favoriete schil, maar je hebt wel veel mogelijkheden om het toestel helemaal eigen te maken. Selecteer accentkleuren, ga aan de slag met thema’s of kies een toffe live wallpaper. In de toekomst gaan we sowieso Android 12 zien en waarschijnlijk ook Android 13, hoewel het bedrijf daar nog geen uitsluitsel over heeft gegeven.

Camera’s: grote sensor en veel zoom

Selfies schiet je met de Mi 11 Ultra in een resolutie van 20 megapixel. Op de achterkant zijn nog eens drie camera’s te vinden, van respectievelijk 50, 48 en 48 megapixel. De primaire camera bevat de nieuwe GN 2-sensor van Samsung, de grootste sensor in een smartphone van dit moment.

De andere twee camera’s gebruik je voor het maken van groothoekfoto’s of om in te zoomen. Dat kan met maximaal 5 keer optische zoom, waarbij dus geen kwaliteitverlies optreedt. Digitaal zoomen is ook mogelijk en daarmee haal je objecten maximaal 120 keer dichterbij.

Als we zeggen dat de mogelijkheden op cameragebied met de Mi 11 Ultra eindeloos zijn, bedoelen we ook echt eindeloos. Zo kun je aan de slag met de pro-modus en daar van alles handmatig instellen. Ook is er een nachtmodus aan boord (zie hieronder een voorbeeld van de normale stand vs nachtmodus), schiet je portretfoto’s of maak je kiekjes in de volledige resolutie van 50 megapixel. In de normale stand worden vier pixels samengepakt tot één, waardoor foto’s meer detail, contrast en betere kleuren hebben.

Je kunt ook denken aan het maken van een timelapse, close-ups of tegelijkertijd opnames maken met meerdere camera’s tegelijk. Filmen doe je trouwens in een maximale 8k-resolutie en ook daar kun je allerlei effecten toevoegen aan de opnames.

Kleuren van foto’s worden natuurgetrouw vastgelegd, hebben genoeg detail en een prima dynamisch bereik. In boven- en onderstaande galerij zie je dan ook enkele foto’s gemaakt in de automatische stand met de 50 megapixel-hoofdcamera.

Groothoekcamera en macromodus

Hetzelfde geldt voor de groothoeklens, waarbij kleuren nagenoeg hetzelfde zijn als van de primaire sensor. Dit vinden we een fijne feature, omdat je zo meer van de omgeving kan vastleggen. Foto’s die je maakt met deze camera hebben standaard een resolutie van 12 megapixel, omdat hier ook vier pixels worden samengesmolten tot een één.

Die camera gebruik je ook om macrofoto’s te maken, oftewel close-ups. Dat levert plaatjes op in een hoge resolutie en dat is fijn. Wel zijn er smartphones waarbij je foto’s kunt maken van nog dichterbij.

Zoomen: van erg fijn tot weinig details

De periscopische camera gebruik je om te zoomen en die opzet kennen we van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S21 Ultra. Zo haal je objecten tot vijf keer dichterbij met optische zoom. Dat betekent dat foto’s er nog steeds scherp uitzien en er geen detailverlies optreedt. Hybride zoom – een combinatie van optische en digitale zoom – laat je beelden tot tien keer dichterbij halen.

In onderstaande galerij zie je een voorbeeld van: groothoekfoto, normale foto, foto met vijf keer optische zoom en foto met tien keer hybride zoom.

Wil je nog verder inzoomen, dan is dat ook mogelijk met de Mi 11 Ultra, maar dat levert niet per se mooie plaatjes op. Daarvoor wordt alleen digitale zoom gebruikt, waardoor kiekjes al snel details missen. Zoomen kan via die weg tot 120 keer, maar dit levert vaak slechte kiekjes op. In onderstaande voorbeelden zie je foto’s gemaakt met de normale camera, met vijf keer optische zoom, 10 keer hybride zoom en 120 keer digitale zoom.

Accuduur is goed genoeg

Verwacht ondanks de grote accu van 5000 mAh geen wonderen. De Snapdragon 888-processor is een energieslurper en datzelfde geldt voor het grote scherm met hoge ververssnelheid. In onze testperiode stond het display op 120Hz, waarbij het wel automatisch terugschaalt.

In de praktijk komt het erop neer dat we zeker een dag konden doen met de Mi 11 Ultra. Daarbij werden er veel foto’s gemaakt, stond de helderheid redelijk hoog ingesteld en werd er uren muziek geluisterd via Spotify, wat belletjes gepleegd en wat e-mails afgehandeld. Ook een uurtje Netflix of Videoland kijken hoorde daarbij.

Opladen met ‘slechts’ 67 Watt

Opladen gaat met 67 Watt en dat is supersnel, maar het kan nog beter. De Mi 10 Ultra van vorig jaar ondersteunde een oplaadsnelheid van maar liefst 120 Watt. Waarom Xiaomi ervoor gekozen heeft om de oplaadsnelheid terug te schalen, is onduidelijk. Wel is het fijn dat de benodigde 67 Watt-oplader gewoon in het doosje zit.

Een half uurtje aan de lader zorgde ervoor dat het toestel al voor zo’n 85 procent was opgeladen. De hele accu opladen lukte in een kleine 40 minuten. Draadloos opladen kan trouwens ook met 67 Watt, maar alleen via de eigen los verkrijgbare oplader.

Conclusie Xiaomi Mi 11 Ultra review

Met de Mi 11 Ultra laat Xiaomi zien waar het bedrijf toe in staat is. Een toestel voor de grote massa is het echter niet, iets dat Xiaomi zelf ook zegt. De forse adviesprijs van 1199 euro speelt daarin natuurlijk een grote rol. Wel krijg je voor dat bedrag een complete en unieke smartphone.

Wel kijken we uit naar meer functies voor het tweede schermpje en de MIUI-schil. Dit kijkje in de toekomst is wat ons betreft een hele fijne. Andere fabrikanten doen dat helaas te weinig en hiermee scoort Xiaomi voor nu dan ook een driepunter.



Xiaomi Mi 11 Ultra kopen

De Xiaomi Mi 11 Ultra heeft een adviesprijs van 1199 euro euro en is verkrijgbaar in het wit en zwart. Je kunt uiteraard een losse Xiaomi Mi 11 Ultra aanschaffen of ervoor kiezen om de Mi 11 Ultra met abonnement te combineren.

Terecht kun je (binnenkort) bij onder andere Belsimpel, MediaMarkt, Coolblue, Mobiel.nl en Bol.com. Of check onderstaande prijsvergelijker voor de beste deals.